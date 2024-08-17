Æî¹ñ¡©¤¤¤¤¤¨¡¢»³±¢¤Ç¤¹¡£¡¡³Ú±à´¶¤¹¤´¤¹¤®¤ëàÅçº¬¤Î³¤á¤Ë6Ëü¿Í´¶Ã²¡Ö¤Ê¤ó¤Á¤å¡¼Æ©ÌÀÅÙ¡×¡Ö¥â¥ë¥Ç¥£¥Ö¤«¤È¡×
2024Ç¯8·î14Æü¡¢ÌÜ¤Î³Ð¤á¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¡¤ó¤À³¤¤¬X¾å¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤Î¤¢¤Þ¤ê¤ÎÈþ¤·¤µ¤¬¡¢X¾å¤ÇÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¡¢²æ¤¬ÃÏ¸µ¡£— ÊÁÌÚ¹§»Ö TAKASHI KARAKI ¡¿¡¡Canon¥×¥ê¥ó¥È¥»¥ß¥Ê¡¼Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼ ¹Ö»Õ (@karakky0918) August 14, 2024
»³±¢¤Î³¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¤¹¤´¤¤¤Ç¤·¤ç¡©#Åçº¬¸© pic.twitter.com/QmZtgctqzY
¤ï¤º¤«18ÉÃ¤ÎÃ»¤¤±ÇÁü¤Ë¿´¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡Ö¤³¤ì¡¢²æ¤¬ÃÏ¸µ¡£»³±¢¤Î³¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤ä¡Ö#Åçº¬¸©¡×¤È¤¤¤¦¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë¾×·âÅª¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£»³±¢¤Î³¤¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÀ¡¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«......¡£
É÷·Ê¼Ì¿¿²È¤Ç´Ñ¸÷·Ï¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÊÁÌÚ¹§»Ö¡Ê¡÷karakky0918¡Ë¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤³¤Î¥Ý¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢6Ëü1000·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¡Ê8·î16ÆüÌë»þÅÀ¡Ë¤ÎÂ¾¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖåºÎï¡Á¡ª¡ª¡×
¡Ö¤Ê¤ó¤Á¤å¡¼Æ©ÌÀÅÙ¤ä¡×
¡Ö¸«¤Æ¤ë¤À¤±¤ÇÌþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤Þ¤ë¤ÇÆî¹ñ¤Î³¤¤ß¤¿¤¤¤À¡×
¡Ö³Ú±à¤Î¿§¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×
¡Ö²Æì¤À¤È»×¤Ã¤¿¡×
¡Ö¥¨¡¼¥²³¤¤«¤È...¡×
¡Ö¥â¥ë¥Ç¥£¥Ö¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿w¡×
¡Ö¥Ñ¥é¥ª¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
¡ÖÆüËÜ³¤¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ï¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤é¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¡×
¡Ö¤¹¤´¤¤¤¾»³±¢¡ª¡¡¤¹¤´¤¤¤¾Åçº¬¡ª¡×
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÃÏ¸µ¤ÏÈþ¤·¤¤¡×
J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿Åê¹Æ¼Ô¡¦ÊÁÌÚ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢±ÇÁü¤ò»£±Æ¤·¤¿¤Î¤Ï24Ç¯7·îË¿Æü¡¢Åçº¬¸©¾¾¹¾»Ô¤ÎÅçº¬È¾Åç¤Î³¤´ßÀþ¤Ç¤Î¤³¤È¡£
¾¾¹¾»Ô¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Åçº¬¸©¤Î¸©Ä£½êºßÃÏ¤À¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¸©¤ÎÃæ¿´Éô¡£¤½¤Î¾¾¹¾»Ô¤Ë¤³¤ì¤Û¤ÉÈþ¤·¤¤³¤¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤È¤Ï......¡£
¤·¤«¤â¡¢È¾Åç¤ÎËÌÂ¦³Æ½ê¤Ë¤³¤Î¤è¤¦¤Ê³¤¤¬ÅÀºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊÁÌÚ¤µ¤ó¤Ï¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö»ä¤ÏÄ»¼è¸©¤ÎÀ¾Éô¤Ë½»¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢Åçº¬¸©¤Î¾¾¹¾»Ô¤ÏÎÙÀÜ¤¹¤ëÃÏ°è¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤Î¾ì½ê¤Ø¤â²æ¤¬²È¤«¤é¤âÌó40Ê¬¤Ç¹Ô¤¯¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¤³¤Î¾ì½ê¤Ï¡¢ÀÎ¤«¤é¤Î»ä¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¾ì½ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â´öÅÙ¤È¤Ê¤¯»£±Æ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Åçº¬È¾Åç¤ÎËÌÂ¦¤Î³¤¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ï¡¢»ä¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿°ì¤Ä¤ÎÉ÷·Ê¤Ç¤¹¡×¡ÊÊÁÌÚ¹§»Ö¤µ¤ó¡Ë
ÊÁÌÚ¤µ¤ó¤Ï¼Ì¿¿²È¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏÊý¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤³¤³»³±¢¤Ï»ä¤ÎÃÏ¸µ¤Ç¤¢¤ê¡¢¼Ì¿¿²È¤È¤·¤Æ¤Î¸¶ÅÀ¤Î¾ì½ê¡×¤È¸ì¤ë¡£
X¤ÎÈ¿¶Á¤ÎÃæ¤Ë¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÃÏ¸µ¤ÏÈþ¤·¤¤¡×¡¢¡Ö¤É¤¦¤À¤³¤ì¤¬¤ï¤¬¸Î¶¿¤À¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¥ê¥×¥é¥¤¤ò¸«¤ë¤È¡¢¡ÖÃÏ°è°¦¤Ø¤Î·¼ÌØ¡×¤Ë¾¯¤·¤Ï¹×¸¥¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¤È´¶¤¸¤ë¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¤³¤ÎÆü¤Ï¶õµ¤¤â¥¯¥ê¥¢¤Ç¡¢³¤¤âÆä¤¤¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç»£±Æ¤Ë¤Ï¹¥¾ò·ï¡£ÉáÃÊ¤Ï¼Ì¿¿¤¬¥á¥¤¥ó¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÆ°²è¤â»£±Æ¤·¡¢¤½¤ì¤òÈ¯¿®¤·¤¿¤é»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤ÎÈ¿¶Á¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£
»ä¤¬½é¤á¤Æ´Ñ¤¿»þ¤Î´¶Æ°¤ò¡¢¤³¤¦¤·¤Æ»ä¤ÎºîÉÊ¤òÄÌ¤¸¡¢º£³§¤µ¤ó¤ËÄó¶¡¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÂç¤¤Ê´î¤Ó¤È¸Ø¤ê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÊÁÌÚ¹§»Ö¤µ¤ó¡Ë
X¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÃÙ¤¤²ÆµÙ¤ß¤Ï¤³¤³¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢µ¼Ô¤âÆ±´¶¤À¡£
Åçº¬¤Î³¤¡¢·ê¾ì¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£