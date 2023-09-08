¡ÚMLB¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï¡Ö½½Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡¡4ÀïÏ¢Â³¥¹¥¿¥á¥ó³°¡Ä»Ø´ø´±¤Ïµ¯ÍÑ¤Ë¿µ½Å¡Ö100¡ó¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×
4»î¹çÏ¢Â³¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó³°¡Ö¤¢¤È1Æü2Æü¤À¤È»×¤¦¡×
¢£¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹ ¡¼ ¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö8Æü¡¦¥¢¥Ê¥Ï¥¤¥à¡Ë
¡¡¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï7Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö8Æü¡¢»î¹ç³«»Ï10»þ38Ê¬¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¡¦¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥ºÀï¤ÎÀèÈ¯¤«¤é4»î¹çÏ¢Â³¤Ç³°¤ì¤¿¡£4Æü¡ÊÆ±5Æü¡Ë¤Ë±¦ÏÆÊ¢¤òÉé½ý¤·¡¢3»î¹çÏ¢Â³¤Ç»î¹ç¤ò·ç¾ìÃæ¡£»î¹çÁ°¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¥Õ¥£¥ë¡¦¥Í¥Ó¥ó´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤è¤¯Æ°¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¹¥¤¥ó¥°¤Ï¤¢¤È¾¯¤·¡£º£Æü¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ë¤Ï½½Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï4Æü¡ÊÆ±5Æü¡Ë¤Î»î¹çÁ°¤Ë¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤ò¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¤Ë±¦ÏÆÊ¢¤òÉé½ý¡£3»î¹çÏ¢Â³¤Ç¤Î·ç¾ì¤Ï2020Ç¯9·î17Æü¡Á19Æü¡ÊÆ±18Æü¡Á20Æü¡Ë°ÊÍè¡¢Ìó3Ç¯¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢»î¹çÁ°¤Ë¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¡¢¥À¥Ã¥·¥å¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£»Ø´ø´±¤Ï¡ÖÈà¤Ïº£Æü¤Ï¡Ê¥¹¥¿¥á¥óÆþ¤ê¤Ë¡Ë¤È¤Æ¤â¶á¤«¤Ã¤¿¡£º£Æü¤Ï²¿ÅÙ¤«¥¹¥¤¥ó¥°¤·¤¿¡£¤«¤Ê¤êÂÎÄ´¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£»ä¤¬¡¢Èà¡ÊÂçÃ«¡Ë¤¬Á´ÎÏ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ë°Â¿´¤Ç¤¤Ê¤¤¤À¤±¤À¡£Èà¤Î¤è¤¦¤Ë¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Í¡£¡Ê¥¹¥¿¥á¥óÉüµ¢¤Þ¤Ç¡Ë¤¢¤È1Æü2Æü¤À¤È»×¤¦¤¬¡¢º£Æü¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¾õÂÖ¤Ï¾å¸þ¤¤À¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂåÂÇ¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢»î¹ç³«»Ï¤Þ¤Ç¤Ë¥¹¥¤¥ó¥°¤Î¾õÂÖ¤òºÆÅÙ¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¤·¡¢¡Ö¸å¤Ç¡Ê¥¹¥¤¥ó¥°¤Î¡Ë¶¯ÅÙ¤ò¾å¤²¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤¿¤À¡¢¥Í¥Ó¥ó´ÆÆÄ¤Ë¤Ï¤Þ¤Àµ¤¤Ë¤Ê¤ëÅÀ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö¡ÊÄË¤ß¤è¤ê¤â¡Ë¾¯¤·°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ë¡£»ä¤Ë¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Îà¤Î¤³¤È¤Ï100¡ó¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤É¤ó¤ÊÁª¼ê¤Ç¤â´í¸±¤òËÁ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¿µ½Å¤Ë¸«¶Ë¤á¤ë¤È¤·¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë