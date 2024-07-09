¡ÚBilllie ¤Ä¤¤µ¤ó¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û²Æ¤Î¥á¥¤¥¯Êø¤ì¤Ë¶¯¤¤¡ÖKATE¥¡¼¥×¥·¥ê¡¼¥º¡×¿·WEB CM
¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥Ö¥é¥ó¥É¡ØKATE¡Ê¥±¥¤¥È¡Ë¡Ù¤Ï¡¢²Æ¤Î²½¾ÑÉÊ¤ÎÁªÂò»è¤È¤·¤Æ¡¢KATE¤Î¥á¥¤¥¯Êø¤ì¤Ë¶¯¤¤¾¦ÉÊ¤ò¡¢¿·¤¿¤Ë¡ÖKATE¥¡¼¥×¥·¥ê¡¼¥º¡×¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢ZÀ¤Âå¤òÃæ¿´¤ËÃíÌÜ¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î°ì¿Í¡¢Billlie ¤Ä¤¤µ¤ó¤ò½éµ¯ÍÑ¤·¤¿WEB CM¡Ö²Æ¤À¤«¤é¡£¡×¤ò2024Ç¯7·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ÖKATE¥¡¼¥×¥·¥ê¡¼¥º¡× ¤Ï¡¢¡É²Æ¤À¤«¤é¡¢¥á¥¤¥¯Êø¤ì¤òµ¤¤Ë¤»¤º¡¢Íß¤ò²òÊü¤·¤Æ»×¤¤¤Ã¤¤ê³Ú¤·¤â¤¦¡È¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¥á¥¤¥¯Êø¤ì¤Ë¶¯¤¤KATE¤Î¥é¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥ê¡¼¥º¡Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥·¥ã¡¼¥×¥é¥¤¥Ê¡¼EX4.0¡¿¥«¡¼¥ë¥¢¥¦¥§¥¤¥¥ó¥°¥Þ¥¹¥«¥é¡¿¥¹¥Î¡¼¥¹¥¥ó¥Ù¡¼¥¹¡¿¥ê¥Ã¥×¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡¿¥é¥Ã¥·¥å¥Þ¥¥·¥Þ¥¤¥¶¡¼HP2.0¡¿¥é¥Ã¥·¥å¥Þ¥¥·¥Þ¥¤¥¶¡¼HP ¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¡Ë¤ò¡¢KATE¤¬²Æ¤Ë°ì²¡¤·¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤¿¡£
º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡ÖKATE¥¡¼¥×¥·¥ê¡¼¥º¡×WEB CM¤Ç¤Ï¡¢Â¿ºÌ¤ÊÉ½¾ð±éµ»¤Ç´°À®ÅÙ¤ò¹â¤á¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥À¥ó¥¹¤Ç¡¢ZÀ¤Âå¤òÃæ¿´¤ËÂ¿¤¯¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëBilllie ¤Ä¤¤µ¤ó¤ò½éµ¯ÍÑ¡£¥á¥¤¥¯Êø¤ì¤òµ¤¤Ë¤»¤º²Æ¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥·¡¼¥ó¤ò»×¤¤ÀÚ¤ê³Ú¤·¤à»Ñ¤ò¡¢¤½¤ÎË¤«¤ÊÉ½¾ð¤È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥á¥¤¥¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤è¤ê¡¢¤Ä¤¤µ¤ó¤¬²Æ¤Ë²òÊü¤·¤¿¤¤Íß¡¢°ìÈÖ¤Î²Æ¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÖKATE¥¡¼¥×¥·¥ê¡¼¥º¡×¤È¤È¤â¤Ë¡¢²Æ¤ÎÍß¤ò²òÊü¤¹¤ë¡¢¤Ä¤¤µ¤ó¤ÎÂ¿ÍÍ¤ÊÉ½¾ð¤ÎÊÑ²½¤ò¤¼¤Ò³Ú¤â¤¦¡£
¥±¥¤¥È¡Ö²Æ¤À¤«¤é¡£¡×30ÉÃWEB CM¡§http://youtube.com/watch?v=wK9qSxgxJoY
¢£Billlie ¤Ä¤¤µ¤ó½éµ¯ÍÑ¡ÖKATE¥¡¼¥×¥·¥ê¡¼¥º¡× WEB CM
¡ÖKATE¥¡¼¥×¥·¥ê¡¼¥º¡× ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡É²Æ¤À¤«¤é¡¢¥á¥¤¥¯Êø¤ì¤òµ¤¤Ë¤»¤º¡¢Íß¤ò²òÊü¤·¤Æ»×¤¤¤Ã¤¤ê³Ú¤·¤â¤¦¡È¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢KATE¤Ç¤Ï½éµ¯ÍÑ¤È¤Ê¤ëBilllie ¤Ä¤¤µ¤ó¤Ë¡¢¼ÂºÝ¤Ë¡ÖKATE¥¡¼¥×¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥á¥¤¥¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢»£±Æ¤ËË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£
Æüº¹¤·¤Î¶¯¤¤ÆüÃæ¤Î²°¾å¡¢¾ø¤·½ë¤µ¤Î»Ä¤ëÌë¤Î³¹¡¢Í§Ã£¤ÈÂÎÁ´¿È¤Ç»×¤¤ÀÚ¤êÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë²Æ¤ÎÌë¡¢½ë¤µ¤ò¿å¤Ç½á¤¹»Ñ¤Ê¤É¡¢´À¤Ð¤à²Æ¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç¥á¥¤¥¯Êø¤ì¤òµ¤¤Ë¤»¤º³Ú¤·¤à»Ñ¤ò¡¢Ë¤«¤ÊÉ½¾ð¤ò³è¤«¤·¤ÆÉ½¸½¤·¤¿¡£Í·¤Ö¡¢¿©¤Ù¤ë¡¢¶«¤Ö¡Ä¡¢´À¤âµ¤¤Ë¤»¤º²Æ¤ÎÍß¤ò²òÊü¤¹¤ë¡¢¤Ä¤¤µ¤ó¤ÎÂ¿ÍÍ¤ÊÉ½¾ð¤ÎÊÑ²½¤ÏÉ¬¸«¤À¡£
¡¦¥±¥¤¥È¡Ö²Æ¤À¤«¤é¡£¡×30ÉÃ WEB CM¡§http://youtube.com/watch?v=wK9qSxgxJoY
¡¦¥±¥¤¥È¡Ö²Æ¤À¤«¤é¡£¡×15ÉÃ½Ä WEB CM¡§http://youtube.com/watch?v=815Ass0cCts
¡¦¥±¥¤¥È¡Ö²Æ¤À¤«¤é¡£¡×¸½¾ì¤Ç¥È¥é¥¤¡ªTSUKI¤¬Á´ÎÏ¤ÇÍÙ¤ëÊÓWEB¡§http://youtube.com/watch?v=9MHuK9brPSQ
¡¦¥±¥¤¥È¡Ö²Æ¤À¤«¤é¡£¡×¸½¾ì¤Ç¥È¥é¥¤¡ªTSUKI¤¬¤«¤Ö¤ê¤Ä¤¯ÊÓWEB¡§http://youtube.com/watch?v=IbQDBiC_f2k
¢£½Ð±é¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
Billlie TSUKI ¡Ê¤Ä¤¡Ë
MYSTIC STORY½êÂ°¡£
ÀöÎý¤µ¤ì¤¿²»³Ú¤È´°À®ÅÙ¤Î¹â¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×Billlie¡Ê¥Ó¥ê¡¼¡Ë¤Î¥á¥¤¥ó¥À¥ó¥µ¡¼TSUKI¡£
ºÇ¶á¤Ç¤ÏNetflix¤äYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¥È¥ì¥ó¥É¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢º£Ç¯2·î7Æü¤Ë¤Ï¡¢Billlie Japan the first mini album ¡ÖKnock-on Effect¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖDOMINO ~ butterfly effect -Japanese ver. -¡×¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡£´Ú¹ñ¤Ç³«¤«¤ì¤¿Âçµ¬ÌÏ¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ê¤É¤Ë¤â»²²Ã¤·¡¢Éý¹¤¯³èÆ°¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
Billlie TSUKI ¡Ê¤Ä¤¡Ë
Billlie
