¡Úµð¿Í¡ÛºäËÜÍ¦¿Í¤Ä¤¤¤Ë»°ÎÝµ¯ÍÑ¡¡¸¶´ÆÆÄàÎò»ËÅª·èÃÇá¤ÎÎ¢¤Ë¥ë¡¼¥¡¼¤¬¤¤¤¿
¡¡µð¿Í¤ÎÎò»Ë¤¬Âç¤¤¯Æ°¤¤¤¿¡££·Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê¿ÀµÜ¡Ë¤Ç¸¶Ã¤ÆÁ´ÆÆÄ¡Ê£¶£µ¡Ë¤¬Âç¤¤Ê·èÃÇ¤ò²¼¤·¤¿¡£ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿ºäËÜÍ¦¿ÍÆâÌî¼ê¡Ê£³£´¡Ë¤ò¥×¥í½é¤È¤Ê¤ë»°ÎÝ¤Ç¥¹¥¿¥á¥óµ¯ÍÑ¡£¤½¤ÎºäËÜ¤¬¹¥¼é¤È£±ËÜÎÝÂÇ¤ò´Þ¤à£²°ÂÂÇ£²ÂÇÅÀ¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¡¢£µ¡½£²¤È¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤ËÂç¹×¸¥¤·¤¿¡£»Ø´ø´±¤Ë¤è¤ëàÀ»°èÇË²õá¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¥ë¡¼¥¡¼¤Î¶Ã°Û¤ÎÀ®Ä¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ºäËÜ¤Î¡Ö£µÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤Ç¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¤Èµå¾ì¤¬Âç¤¤¯¤É¤è¤á¤¤¤¿¡££²£°£³£¸»î¹ç¤ÈÍ··â¤ÎÎòÂåºÇÂ¿½Ð¾ì¿ô¤ò¸Ø¤ëºäËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢»°ÎÝ¥¹¥¿¥á¥ó¤Ï¥×¥í£±£·Ç¯ÌÜ¤Ç½é¤á¤Æ¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÍ··â°Ê³°¤Ç¤Ï°ìÎÝ¡¢ÆóÎÝ¡¢£Ä£È¤Ç¤Î½Ð¾ì¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÇØÈÖ¹æ£¶¤¬¹¶¼é¤ÇÌöÆ°¡£¼é¤Ã¤Æ¤Ï£´²óÆó»àÆóÎÝ¤Ç¥µ¥ó¥¿¥Ê¤Î»°ÎÝÀþ¤Ø¤ÎÄËÎõ¤Ê¥´¥í¤ËÈô¤Ó¤Ä¤¹¥Êá¡¢£µ²óÌµ»à°ìÎÝ¤Ç¤Ï»°¥´¥íÊ»»¦¤ò´°À®¤µ¤»¤¿¡£ÂÇ¤Ã¤Æ¤Ï£±ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î£¹²ó°ì»à°ìÎÝ¤Ç»î¹ç¤ò·è¤á¤ë£±£·¹æ£²¥é¥ó¤òº¸Íã¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÃ¡¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡»Ø´ø´±¤ÏºäËÜ¤Î»°ÎÝ¼éÈ÷¤Ë¡Ö¤Í¤¨¡¢¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¡£º£Æü¤ÏÁ´ÈÌÅª¤ËÆâÌî¤Î¼éÈ÷¤¬Á´°÷ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤Í¡£¡ÊÅê¼ê¤ò¡Ëµß¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¤¿¤¿¤¨¤¿¾å¤Ç¡¢¤½¤Î°Õ¿Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÈà¤Ë¤º¤Ã¤ÈÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤·¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê»Ø´ø´±¤Î·èÃÇ¤ò¥Á¡¼¥à¤âàÂç´¿·Þá¡£¡Ö¸¶´ÆÆÄ°Ê³°¤Ç¤ÏºäËÜ¤òÀâÆÀ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î£±¿Í¤Ï»ØÅ¦¤¹¤ë¡£°ìÂÎ¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡£Í··â¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ËÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì»×¤¤¤ò»ý¤ÄºäËÜ¤Ï¡Ö¤³¤À¤ï¤ê¤È¤¤¤¦¤«¤½¤³¡ÊÍ··â¡Ë¤Ç½Ð¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡×¤È¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥Á¡¼¥àÆâ¤Ç¤ÏÇÛÃÖÅ¾´¹¤ÎÏÃÂê¼«ÂÎ¤¬à¥¿¥Ö¡¼»ëá¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤³¤³¤Ë¤¤Æ»Ø´ø´±¤ò·èÃÇ¤µ¤»¤¿¤Î¤¬¥É¥é¥Õ¥È£´°Ì¡¦ÌçÏÆÀ¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£²¡Ë¤ÎµÞÀ®Ä¹¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤â¡Ö£¸ÈÖ¡¦Í··â¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿ÌçÏÆ¤ÏÆâÌî°ÂÂÇ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤ÊÅö¤¿¤ê¤òÍ·¥´¥í¤Ç½èÍý¡£ÊÌ¤ÎµåÃÄ´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÌçÏÆ¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼éÈ÷¤ò¸«¤¿¤é¡¢ºäËÜ¤âÇ¼ÆÀ¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£ºäËÜ¼«¿È¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤ÏÎ¥Ã¦¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£º£¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤·¤«»°ÎÝ¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡ÌçÏÆ¤Ï²ÝÂê¤À¤Ã¤¿ÂÇ·â¤Ç¤â¥×¥í¤Î¿å¤Ë´·¤ì¡¢ÂÇÎ¨£²³ä£µÊ¬£³ÎÒ¤Þ¤Ç¾å¾º¡£¡Ö£´²ó¤Ë£±²ó¤ÏÂÇ¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬Âç¤¤¤¡×¤È¥³¡¼¥Á¤Î£±¿Í¤ÏÀ®Ä¹¤ËÌÜ¤òºÙ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤ÎºäËÜ¤Ï½é¤Î»°ÎÝ¼éÈ÷¤ò¡ÖÁ´Á³¤Í¡¢¡ÊÍ··â¤È¡ËÁ´¤¯°ã¤¦¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¤·¡¢´·¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤¹¤´¤¤»þ´Ö¤«¤«¤ê¤½¤¦¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¸ÍÏÇ¤¤¤ò±£¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¤Ë¡Ê¸¶´ÆÆÄ¤«¤é¡Ë¡Ø½àÈ÷¤·¤È¤¤¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡Ê¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ë¡£Îý½¬¤À¤±¤Ç¤¹¤±¤É¥Î¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡×¤È»öÁ°¤ËÂÇ¿Ç¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤ÎÌ¤Íè¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¤¤¤Ä¤«¤Ï¡Ö·èÃÇ¡×¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤¬¡¢¥ë¡¼¥¡¼¤ÎµÞÀ®Ä¹¤¬»þ·×¤Î¿Ë¤ò°ìµ¤¤Ë¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£