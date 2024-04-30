[ËÜÆü¤Î°ìÉÊ]¿·¤·¤¤¡ÖUSB-A¥Ýー¥ÈÉÕ¤¥¯¥ê¥Ã¥×¥¿¥Ã¥×¡×¤Ï¥ì¥¬¥·ー¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ëËüÇ½¥¿¥Ã¥×
¡¡¿·´´Àþ¤ä¹Ò¶õµ¡¤ÎºÂÀÊ¤ËAC¥³¥ó¥»¥ó¥È¤äUSB¥Ýー¥È¤¬È÷¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤É¤Î¤¯¤é¤¤·Ð¤Ã¤¿¤Î¤«Ëº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ÀÎ¤Ï¾å³¤¹Ô¤¤ÎANA¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Îµ¡Æâ¤Ë¤Ï¤Ò¤¸³Ý¤±²¼¤Ë¥¤ー¥µ¥Í¥Ã¥È¤Î¥Ýー¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬Wi-Fi¤Îµ¬³Ê²½¡¢¿Ê²½¤ä°ÂÁ´ÌÌ¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æºòº£¤Ï¤Û¤ÜÁ´ÌÌÅª¤ËÌµÀþLAN¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿·´´ÀþÆâ¤ä¹Ò¶õµ¡Æâ¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯·Ï¤Ï¤Û¤ÜWi-Fi¤ÇÅý°ì¤µ¤ì¤¿´¶¤¬¤¢¤ë¤¬ÅÅ¸»¶¡µë¤Ïº£¤âUSB¥Ýー¥È¤ÈAC¥³¥ó¥»¥ó¥È¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤¢¤ë¤¤¤ÏÎ¾Êý¤ÎÆ±»þÄó¶¡¤¬°ìÈÌÅª¤À¡£¤³¤ì¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ôー¥×¥ë¤¬½ÐÄ¥¤ÇÇñ¤Þ¤ë2000Ç¯°Ê¹ß¤Î¥Û¥Æ¥ë·Ï¤Î¼¼ÆâÀßÈ÷¤ÎÊÑ²½¤ÈÆ±ÍÍ¤À¡£
¡¡¥³¥í¥Ê²Ò°Ê¹ß¤Ï¼«Âð¤Ç¤Î¥ê¥âー¥È¥ïー¥¯¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ôー¥×¥ë¤Î¶¯¤¤Í×µá¤âÍ¤êÊ£¿ô¤ÎAC¥³¥ó¥»¥ó¥È¤ÎÉÕ¤¤¤¿¥Æー¥Ö¥ë¥¿¥Ã¥×¤ÈUSB¥Ýー¥È¤òÈ÷¤¨¤¿¿·À¤Âå¤Î¥Æー¥Ö¥ë¥¿¥Ã¥×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£Ãæ¤Ë¤Ï±ó³Ö¤«¤éÅÅ¸»¤Î¥ª¥ó¥ª¥Õ¤äUSB¥Ýー¥È¤Î¥ª¥ó¥ª¥Õ¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ëIoT·Ï¤Î¥Æー¥Ö¥ë¥¿¥Ã¥×¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¥á¥¸¥ãー¤ÊÀ½ÉÊ¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¼«Âð¤ä¥ª¥Õ¥£¥¹¡¢³Ø¹»¤Ç¤â»È¤¨¤ëÊØÍø¤Ê¥¯¥ê¥Ã¥×·¿¥Æー¥Ö¥ë¥¿¥Ã¥×¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿ÄÌ¾Î¡É¤Ï¤µ¤á¤ë¥¿¥Ã¥×¡É¤ò°ÊÁ°¤³¤Î¥³¥é¥à¤Ç¤â¤´¾Ò²ð¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¥·ー¤Ê¥Ö¥ê¥¹¥¿ー¥Ñ¥Ã¥¯¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿½éÂå¤