¼ê¼è¤ê30Ëü±ß¤Î43ºÐ²ñ¼Ò°÷¡Ö¤Í¤ó¤¤óÄê´üÊØ¡×¤ÇÃÎ¤Ã¤¿Ç¯¶â³Û¤Ë¶ÃØ³¡Ä¡Ö1,000Ëü±ß¤¬¿å¤ÎË¢¡×¤ÎÈá·à¡ÚCFP¤¬²òÀâ¡Û
¾Íè¼õ¤±¼è¤ëÇ¯¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î½ÅÍ×¤Ê¾ðÊó¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤Í¤ó¤¤óÄê´üÊØ¡×¡£¼ê¼è¤ê30Ëü±ß¤Î43ºÐ²ñ¼Ò°÷¡¦A¤µ¤ó¤¬¤Í¤ó¤¤óÄê´üÊØ¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤¢¤ë¾×·â¤Î»ö¼Â¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£°ìÂÎ¤Ê¤Ë¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢A¤µ¤ó¤Î»öÎã¤È¤È¤â¤Ë¹ñÌ±Ç¯¶â¤ÎÃí°ÕÅÀ¤äÇ¯¶â¼õµë³Û¤Î³ÎÇ§ÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢CFP¤Î°ËÆ£µ®ÆÁ»á¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Í¤ó¤¤óÄê´üÊØ¡×¤ÇÈ½ÌÀ¤·¤¿¡È¾¯¤Ê¤¹¤®¤ëÇ¯¶â¼õµë³Û¡É¤Î¥ï¥±
ËèÇ¯¡¢ÃÂÀ¸·î¤ËÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¯¤ë¡Ö¤Í¤ó¤¤óÄê´üÊØ¡×¤Ë¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¾Íè¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ëÇ¯¶â¤Î¾ðÊó¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤³¤Î¤Í¤ó¤¤óÄê´üÊØ¤ò¤¸¤Ã¤¯¤êÆÉ¤ó¤À¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¤½¤¦Â¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤Ë¶Ð¤á¤ë43ºÐ¤ÎA¤µ¤ó¤â¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤Î1¿Í¤Ç¤·¤¿¡£
¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ê¤É¤Î²ñ¼Ò°÷¤ÏÄÌ¾ï¡¢¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ï·¸å¼õ¤±¼è¤ì¤ë¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î³Û¤Ï¡¢ÈïÊÝ¸±¼Ô¤Ç¤¢¤Ã¤¿´ü´Ö¤ÎµëÍ¿¤Ë±þ¤¸¤Æ·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¸üÀ¸Ç¯¶â¤ÎÈïÊÝ¸±¼Ô¤Ï20ºÐ¡Á60ºÐÌ¤Ëþ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹ñÌ±¤¬²ÃÆþ¤¹¤ë¹ñÌ±Ç¯¶â¤Ë¤â²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¹ñÌ±Ç¯¶â¡Ê1³¬ÉôÊ¬¡Ë¤È¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ê2³¬ÉôÊ¬¡ËÎ¾Êý¤ÎÇ¯¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹*¡£
¹ñÀÇÄ£¤ÎÄ´ºº**¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î1Ç¯¤òÄÌ¤¸¤¿Ê¿¶ÑµëÍ¿¤ÏÌó461Ëü±ß¡ÊÃËÀ567Ëü±ß¡¢½÷À280Ëü±ß¡Ë¡¢¤¦¤ÁÊ¿¶Ñ¾ÞÍ¿¤Ï81Ëü±ß¡ÊÃËÀ102Ëü±ß¡¢½÷À45Ëü±ß¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