2021Ç¯11·î10Æü¤Ë´Ú¹ñ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿K-POPÂè4À¤Âå¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ë¡¼¥¡¼¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï´Ú¹ñ¿Í5¿Í¡Ê¥·¥æ¥ó¡¢¥·¥ç¥ó¡¢¥à¥ó¡¦¥¹¥¢¡¢¥Ï¥é¥à¡¢¥¹¥Ò¥ç¥ó¡Ë¤ÈÆüËÜ¿Í2¿Í¡Ê¤Ï¤ë¤Ê¡¢¤Ä¤¡Ë¤Î·×7¿Í¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö½é¤«¤é²»³Ú¡¦²Î»ì¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ê¤É¤ÎÁ´¤Æ¤ÎÍ×ÁÇ¤Ç¡¢¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤ÇÌ¥ÏÇÅª¤Ê°ì¤Ä¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¿¡£
¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¡ÖBilllie¡×¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÃ¯¤â¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¶¦´¶¤Ç¤¤ëÆâÌÌ¤Î¼«²æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¡ØB-side¡Ù¤òÉ½¸½¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦Billlie OFFICIAL WEBSITE ¡§https://billlie.jp/
¢£Billlie ¤Ä¤¤µ¤ó¥á¥¤¥¥ó¥°¡¦¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼
¥á¥¤¥¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë²Æ¤ò»×¤ï¤»¤ë½ë¤µ¤ÎÃæ¡¢´À¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤ËË¾¤à¤Ä¤¤µ¤ó¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê»Ñ¤ò»ëÄ°¤Ç¤¤ëÂ¾¡¢¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤è¤ê¡¢¤Ä¤¤µ¤ó¤¬²Æ¤Ë²òÊü¤·¤¿¤¤Íß¡¢°ìÈÖ¤Î²Æ¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸ì¤Ã¤¿¡£WEB CM¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ä¤¤µ¤ó¤Î»£±Æ¤ÎÎ¢Â¦¤ä¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤â¡¢³Ú¤·¤â¤¦¡£
¥±¥¤¥È¡Ö²Æ¤À¤«¤é¡£¡×Making Movie
YouTube¡§http://youtube.com/watch?v=tzcctYt69MA
¤Ä¤¤µ¤ó¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Ê°ìÉôÈ´¿è¡Ë
Q.¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¡É²Æ¤À¤«¤é¡¢¥á¥¤¥¯Êø¤ì¤òµ¤¤Ë¤»¤º¡¢Íß¤ò²òÊü¤·¤Æ»×¤¤¤Ã¤¤ê³Ú¤·¤â¤¦¡È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²Æ¤Ï´À¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤«¤¯¤Î¤Ç¡¢¥á¥¤¥¯¤â¤¤¤Þ¤¤¤Á»×¤¦Â¸Ê¬³Ú¤·¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£²óKATE¤Î¡Ö¥¡¼¥×¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢²Æ¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¡¢»×¤¦Â¸Ê¬²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤³¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
Q. WEB CM¤Î¸«½ê¤Ï¡©
º£²ó¤Î»£±Æ¤Ï1ÆüÃæ»£±Æ¤â¤·¤¿¤·¡¢Å·µ¤¤â¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¯¤Æ¡¢´À¤â¼ÂºÝ¤Ë¤¹¤´¤¤¤¿¤¯¤µ¤ó¤«¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢
¡Ö¥¡¼¥×¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Î¥á¥¤¥¯¥³¥¹¥á¤Ï¡¢¤¹¤´¤¤»ýÂ³ÎÏ¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢Íî¤Á¤Ë¤¯¤¯¡¢¤³¤Î²Æ¡¢»×¤¤¤Ã¤¤ê¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Ê¤¬¤é²á¤´¤»¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¼Â´¶¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¤³¤Î´¶¤¸¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Q. ¡ÖKATE¥¡¼¥×¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ò»È¤Ã¤¿°õ¾Ý¤Ï¡©
¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç½ë¤¤Ãæ¡¢²Î¤ò²Î¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¥á¥¤¥¯Êø¤ì¤Ï¤¤¤Ä¤âµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó»È¤Ã¤¿¡Ö¥¡¼¥×¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤Ë¥Þ¥¹¥«¥é¤À¤Ã¤¿¤ê¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤Ï¡¢´À¤Ç¥á¥¤¥¯¤¬Íî¤Á¤ä¤¹¤¤ÉôÊ¬¤Ë»È¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤ÏÍî¤Á¤Ë¤¯¤¯¤Æ¥ª¥¹¥¹¥á¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Q. ÆÃ¤Ëµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡©
¥ê¥Ã¥×¤¬¤¹¤´¤¯½ÅÍ×¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢º£²ó»È¤Ã¤¿¥ê¥Ã¥×¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤¬ËÜÅö¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤¯¤µ¤ó¿§¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥á¥¤¥¯¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤¨¤¿¤é¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤¯¥á¥¤¥¯¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¶¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡ª
Q. ²Æ¡¢²òÊü¤·¤¿¤¤Íß¤Ï¡©
¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²Æ¤Ï¤¹¤´¤¯¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ë¹ÔÆ°¤Ç¤¤ëµ¨Àá¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢³¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢³°¤Ç¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¤ò¤·¤¿¤ê¤È¤«¡¢ËÜÅö¤Ë´À¤òÎ®¤¹¤³¤È¤¬°ìÈÖ²òÊü¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Q. °ìÈÖ¤Î²Æ¤Î»×¤¤½Ð¤Ï¡©
