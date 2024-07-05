¡Öµ¤ÉÕ¤¤¤ÆÉ¨¤«¤éÊø¤ìÍî¤Á¤¿¡×¡¡½é¤á¤Æ¿æÈÓ´ï¤òÇã¤Ã¤¿IT¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬¸«Íî¤È¤·¤Æ¤¤¤¿à¿¿¼Âá¤È¤Ï
¡ÖÀâÌÀ½ñ¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤³¤È¤È°ã¤¦¤ó¤À¤±¤É......¡×
²È¶ñ¤ä²ÈÅÅ¤Ê¤É¤ò¹ØÆþ¤·¤¿»þ¡¢¤·¤Ð¤·¤Ðµ¯¤³¤êÆÀ¤ë¾õ¶·¤À¡£¤¢¤ë¤Ï¤º¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤äÉ½µ¤¬¼ÂÊª¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¤«¤Ê¤ê¾Ç¤ë¡£
¤¿¤À¡¢¤½¤ó¤Ê»þ¤Ï¤¹¤°¤Ë¡ÖÉÔÎÉÉÊ¤«¤â¡×¤Èµ¿¤¦Á°¤Ë¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¤è¤¯³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤......¤½¤ó¤Ê¶µ·±¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÅê¹Æ¤¬¡¢X¾å¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¿ÀÆàÀî¸©ºß½»¤ÎIT¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡¦¤¤¤°¤¾¡½¡Ê¡÷igz0¡Ë¤µ¤ó¤¬2024Ç¯7·î2Æü¤ËÅê¹Æ¤·¤¿²èÁü¤À¡£
½é¤á¤Æ¿æÈÓ´ï¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¥³¥á¤òÅêÆþ¤·¤¿¤Ï¤¤¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¼¡¤Î¹©Äø¤Ë¿Ê¤á¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡Ö¿å°Ì¤Þ¤Ç¿å¤òÆþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¡Ö¿å°Ì¡×¤¬¤É¤³¤Ë¤â½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¡Ö¤â¤·¤«¤·¤ÆÉÔÎÉÉÊ¤òÄÏ¤Þ¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¡×
¤¤¤°¤¾¡½¤µ¤ó¤Ï¤½¤¦»×¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢³ÊÆ®¤ÎËö¡¢¡Ö¿¿¼Â¡×¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤ÆÉ¨¤«¤éÊø¤ìÍî¤Á¤¿¤È¤¤¤¦¡½¡½¡£
²¿¤«¤¬Â¤ê¤Ê¤¤
J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤Ï4Æü¡¢Åö»þ¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤°¤¾¡½¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
Åê¹Æ¤Î¼Ì¿¿¤Ï¡¢°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤é½é¤á¤Æ¹ØÆþ¤·¤¿¿æÈÓ´ï¡£¤·¤«¤·¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯ÊÆ¤ò¿æ¤³¤¦¤ÈÀâÌÀ½ñ¤òÆÉ¤ß¿Ê¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¿å°Ì¤ÎÉ½µ¤¬¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö20Ê¬¤¯¤é¤¤¡Ø¿å°Ì¤Ï¤É¤³¤Ê¤ó¤À¤í¤¦......¡Ù¡ØÉÔÎÉÉÊ¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¥µ¥Ý¡¼¥È¥»¥ó¥¿¡¼¤âÊÄ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·......¡Ù¤È¶ìÇº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¤¤¤°¤¾¡½¤µ¤ó¡Ë
¤·¤«¤·......¤¤¤¯¤¾¡¼¤µ¤ó¤Ï¤º¤Ã¤È¡¢¡Ö¤¢¤ë¤â¤Î¡×¤ò¸«Íî¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
´Î¿´¤Î¡ÖÆâ³ø¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¤¤¤¯¤¾¡¼¤µ¤ó¤Ï¿æÈÓ´ï¤Î³«Éõ»þ¤ËÆâ³ø¤ò¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÃÖ¤¤¤¿¤Þ¤Þ¥¥Ã¥Á¥ó¤Ë¹Ô¤¡¢´°Á´¤ËÂ¸ºß¤òËº¤ì¡¢³°³ø¤ò¸«¤Ä¤áÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¤½¤ê¤ã¤¢¡¢¿å°Ì¤Ê¤ó¤«½ñ¤«¤ì¤Æ¤ë¤Ï¤º¤Ê¤¤¤è¤Í......¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Î¡Ø¤¦¤Ã¤«¤ê¡Ù¤µ¤Ë¶²¤ì¤ª¤Î¤Î¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤ÏÉáÄÌ¤ËÆâ³ø¤Ë¤ªÊÆ¤òÆþ¤ì¤Æ¿æ¤¡¢½é¤á¤Æ¤Ê¤¬¤éÈþÌ£¤·¤¯¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡Ê¤¤¤°¤¾¡½¤µ¤ó¡Ë
»×¤ï¤º¥¯¥¹¤ê¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¤¤°¤¾¡½¤µ¤ó¤Î¤¦¤Ã¤«¤ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¡¢X¾å¤Ç¤Ï6Ëü°Ê¾å¤Î¤¤¤¤¤Í¡Ê4ÆüÍ¼»þÅÀ¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤ì¤¬Ä¾²Ð¿æ¤¤«...¡×
¡Ö¤³¤Î»ÅÍÍ¤À¤È¡¢Ëè²óÀö¤Ã¤¿¤ê¸¦¤¤¤À¤ê¤¹¤ë¤ÎÂçÊÑ¤½¤¦w¡×
¡Ö¿åÆþ¤ì¤ëÁ°¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×