Î¡É¤Ï¤µ¤á¤ë¥¿¥Ã¥×¡É¤À¤Ã¤¿¤¬µ¡Ç½¶¯²½¤µ¤ì¤¿º£²ó¤Î¿·À½ÉÊ¤Ï¶Ë¤á¤ÆÁÇ¤Ãµ¤Ìµ¤¤¤¿¤À¤Î»æÈ¢¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ò¤È¤³¤È¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð½éÂå¥â¥Ç¥ë¡ÊT-KF03-2325WH¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡È¤Ï¤µ¤á¤ë¥¿¥Ã¥×¡É¤ËUSB Type-A¥Ýー¥È¤ò2¸ÄÄÉ²Ã¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤¬¿·¥â¥Ç¥ë¡ÊECT-3030WH¡Ë¤À¡£¤Ê¤¼¤«Î¾¼Ô¤Î¥â¥Ç¥ëÈÖ¹æ¤Ë²¿¤ÎÌ®Íí¤â¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢²áµî¤Ë²¿ÅÙ¤âÀ½ÉÊ´ë²è¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿É®¼Ô¤Ë¤Ï°ãÏÂ´¶ËþºÜ¤À¡£¤Þ¤¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¥¤¥Á¤«¤é´ë²è¤·Ä¾¤·¤¿ÊÌ¤Î¾¦ÉÊ¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡2024Ç¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥ì¥¬¥·ー¤ÊUSB Type-A¥Ýー¥È¤ÎÅëºÜ¤Ë¤Ï¡È¤Ê¤¼USB Type-C¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡É¤È¤«¡¢¡ÈµÞÂ®½¼ÅÅ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡É¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï»×¤¦¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Type-A¥Ýー¥È¤¬2¸ÄÁýÀß¤µ¤ì¤¿¿·¥â¥Ç¥ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¹Í¤¨Êý¤Ë¤è¤ì¤ÐType-C¤äPDÂÐ±þ¡¢µÞÂ®½¼ÅÅ¤Ê¤É¤ÏAC¥³¥ó¥»¥ó¥È¤Ëºòº£¤ÎUSB AC¥¢¥À¥×¥¿ー¤ò¤µ¤¹¤³¤È¤Ç¤Û¤È¤ó¤É²ò·è¤Ç¤¤ë¤³¤È¤À¡£¼Â¤Î¤È¤³¤í°Õ³°¤ÈÉÔÂ¤¹¤ë¤Î¤Ï¿·¤·¤¤USB AC¥¢¥À¥×¥¿ー¤Ç¤âÅëºÜ¤¬¾¯¤Ê¤¤Type-A¥Ýー¥È¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¿·¤Ï¤µ¤á¤ë¥¿¥Ã¥×¤ÏUSB Type-A¥Ýー¥È2¸Ä¤ÎÁýÀß¤Ç¤âAC¥³¥ó¥»¥ó¥È¤Î¿ô¤Ï½¾Íè¤ÈÆ±¤¸3¸Ä¤ò°Ý»ý¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¥ó¥»¥ó¥È¤ÏÇÛÃÖ¤È³ÑÅÙ°ã¤¤¤ÇÉ½ÌÌ¤Ë2¸Ä¡¢»ØÀè¤Ç°®¤ë¥¯¥ê¥Ã¥×Â¦¤ÎËÜÂÎÂ¦ÌÌ¤Ë1¸Ä¤¢¤ê¹ç·×3¸Ä¤À¡£
