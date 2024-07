東京ディズニーリゾートの各施設を結ぶモノレール、ディズニーリゾートラインでは、2024年7月27日(土)〜9月1日(日)の期間で、リゾートライナーを1組1両ずつ貸切りで楽しめる特別な乗車券を販売!

2024年9月1日(日) に運行を終了するリゾートライナー(Type X)の最終運行を1両当たり1組ずつ楽しめる乗車券も販売されます。

ディズニーリゾートライン「リゾートライナー貸切乗車券」

期間:2024年7月27日(土)〜2024年9月1日(日)

東京ディズニーリゾートの景色を見ながらシールラリーを楽しめる「東京ディズニーリゾートを巡るリゾートライナー貸切乗車券」、2024年9月1日(日)に運行を終了するリゾートライナー(Type X)の最終列車を楽しめる「リゾートライナー(Type X)ラストラン貸切乗車券」の2種類を販売します。

リゾートライナー(Type X)ラストラン貸切乗車券

乗車日時:2024年9月1日(日) 集合時刻23:15/終了時刻24:20頃

乗車区間:リゾートゲートウェイ・ステーションからリゾートゲートウェイ・ステーションまで指定列車で2周

価格:1組当たり 50,000円(税込)

受付期間:7月31日(水)から8月4日(日) に事前抽選予約を受付。

https://www.tokyodisneyresort.jp/fantasy/resortline/#event01

抽選結果:8月6日(火)より、抽選結果をお申し込み時に登録されたメールアドレスへお知らせ

支払方法:当選された方は、ご乗車日にリゾートゲートウェイ・ステーション乗車券センターにて、抽選結果のお知らせに表示される二次元コードと応募者ご本人であることを証明するものをご提示の上、朝7:30〜集合時刻15分前までに現金またはクレジットカードにてお支払いください。お客様都合による乗車開始後の乗車券の払い戻しはできません。

2024年9月1日(日) に運行を終了するリゾートライナー(Type X)の最終運行を1両当たり1組ずつ楽しめる乗車券です。

終電後、最後のリゾートライナー(Type X)を特別に運行します。

記念品

・リゾートライナー(Type X)最終列車のつり革(乗車券をつり革と一緒に飾れます。)

・シールラリー台紙とシール ※シールラリーの実施はありません。

注意事項

・1組当たり1名から最大6名までご参加いただけます。

・駐車場、駐輪場のご用意はございません。

・乗車車両は選べません。

・乗車時間は約30分間です。原則、プログラム途中での降車はできません。

・記念品のつり革は、車内から1組当たり1つお選びいただき、後日郵送します。記念品の転売はご遠慮ください。

・当日の運行状況や、やむを得ない事情によりプログラムの変更または中止をすることがあります。

東京ディズニーリゾートを巡るリゾートライナー貸切乗車券

期間:2024年7月27日(土)〜2024年9月1日(日)

乗車日時:2024年7月27日(土)〜2024年8月31日(土)

1回目 集合時刻12:30/終了時刻13:35頃

2回目 集合時刻13:55/終了時刻15:00頃

3回目 集合時刻16:15/終了時刻17:20頃

※乗車日により開催の回数が異なります。詳しくは特設サイトの応募フォームよりご確認ください。

https://www.tokyodisneyresort.jp/fantasy/resortline/#event01

乗車区間:リゾートゲートウェイ・ステーションからリゾートゲートウェイ・ステーションまで 指定列車で2周

価格:1組当たり 42,000円(税込)

受付期間:2024年7月10日(水)から7月28日(日)までの期間を3期に分け、事前抽選予約の受け付けをいたします。

なお、8月1日(木)朝11時より、抽選後のキャンセル等により空きがある場合に限り先着順で予約の受け付けをいたします。

特設サイトの応募フォームよりお申込みください。

https://www.tokyodisneyresort.jp/fantasy/resortline/#event01

抽選結果:7月15日(月)から順次、抽選結果をお申し込み時にご登録いただいたメールアドレスへお知らせ

支払方法:当選された方は、ご乗車日にリゾートゲートウェイ・ステーション乗車券センターにて、抽選結果のお知らせに表示される二次元コードと応募者ご本人であることを証明するものをご提示の上、朝7:30〜集合時刻15分前までに現金またはクレジットカードにてお支払いください。

お客様都合による乗車開始後の乗車券の払い戻しはできません。

1組1両ずつの貸切列車で、キャストによるリゾートライナーの車窓から見えるシンボルの紹介や、リゾートライナーに関する案内を聞きながらシールラリーが楽しめる乗車券。

さらに、車内での記念撮影用に小学生以下のお子さまへ、ディズニーリゾートラインキャストと同じデザインの帽子を貸出します。

記念品

・シールラリー台紙とシール

・リゾートライナー(Type X)のつり革(乗車券をつり革と一緒に飾れます。)

注意事項

・1組当たり1名から最大6名までご参加いただけます。

・乗車車両は選べません。

・乗車時間は約30分間です。原則、プログラム途中での降車はできません。

・記念品のつり革は1組当たり1つお渡しいたします。記念品の転売はご遠慮ください。

・当日の運行状況や、やむを得ない事情によりプログラムの変更または中止をすることがあります。

リゾートライナー(Type X)ステッカー

配布期間:2024年9月1日(日)まで配布中

リゾートライナー(Type X)の運行終了を記念し、リゾートライナー(Type X)がデザインされたステッカーをディズニーリゾートラインを配布中。

当日有効の乗車券をお持ちの上、キャストへ声をかけるともらえます。

リゾートライナー(Type X)のラストランを貸切!

ディズニーリゾートライン「リゾートライナー貸切乗車券」の紹介でした。

