英シャーロット王女が9歳の誕生日を迎えたことを記念し、王女の最新ポートレートが披露された。母キャサリン皇太子妃が撮影した写真は、ロングヘアを下ろした王女が淡いピンクの花の前で微笑む、愛らしい姿を捉えたものだ。この写真がSNSに公開されると、王室ファンからは「ウィリアム皇太子にそっくり!」「ダイアナ妃とウィリアム皇太子の生き写し!」といったコメントが続々と寄せられた。

現地時間2日、ウィリアム皇太子とキャサリン皇太子妃の娘シャーロット王女が9歳の誕生日を迎えたことを祝福し、ケンジントン宮殿の公式SNSが王女の最新ポートレートを公開した。キャサリン皇太子妃が撮影した写真は、ロングヘアを下ろしたシャーロット王女が、故エリザベス女王にちなんで名付けられた、薄いピンクの花びらが咲き誇るクレマチス・エリザベスの前に立つ姿だ。王女はネイビーブルーのトップスの上にワインレッドのカーディガンを羽織り、デニムのミニスカートをはいている。クレマチスのつるが巻き付く柵に片腕を置き、カメラの方を見つめて、愛らしい笑顔を見せている。投稿には「シャーロット王女、9歳の誕生日おめでとう!」と記され、キャンドルを立てたバースデーケーキの絵文字が添えられた。そして、祝福の言葉を送ってくれた王室ファンに向けて「本日は、たくさんの温かなメッセージをありがとうございます」と伝えた。シャーロット王女の写真が公開されると、コメント欄は瞬く間に「誕生日おめでとう!」「素敵な一日を過ごして」「素晴らしい写真!」といった言葉で溢れ返った。さらに多くの王室ファンからは、シャーロット王女が父ウィリアム皇太子にそっくりだという声も多数届いた。「彼女は、父親のコピーそのものね。」「とても成長したわ。 なんて魅力的で優雅なレディなんでしょう! 彼女は間違いなくダイアナ妃とウィリアム皇太子の生き写しよ。」「とてもゴージャス! ウィリアムとキャサリンの完璧なミックス。素敵な一日を過ごしてね。」シャーロット王女は現在、兄ジョージ王子(10)、弟ルイ王子(6)とともに、英バークシャー州のアスコット近郊にある男女共学の名門私立学校「ランブルック・スクール」に通っている。王女はダンスが大好きで、特にバレエとタップがお気に入りだという。シャーロット王女は2015年5月2日午前8時34分、英ロンドンのセント・メアリー病院のリンド病棟で誕生した。ミドルネームは王女の曾祖母エリザベス女王と祖母ダイアナ妃に由来し、“シャーロット・エリザベス・ダイアナ”と命名された。ケンジントン宮殿は毎年、シャーロット王女の誕生日に最新ポートレートを公開している。そのたびに王室ファンは「エリザベス女王にそっくり」「ダイアナ妃に似ている」などとコメントしていた。画像は『The Prince and Princess of Wales Instagram「Good luck for tomorrow @lionesses」「Happy 9th Birthday, Princess Charlotte!」』より(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)