Billlie¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë³¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êºÇ¶á¤ÎÃæ¤Ç¤Ï°ìÈÖ»×¤¤½Ð¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢
¤½¤Î»þ¤â¡¢¤¹¤´¤¤½ë¤¤²Æ¤ÎÆü¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç³¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¥Ò¡¼¥ê¥ó¥°¤ò¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¹¤´¤¤»×¤¤½Ð¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ²Æ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡ª¥á¥¤¥¯Êø¤ì¤Ë¶¯¤¤¾¦ÉÊ¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡ÖKATE¥¡¼¥×¥·¥ê¡¼¥º¡×
¡ÖKATE¥¡¼¥×¥·¥ê¡¼¥º¡× ¤Ï¡¢¡É²Æ¤À¤«¤é¡¢¥á¥¤¥¯Êø¤ì¤òµ¤¤Ë¤»¤º¡¢Íß¤ò²òÊü¤·¤Æ»×¤¤¤Ã¤¤ê³Ú¤·¤â¤¦¡È¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¥á¥¤¥¯Êø¤ì¤Ë¶¯¤¤KATE¤Î¥é¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥ê¡¼¥º¡Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥·¥ã¡¼¥×¥é¥¤¥Ê¡¼EX4.0¡¿¥«¡¼¥ë¥¢¥¦¥§¥¤¥¥ó¥°¥Þ¥¹¥«¥é¡¿¥¹¥Î¡¼¥¹¥¥ó¥Ù¡¼¥¹¡¿¥ê¥Ã¥×¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡¿¥é¥Ã¥·¥å¥Þ¥¥·¥Þ¥¤¥¶¡¼HP2.0¡¿¥é¥Ã¥·¥å¥Þ¥¥·¥Þ¥¤¥¶¡¼HP ¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¡Ë¤ò¡¢KATE¤¬²Æ¤Ë°ì²¡¤·¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¤É¤¦ÉÁ¤¤¤¿¤Ã¤Æ¡¢°ÂÄê¤Î¥é¥¤¥ó¡£
¿Ê²½¢¨¤·¤¿É®¤Ï¡¢ºÙ¤µ¤âÉÁ¤¤ä¤¹¤µ¤â³ð¤¨¤ë¡£
¥±¥¤¥È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥·¥ã¡¼¥×¥é¥¤¥Ê¡¼EX 4.0
¢¡´À¡¦¿å¡¦ÎÞ¤Ë¶¯¤¤¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥×¥ë¡¼¥Õ
¢¡Èé»é¡¦¤³¤¹¤ì¤Ë¶¯¤¤¥¹¥Þ¥Ã¥¸¥×¥ë¡¼¥Õ
¢¡¤ªÅò¥ª¥Õ¥¿¥¤¥×
¢¡£±ÆüÃæ¿§»ýÂ³
¡ö¥±¥¤¥È ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥·¥ã¡¼¥×¥é¥¤¥Ê¡¼EX3.0¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ
Ã»¤¤¤Þ¤ÄÌÓ¤ä¡¢¤Þ¤Ö¤¿¤Ë±£¤ì¤¿¤Þ¤ÄÌÓ¤òº¬¤³¤½¤®¥¥ã¥Ã¥Á¡£
Ì²¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Þ¤ÄÌÓ¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤·¡¢³ÐÀÃ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Âç¤¤ÊÌÜ¸µ°õ¾Ý¤ò¼Â¸½¡£
¥±¥¤¥È¥«¡¼¥ë¥¢¥¦¥§¥¤¥¥ó¥°¥Þ¥¹¥«¥é
¢¡´À¡¦¿å¡¦¼¾µ¤¤Ë¶¯¤¤¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥×¥ë¡¼¥Õ
¢¡Èé»é¤Ë¶¯¤¤¥ª¥¤¥ë¥×¥ë¡¼¥Õ
¸÷¤òÁà¤ê¡¢ÌÓ·ê¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤Ê¤¬¤éÇò¸÷¥È¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¡£
Ä¹»þ´Ö¤¯¤º¤ì¤Ë¤¯¤¤ SPF50¤Î #Àã¸÷²¼ÃÏ¡£
¥±¥¤¥È¥¹¥Î¡¼¥¹¥¥ó¥Ù¡¼¥¹
¢¡SPF50¡¦PA¡Ü¡Ü¡Ü
¢¡ÊÝ¼¾À®Ê¬ÇÛ¹ç¡Ê¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À¡Ë
¢¡¼ó¡¦¼ª¤Ë¤â»È¤¨¤ë
¤Ä¤±¤¿¤Æ¤Î¿§¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ»ýÂ³¡£Íî¤Á¤Ë¤¯¤¤¸ý¹È ¡È¥ê¥Ã¥×¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡É
¥±¥¤¥È¥ê¥Ã¥×¥â¥ó¥¹¥¿¡¼
¢¡¹âÈ¯¿§
¢¡Íî¤Á¤Ë¤¯¤¤
¢¡ÊÝ¼¾
¥«¡¼¥ë¥¡¼¥×¤â¡¢¥í¥ó¥°¤â¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤âÁ´Éô³ð¤¨¤ë ¥Þ¥¹¥«¥é²¼ÃÏ¡£¥±¥¤¥È¥é¥Ã¥·¥å¥Þ¥¥·¥Þ¥¤¥¶¡¼HP2.0
¢¡´À¡¦¿å¡¦¼¾µ¤¤Ë¶¯¤¤¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥×¥ë¡¼¥Õ
¢¡Èé»é¤Ë¶¯¤¤¥ª¥¤¥ë¥×¥ë¡¼¥Õ
¢¡¤Þ¤ÄÌÓÊä½¤À®Ê¬ÇÛ¹ç¡Ê¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¡Ë
¥«¡¼¥ë»ýÂ³¤â¡¢È´¤±´¶¤â¡¢¾ù¤é¤Ê¤¤¡£¼«Á³¤Ê¤Î¤ËÀ¹¤ì¤ëÈ¾Æ©ÌÀ¥°¥ì¡¼¥«¥é¡¼¤Î¥Þ¥¹¥«¥é²¼ÃÏ¡£¥±¥¤¥È¥é¥Ã¥·¥å¥Þ¥¥·¥Þ¥¤¥¶¡¼HP¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È
¢¡´À¡¦¿å¡¦¼¾µ¤¤Ë¶¯¤¤¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥×¥ë¡¼¥Õ
¢¡Èé»é¤Ë¶¯¤¤¥ª¥¤¥ë¥×¥ë¡¼¥Õ
¢¡¤Þ¤ÄÌÓÊä½¤À®Ê¬ÇÛ¹ç¡Ê¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¡Ë
¢£¡ÖKATE¥¡¼¥×¥·¥ê¡¼¥º¡×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó³µÍ×
Billlie ¤Ä¤¤Î¡Ö¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¸ÂÄê¥È¥ì¥«¢¨¡×Áí·×30,000Ëç¤òÀèÃå¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª(Á´6¼ï¡ß³Æ5,000Ëç¡Ë¢¨¥µ¥¤¥ó¤Ï¥×¥ê¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Áí·×30,000 Ëç¤Î¤¦¤Á¡¢30Ëç¸ÂÄê¤Ç¡¢¡ÖÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¸ÂÄê¥È¥ì¥«¡×¤¬Åö¤¿¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¡ª(Á´6¼ï¡ß³Æ5Ëç)
¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥µ¥¤¥È¡§https://www.nomorerules.net/special/kate_summer_2024/?cid=KT_DT_OT_003_2407
