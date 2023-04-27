¡Úµð¿Í¡Û¸¶´ÆÆÄ¤¬ÌÀ¤«¤¹¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¸òÂå·à¤ÎÍýÍ³¡Ö¤½¤ó¤Ê´Å¤¤À¤³¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×
¡¡µð¿Í¤Î¸¶Ã¤ÆÁ´ÆÆÄ¡Ê£¶£´¡Ë¤¬£°¡½£±£µ¤ÇÂçÇÔ¤·¤¿£²£·Æü¤Îºå¿ÀÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¸å¡¢½øÈ×¤ËÂçÎÌ¼ºÅÀ¤òµö¤·¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤´¤È¸òÂå¤È¤Ê¤Ã¤¿»³ºê°Ë¿¥Åê¼ê¡Ê£²£´¡Ë¤ÈÂç¾ëÂî»°Êá¼ê¡Ê£³£°¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡»³ºê°Ë¤Ï½é²ó¤³¤½ÂÇ¼Ô£³¿Í¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤¿¤â¤Î¤Î¡¢£²²ó¤Ë¤ÏºäËÜ¤ËÀèÀ©Å¬»þÂÇ¡¢ÌÚÏ²¤Ëµ¾Èô¤òµö¤·£²¼ºÅÀ¡£¤½¤Î¸å¤â½¤Àµ¤Ç¤¤º£³²ó¤Ë¤ÏÀèÆ¬¤Î¶áËÜ¤Ë¥½¥í¤òÈïÃÆ¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤³¤«¤é£²ËÜ¤Î°ÂÂÇ¤È»àµå¤ÇÌµ»àËþÎÝ¤ÎÂç¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¤¤¿¡£¤Ê¤ó¤È¤«Æ§¤óÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º´Æ£µ±¤ËÅ¬»þÆâÌî°ÂÂÇ¡¢°æ¾å¤Ë£²ÅÀÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¡£Â³¤¯ºäËÜ¤òÅê¥´¥í¤ËÍÞ¤¨¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¸¶´ÆÆÄ¤Ï£²ÈÖ¼ê¡¦ÂåÌÚ¤Ø¤Î¸òÂå¤ò¹ð¤²¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ó¤ÀÂç¾ë¤â£´²ó¤ËÂà¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â£²ÈÖ¼ê¡¦ÂåÌÚ¤¬ÌÚÏ²¤È¶áËÜ¤ËÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤¿¤ì¡¢·ë¶É¤³¤Î²ó¤À¤±¤Ç°ìµó£¶¼ºÅÀ¤ÈÂç±ê¾å¡£»³ºê°Ë¤Ï¡ÖÁá¤¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ²ù¤·¤¤¡£Ãæ·Ñ¤®¿Ø¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×¤È¤¦¤Ê¤À¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼´Ý¤´¤È¤Î¸òÂå·à¤Ë¸¶´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤â¤¦¾¯¤·¡Ä·ë¹½¡¢Âç¤¤Ê´À¤ò¤«¤¤Ê¤¬¤éÅê¤²¤Ì¤¯¤Î¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸ò¤ï¤½¤¦¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤½¤ó¤Ê´Å¤¤À¤³¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Í¡£°Ë¿¥¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤«¤é¤Í¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¶¯µ¤¤Ê»ÑÀª¤Ç¹¶¤á¤ë¤è¤¦¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ë²þÁ±¤òµá¤á¤¿¡£