U20ÆüËÜÂåÉ½¤¬¡È¼ç¾¡É¾¾ÌÚ¶êÀ¸¤Î°ìÈ¯¤ÇWÇÕ½éÀï¤òÇòÀ±¤Ç¾þ¤ë¡ª
¡¡¡¡¡ØFIFA U¡Ý20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó2023¡Ù¤Î¥°¥ë¡¼¥×CÂè1Àï¤¬21Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢U¡Ý20ÆüËÜÂåÉ½¤ÏU¡Ý20¥»¥Í¥¬¥ëÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë³¤³°ÁÈ4Áª¼ê¤ò¾·½¸¤·¤¿ÆüËÜ¤Ï¡¢DF¥Á¥§¥¤¥¹¡¦¥¢¥ó¥ê¡Ê¥·¥å¥È¥¥¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¡¿¥É¥¤¥Ä¡Ë¡¢DFüâ¶¶¿Î¸Õ¡Ê¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡¿¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë¡¢MFÊ¡°æÂÀÃÒ¡Ê¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¿¥É¥¤¥Ä¡Ë¤¬ÀèÈ¯¡£FWÊ¡ÅÄ»Õ²¦¡Ê¥Ü¥ë¥·¥¢MG¡¿¥É¥¤¥Ä¡Ë¤Ï¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤ê¡¢MF¾¾ÌÚ¶êÀ¸¤È¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ç³èÌö¤·¤¿FW·§ÅÄÄ¾µª¤ÎFCÅìµþ¥³¥ó¥Ó¤¬ºÇÁ°Àþ¤ËÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡Î©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢Àè¤Ë¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤¿¤Î¤ÏÆüËÜ¡£9Ê¬¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥³¡¼¥Ê¡¼¤«¤éºÇ¸å¤Ï¥´¡¼¥ëÁ°¤Î·§ÅÄ¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤â¡¢¤³¤ì¤ÏGK¤ÎÀµÌÌ¤òÆÍ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Ä¾¸å¤Î10Ê¬¤Ë¤âº¸¥µ¥¤¥É¤Î¿¼¤¤°ÌÃÖ¤«¤éº´Ìî¹ÒÂç¡Ê²¬»³¡Ë¤¬ÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¥Ü¡¼¥ë¤Ë¾¾ÌÚ¤¬Æ¬¤ÇÈ¿±þ¤·¤¿¤¬¥Ü¡¼¥ë¤Ï¤ï¤º¤«¤ËÏÈ¤ò³°¤ì¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·15Ê¬¡¢¥´¡¼¥ëÀµÌÌ¤Î°ÌÃÖ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤¿¾¾ÌÚ¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î¼êÁ°¤«¤éº¸Â¤ò°ìÁ®¡£±Ô¤¤¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤Î¥·¥å¡¼¥È¤¬¥´¡¼¥ë±¦¶ù¤Ë·è¤Þ¤ê¡¢ÆüËÜ¤¬Àè¼ê¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£21Ê¬¤Ë¤Ï¡¢¥»¥Í¥¬¥ë¤Îº¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¤Îº®Àï¤«¤éºÇ¸å¤Ï¥µ¥ó¥Ð¡¦¥Ç¥£¥¢¥Ã¥í¤Ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢VAR¤ÎËö¤ËÄ¾Á°¤Î¥×¥ì¡¼¤¬¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¥Î¡¼¥´¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡VAR¤Î½õ¤±¤â¤¢¤Ã¤Æ»ý¤ÁÄ¾¤·¤¿ÆüËÜ¤Ï¥ê¡¼¥É¤òÊÝ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤Ø¡£·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¤ÎÆ¬¤«¤éMF±ÊÄ¹Âë¸×¡ÊÀîºêF¡Ë¤ËÂå¤¨¤ÆMF»³º¬Î¦¡Ê²£ÉÍFM¡Ë¤òÅêÆþ¤·¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾¤Ï¥»¥Í¥¬¥ë¤Î¥¢¥Ð¥¦¥È¤Ê¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤Æ¼éÀª¤Ë¤Þ¤ï¤ëÅ¸³«¤¬Â³¤¯¡£¤½¤ì¤Ç¤âÇ´¤ê¶¯¤¤ÂÐ±þ¤È¡¢¥»¥Í¥¬¥ë¹¶·â¿Ø¤Î·èÄêÎÏÉÔÂ¤Ë¤â½õ¤±¤é¤ì¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò³ä¤é¤»¤ë¤³¤È¤Ê¤¯1¡Ý0¤Ç¾¡Íø¡£U¡Ý20WÇÕ¤Î½é¿Ø¤òÇòÀ±¤Ç¾þ¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï¼¡Àá¡¢24Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö25Æü¡Ë¤ËÆ±¤¸¤¯½éÀï¤Ç¾¡¤ÁÅÀ3¤ò²Ã¤¨¤¿U¡Ý20¥³¥í¥ó¥Ó¥¢ÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
U¡Ý20¥»¥Í¥¬¥ëÂåÉ½¡¡0¡Ý1¡¡U¡Ý20ÆüËÜÂåÉ½
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
0¡Ý1¡¡15Ê¬¡¡¾¾ÌÚ¶êÀ¸¡ÊU¡Ý20ÆüËÜÂåÉ½¡Ë
GK¡§ÌÚÂ¼
DF¡§¹â°æ¡¢¥Á¥§¥¤¥¹¡¢ÅÄÃæ¡¢üâ¶¶
MF¡§±ÊÄ¹¡Ê46Ê¬ »³º¬¡Ë¡¢Ê¡°æ¡Ê90¡Ü1Ê¬ °ÂÉô¡Ë¡¢º´Ìî¡Ê90¡Ü4Ê¬ ¾¾ÅÄ¡Ë¡¢ËÌÌî¡Ê80Ê¬ ²°Éß¡Ë
FW¡§¾¾ÌÚ¡¢·§ÅÄ¡Ê80Ê¬ Ê¡ÅÄ¡Ë