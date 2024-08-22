ÂæÉ÷10¹æ¡Ö¥µ¥ó¥µ¥ó¡×È¯À¸¡¡½µÌÀ¤±¤ËÀ¾¡ÁÅìÆüËÜ¤ËÀÜ¶á¡¦¾åÎ¦¤Î²ÄÇ½À
º£Æü22Æü(ÌÚ)¸áÁ°3»þ¡¢¥Þ¥ê¥¢¥Ê½ôÅç¤Ç¡¢ÂæÉ÷10¹æ¡Ö¥µ¥ó¥µ¥ó¡×¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂæÉ÷10¹æ¤ÏÆî¤Î³¤¾å¤òÈ¯Ã£¤·¤Ê¤¬¤éËÌ¾å¤·¡¢½µÌÀ¤±¤Ë¤ÏÀ¾¡ÁÅìÆüËÜ¤Ë¡Ö¶¯¤¤¡×ÀªÎÏ¤ÇÀÜ¶á¡¦¾åÎ¦¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¡£º£¸å¤Î¾ðÊó¤Î¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÂæÉ÷10¹æ¡Ö¥µ¥ó¥µ¥ó¡×È¯À¸
º£Æü22Æü(ÌÚ)¸áÁ°3»þ¡¢¥Þ¥ê¥¢¥Ê½ôÅç¤ÇÂæÉ÷10¹æ¡Ö¥µ¥ó¥µ¥ó¡×¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¿´µ¤°µ¤Ï1002hPa¡¢Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®¤Ï18m/s¡¢ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¤Ï25m/s¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂæÉ÷10¹æ¤Ïº£¸å¡¢È¯Ã£¤·¤Ê¤¬¤é¥Þ¥ê¥¢¥Ê½ôÅç¤òËÌ¤è¤ê¤Ë¿Ê¤à¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÂæÉ÷¤ÎÌ¾Á°
¡Ö¥µ¥ó¥µ¥ó¡×¤Ï¡¢¹á¹Á¤¬ÍÑ°Õ¤·¤¿Ì¾Á°¤Ç¡Ö¾¯½÷¤ÎÌ¾Á°¡×¤ËÍ³Íè¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂæÉ÷¤ÎÌ¾Á°¤Ï¡¢¡ÖÂæÉ÷°Ñ°÷²ñ¡×(ÆüËÜ´Þ¤à14¥«¹ñÅù¤¬²ÃÌÁ)¤Ç³Æ²ÃÌÁ¹ñ¤Ê¤É¤ÎÄó°Æ¤·¤¿Ì¾Á°¤¬¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á140ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢È¯À¸½ç¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£½àÈ÷¤µ¤ì¤¿140¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ»ÈÍÑ(140ÈÖÌÜ¤Î¼¡¤Ï1ÈÖÌÜ¤ËÌá¤ë)¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Âç¤¤ÊºÒ³²¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿ÂæÉ÷¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¤È¡¢²ÃÌÁ¹ñ¤«¤é¤ÎÍ×ÀÁ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÌ¾Á°¤ò°Ê¸å¤ÎÂæÉ÷¤Ç¤Ï»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÊÌ¤ÎÌ¾Á°¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£·î6¸ÄÌÜ¤ÎÂæÉ÷È¯À¸
·î¤´¤È¤ÎÂæÉ÷È¯À¸¿ô¤ÎÊ¿Ç¯ÃÍ¤ò¸«¤ë¤È¡¢8·î¤Ï5.7¸Ä¤È°ìÇ¯¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤Ï5·î¤Ë2¸Ä¡¢7·î¤Ë2¸Ä¤ÈÂæÉ÷¤ÎÈ¯À¸¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¯¿ä°Ü¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢8·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ6¸Ä¤È°ìµ¤¤ËÈ¯À¸¿ô¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ø¤ÎÀÜ¶á¿ô¤ä¾åÎ¦¿ô¤ÎÊ¿Ç¯ÃÍ¤â8·î¡Á9·î¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Âç±«¤äË½É÷¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤ÏÁá¤á¤ËºÑ¤Þ¤»¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Áá¤á¤ÎÈ÷¤¨¤ò¡¡º£¤«¤é¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï?
Âç±«¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¡¢ºÒ³²¤Ë¤è¤ëÈï³²¤ò¾¯¤·¤Ç¤â¾®¤µ¤¯¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤áÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¡¢¼¡¤Î3¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡ÈòÆñ¾ì½ê¤äÈòÆñ·ÐÏ©¤Î³ÎÇ§¤ò¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¤¤¶Âç±«¤Ë¤è¤ëºÒ³²¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤È¡¢ÈòÆñ·ÐÏ©¤¬ÄÌ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢ÈòÆñ¾ì½ê¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ê£¿ô¤ÎÈòÆñ¾ì½ê¤äÈòÆñ·ÐÏ©¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Àî¤ä¼ÐÌÌ¤Î¶á¤¯¤ÏÄÌ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿»¿å¤äÅÚº½ºÒ³²¤Î´í¸±À¤¬¹â¤¤¾ì½ê¤òÈòÆñ·ÐÏ©¤ËÁª¤Ö¤Î¤Ï¡¢Èò¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£³ÎÇ§¤·¤¿ÈòÆñ¾ì½ê¤äÈòÆñ·ÐÏ©¤Î¾ðÊó¤Ï¡¢²ÈÂ²¤Ç¶¦Í¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢Èó¾ïÍÑÉÊ¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Èó¾ïÍÑ¤Î»ý¤Á½Ð¤·ÉÊ¤Ï¡¢¥ê¥å¥Ã¥¯¤Ê¤ÉÎ¾¼ê¤¬»È¤¨¤ë¤â¤Î¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢¤¹¤°¤Ë»ý¤Á½Ð¤»¤ë½ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÈòÆñ»þ¤ËÍú¤¯·¤¤Ï¡¢¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤Ê¤É¡¢Äì¤¬¸ü¤¯¡¢Êâ¤¤ä¤¹¤¤·¤¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤Î¤¬°ÂÁ´¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿åÆ»¤äÅÅµ¤¤Ê¤É¡¢¥é¥¤¥Õ¥é¥¤¥ó¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿»þ¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢¿å¤ä¿©ÎÁ¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£Â¦¹Â¤Ê¤É¤ÎÁÝ½ü¤ò¤·¤Æ¡¢¿å¤Ï¤±¤òÎÉ¤¯¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£º½Íø¤äÍî¤ÁÍÕ¡¢¥´¥ß¤Ê¤É¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤â¡¢³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¤¤º¤ì¤âÂç±«¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ë¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯Áá¤¤ÃÊ³¬¤ÇÈ÷¤¨¤ë¤è¤¦¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£