¡Ö¥¹¥Þ¥Û»ëÄ°¤Ë¤â¼õ¿®ÎÁ¡×¤Ç²Ð¤ËÌý¡Ä¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºÀ²Ã³²ÌäÂê¤ËÉÔÀ¿¼Â¤ÊNHK¤ËÈãÈ½Áê¼¡¤°
¡¡ÁíÌ³¾Ê¤ÎÍ¼±¼Ô²ñµÄ¤Ï29Æü¡¢NHK¤¬ÊüÁ÷Ë¡¤ò²þÀµ¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¤ÎÃÏ¾åÇÈÈÖÁÈ¤ÎÇÛ¿®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÜÍè¶ÈÌ³¡×¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤ë¤³¤È¤òÄó¸À¡£¥¹¥Þ¥Û¤Ê¤É¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ÇNHK¤ò¸«¤ë»ëÄ°¼Ô¤â¥Í¥Ã¥È¼õ¿®ÎÁ¤ò»ÙÊ§¤¦¤Ù¤¤È¤·¤¿¡£¤¹¤Ç¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤Î¼õ¿®ÎÁ¤ò»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ä¥Í¥Ã¥È¤ÇNHK¤ò¸«¤ë¤¿¤á¤Î¥¢¥×¥ê¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤ÐÂÐ¾Ý¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡Ô#¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤ò±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡Õ¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤â ¥¸¥ã¥Ë¥ª¥¿¤¬¥¸¥å¥ê¡¼¼ÒÄ¹ÍÊ¸î¤Î¥Ê¥¼
¡¡¤³¤ì¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Î¼õ¿®ÎÁ¼ýÆþ¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤À¡£NHK¤Ï¿·¤¿¤Ê¼ýÆþ¸»¤È¤·¤Æ¥Í¥Ã¥È¤ËÌÜ¤ò¤Ä¤±¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤ËÈ¼¤¦Ìò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤ÏÎä¤ä¤ä¤«¤ÊÌÜ¤Ç¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÍýÍ³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤ÎÁÏ¶È¼Ô¡¦¥¸¥ã¥Ë¡¼´îÂ¿Àî»á¡ÊµýÇ¯87¡Ë¤Î¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¤é¤Ø¤ÎÀ²Ã³²ÌäÂê¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤À¡£
¡¡Æ±Æü¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤¬ÀßÃÖ¤·¤¿³°ÉôÀìÌç²È¤Ë¤è¤ëºÆÈ¯ËÉ»ßÆÃÊÌ¥Á¡¼¥à¤¬²ñ¸«¤ò³«¤¤¤ÆÄ´ºº·ë²ÌÊó¹ð½ñ¤äÄó¸À½ñ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡Ö¥Þ¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÄÀÌÛ¡×¤ÈÂê¤·¤¿¹àÌÜ¤¬Àß¤±¤é¤ì¡¢¡Ö2000Ç¯½éÆ¬¤Ë¤Ï¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤¬Ê¸éº½Õ½©¤ËÂÐ¤·¤ÆÌ¾ÍÀÔÌÂ»¤Ë¤è¤ëÂ»³²Çå½þÀÁµá¤òÄóµ¯¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÇÔÁÊ¤·¤ÆÀ²Ã³²¤Î»ö¼Â¤¬Ç§Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÁÊ¾Ù·ë²Ì¤¹¤é¤Þ¤È¤â¤ËÊóÆ»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¢¤ê¡¢ÊóÆ»µ¡´Ø¤È¤·¤Æ¤Î¥Þ¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤·¤Æ¤Ï¶Ë¤á¤ÆÉÔ¼«Á³¤ÊÂÐ±þ¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡×¤Ê¤É¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤ò¼õ¤±¤Æ30Æü¤Ë¤Ï¡¢NHK¤ÈÌ±Êü³Æ¶É¤¬¡Ö½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¤ë¡×¤È¤·¤¿À¼ÌÀ¤òÈ¯É½¡£¸ø¶¦ÊüÁ÷¤Ç¤¢¤ëNHK¤Ï¡Ö¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢Èï³²¼ÔµßºÑ¤ÈºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤è¤¦Í×Ë¾¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤½¤Î¼Â»Ü¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿Í¸¢Âº½Å¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢Å¬ÀÚ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢SNS¤Ç¤Ï¥À¥ó¥È¥Ä¤ËÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡Ô¼õ¿®ÎÁ¤Ç¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤Ë½Ð±éÎÁ¡Õ
