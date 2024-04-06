ÂçÃ«æÆÊ¿¡¡ÊÆ¹ñ¤ÇàµÕÉ÷á¤ÎÇØ·Ê¡ÖËÝÌõ¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿£²¤Ä¤Î¸ÀÍÕ¡×¤ÎÂ¸ºß
¡¡£Í£Â£Ó¥Æ¥ì¥Ó¤Ç£µÆü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö¤è¤ó¥Á¥ã¥ó£Ô£Ö¡×¤Ç¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¤ÎàµÕÉ÷á¤ò¼õ¤±¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Î¡ÖËÝÌõ¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¡×¤òÆÃ½¸¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï£³·î£²£µÆü¡ÊÆüËÜ»þ´ÖÆ±£²£¶Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç²ñ¸«¤ËÎ×¤ß¡¢¸µÄÌÌõ¡¦¿å¸¶°ìÊ¿»á¤Î°ãË¡ÅÒÇîÍÆµ¿¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ¼ÌÀ¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤ÏÄÌÌõ¤Î¥¦¥£¥ë¡¦¥¢¥¤¥¢¥È¥ó»á¤òÈ¼¤¤¡¢¼ê¸µ¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¥á¥â¤òÆÉ¤ß¾å¤²¡¢Ìó£±£±Ê¬´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡ÖÈà¤¬ËÍ¤Î¸ýºÂ¤«¤é¤ª¶â¤òÅð¤ó¤Ç³§¤Ë±³¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬·ëÏÀ¡×¤Ê¤É¤È¿å¸¶»á¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÁûÆ°¤Î·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î°ìÉô¤Ï¡Ö¤Ê¤¼¼Áµ¿±þÅú¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¡ÖÀâÌÀ¤¬ÉÔ½½Ê¬¡×¤ÈÈ¿È¯¡£¸½ÃÏ¤Ç¤ÏÂçÃ«¤Ë´Ø¤·¤Æ¸·¤·¤¤ÏÀÄ´¤âÌÜÎ©¤Ä¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë´Ø¤·¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¥¢¥¤¥¢¥È¥ó»á¤ÎËÝÌõ¤ËÃåÌÜ¡££²¤«½ê¤Û¤É¡ÖËÝÌõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤¾¤ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤Þ¤º¤ÏËÁÆ¬¤ËÂçÃ«¤¬¡Ö¸½ºß¿Ê¹ÔÃæ¤ÎÄ´ºº¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢º£ÆüÏÃ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È¹ð¤²¤¿¾ìÌÌ¡£¥¢¥¤¥¢¥È¥ó»á¤Ï±Ñ¸ì¤Ç¡Ö¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡Ê£Ï£â£ö£é£ï£õ£ó£ì£ù¡Ëº£ÆüÏÃ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÌõ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿Ê¹ÔÌò¤ÎÂçµÈÍÎÊ¿¥¢¥Ê¤Ï¡Ö±Ñ¸ì¤·¤«Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¤Ê¤¼¤ËÏÃ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ë¤Î¡©¤Èµ¿¤¤¤ò»ý¤¿¤ì¤Æ¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¡£
¡¡¥«¥Ê¥À½Ð¿È¤Ç±Ñ¸ì¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¡¢Ãæ¹ñ¸ì¤¬ÏÃ¤»¤ëµÈËÜ¿·´î·à¡¦Á¾Ëã°½¤Ï¡Ö¡Ê£Ï£â£ö£é£ï£õ£ó£ì£ù¤Ï¡Ë¤É¤Ã¤Á¤«¤È¸À¤¦¤È¼ã¤¤¿Í¤¬¸ýÊÊ¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ø¥Þ¥¸¤Ç¡©¡Ù¤È¸À¤¦¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¸À¤Ã¤Á¤ã¤¦¸ÀÍÕ¡£Â¿Ê¬¡¢¥¢¥¤¥¢¥È¥ó¤µ¤ó¤¬Ìõ¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢Í×ÅÀ¤ò¤ª¤µ¤¨¤ÆÄó¶¡¤·¤¿·ë²Ì¡¢¤½¤³¤¬È´¤±¤¿¡×¤È°õ¾Ý¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¤â¤¦£±¤«½ê¤Ï¡¢½ªÈ×¤ËÂçÃ«¤¬¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤ÆÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡¢º£Æü¤ªÏÃ¤·¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤Ï¤³¤ì¤¬¤ªÏÃ¤·¤Ç¤¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¼Áµ¿±þÅú¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤µ¤é¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¾ìÌÌ¤À¡£
¡¡¥¢¥¤¥¢¥È¥ó»á¤ÎËÝÌõ¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ì¤¬¤ªÏÃ¤·¤Ç¤¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼Áµ¿±þÅú¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¡×¤ÎÉôÊ¬¤¬È´¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡²ñ¸«¤ò¸«¤¿ºÝ¤Ë¡¢¤³¤ÎÉôÊ¬¤Î°ãÏÂ´¶¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Á¾Ëã¤Ï¡ÖÍ×¤Ï¤³¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÈãÈ½¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Îã¤¨¤Ð²ñ¸«¤¬½ª¤ï¤ë»þ¤Ë¤³¤ì¤òà°ú¤Î©¤Æ¤Æá¸À¤¦¤Î¤È¡¢¸À¤ï¤Ê¤¤¤Î¤È¤Ç¤Ï°õ¾Ý¤¬°ã¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¼ó¤ò¤Ò¤Í¤ë¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¥¢¥¤¥¢¥È¥ó¤µ¤ó¤¬¥À¥á¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¤âÄÌÌõ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯µ¤»ý¤Á¤ÏÊ¬¤«¤ë¡£ÂçÃ«¤µ¤ó¤¬¤³¤ì¤«¤é¤âµ¤»ý¤Á¤è¤¯È¯¸À¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢°ì¸À°ì¶çÌõ¤¹¤ï¤±¤Ë¤â¤¤¤«¤Ê¤¤¤·¡¢´Ö¤È¤«¤â¤¢¤ë¡£¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¹ÍÎ¸¤·¤ÆÍ×ÅÀ¤ò¤ª¤µ¤¨¤¿·ë²Ì¡¢·ë²ÌÅª¤ËÂç»ö¤È»×¤ï¤ì¤ë¼Áµ¿±þÅú¤Ë±þ¤¸¤Ê¤¤ÍýÍ³¤¬¸À¤¨¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£