¡ü¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó±þÊç¾ò·ï
KATE¤Î¥¡¼¥×¥·¥ê¡¼¥ºÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò2ÅÀ¤´¹ØÆþ¤´¤È¤Ë¡¢ÀèÃå¤Ç¥È¥ì¥«1Ëç¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¡ãÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡ä
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥·¥ã¡¼¥×¥é¥¤¥Ê¡¼EX 4.0¡¢¥«¡¼¥ë¥¢¥¦¥§¥¤¥¥ó¥°¥Þ¥¹¥«¥é¡¢¥¹¥Î¡¼¥¹¥¥ó¥Ù¡¼¥¹¡¢¥ê¥Ã¥×¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡¢¥é¥Ã¥·¥å¥Þ¥¥·¥Þ¥¤¥¶¡¼HP2.0¡¢¥é¥Ã¥·¥å¥Þ¥¥·¥Þ¥¤¥¶¡¼HP ¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È
¡ü¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´Ö
¡ã±þÊç´ü´Ö¡ä
2024Ç¯7·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë00:00¡Á2024Ç¯8·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë23:59:59
¡ã¹ØÆþ¥ì¥·¡¼¥ÈÂÐ¾Ý´ü´Ö¡ä
2024Ç¯7·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á2024Ç¯8·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¢¨ ±þÊç¥Ú¡¼¥¸¤ÎOPEN¤Ï¡¢2024Ç¯7·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë¤È¤Ê¤ë¡£
¢¨ ±þÊç¼õÉÕ¤Î¾å¸Â¿ô¤ËÃ£¤·¼¡Âè¡¢Áá´ü½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¡£
¡ü¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó±þÊçÊýË¡
¡ãÅ¹Æ¬¤«¤é¤Î±þÊçÊýË¡¡ä
Step1¡§ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò2ÉÊ°Ê¾å¹ØÆþ¤¹¤ë¡£
Step2¡§¹ØÆþ¤·¤¿ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡¢Å¹ÊÞÌ¾¡¢¹ØÆþÆü¡¢¹ØÆþ¶â³Û¤¬¤ï¤«¤ë¹ØÆþ¥ì¥·¡¼¥È¤Î¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤¹¤ë¤³¤È¡£
¢¨1Ëç¤Î¥ì¥·¡¼¥È¤ÇÊ£¿ô¸ý±þÊç²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ´ü´ÖÃæºÇÂç6¸ý±þÊç²ÄÇ½¡£¤Þ¤¿¡¢Ê£¿ôËç¤Î¥ì¥·¡¼¥È¤ò¹ç»»¤·¤Æ¤Î±þÊç¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
Step3¡§Å¹Æ¬¤Ç·Ç½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÆó¼¡¸µ¥³¡¼¥É¤è¤ê¡¢±þÊçµ¬Ìó¤Î¾ò·ï¤ò³ÎÇ§¤ª¤è¤ÓKATE LINE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÍ§¤À¤ÁÄÉ²Ã¤Î¤¦¤¨¡¢Æ±°Õ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¾ì¹ç¡¢¡Ö±þÊç¤¹¤ë¡×¥Ü¥¿¥ó¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ¡¢É¬Í×»ö¹à¤ÎÆþÎÏ¤ª¤è¤Ó¡¢Step2¤Ç»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤·¤Æ¡¢±þÊç¤ò´°Î»¤¹¤ë¡£
¢¨¥ì¥·¡¼¥ÈÈ½Äê¤òÄÌ²á¤·¤¿¿Í¤Ë¡¢Í§¤À¤ÁÅÐÏ¿¤ò¤·¤¿LINE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ê¤·¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÈ¯Á÷¤Ë´Ø¤¹¤ë°ÆÆâµÚ¤Ó¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ÎÈ¯Á÷Àè¤Î³ÎÇ§¤ò¹Ô¤¦¡£
¡2024Ç¯7·î21Æü¡ÊÆü¡Ë23:59¤Þ¤Ç¤Ë±þÊç¤·¤Æ¡¢2024Ç¯8·î4¡ÊÆü¡Ë23:59¤Þ¤Ç¤ËÈ¯Á÷Àè¤òÅÐÏ¿¤·¤¿¾ì¹ç ¢Í 2024Ç¯8·î¾å½Ü¤´¤í
¢2024Ç¯7·î28Æü¡ÊÆü¡Ë23:59¤Þ¤Ç¤Ë±þÊç¤·¤Æ¡¢2024Ç¯8·î13Æü¡Ê²Ð¡Ë23:59¤Þ¤Ç¤ËÈ¯Á÷Àè¤òÅÐÏ¿¤·¤¿¾ì¹ç ¢Í 2024Ç¯8·î²¼½Ü¤´¤í
£2024Ç¯7·î29Æü¡Ê·î¡Ë°Ê¹ß¤Ë±þÊç¤·¤Æ¡¢2024Ç¯9·î23Æü¡Ê·î¡Ë23:59¤Þ¤Ç¤ËÈ¯Á÷Àè¤òÅÐÏ¿¤·¤¿¾ì¹ç ¢Í 2024Ç¯9·î²¼½Ü¤´¤í
¢¨¥È¥ì¥«¤Ï1Ëç¤´¤È¤Ë1ÄÌ¤Ç¤Î¤ªÆÏ¤±¤È¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿ÇÛÁ÷¤ÎÅÔ¹ç¾å¡¢Æ±»þ¤Ë±þÊç¤µ¤ì¤¿¥È¥ì¥«¤Î¤ªÆÏ¤±¤¬Á°¸å¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¡ãMy Kao Mall¤«¤é¤Î±þÊçÊýË¡¡ä
ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò2ÉÊ°Ê¾å¹ØÆþ¤¹¤ë»þ¤Ë¡¢»ØÄê¤ÎÆþÎÏ²èÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍß¤·¤¤¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É¤Î¥¯¡¼¥Ý¥ó¥³¡¼¥É¤ò°ì½ï¤ËÆþÎÏ¤·¤Æ¡¢±þÊç¤ò´°Î»¤¹¤ë¤³¤È¡£¥¯¡¼¥Ý¥ó¥³¡¼¥É¤Ï¡¢1²ó¤Î·èºÑ¤Ç1¤Ä»ÈÍÑ²ÄÇ½¡£2Ëç°Ê¾å´õË¾¤ÎÊý¤Ï¡¢²ñ·×¡Ê·èºÑ¡Ë¤òÊ¬¤±¤ÆÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¡£
¢¨¥¯¡¼¥Ý¥ó¥³¡¼¥É¤Ï7·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ëMy Kao MallÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸¤ò³ÎÇ§¤Î¤³¤È¡£¥È¥ì¥«¤Ï¾¦ÉÊ¤È°ì½ï¤ËÆ±º¤Ë¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£My Kao Mall¤«¤é¤Î±þÊç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ÎÈ¯Á÷¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢ÅöÁª¼Ô¤ÎÈ¯É½¤ËÂå¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡£
¢£¡ÖKATE¥¡¼¥×¥·¥ê¡¼¥º¡×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥µ¥¤¥È
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ X¡ÊµìTwitter¡Ë
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ Facebook
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ YouTube
¢£¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿µ»ö¤òÆÉ¤à