¡¡¥Æー¥Ö¥ë¥¿¥Ã¥×µ¡Ç½¤ò·Ñ¾µ¤·¥³¥ó¥»¥ó¥È¤Î¿ô¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤Ê¤¯USB Type-A¥Ýー¥È¤ò2¸ÄÁýÀß¤·¤¿¤Î¤ÇÉáÄÌ¤Ëºî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÁ´ÂÎ¥µ¥¤¥º¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÏÅöÁ³¤Î¤³¤È¤À¡£¼ÂºÝ¤Ë½éÂå¤Î¤Ï¤µ¤á¤ë¥¿¥Ã¥×¤È¿·¤Ï¤µ¤á¤ë¥¿¥Ã¥×¤òÉ®¼ÔÂð¤ÎÂðÆâ¥â¥Ð¥¤¥ë¥ïー¥¯¤ÎµòÅÀ¤Ç¤¢¤ë¿©Âî¥Æー¥Ö¥ë¤ËÊÂ¤Ù¤Æ¤Ï¤µ¤ó¤Ç¸«¤Æ¤½¤Î¥µ¥¤¥º¤Îº¹¤ËØ³Á³¤È¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¿·¤Ï¤µ¤á¤ë¥¿¥Ã¥×¤òÇã¤¦¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤³¤Î¥µ¥¤¥º³Êº¹¤È¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤ëUSB Type-A¥Ýー¥È2¸Ä¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥ÈÅÙ¿ô¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹É¾²Á¤ò¤É¤¦¹Í¤¨¤ë¤«¤À¤í¤¦¡£¥áー¥«ーÉ½¼¨¤Î¾¦ÉÊ¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ï¥¯¥ê¥Ã¥×¤ò´Þ¤á¤¿Á´ÂÎ¥µ¥¤¥º¤òµ½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¿ô»ú¤ÎÈæ³Ó¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¥µ¥¤¥º´¶¤Î°ã¤¤¤ÏÍý²ò¤·¤Å¤é¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤Ï¤µ¤á¤ë¡Ê¥¯¥ê¥Ã¥×¡Ëµ¡Ç½¤Ï½¾ÍèÆ±ÍÍ¶Ë¤á¤Æ½¨°ï¤À¡£ÆÈÆÃ¤Î¥Î¥ó¥¹¥ê¥Ã¥×¥·ー¥È¤Î¤ª±¢¤Ç²£³ê¤ê¤â³§Ìµ¡£¥¯¥ê¥Ã¥×¤Ç¤¤ë¸ü¤µ¤ÏºÇÂç35mmÄøÅÙ¤é¤·¤¤¤Î¤Ç°ìÈÌÅª¤Ê²ÈÄí¤ä¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç¤Ï¤Þ¤ºÌäÂê¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£É®¼ÔÂð¤Ç¤Ï¿©Âî¤¬25mm¸ü¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¥«¥¦¥ó¥¿ー¤¬30mmÄøÅÙ¤Ê¤Î¤Ç¶Ë¤á¤Æ³Î¼Â¤Ë¥Ûー¥ë¥É¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾å¤ò¸þ¤¤¤¿USB¥Ýー¥È¤ÎÔ¼¤è¤±¥«¥Ðー¤ÏÉÕ¤±¤¿¤¯¤Ê¤ëµ¤»ý¤Á¤Ï½½Ê¬Íý²ò¤Ç¤¤ë¤¬¡¢ÁàºîÀ¤ÎÌÌ¤Ç¤Ï°Õ¸«¤ÏÊ¬¤«¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£USB¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿½é´ü¤«¤é»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉ®¼Ô¤Î°õ¾Ý¤Ç¤ÏÔ¼¤ÇÉÔ¶ñ¹ç¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿·Ð¸³¤Ï²áµî³§Ìµ¤À¡£¥«¥Ðー¤òÉÑÈË¤Ë¼è¤ê³°¤·¼è¤êÉÕ¤±¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Î¸å²ù¤¬Àè¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤»È¤¤»Ï¤á¤Æ¤¹¤°¤Ë´ù¤Î°ú¤½Ð¤·¤Ë¤·¤Þ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡À½ÉÊ¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ë¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢USB Type-A¤Î½ÐÎÏ¤Ï5V/1A～¤Ç¤¢¤ê2¸Ä¤ÇºÇÂç12W¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÉáÄÌ¤Ë½¼ÅÅ¤Ï¤Ç¤¤ë¤¬ºòº£¤ÎµÞÂ®½¼ÅÅÂÐ±þ¤ÎÂçÍÆÎÌ¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¥¹¥Þ¥Û¤Ë¤ÏÉÔÂ´¶¤ÏÈÝ¤á¤Ê¤¤¡£ÊÌ¤ÎUSB AC¥¢¥À¥×¥¿ー¤ò¥³¥ó¥»¥ó¥È¤Ë¤µ¤·¤ÆÊä´°¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡É½ÌÌ¤Î2¸Ä¤ÎAC¥³¥ó¥»¥ó¥È¤Ïº¹¤·¹þ¤ß¸ý¤Ç¤¢¤ë¥Ö¥ìー¥É¤Î³ÑÅÙ¤¬90ÅÙ²óÅ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇUSB AC¥¢¥À¥×¥¿ー¤Î¸þ¤¤äÇÛÎó¤ò¹Í¤¨¤Æ¤µ¤·¤«¤¨¤ë¤³¤È¤ÇÊ£¿ô¤ÎUSB AC¥¢¥À¥×¥¿ー¤¬ÎÙ¤ê¤¢¤ï¤»¤Ç¤â¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¥±ー¥¹¤¬Â¿¤¤¡£¥Ñ¥º¥ë¤Î¤è¤¦¤ÇÈ¯¸«¤¹¤ë¤È¤Ê¤«¤Ê¤«´ò¤·¤¤¡£
¡¡É®¼Ô¤â¤Þ¤À¤½¤ì¤Û¤É¡¢¡È¿·¤Ï¤µ¤á¤ë¥¿¥Ã¥×¡É¤ò»È¤¤¹þ¤ó¤Ç¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢Type-C¥Ýー¥È¤äPD¡¢µÞÂ®½¼ÅÅ¤ÎÎà¤ÏAC¥³¥ó¥»¥ó¥È¤Ë¤µ¤¹USB AC¥¢¥À¥×¥¿ー¤ò³èÍÑ¤·¡¢º£¤â»Ä¤ë¥ì¥¬¥·ー¤ÊUSB Type-A¤Î¥Ýー¥È¥µ¥¤¥º¤äÄã½ÐÎÏ¤òÍ×µá¤¹¤ë¥ì¥¬¥·ー¤Ê¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ë¤Ïº£²óÁýÀß¤µ¤ì¤¿USB Type-A¥Ýー¥È¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥ëー¥ë¤ÇÎÉ¤µ¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍðË½¤À¤¬¼«¼¼¤«¤é¥ê¥Ó¥ó¥°¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¤Î¥Æー¥Ö¥ë¤Ë¥ïー¥¥ó¥°¥¨¥ê¥¢¤ò°ÜÆ°¤¹¤ë»þ¤Ê¤ÉÉ®¼Ô¤ÏÊ£¿ô¤ÎUSB AC¥¢¥À¥×¥¿ー¤ä¥±ー¥Ö¥ë¤òÁÞÆþ¤·¤¿¤Þ¤Þ¤Î¤Ï¤µ¤á¤ë¥¿¥Ã¥×¤ò»ý¤ÁÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ç¥¸¥¿¥ë·Ï¤òÎ¥¤ì¤ì¤Ð¡¢²æ¤¬²È¤Ç¤Ï¿©Âî¤Ç»È¤¦Å´ÈÄ¾Æ¤¤Î¥Û¥Ã¥È¥×¥ìー¥ÈÅÅ¸»¤È¤·¤Æ¤Ï°ÂÄê¤ÎÂç³èÌö¤À¡£¥Æー¥Ö¥ë¥¿¥Ã¥×µ¡Ç½¤¬90¡ó¤ÇUSBµëÅÅµ¡Ç½¤Ï¥ª¥Þ¥±¤À¤È¹Í¤¨¤¿Êý¤¬Íý²ò¤·¤ä¤¹¤¤À½ÉÊ¤À¡£¤Ï¤µ¤á¤ë¥¯¥ê¥Ã¥×¤Ï°ÂÄê¤·¤¿¶¯ÎÏ¤Ê¥°¥ê¥Ã¥×ÎÏ¤È3¤Ä¤ÎAC¥³¥ó¥»¥ó¥È¡£¥ª¥Þ¥±¤Î¤¢¤Ã¤¿¤éÎÉ¤¤¤ÊUSB¥Ýー¥È¤Ç3000±ß¾¯¡¹¤Î¼ÂÇä²Á³Ê¤Ê¤éÇã¤¤¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¡£¾¦ÉÊ È¯Çä¸µ ²Á³Ê USB-A¥Ýー¥ÈÉÕ¤¥¯¥ê¥Ã¥×¥¿¥Ã¥×¡¡ECT-3030WH ¥¨¥ì¥³¥à 5522±ß