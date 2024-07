¡ÚBilllie ¤Ä¤­¤µ¤ó¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û²Æ¤Î¥á¥¤¥¯Êø¤ì¤Ë¶¯¤¤¡ÖKATE¥­¡¼¥×¥·¥ê¡¼¥º¡×¿·WEB CM

グローバルメイクアップブランド『KATE(ケイト)』は、夏の化粧品の選択肢として、KATEのメイク崩れに強い商品を、新たに「KATEキープシリーズ」として展開する。また、それに伴い、Z世代を中心に注目のグローバルアーティストの一人、Billlie つきさんを初起用したWEB CM「夏だから。」を2024年7月9日(火)より公開した。「KATEキープシリーズ」 は、”夏だから、メイク崩れを気にせず、欲を解放して思いっきり楽しもう“をテーマに、メイク崩れに強いKATEのラスティングシリーズ(スーパーシャープライナーEX4.0/カールアウェイキングマスカラ/スノースキンベース/リップモンスター/ラッシュマキシマイザーHP2.0/ラッシュマキシマイザーHP シークレット)を、KATEが夏に一押しする商品としてラインナップした。

今回公開された「KATEキープシリーズ」WEB CMでは、多彩な表情演技で完成度を高めたパフォーマンスとパワフルなダンスで、Z世代を中心に多くの注目を集めるBilllie つきさんを初起用。メイク崩れを気にせず夏の様々なシーンを思い切り楽しむ姿を、その豊かな表情とパフォーマンスで表現していただいた。また、メイキングインタビューでは、シリーズのテーマより、つきさんが夏に解放したい欲、一番の夏の思い出について、語った。「KATEキープシリーズ」とともに、夏の欲を解放する、つきさんの多様な表情の変化をぜひ楽もう。ケイト「夏だから。」30秒WEB CM:http://youtube.com/watch?v=wK9qSxgxJoY■Billlie つきさん初起用「KATEキープシリーズ」 WEB CM「KATEキープシリーズ」 のテーマである”夏だから、メイク崩れを気にせず、欲を解放して思いっきり楽しもう“を表現するために、KATEでは初起用となるBilllie つきさんに、実際に「KATEキープシリーズ」を使用したメイクをしていただき、撮影に望んでいただいた。日差しの強い日中の屋上、蒸し暑さの残る夜の街、友達と体全身で思い切り盛り上がる夏の夜、暑さを水で潤す姿など、汗ばむ夏の様々なシーンでメイク崩れを気にせず楽しむ姿を、豊かな表情を活かして表現した。遊ぶ、食べる、叫ぶ…、汗も気にせず夏の欲を解放する、つきさんの多様な表情の変化は必見だ。・ケイト「夏だから。」30秒 WEB CM:http://youtube.com/watch?v=wK9qSxgxJoY・ケイト「夏だから。」15秒縦 WEB CM:http://youtube.com/watch?v=815Ass0cCts・ケイト「夏だから。」現場でトライ!TSUKIが全力で踊る篇WEB:http://youtube.com/watch?v=9MHuK9brPSQ・ケイト「夏だから。」現場でトライ!TSUKIがかぶりつく篇WEB:http://youtube.com/watch?v=IbQDBiC_f2k■出演者プロフィールBilllie TSUKI (つき)MYSTIC STORY所属。洗練された音楽と完成度の高いパフォーマンスで愛されているガールズグループBilllie(ビリー)のメインダンサーTSUKI。最近ではNetflixやYouTubeチャンネルなどに出演しトレンドとして存在感を発揮している中、今年2月7日には、Billlie Japan the first mini album 「Knock-on Effect」をリリース。タイトル曲「DOMINO ~ butterfly effect -Japanese ver. -」で注目を集める。韓国で開かれた大規模フェスティバルなどにも参加し、幅広く活動を繰り広げている。Billlie TSUKI (つき)Billlie2021年11月10日に韓国でデビューしたK-POP第4世代のスーパールーキー。メンバーは韓国人5人(シユン、ション、ムン・スア、ハラム、スヒョン)と日本人2人(はるな、つき)の計7人。デビュー当初から音楽・歌詞・ミュージックビデオ・パフォーマンスなどの全ての要素で、ミステリアスで魅惑的な一つのストーリーを披露してきた。グループ名「Billlie」には、「誰もが持っていて共感できる内面の自我、自分たちの『B-side』を表現する」という意味が込められている。・Billlie OFFICIAL WEBSITE :https://billlie.jp/■Billlie つきさんメイキング・インタビューメイキングインタビューでは、実際に夏を思わせる暑さの中、汗を流しながら撮影に望むつきさんのアクティブな姿を視聴できる他、シリーズのテーマより、つきさんが夏に解放したい欲、一番の夏の思い出について、語った。WEB CMとともに、ここでしか見られないつきさんの撮影の裏側やインタビューも、楽しもう。ケイト「夏だから。」Making MovieYouTube:http://youtube.com/watch?v=tzcctYt69MAつきさんインタビュー(一部抜粋)Q.コンセプトの”夏だから、メイク崩れを気にせず、欲を解放して思いっきり楽しもう“について夏は汗をいっぱいかくので、メイクもいまいち思う存分楽しめなかったりすると思うんですけど、今回KATEの「キープシリーズ」を使って、夏をもっと楽しく、思う存分過ごしていただきたいなって。このコンセプトすごくいいなって思いました!Q. WEB CMの見所は?今回の撮影は1日中撮影もしたし、天気もすごく良くて、汗も実際にすごいたくさんかいたんですけど、「キープシリーズ」のメイクコスメは、すごい持続力もあったし、落ちにくく、この夏、思いっきりやりたいことをしながら過ごせるなって実感できたので、みなさんもこの感じを味わってほしいなって思います。Q. 「KATEキープシリーズ」を使った印象は?コンサートだったり、いろんなイベントで暑い中、歌を歌ったりするので、メイク崩れはいつも気にしています。今回使った「キープシリーズ」の中でも特にマスカラだったりアイラインは、汗でメイクが落ちやすい部分に使うので、これは落ちにくくてオススメだなって思います。Q. 特に気に入ったアイテムは?リップがすごく重要だと思うので、今回使ったリップモンスターが本当にオススメだなって思いました。たくさん色もあるので、メイクによって変えたら、とっても可愛くメイクできるかなって思いました。超オススメです!Q. 夏、解放したい欲は?やっぱり夏はすごくアクティブに行動できる季節だと思うので、ランニングだったりとか、海に行ったりとか、外でアスレチックをしたりとか、本当に汗を流すことが一番解放かなって思っています。Q. 一番の夏の思い出は?Billlieのメンバーたちと一緒に海に行ったことが、やっぱり最近の中では一番思い出だなって思っていて、その時も、すごい暑い夏の日だったんですけど、みんなで海に行ってヒーリングをしたのは、すごい思い出だなって思っています。■ 夏におすすめ!メイク崩れに強い商品をラインナップ「KATEキープシリーズ」「KATEキープシリーズ」 は、”夏だから、メイク崩れを気にせず、欲を解放して思いっきり楽しもう“をテーマに、メイク崩れに強いKATEのラスティングシリーズ(スーパーシャープライナーEX4.0/カールアウェイキングマスカラ/スノースキンベース/リップモンスター/ラッシュマキシマイザーHP2.0/ラッシュマキシマイザーHP シークレット)を、KATEが夏に一押しする商品としてラインナップした。どう描いたって、安定のライン。進化※した筆は、細さも描きやすさも叶える。ケイトスーパーシャープライナーEX 4.0◆汗・水・涙に強いウォータープルーフ◆皮脂・こすれに強いスマッジプルーフ◆お湯オフタイプ◆1日中色持続*ケイト スーパーシャープライナーEX3.0と比較して短いまつ毛や、まぶたに隠れたまつ毛を根こそぎキャッチ。眠っていたまつ毛を呼び起こし、覚醒させることで、大きな目元印象を実現。ケイトカールアウェイキングマスカラ◆汗・水・湿気に強いウォータープルーフ◆皮脂に強いオイルプルーフ光を操り、毛穴をカバーしながら白光トーンアップ。長時間くずれにくい SPF50の #雪光下地。ケイトスノースキンベース◆SPF50・PA+++◆保湿成分配合(ヒアルロン酸)◆首・耳にも使えるつけたての色がそのまま持続。落ちにくい口紅 “リップモンスター”ケイトリップモンスター◆高発色◆落ちにくい◆保湿カールキープも、ロングも、ボリュームも全部叶える マスカラ下地。