A¤µ¤ó¤ÎÇ¯¼ý¤ÏÊ¿¶ÑÃËÀ¤ÈÆ±¤¸¤¯Ìó560Ëü±ß¤Ç¡¢¼ê¼è¤ê¤Ë¤Ê¤ª¤¹¤È·î³ÛÌó30Ëü±ß¤Ç¤¹¡£ËèÇ¯¡Ö¤Í¤ó¤¤óÄê´üÊØ¡×¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¤¤Ä¤â¤í¤¯¤Ë³ÎÇ§¤»¤º¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤¢¤ëÆü¿¦¾ì¤ÇÇ¯¶â¤ÎÏÃ¤¬½Ð¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢µ¢Âð¤·¤Æ¡Ö¤Í¤ó¤¤óÄê´üÊØ¡×¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¡£A¤µ¤ó¤Ï¡¢¸¡º÷¤·¤Æ½Ð¤Æ¤¤¿¡Ö¸øÅªÇ¯¶â¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¢¨¡×¤ò»È¤Ã¤Æ»î»»¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨¡¡¤Í¤ó¤¤óÄê´üÊØ¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆó¼¡¸µ¥³¡¼¥É¤òÆÉ¤ß¹þ¤à¤³¤È¤ÇÉ¬Í×»ö¹à¤¬¼«Æ°Åª¤ËÆþÎÏ¤µ¤ì¡¢¾Íè¼õ¤±¼è¤ëÇ¯¶â³Û¤ò»î»»¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥Ä¡¼¥ë¡£50ºÐÌ¤Ëþ¤Î¹ñÌ±¤ËÆÏ¤¯¤Í¤ó¤¤óÄê´üÊØ¤Ë¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¾Íè¼õ¤±¼è¤ëÇ¯¶â³Û¤ÏµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Î¿ÞÉ½1¡ÏÇ¯¶â¸«¹þ¤ß¼õµë³Û¡ ½Ð½ê¡§¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡Ö¸øÅªÇ¯¶â¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¡×¡Êhttps://nenkin-shisan.mhlw.go.jp/¡Ë¤ò»ÈÍÑ¤·É®¼Ô¤¬ºîÀ®
Âç³ØÂ´¶È¸å¤¹¤°¤Ë¿·¼Ò²ñ¿Í¤È¤Ê¤ê¡¢ÄêÇ¯¤Þ¤ÇÆ±¤¸µëÍ¿¤À¤È²¾Äê¤¹¤ë¤È¡¢65ºÐ¤«¤é¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÇ¯¶â³Û¤ÏÇ¯´ÖÌó197Ëü±ß¡Ê·î³ÛÌó16Ëü±ß¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Î¿ÞÉ½2¡ÏÇ¯¶â¸«¹þ¤ß¼õµë³Û¢ ½Ð½ê¡§¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡Ö¸øÅªÇ¯¶â¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¡×¡Êhttps://nenkin-shisan.mhlw.go.jp/¡Ë¤ò»ÈÍÑ¤·É®¼Ô¤¬ºîÀ®
¤·¤«¤·¡¢¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¤Ç³ÎÇ§¤·¤¿Ç¯¶â³Û¤Ï¡¢¡Î¿ÞÉ½2¡Ï¤Î¤è¤¦¤Ë158Ëü±ß¡Ê·î³ÛÌó13Ëü±ß¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÂÎ¤Ê¤¼¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
A¤µ¤ó¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡Ö¶õÇò´ü´Ö¡× ¡ÄÄÉÇ¼¤òÆ¨¤·¡È1,000Ëü±ß¤¬¿å¤ÎË¢¡É¤Ë
A¤µ¤ó¤Ï¡¢Âç³ØÂ´¶È¸å¤¹¤°¼Ò²ñ¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢1Ç¯¤ÇÂà¿¦¡£¤½¤Î¸å¡¢7Ç¯´Ö¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤ÆÀ¸·×¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Âç³Øºß³ØÃæ¤Î20ºÐ¤«¤é¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¿¡¼´ü´Ö¤ò½ª¤¨¤ë¤Þ¤Ç¤Î10Ç¯´Ö¤Ï¡¢¡Ö³ØÀ¸Ç¼ÉÕÆÃÎãÀ©ÅÙ¡×¤È¡ÖÇ¼ÉÕÍ±Í½À©ÅÙ¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢Ç¯¶âÊÝ¸±ÎÁ¤ÎÌÈ½ü¤ÈÍ±Í½¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Âç³ØÀ¸¤äÀìÌç³ØÀ¸¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ëÊý¤Ê¤é¡¢¡Ö³ØÀ¸Ç¼ÉÕÆÃÎãÀ©ÅÙ¡×¤òÍøÍÑ¤¹¤ì¤Ð³ØÀ¸»þÂå¤ÎÇ¯¶âÊÝ¸±ÎÁ¤òÌÈ½ü¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤´Â¸ÃÎ¤ÎÊý¤âÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¿¡¼¤ä¼«±Ä¶ÈÅù¡¢