¡Ô¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¡¢NHK¤ÎÀÕÇ¤¤¬ÃÇ¥È¥Ä¤ËÂç¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÃæÎ¬¡Ë¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Î°Õ¸þ¤Ë½¾¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤Ì±Êü¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¼õ¿®ÎÁ¤Ç±¿±Ä¤µ¤ì¤ëNHK¤¬¤³¤¦¤·¤¿×ÖÅÙ¤ÈÉÔºî°Ù¤Ë¤è¤ê¡¢¿Í¸¢¿¯³²¤Ë²ÃÃ´¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤â¤½¤â¤ÎNHK¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß°ÕµÁ¤¹¤éÌä¤ï¤ì¤ëÌäÂê¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡Õ
¡Ô¸ø¶¦ÊüÁ÷¤ò·Ç¤²¼õ¿®ÎÁ¤ò½¸¤á¤ëNHK¤¬Ì±Êü¤ÈåºÎï¤ËÂÊÂ¤ß¤òÂ·¤¨Ä¹Ç¯¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤Ë×ÖÅÙ¤ò¤·¤Æ¤¤¿ÀÕÇ¤¤Ï¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯½Å¤¤ 8·î¤Î»þÅÀ¤Ç¹ñÏ¢¤«¤é¡Ö¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÉÔ¾Í»ö¤Î¤â¤ß¾Ã¤·¤Ë²ÃÃ´¤·¤¿¡×»Ý¤Î»ØÅ¦¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ËÌ¤¤À¤ËNHK¤ÏÀâÌÀÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤Ê¤¤¡Õ
¡ÔNHK¤Ï¹ñ±Ä¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é×ÖÅÙ¤·¤ÆÊóÆ»¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤ÆÀâÌÀ¤¹¤ë¤Ù¤¡£¼õ¿®ÎÁ¤ò¼ý±×¤È¤·¤Æ¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º½êÂ°¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤ò¿ôÂ¿¤¯½Ð±é¤µ¤»¤Æ½Ð±éÎÁ¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ö¤«¤é¤â²¿¤«´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¡Õ
¡Ô¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤ÎNHK»ëÄ°¤ËÈñÍÑÉéÃ´¡©NHK¤¬¼õ¿®ÎÁ¤òÄ§¼ý¤Ç¤¤ëº¬µò¤ÏÌ±Ë¡¤¬¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Ë×ÖÅÙ¤·¤ÆÊóÆ»¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òÊóÆ»¤¹¤ë¤«¤é¤À¤Ã¤¿¤è¤Í¡©¤Ç¤â¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºÀÈÈºá¤âÅý°ì¶µ²ñÌäÂê¤âÊóÆ»¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿NHK¤Ë¤Ï¼õ¿®ÎÁÄ§¼ý»ñ³Ê¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡Õ
¡¡29Æü¤Î¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¥¦¥©¥Ã¥Á9¡×¤Ç¤Ï¡¢À²Ã³²ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼±¼Ô¤Î°Õ¸«¤È¤·¤Æ¼è¤ê¾å¤²¡¢30Æü¤ÎÆ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¶áÆüÃæ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦Æ£Åç¥¸¥å¥ê¡¼·Ê»Ò¼ÒÄ¹¤Î²ñ¸«¤Î¾ÇÅÀ¤ä¡¢NHK¤¬Æ±ÆüÈ¯É½¤·¤¿¥³¥á¥ó¥È¤òÆÉ¤ß¾å¤²¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ì±Êü¤Î¤è¤¦¤Ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ä¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤¬°Õ¸«¤ò½Ò¤Ù¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢ÆÃ½¸¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£NHK¤ÏËÜÍè¡¢±ÄÍø¤òÌÜÅª¤È¤»¤º¡¢¸ø¶¦ÅªÌò³ä¤ò»ý¤Ã¤¿¥á¥Ç¥£¥¢¤À¤±¤Ë¡¢¹ñÌ±¤¬Ë¾¤àÊóÆ»¤ò²Ì¤¿¤µ¤º¶âºö¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë»ÑÀª¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÎÉÔËþ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£