¡¦»Ý¿É¤ÊÌ£¤ï¤¤¡¢¥·¥ã¥¥·¥ã¥¿©´¶¤¬¤ä¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤ë¡ª¤¹¤²È¡Ö¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤Î²êµíÐ§¡×
¡¦¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥°¹¥¤¤Ê¤é°ìÅÙ¤Ï¿©¤Ù¤è¤¦¡ª¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥°¡Ø¥°¥ê¥ë¥É¡¦¥Ó¡¼¥Õ¥Ð¡¼¥¬¡¼¡Ù
¡¦ßê¤á¤¯ÊõÀÐ¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤È¥»¥¤¥Ü¥ê¡¼¡ª¥¸¥å¥¨¥ê¡¼BOX¤Ç³Ú¤·¤à¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼
¡¦¼Ì¿¿Êç½¸¤ò³«»Ï¡ªSony Park Mini¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¤È¤¤á¤´Ñ¸÷°ÆÆâ½ê¡ØMY GINZA MOMENT¡Ù
¡¦¥·¥ó¥×¥ë¤À¤«¤é»È¤¤¤ä¤¹¤¤¡ª¼«Ê¬¹¥¤ß¤Î´Ä¶¤âºî¤ê¤ä¤¹¤¤Å·ÈÄ¤òºÎÍÑ¤·¤¿ÅÅÆ°¾º¹ß¥Ç¥¹¥¯
¡ÖKATE¥¡¼¥×¥·¥ê¡¼¥º¡× ¤Ï¡¢¡É²Æ¤À¤«¤é¡¢¥á¥¤¥¯Êø¤ì¤òµ¤¤Ë¤»¤º¡¢Íß¤ò²òÊü¤·¤Æ»×¤¤¤Ã¤¤ê³Ú¤·¤â¤¦¡È¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¥á¥¤¥¯Êø¤ì¤Ë¶¯¤¤KATE¤Î¥é¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥ê¡¼¥º¡Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥·¥ã¡¼¥×¥é¥¤¥Ê¡¼EX4.0¡¿¥«¡¼¥ë¥¢¥¦¥§¥¤¥¥ó¥°¥Þ¥¹¥«¥é¡¿¥¹¥Î¡¼¥¹¥¥ó¥Ù¡¼¥¹¡¿¥ê¥Ã¥×¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡¿¥é¥Ã¥·¥å¥Þ¥¥·¥Þ¥¤¥¶¡¼HP2.0¡¿¥é¥Ã¥·¥å¥Þ¥¥·¥Þ¥¤¥¶¡¼HP ¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¡Ë¤ò¡¢KATE¤¬²Æ¤Ë°ì²¡¤·¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¥±¥¤¥È¡Ö²Æ¤À¤«¤é¡£¡×30ÉÃWEB CM¡§http://youtube.com/watch?v=wK9qSxgxJoY
¢£Billlie ¤Ä¤¤µ¤ó½éµ¯ÍÑ¡ÖKATE¥¡¼¥×¥·¥ê¡¼¥º¡× WEB CM
¡ÖKATE¥¡¼¥×¥·¥ê¡¼¥º¡× ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡É²Æ¤À¤«¤é¡¢¥á¥¤¥¯Êø¤ì¤òµ¤¤Ë¤»¤º¡¢Íß¤ò²òÊü¤·¤Æ»×¤¤¤Ã¤¤ê³Ú¤·¤â¤¦¡È¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢KATE¤Ç¤Ï½éµ¯ÍÑ¤È¤Ê¤ëBilllie ¤Ä¤¤µ¤ó¤Ë¡¢¼ÂºÝ¤Ë¡ÖKATE¥¡¼¥×¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥á¥¤¥¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢»£±Æ¤ËË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£
Æüº¹¤·¤Î¶¯¤¤ÆüÃæ¤Î²°¾å¡¢¾ø¤·½ë¤µ¤Î»Ä¤ëÌë¤Î³¹¡¢Í§Ã£¤ÈÂÎÁ´¿È¤Ç»×¤¤ÀÚ¤êÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë²Æ¤ÎÌë¡¢½ë¤µ¤ò¿å¤Ç½á¤¹»Ñ¤Ê¤É¡¢´À¤Ð¤à²Æ¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç¥á¥¤¥¯Êø¤ì¤òµ¤¤Ë¤»¤º³Ú¤·¤à»Ñ¤ò¡¢Ë¤«¤ÊÉ½¾ð¤ò³è¤«¤·¤ÆÉ½¸½¤·¤¿¡£Í·¤Ö¡¢¿©¤Ù¤ë¡¢¶«¤Ö¡Ä¡¢´À¤âµ¤¤Ë¤»¤º²Æ¤ÎÍß¤ò²òÊü¤¹¤ë¡¢¤Ä¤¤µ¤ó¤ÎÂ¿ÍÍ¤ÊÉ½¾ð¤ÎÊÑ²½¤ÏÉ¬¸«¤À¡£
¡¦¥±¥¤¥È¡Ö²Æ¤À¤«¤é¡£¡×30ÉÃ WEB CM¡§http://youtube.com/watch?v=wK9qSxgxJoY
¡¦¥±¥¤¥È¡Ö²Æ¤À¤«¤é¡£¡×15ÉÃ½Ä WEB CM¡§http://youtube.com/watch?v=815Ass0cCts
¡¦¥±¥¤¥È¡Ö²Æ¤À¤«¤é¡£¡×¸½¾ì¤Ç¥È¥é¥¤¡ªTSUKI¤¬Á´ÎÏ¤ÇÍÙ¤ëÊÓWEB¡§http://youtube.com/watch?v=9MHuK9brPSQ
¡¦¥±¥¤¥È¡Ö²Æ¤À¤«¤é¡£¡×¸½¾ì¤Ç¥È¥é¥¤¡ªTSUKI¤¬¤«¤Ö¤ê¤Ä¤¯ÊÓWEB¡§http://youtube.com/watch?v=IbQDBiC_f2k
¢£½Ð±é¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
Billlie TSUKI ¡Ê¤Ä¤¡Ë
MYSTIC STORY½êÂ°¡£
ÀöÎý¤µ¤ì¤¿²»³Ú¤È´°À®ÅÙ¤Î¹â¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×Billlie¡Ê¥Ó¥ê¡¼¡Ë¤Î¥á¥¤¥ó¥À¥ó¥µ¡¼TSUKI¡£
ºÇ¶á¤Ç¤ÏNetflix¤äYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¥È¥ì¥ó¥É¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢º£Ç¯2·î7Æü¤Ë¤Ï¡¢Billlie Japan the first mini album ¡ÖKnock-on Effect¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖDOMINO ~ butterfly effect -Japanese ver. -¡×¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡£´Ú¹ñ¤Ç³«¤«¤ì¤¿Âçµ¬ÌÏ¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ê¤É¤Ë¤â»²²Ã¤·¡¢Éý¹¤¯³èÆ°¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
Billlie TSUKI ¡Ê¤Ä¤¡Ë
Billlie
2021Ç¯11·î10Æü¤Ë´Ú¹ñ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿K-POPÂè4À¤Âå¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ë¡¼¥¡¼¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï´Ú¹ñ¿Í5¿Í¡Ê¥·¥æ¥ó¡¢¥·¥ç¥ó¡¢¥à¥ó¡¦¥¹¥¢¡¢¥Ï¥é¥à¡¢¥¹¥Ò¥ç¥ó¡Ë¤ÈÆüËÜ¿Í2¿Í¡Ê¤Ï¤ë¤Ê¡¢¤Ä¤¡Ë¤Î·×7¿Í¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö½é¤«¤é²»³Ú¡¦²Î»ì¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ê¤É¤ÎÁ´¤Æ¤ÎÍ×ÁÇ¤Ç¡¢¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤ÇÌ¥ÏÇÅª¤Ê°ì¤Ä¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¿¡£
¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¡ÖBilllie¡×¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÃ¯¤â¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¶¦´¶¤Ç¤¤ëÆâÌÌ¤Î¼«²æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¡ØB-side¡Ù¤òÉ½¸½¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦Billlie OFFICIAL WEBSITE ¡§https://billlie.jp/