¹ñÌ±Ç¯¶â¤ÎÈïÊÝ¸±¼Ô¤Î¾ì¹ç¡¢Á°Ç¯¤Î½êÆÀ¤¬°ìÄê´ð½à°Ê²¼¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÊÝ¸±ÎÁ¤ÎÌÈ½ü¤Þ¤¿¤ÏÇ¼ÉÕÍ±Í½¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÊÝ¸±ÎÁÌÈ½ü¤òÍøÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÌÈ½ü¤Î³Û¤Ë±þ¤¸¾Íè¤ÎÇ¯¶â³Û¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Ç¼ÉÕÍ±Í½¤Î¾ì¹ç¡¢Ç¯¶â³Û¤ÎÈ¿±Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Ç¯¶â¤ÎÌÈ½ü¤äÇ¼ÉÕÍ±Í½¤ò¹Ô¤¦¤È¡¢10Ç¯´Ö¤ÏÄÉÇ¼¤È¤¤¤¤¡¢ÁÌ¤Ã¤ÆÊÝ¸±ÎÁ¤ò»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢A¤µ¤ó¤Ï¸½ºß43ºÐ¡£ÄÉÇ¼´ü´Ö¤Ç¤¢¤ë10Ç¯¤ò²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢A¤µ¤ó¤¬º£¸åÄêÇ¯¤Þ¤ÇÆ¯¤¡¢Ç¯¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Ì¤Ç¼Ê¬¤¬¸º³Û¤µ¤ì¤¿Ç¯¶â³Û¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÄÉÇ¼¤·¤¿¾ì¹ç¤È¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Îº¹¤Ï1¥õ·î¤¢¤¿¤êÌó3Ëü±ß¤È°ì¸«Âç¤¤Êº¹¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤Þ¤Ï¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¤Ç¤¹¡£²¾¤Ë65ºÐ¤«¤é30Ç¯´ÖÀ¸¤¤¿¤È¤¹¤ë¤È¡¢30Ç¯¡ß12¥õ·î¡ß3Ëü±ß¡áÌó1,000Ëü±ß¤â¤Îº¹¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£A¤µ¤ó¤Ï¤³¤Î»ö¼Â¤ËÂç¤¤Ê¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÌÅÝ¤Ç¤â³ÎÇ§¡ªÌ¤Ç¼Ê¬¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤ÏÁá¤á¤ËÄÉÇ¼¤ò
¤Í¤ó¤¤óÄê´üÊØ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÇ¯¶â»ÙÊ§¤¤µÏ¿¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËèÇ¯¤Î¥Ï¥¬¥¤Ë²Ã¤¨¡¢ÆÃ¤Ë35ºÐ¡¢45ºÐ¡¢59ºÐ¤ÎÇ¯Îð¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÉõ½ñ¤Ç¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊÝ¸±ÎÁ»ÙÊ§¤¤µÏ¿¤¬¾ÜºÙ¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿½ñÎà¤¬ÆÏ¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢A¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ËÌ¤Ç¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ´ü¤¬¤Ê¤¤¤«¤Ê¤É¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÆÏ¤¤¤¿¤éÅÔÅÙ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»ÙÊ§¤¤µÏ¿¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜÇ¯¶âµ¡¹½¤ÎHPÆâ¤Ë¤¢¤ë¡Ö¤Í¤ó¤¤ó¥Í¥Ã¥È¡×¢¨¤Ç¤â¡¢¾Íè¤ÎÇ¯¶â¼õµë³Û¤Î»î»»¤Î¤Û¤«¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÇ¯¶âÊÝ¸±ÎÁ¤Î»ÙÊ§¤¤µÏ¿¤â³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¡¡½é¤á¤Æ¥í¥°¥¤¥ó¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶ID¤È¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ÎÀßÄê¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡Î¿ÞÉ½3¡ÏÆüËÜÇ¯¶âµ¡¹½HP¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤¿¤È¤¤Î²èÌÌ ÆüËÜÇ¯¶âµ¡¹½HP¡Êhttps://www.nenkin.go.jp/¡Ë¤è¤ê¡£ÃæÃÊ±¦Â¦¤Î¡Ö¤Í¤ó¤¤ó¥Í¥Ã¥È¥í¥°¥¤¥ó¡×¤«¤é³ÎÇ§¤Ç¤¤ë