ケイトラッシュマキシマイザーHP2.0◆汗・水・湿気に強いウォータープルーフ◆皮脂に強いオイルプルーフ◆まつ毛補修成分配合(オリーブオイル)カール持続も、抜け感も、譲らない。自然なのに盛れる半透明グレーカラーのマスカラ下地。ケイトラッシュマキシマイザーHPシークレット◆汗・水・湿気に強いウォータープルーフ◆皮脂に強いオイルプルーフ◆まつ毛補修成分配合(オリーブオイル)■「KATEキープシリーズ」キャンペーン概要Billlie つきの「サイン入り限定トレカ※」総計30,000枚を先着でプレゼント!(全6種×各5,000枚)※サインはプリントになる。さらに、総計30,000 枚のうち、30枚限定で、「直筆サイン入り限定トレカ」が当たるチャンスも!(全6種×各5枚)キャンペーンサイト:https://www.nomorerules.net/special/kate_summer_2024/?cid=KT_DT_OT_003_2407●キャンペーン応募条件KATEのキープシリーズ対象商品を2点ご購入ごとに、先着でトレカ1枚をプレゼント!<対象商品>スーパーシャープライナーEX 4.0、カールアウェイキングマスカラ、スノースキンベース、リップモンスター、ラッシュマキシマイザーHP2.0、ラッシュマキシマイザーHP シークレット●キャンペーン期間<応募期間>2024年7月16日(火)00:00〜2024年8月31日(土)23:59:59<購入レシート対象期間>2024年7月9日(火)〜2024年8月31日(土)※ 応募ページのOPENは、2024年7月16日(火)となる。※ 応募受付の上限数に達し次第、早期終了となる。●キャンペーン応募方法<店頭からの応募方法>Step1:対象商品を2品以上購入する。Step2:購入した対象商品、店舗名、購入日、購入金額がわかる購入レシートの写真を撮影すること。※1枚のレシートで複数口応募可能です。おひとり様期間中最大6口応募可能。また、複数枚のレシートを合算しての応募はできない。Step3:店頭で掲出している二次元コードより、応募規約の条件を確認およびKATE LINE公式アカウントを友だち追加のうえ、同意いただける場合、「応募する」ボタンをクリックして、必要事項の入力および、Step2で撮影した写真をアップロードして、応募を完了する。※レシート判定を通過した人に、友だち登録をしたLINE公式アカウントからメッセージを送りし、プレゼント発送に関する案内及びプレゼントの発送先の確認を行う。2024年7月21日(日)23:59までに応募して、2024年8月4(日)23:59までに発送先を登録した場合 ⇒ 2024年8月上旬ごろ2024年7月28日(日)23:59までに応募して、2024年8月13日(火)23:59までに発送先を登録した場合 ⇒ 2024年8月下旬ごろ2024年7月29日(月)以降に応募して、2024年9月23日(月)23:59までに発送先を登録した場合 ⇒ 2024年9月下旬ごろ※トレカは1枚ごとに1通でのお届けとなる。また配送の都合上、同時に応募されたトレカのお届けが前後する可能性もある。<My Kao Mallからの応募方法>対象商品を2品以上購入する時に、指定の入力画面において欲しいトレーディングカードのクーポンコードを一緒に入力して、応募を完了すること。クーポンコードは、1回の決済で1つ使用可能。2枚以上希望の方は、会計(決済)を分けて利用すること。※クーポンコードは7月16日(火)に公開されるMy Kao Mall特設ページを確認のこと。トレカは商品と一緒に同梱にてお届けする。My Kao Mallからの応募については、プレゼントの発送をもって、当選者の発表に代えさせていただく。■「KATEキープシリーズ」キャンペーンサイト■ITライフハック■ITライフハック X(旧Twitter)■ITライフハック Facebook■ITライフハック YouTube カルチャーに関連した記事 を読む・旨辛な味わい、シャキシャキ食感がやみつきになる!すき家「ニンニクの芽牛丼」・バーガーキング好きなら一度は食べよう!バーガーキング『グリルド・ビーフバーガー』・煌めく宝石のようなスイーツとセイボリー!ジュエリーBOXで楽しむアフタヌーンティー・写真募集を開始!Sony Park Mini、みんなのときめき観光案内所『MY GINZA MOMENT』・シンプルだから使いやすい!自分好みの環境も作りやすい天板を採用した電動昇降デスク