¥½¡¼¥×¥é¥ó¥É¤Ë¶âÂ°ÃµÃÎµ¡Æ³Æþ¤Ø¡ÖË¢É±»¦¿Í¡×ÆóÅÙ¤Èµ¯¤³¤¹¤Ê¡ª¡¡Ê¡²¬Å¹ÊÞ¤Ç¤¤¤ÁÁá¤¯¼Â»Ü
¡¡Åìµþ¡¦ÂæÅì¶è¤ÎÉ÷Â¯³¹µÈ¸¶¤Î¥½¡¼¥×¥é¥ó¥É¤Çµ¯¤¤¿¿Íµ¤Ë¢É±»¦¿Í»ö·ï¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¼ê²ÙÊª¸¡ºº¤Î¼Â»Ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ëÅ¹ÊÞ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»ö·ï¤Ï£µÆü¤ËÈ¯À¸¡£¹âµé¥½¡¼¥×¥é¥ó¥ÉÅ¹Æâ¤Ç¡¢ÃËÀµÒ¤¬½¾¶È°÷¤Î½÷À¤Î¼ó¤Ê¤É¤ò¿ÏÊª¤Ç»É¤·¡¢½÷À¤ÏÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡££±£³Æü¤Ë»¦¿ÍÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï·ÀÌó¼Ò°÷¤Îº£°æÍµÍÆµ¿¼Ô¡£¼«¤éÊ¢¤ò»É¤·¤ÆÆþ±¡¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¶§´ï¤Ë»È¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥Ê¥¤¥Õ¤À¤Ã¤¿¡£µÈ¸¶´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Ï¼ê²ÙÊª¸¡ºº¤ÎÉ¬Í×À¤¬»ö·ïÄ¾¸å¤«¤é¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤¹¤Ç¤Ë¼ÂºÝ¤Ë³«»Ï¤·¤¿Å¹¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤¢¤ëµÈ¸¶¤Î¹âµéÅ¹¤Ç¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ä¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Ç¡Öµ®½ÅÉÊ°Ê³°¤Î¤ª²ÙÊª¤Î¤ªÍÂ¤«¤ê¤ò¤ª´ê¤¤¤¹¤ë»ö¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÅðÄ°µ¡´ï¤ä¶Ø»ßÌôÊª¡¦´í¸±Êª¤Î»ý¤Á¹þ¤ßÅù¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤°¤¿¤á¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢±ó¤¤Ê¡²¬¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¤â¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢ºßÀÒ½÷À¤È¤ªµÒÍÍ¤Î°ÂÁ´¤Î¤¿¤á¶âÂ°ÃµÃÎµ¡¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶¨ÎÏ¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃË¤Î¶¡½Ò¤âÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²¿ÅÙ¤âÈï³²½÷À¤ò»ØÌ¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢£±·î¤Ë»ØÌ¾µñÈÝ¤Ë¤Ê¤ê¡¢»ö·ïÅöÆü¤Ïµ¶Ì¾¤ò»È¤Ã¤ÆÍ½Ìó¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö»ä¤Î¿ÍÀ¸¤ÈÁêÈ¿¤·¤Æ¤¤é¤Ó¤ä¤«¤Ê¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë»¦°Õ¤¬²êÀ¸¤¨¤¿¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢£Î£ÇµÒ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇµÕº¨¤ß¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¶È³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ»ØÌ¾µñÈÝ¤ÏÄÁ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¢¤ëÉ÷Â¯¾î¤ÏµÒ¤Ë£Î£Ç¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÅ¹¤ËÍè¤ë¤¿¤Ó¤ËÅ¹³°¡Ê¥Ç¡¼¥È¡Ë¤òÍ¶¤Ã¤ÆÍè¤¿¤ê¡¢¡Ø¤ª¤ì¤¬°ìÈÖ¤ÎµÒ¤À¤è¤Í¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ëµ¤»ý¤Á¤¬½Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤í¤½¤í£Î£Ç¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¡×¤È»ØÅ¦¡£»ØÌ¾µñÈÝ¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï²¿¤«¤·¤é¤ÎÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£
¡¡É÷Â¯¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤âµÒ¤È¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ÏÉÕ¤Êª¡£ÊÌ¤ÎÉ÷Â¯¾î¤Ï¡Ö½é¤á¤ÆÍè¤¿¤¤¤Á¤²¤ó¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¥¹¥È¡¼¥«¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç²È¤òÆÃÄê¤µ¤ì¤Æ¡¢£Ì£É£Î£Å¤Ç¤â¶¼Ç÷¤á¤¤¤¿ÆâÍÆ¤¬Íè¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê·Ù»¡¤ËÁêÃÌ¤·¤ÆÂÐ½è¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó£Î£ÇµÒ¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¶²ÉÝÂÎ¸³¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£»ØÌ¾µñÈÝ¤Ï¿È¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤Ê¤Î¤ËµÕº¨¤ß¤µ¤ì¤Æ¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¼ê²ÙÊª¸¡ºº¤ÎÆ³Æþ¤Ï¶È³¦¤ÇÆ¯¤¯½÷À¤Ë´¿·Þ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£