¢£Billlie ¤Ä¤¤µ¤ó¥á¥¤¥¥ó¥°¡¦¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼
¥á¥¤¥¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë²Æ¤ò»×¤ï¤»¤ë½ë¤µ¤ÎÃæ¡¢´À¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤ËË¾¤à¤Ä¤¤µ¤ó¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê»Ñ¤ò»ëÄ°¤Ç¤¤ëÂ¾¡¢¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤è¤ê¡¢¤Ä¤¤µ¤ó¤¬²Æ¤Ë²òÊü¤·¤¿¤¤Íß¡¢°ìÈÖ¤Î²Æ¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸ì¤Ã¤¿¡£WEB CM¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ä¤¤µ¤ó¤Î»£±Æ¤ÎÎ¢Â¦¤ä¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤â¡¢³Ú¤·¤â¤¦¡£
¥±¥¤¥È¡Ö²Æ¤À¤«¤é¡£¡×Making Movie
YouTube¡§http://youtube.com/watch?v=tzcctYt69MA
¤Ä¤¤µ¤ó¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Ê°ìÉôÈ´¿è¡Ë
Q.¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¡É²Æ¤À¤«¤é¡¢¥á¥¤¥¯Êø¤ì¤òµ¤¤Ë¤»¤º¡¢Íß¤ò²òÊü¤·¤Æ»×¤¤¤Ã¤¤ê³Ú¤·¤â¤¦¡È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²Æ¤Ï´À¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤«¤¯¤Î¤Ç¡¢¥á¥¤¥¯¤â¤¤¤Þ¤¤¤Á»×¤¦Â¸Ê¬³Ú¤·¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£²óKATE¤Î¡Ö¥¡¼¥×¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢²Æ¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¡¢»×¤¦Â¸Ê¬²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤³¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
Q. WEB CM¤Î¸«½ê¤Ï¡©
º£²ó¤Î»£±Æ¤Ï1ÆüÃæ»£±Æ¤â¤·¤¿¤·¡¢Å·µ¤¤â¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¯¤Æ¡¢´À¤â¼ÂºÝ¤Ë¤¹¤´¤¤¤¿¤¯¤µ¤ó¤«¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢
¡Ö¥¡¼¥×¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Î¥á¥¤¥¯¥³¥¹¥á¤Ï¡¢¤¹¤´¤¤»ýÂ³ÎÏ¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢Íî¤Á¤Ë¤¯¤¯¡¢¤³¤Î²Æ¡¢»×¤¤¤Ã¤¤ê¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Ê¤¬¤é²á¤´¤»¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¼Â´¶¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¤³¤Î´¶¤¸¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Q. ¡ÖKATE¥¡¼¥×¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ò»È¤Ã¤¿°õ¾Ý¤Ï¡©
¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç½ë¤¤Ãæ¡¢²Î¤ò²Î¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¥á¥¤¥¯Êø¤ì¤Ï¤¤¤Ä¤âµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó»È¤Ã¤¿¡Ö¥¡¼¥×¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤Ë¥Þ¥¹¥«¥é¤À¤Ã¤¿¤ê¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤Ï¡¢´À¤Ç¥á¥¤¥¯¤¬Íî¤Á¤ä¤¹¤¤ÉôÊ¬¤Ë»È¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤ÏÍî¤Á¤Ë¤¯¤¯¤Æ¥ª¥¹¥¹¥á¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Q. ÆÃ¤Ëµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡©
¥ê¥Ã¥×¤¬¤¹¤´¤¯½ÅÍ×¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢º£²ó»È¤Ã¤¿¥ê¥Ã¥×¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤¬ËÜÅö¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤¯¤µ¤ó¿§¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥á¥¤¥¯¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤¨¤¿¤é¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤¯¥á¥¤¥¯¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¶¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡ª
Q. ²Æ¡¢²òÊü¤·¤¿¤¤Íß¤Ï¡©
¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²Æ¤Ï¤¹¤´¤¯¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ë¹ÔÆ°¤Ç¤¤ëµ¨Àá¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢³¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢³°¤Ç¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¤ò¤·¤¿¤ê¤È¤«¡¢ËÜÅö¤Ë´À¤òÎ®¤¹¤³¤È¤¬°ìÈÖ²òÊü¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Q. °ìÈÖ¤Î²Æ¤Î»×¤¤½Ð¤Ï¡©
Billlie¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë³¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êºÇ¶á¤ÎÃæ¤Ç¤Ï°ìÈÖ»×¤¤½Ð¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢
¤½¤Î»þ¤â¡¢¤¹¤´¤¤½ë¤¤²Æ¤ÎÆü¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç³¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¥Ò¡¼¥ê¥ó¥°¤ò¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¹¤´¤¤»×¤¤½Ð¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ²Æ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡ª¥á¥¤¥¯Êø¤ì¤Ë¶¯¤¤¾¦ÉÊ¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡ÖKATE¥¡¼¥×¥·¥ê¡¼¥º¡×