¹ñÌ±Ç¯¶â¡¢¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ï¼«Ê¬¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¡Ö½ª¿ÈÇ¯¶â¡×¤Ç¤¹¡£¼÷Ì¿¤ÏÃ¯¤Ë¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ä¹À¸¤¤¹¤ì¤Ð¤¹¤ë¤Û¤É¡¢Ì¤Ç¼Ê¬¤Î¸º³Û¤µ¤ì¤¿Ç¯¶â³Û¤¬Í¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Í¤ó¤¤óÄê´üÊØ¤ä¤Í¤ó¤¤ó¥Í¥Ã¥È¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¡¢¤â¤·ÄÉÇ¼´ü¸Â¤ò·Ð²á¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ì¤Ç¼Ê¬¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¤é¡¢Áá¤á¤ËÄÉÇ¼¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÏ·¸åÉ¬Í×¤Ê»ñ¶â³Û¡×¤ò»»½Ð¤¹¤ëÊýË¡
¥»¥«¥ó¥É¥é¥¤¥Õ¤ò¤è¤ê°Â¿´¤ÇË¤«¤Ê¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Ç¯¶â³Û¤ò¸«¹þ¤ó¤ÀÏ·¸å¤ËÉ¬Í×¤Ê¶â³Û¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇÄ°®¤·¡¢¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
Ï·¸åÉ¬Í×¤Ê¶â³Û¤Ï¡¢²¼µ¤Î¼°¤«¤é»»½Ð¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÏ·¸åÉ¬Í×¤ÊÀ¸³èÈñ¡Ý¸øÅªÇ¯¶â¡Ë¡ßÁÛÄê¤µ¤ì¤ëÏ·¸å¤ÎÇ¯¿ô¡á½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¶â³Û
¤³¤ì¤ò¤â¤È¤Ë¡¢A¤µ¤ó¤¬65ºÐ°Ê¹ßÉ¬Í×¤Ê»ñ¶â³Û¤ò»î»»¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£À¸³èÈñ¤Ï·î25Ëü±ß¡¢Ç¯¶â¤Ï·î³Û13Ëü±ß¡¢Âà¿¦Ç¯Îð¤Ï65ºÐ¡¢ÁÛÄê¤µ¤ì¤ëÏ·¸å¤ÎÇ¯¿ô¡ÊÍ¾Ì¿¡Ë¤ÏÊ¿¶ÑÍ¾Ì¿***¤ò¤â¤È¤ËÌó20Ç¯¡Ê240¥õ·î¡Ë¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¤¹¤ë¤È¡¢
¡Ê25Ëü±ß¡Ý13Ëü±ß¡Ë¡ß240¡á2,880Ëü±ß
¤È¡¢Ìó3,000Ëü±ß¤Û¤É¤Î»ñ¶â½àÈ÷¤¬É¬Í×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¾åµ¤Ï³µ»»¤Ç¤¢¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï²ÈÂ²¹½À®¤ä½»Âð¥í¡¼¥ó»ÄºÄ¤ÎÍÌµ¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯ÃÎ¤ê¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢FP¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿ÀìÌç²È¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã»²¹Í¡ä
*¡¡¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡Ö¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¸¡¾Ú¡ª¸øÅªÇ¯¶âÂè4ÏÃ¡ØÆüËÜ¤Î¸øÅªÇ¯¶â¤Ï¡Ö2³¬·ú¤Æ¡×¡Ù¤è¤ê
**¡¡¹ñÀÇÄ£HP¡Ö1¡¡Ê¿¶ÑµëÍ¿¡×¤è¤ê
***¡¡¸üÀ¸Ï«Æ¯¾ÊÎáÏÂ3Ç¯´Ê°×À¸Ì¿É½¤Î³µ¶·¡Ö1¡¡¼ç¤ÊÇ¯Îð¤ÎÊ¿¶ÑÍ¾Ì¿¡×¤è¤ê
°ËÆ£ µ®ÆÁ
°ËÆ£FP¥ª¥Õ¥£¥¹
ÂåÉ½