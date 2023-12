オーストラリア、西オーストラリア州で昨年4月7日、10歳の飼い犬をショッピングモールの2階駐車場から投げ捨てた女に今月19日、動物虐待などの罪で1年の有罪判決が言い渡された。裁判では犯行時の動画が公開され、「あまりにも冷酷」と衝撃が広がっている。豪ニュースメディア『7NEWS Australia』などが伝えた。

【この記事の動画を見る】

動物虐待などの罪で有罪判決を受けたのは、エイミー・リー・ジャッジ(Amy Lea Judge、26)で、パース近郊にあるショッピングモール「ウェストフィールド・ウィットフォード・シティ」の2階駐車場から飼い犬を投げ落とした。

犬はマルチーズとシーズーのミックス犬であるマルシーズーのメス“プリンセス(Princess、10)”で、約9メートル下のコンクリートに転落したまま放置された。

ぐったりとしたプリンセスを発見したのは通行人で、車に轢かれたものと思い近くの動物病院に連れていったという。

プリンセスは当時、ショック状態に陥っていたそうで、獣医は「内出血、脳の損傷、 脊椎と骨盤の外傷などの重傷を負っている可能性がある」と診断した。そしてマイクロチップの情報から飼い主を割り出し、やって来たエイミーとパートナーのスコット・フロスト(Scott Frost、23)との話し合いの結果、重傷で治療代が高額なことから安楽死させたのだった。

そしてこのたびミッドランド治安判事裁判所で行われた裁判で、動物福祉団体「王立動物虐待防止協会・西オーストラリア(RSPCA WA、以下RSPCA)」が、事件当日の駐車場の監視カメラの映像を公開した。

映像では、プリンセスを抱えたエイミーが、黒い車と駐車場の端の壁の間を行ったり来たりする様子が映し出されている。車内にいたスコットとは約8分間、口論しているようだったという。

エイミーは、プリンセスを地上9メートルの狭い壁の上で歩かせるなど尋常とは思えない行動を取り、最後にはプリンセスをゴミでも捨てるかのように放り投げていた。

その後、エイミーはFacebookで自身の犯罪についてこのように綴っていた。

「私は罪悪感を抱えて生きてはいけない…。私は愛犬をショッピングモールの屋上駐車場から放り投げ、下に落ちて死んでいくのを見ていた。しかしあの子は生き残り、重傷を負った。だから安楽死させる必要があった。私があの子を傷つけ、殺したのだ…。」

RSPCAによると、エイミーは後にこの投稿を削除したそうで、同団体の検査官に理由を聞かれると「自分のアカウントが乗っ取られたから」と話したという。

なお、プリンセスが放り投げられるのを目撃したスコットは、エイミーを駐車場に残したまま走り去っており、今年の初めに「プリンセスを置き去りにし、すぐに獣医に診せなかった」として2500豪ドル(約24万円)の罰金支払いと、動物を飼うことを3年間禁じる判決が下されていた。

一方、今回のエイミーの裁判で、マーク・ミリントン裁判官(Magistrate Mark Millington)は「プリンセスを置き去りにして死亡させたのは計画的、意図的、故意的な行為」と述べ、10年間動物を飼うことを禁じた。さらに動物虐待の罪で懲役10か月、そのほかの罪で懲役2か月の有罪を言い渡した。

この事件を受け、RSPCAの検査員歴11年のカイリー・グリーン氏(Kylie Green)は「これは信頼を裏切るおぞましい行為であり、私のキャリアの中で最も痛ましい事例の一つ」と語っており、今回のニュースには次のような怒りのコメントが寄せられた。

「1年の懲役? ペットの苦しみを考えたら刑が軽すぎると思う。」

「動物を飼うことを一生禁じるべきだ。」

「犬はあなたを信頼しきっていたはず。彼女は悪魔。刑務所から出さないで欲しい。」

「なんて残酷なことを! かわいそうに。」

「なぜこんなことを? 言葉がない。」

「オーマイガー! 無防備な犬にこんなことをするなんて! こんな事件、知りたくなかった。」

「心が痛む。」

「安らかに。」

ちなみに今年6月にはインドネシアで、野良犬を川に放り込み、ワニがかぶりつく様子を撮影した3人の男に非難の声が殺到した。3人は会社の同僚で「食べ物をよく盗まれ、頭に来た」と話していた。