¡ÖKATE¥¡¼¥×¥·¥ê¡¼¥º¡× ¤Ï¡¢¡É²Æ¤À¤«¤é¡¢¥á¥¤¥¯Êø¤ì¤òµ¤¤Ë¤»¤º¡¢Íß¤ò²òÊü¤·¤Æ»×¤¤¤Ã¤¤ê³Ú¤·¤â¤¦¡È¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¥á¥¤¥¯Êø¤ì¤Ë¶¯¤¤KATE¤Î¥é¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥ê¡¼¥º¡Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥·¥ã¡¼¥×¥é¥¤¥Ê¡¼EX4.0¡¿¥«¡¼¥ë¥¢¥¦¥§¥¤¥¥ó¥°¥Þ¥¹¥«¥é¡¿¥¹¥Î¡¼¥¹¥¥ó¥Ù¡¼¥¹¡¿¥ê¥Ã¥×¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡¿¥é¥Ã¥·¥å¥Þ¥¥·¥Þ¥¤¥¶¡¼HP2.0¡¿¥é¥Ã¥·¥å¥Þ¥¥·¥Þ¥¤¥¶¡¼HP ¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¡Ë¤ò¡¢KATE¤¬²Æ¤Ë°ì²¡¤·¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¤É¤¦ÉÁ¤¤¤¿¤Ã¤Æ¡¢°ÂÄê¤Î¥é¥¤¥ó¡£
¿Ê²½¢¨¤·¤¿É®¤Ï¡¢ºÙ¤µ¤âÉÁ¤¤ä¤¹¤µ¤â³ð¤¨¤ë¡£
¥±¥¤¥È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥·¥ã¡¼¥×¥é¥¤¥Ê¡¼EX 4.0
¢¡´À¡¦¿å¡¦ÎÞ¤Ë¶¯¤¤¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥×¥ë¡¼¥Õ
¢¡Èé»é¡¦¤³¤¹¤ì¤Ë¶¯¤¤¥¹¥Þ¥Ã¥¸¥×¥ë¡¼¥Õ
¢¡¤ªÅò¥ª¥Õ¥¿¥¤¥×
¢¡£±ÆüÃæ¿§»ýÂ³
¡ö¥±¥¤¥È ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥·¥ã¡¼¥×¥é¥¤¥Ê¡¼EX3.0¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ
Ã»¤¤¤Þ¤ÄÌÓ¤ä¡¢¤Þ¤Ö¤¿¤Ë±£¤ì¤¿¤Þ¤ÄÌÓ¤òº¬¤³¤½¤®¥¥ã¥Ã¥Á¡£
Ì²¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Þ¤ÄÌÓ¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤·¡¢³ÐÀÃ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Âç¤¤ÊÌÜ¸µ°õ¾Ý¤ò¼Â¸½¡£
¥±¥¤¥È¥«¡¼¥ë¥¢¥¦¥§¥¤¥¥ó¥°¥Þ¥¹¥«¥é
¢¡´À¡¦¿å¡¦¼¾µ¤¤Ë¶¯¤¤¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥×¥ë¡¼¥Õ
¢¡Èé»é¤Ë¶¯¤¤¥ª¥¤¥ë¥×¥ë¡¼¥Õ
¸÷¤òÁà¤ê¡¢ÌÓ·ê¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤Ê¤¬¤éÇò¸÷¥È¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¡£
Ä¹»þ´Ö¤¯¤º¤ì¤Ë¤¯¤¤ SPF50¤Î #Àã¸÷²¼ÃÏ¡£
¥±¥¤¥È¥¹¥Î¡¼¥¹¥¥ó¥Ù¡¼¥¹
¢¡SPF50¡¦PA¡Ü¡Ü¡Ü
¢¡ÊÝ¼¾À®Ê¬ÇÛ¹ç¡Ê¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À¡Ë
¢¡¼ó¡¦¼ª¤Ë¤â»È¤¨¤ë
¤Ä¤±¤¿¤Æ¤Î¿§¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ»ýÂ³¡£Íî¤Á¤Ë¤¯¤¤¸ý¹È ¡È¥ê¥Ã¥×¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡É
¥±¥¤¥È¥ê¥Ã¥×¥â¥ó¥¹¥¿¡¼
¢¡¹âÈ¯¿§
¢¡Íî¤Á¤Ë¤¯¤¤
¢¡ÊÝ¼¾
¥«¡¼¥ë¥¡¼¥×¤â¡¢¥í¥ó¥°¤â¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤âÁ´Éô³ð¤¨¤ë ¥Þ¥¹¥«¥é²¼ÃÏ¡£¥±¥¤¥È¥é¥Ã¥·¥å¥Þ¥¥·¥Þ¥¤¥¶¡¼HP2.0
¢¡´À¡¦¿å¡¦¼¾µ¤¤Ë¶¯¤¤¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥×¥ë¡¼¥Õ
¢¡Èé»é¤Ë¶¯¤¤¥ª¥¤¥ë¥×¥ë¡¼¥Õ
¢¡¤Þ¤ÄÌÓÊä½¤À®Ê¬ÇÛ¹ç¡Ê¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¡Ë
¥«¡¼¥ë»ýÂ³¤â¡¢È´¤±´¶¤â¡¢¾ù¤é¤Ê¤¤¡£¼«Á³¤Ê¤Î¤ËÀ¹¤ì¤ëÈ¾Æ©ÌÀ¥°¥ì¡¼¥«¥é¡¼¤Î¥Þ¥¹¥«¥é²¼ÃÏ¡£¥±¥¤¥È¥é¥Ã¥·¥å¥Þ¥¥·¥Þ¥¤¥¶¡¼HP¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È
¢¡´À¡¦¿å¡¦¼¾µ¤¤Ë¶¯¤¤¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥×¥ë¡¼¥Õ
¢¡Èé»é¤Ë¶¯¤¤¥ª¥¤¥ë¥×¥ë¡¼¥Õ
¢¡¤Þ¤ÄÌÓÊä½¤À®Ê¬ÇÛ¹ç¡Ê¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¡Ë
¢£¡ÖKATE¥¡¼¥×¥·¥ê¡¼¥º¡×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó³µÍ×
Billlie ¤Ä¤¤Î¡Ö¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¸ÂÄê¥È¥ì¥«¢¨¡×Áí·×30,000Ëç¤òÀèÃå¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª(Á´6¼ï¡ß³Æ5,000Ëç¡Ë¢¨¥µ¥¤¥ó¤Ï¥×¥ê¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Áí·×30,000 Ëç¤Î¤¦¤Á¡¢30Ëç¸ÂÄê¤Ç¡¢¡ÖÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¸ÂÄê¥È¥ì¥«¡×¤¬Åö¤¿¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¡ª(Á´6¼ï¡ß³Æ5Ëç)
¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥µ¥¤¥È¡§https://www.nomorerules.net/special/kate_summer_2024/?cid=KT_DT_OT_003_2407
¡ü¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó±þÊç¾ò·ï
KATE¤Î¥¡¼¥×¥·¥ê¡¼¥ºÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò2ÅÀ¤´¹ØÆþ¤´¤È¤Ë¡¢ÀèÃå¤Ç¥È¥ì¥«1Ëç¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¡ãÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡ä
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥·¥ã¡¼¥×¥é¥¤¥Ê¡¼EX 4.0¡¢¥«¡¼¥ë¥¢¥¦¥§¥¤¥¥ó¥°¥Þ¥¹¥«¥é¡¢¥¹¥Î¡¼¥¹¥¥ó¥Ù¡¼¥¹¡¢¥ê¥Ã¥×¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡¢¥é¥Ã¥·¥å¥Þ¥¥·¥Þ¥¤¥¶¡¼HP2.0¡¢¥é¥Ã¥·¥å¥Þ¥¥·¥Þ¥¤¥¶¡¼HP ¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È
¡ü¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´Ö
¡ã±þÊç´ü´Ö¡ä
2024Ç¯7·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë00:00¡Á2024Ç¯8·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë23:59:59
¡ã¹ØÆþ¥ì¥·¡¼¥ÈÂÐ¾Ý´ü´Ö¡ä
2024Ç¯7·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á2024Ç¯8·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¢¨ ±þÊç¥Ú¡¼¥¸¤ÎOPEN¤Ï¡¢2024Ç¯7·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë¤È¤Ê¤ë¡£
¢¨ ±þÊç¼õÉÕ¤Î¾å¸Â¿ô¤ËÃ£¤·¼¡Âè¡¢Áá´ü½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¡£
¡ü¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó±þÊçÊýË¡
¡ãÅ¹Æ¬¤«¤é¤Î±þÊçÊýË¡¡ä
Step1¡§ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò2ÉÊ°Ê¾å¹ØÆþ¤¹¤ë¡£
Step2¡§¹ØÆþ¤·¤¿ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡¢Å¹ÊÞÌ¾¡¢¹ØÆþÆü¡¢¹ØÆþ¶â³Û¤¬¤ï¤«¤ë¹ØÆþ¥ì¥·¡¼¥È¤Î¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤¹¤ë¤³¤È¡£
¢¨1Ëç¤Î¥ì¥·¡¼¥È¤ÇÊ£¿ô¸ý±þÊç²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ´ü´ÖÃæºÇÂç6¸ý±þÊç²ÄÇ½¡£¤Þ¤¿¡¢Ê£¿ôËç¤Î¥ì¥·¡¼¥È¤ò¹ç»»¤·¤Æ¤Î±þÊç¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
Step3¡§Å¹Æ¬¤Ç·Ç½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÆó¼¡¸µ¥³¡¼¥É¤è¤ê¡¢±þÊçµ¬Ìó¤Î¾ò·ï¤ò³ÎÇ§¤ª¤è¤ÓKATE LINE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÍ§¤À¤ÁÄÉ²Ã¤Î¤¦¤¨¡¢Æ±°Õ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¾ì¹ç¡¢¡Ö±þÊç¤¹¤ë¡×¥Ü¥¿¥ó¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ¡¢É¬Í×»ö¹à¤ÎÆþÎÏ¤ª¤è¤Ó¡¢Step2¤Ç»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤·¤Æ¡¢±þÊç¤ò´°Î»¤¹¤ë¡£
¢¨¥ì¥·¡¼¥ÈÈ½Äê¤òÄÌ²á¤·¤¿¿Í¤Ë¡¢Í§¤À¤ÁÅÐÏ¿¤ò¤·¤¿LINE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ê¤·¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÈ¯Á÷¤Ë´Ø¤¹¤ë°ÆÆâµÚ¤Ó¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ÎÈ¯Á÷Àè¤Î³ÎÇ§¤ò¹Ô¤¦¡£
¡2024Ç¯7·î21Æü¡ÊÆü¡Ë23:59¤Þ¤Ç¤Ë±þÊç¤·¤Æ¡¢2024Ç¯8·î4¡ÊÆü¡Ë23:59¤Þ¤Ç¤ËÈ¯Á÷Àè¤òÅÐÏ¿¤·¤¿¾ì¹ç ¢Í 2024Ç¯8·î¾å½Ü¤´¤í
¢2024Ç¯7·î28Æü¡ÊÆü¡Ë23:59¤Þ¤Ç¤Ë±þÊç¤·¤Æ¡¢2024Ç¯8·î13Æü¡Ê²Ð¡Ë23:59¤Þ¤Ç¤ËÈ¯Á÷Àè¤òÅÐÏ¿¤·¤¿¾ì¹ç ¢Í 2024Ç¯8·î²¼½Ü¤´¤í
£2024Ç¯7·î29Æü¡Ê·î¡Ë°Ê¹ß¤Ë±þÊç¤·¤Æ¡¢2024Ç¯9·î23Æü¡Ê·î¡Ë23:59¤Þ¤Ç¤ËÈ¯Á÷Àè¤òÅÐÏ¿¤·¤¿¾ì¹ç ¢Í 2024Ç¯9·î²¼½Ü¤´¤í
¢¨¥È¥ì¥«¤Ï1Ëç¤´¤È¤Ë1ÄÌ¤Ç¤Î¤ªÆÏ¤±¤È¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿ÇÛÁ÷¤ÎÅÔ¹ç¾å¡¢Æ±»þ¤Ë±þÊç¤µ¤ì¤¿¥È¥ì¥«¤Î¤ªÆÏ¤±¤¬Á°¸å¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¡ãMy Kao Mall¤«¤é¤Î±þÊçÊýË¡¡ä
ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò2ÉÊ°Ê¾å¹ØÆþ¤¹¤ë»þ¤Ë¡¢»ØÄê¤ÎÆþÎÏ²èÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍß¤·¤¤¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É¤Î¥¯¡¼¥Ý¥ó¥³¡¼¥É¤ò°ì½ï¤ËÆþÎÏ¤·¤Æ¡¢±þÊç¤ò´°Î»¤¹¤ë¤³¤È¡£¥¯¡¼¥Ý¥ó¥³¡¼¥É¤Ï¡¢1²ó¤Î·èºÑ¤Ç1¤Ä»ÈÍÑ²ÄÇ½¡£2Ëç°Ê¾å´õË¾¤ÎÊý¤Ï¡¢²ñ·×¡Ê·èºÑ¡Ë¤òÊ¬¤±¤ÆÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¡£
¢¨¥¯¡¼¥Ý¥ó¥³¡¼¥É¤Ï7·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ëMy Kao MallÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸¤ò³ÎÇ§¤Î¤³¤È¡£¥È¥ì¥«¤Ï¾¦ÉÊ¤È°ì½ï¤ËÆ±º¤Ë¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£My Kao Mall¤«¤é¤Î±þÊç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ÎÈ¯Á÷¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢ÅöÁª¼Ô¤ÎÈ¯É½¤ËÂå¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡£
¢£¡ÖKATE¥¡¼¥×¥·¥ê¡¼¥º¡×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥µ¥¤¥È
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ X¡ÊµìTwitter¡Ë
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ Facebook
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ YouTube
¢£¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿µ»ö¤òÆÉ¤à
¡¦»Ý¿É¤ÊÌ£¤ï¤¤¡¢¥·¥ã¥¥·¥ã¥¿©´¶¤¬¤ä¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤ë¡ª¤¹¤²È¡Ö¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤Î²êµíÐ§¡×
¡¦¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥°¹¥¤¤Ê¤é°ìÅÙ¤Ï¿©¤Ù¤è¤¦¡ª¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥°¡Ø¥°¥ê¥ë¥É¡¦¥Ó¡¼¥Õ¥Ð¡¼¥¬¡¼¡Ù
¡¦ßê¤á¤¯ÊõÀÐ¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤È¥»¥¤¥Ü¥ê¡¼¡ª¥¸¥å¥¨¥ê¡¼BOX¤Ç³Ú¤·¤à¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼
¡¦¼Ì¿¿Êç½¸¤ò³«»Ï¡ªSony Park Mini¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¤È¤¤á¤´Ñ¸÷°ÆÆâ½ê¡ØMY GINZA MOMENT¡Ù
¡¦¥·¥ó¥×¥ë¤À¤«¤é»È¤¤¤ä¤¹¤¤¡ª¼«Ê¬¹¥¤ß¤Î´Ä¶¤âºî¤ê¤ä¤¹¤¤Å·ÈÄ¤òºÎÍÑ¤·¤¿ÅÅÆ°¾º¹ß¥Ç¥¹¥¯