¡Ö¤³¤ì¤Ç¿ÍÀ¸µÕÅ¾¤·¤Æ¤ä¤í¤¦¡×ÆÃ¼ìº¾µ½¤Ë¼ê¤òÀ÷¤á¤¿Àõ¤Ï¤«¤ÊÆ°µ¡¡¡Èï³²¶â¤ÏÉã¤¬¸ªÂå¤ï¤ê
Èï³²¤¬¤ä¤Þ¤Ê¤¤ÆÃ¼ìº¾µ½¤À¤¬¡¢¼õ¤±»Ò¤Ê¤É¼Â¹ÔÈÈ¤¿¤Á¤Î·Ú¤¹¤®¤ëÈÈ¹ÔÆ°µ¡¤Èºá¤Î°Õ¼±¤ÎË³¤·¤µ¤Ë¶Ã¤¯¤³¤È¤ÏÂ¿¤¤¡£Ë¡Äî¤ËÎ©¤Ã¤¿Èï¹ð¿Í¤¿¤Á¤Ï¡Ö¤³¤Î¼ê¤ÎÈÈºá¤Î¤³¤È¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¥°¥ì¡¼¥¾¡¼¥ó¤È¤Ï»×¤Ã¤¿¤±¤ÉÈÈºá¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È¶¡½Ò¤·¡¢»öÂÖ¤Î¿¼¹ï¤µ¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÈÈ¹Ô¤Ë¼ê¤òÀ÷¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¡£
·Ù»¡Ä£¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÎáÏÂ4Ç¯¡Ê2022Ç¯¡ËÅÙ¤ÎÆÃ¼ìº¾µ½¤ÎÇ§ÃÎ·ï¿ô¤Ï17,520·ï¤ÇÁ°Ç¯¤è¤ê20.8%¤âÁý²Ã¤·¡¢¹ç·×Èï³²³Û¤Ï361²¯4044Ëü±ß¡ÊÁ°Ç¯ÅÙÈæ28.2¡ó¡Ë¤Ë¤â¤Î¤Ü¤ë¡£
ÎáÏÂ5Ç¯2·î¤ËÂçºåÃÏºÛ¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡¢2·ï¤ÎÆÃ¼ìº¾µ½»ö°Æ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ëºÛÈ½¤Ë¤ª¤¤¤Æ20Âå¤ÎÈï¹ð¿ÍÃËÀ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ç¿ÍÀ¸µÕÅ¾¤·¤Æ¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¤½¤ÎÆ°µ¡¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÊºÛÈ½¥é¥¤¥¿¡¼¡§ÉáÄÌ¡Ë
¡ü¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈñÙ¤¹¤À¤±¤ÇÂç¶â¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¡×
º£²ó¡¢¼õ¤±»Ò¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤¿20Âå¤ÎÈï¹ð¿Í¤Ï¡¢Á°²ÊÁ°Îò¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸«¤¿ÌÜ¤â¤¤¤¿¤Ã¤ÆÉáÄÌ¤ÎºÙ¿È¤ÎÀÄÇ¯¤À¤Ã¤¿¡£¹â¹»Â´¶È¸å¤Ï°û¿©¶È¡¢É÷Â¯Å¹¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ê¤É¿¦¤òÅ¾¡¹¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÈÈ¹ÔÅö»þ¤Ï250Ëü±ß¤Î¼Ú¶â¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
ÉÂ±¡¤ÎÀº¿À²Ê¤«¤é¤Ï¡¢¶¯Ç÷À¾ã³²¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢»ö·ïÅö»þ¤Ï¼«Ë½¼«´þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¶¡½Ò¤¹¤ëÈï¹ð¿Í¡£·Ç¼¨ÈÄ¤Ç¡ÖÎ¢¥Ð¥¤¥È¡×¡Ö¹â¼ýÆþ¡×¤Ê¤É¤È¸¡º÷¤·¤ÆÈÈ¹Ô¥°¥ë¡¼¥×¤ÈÀÜ¿¨¤·¤¿¡£»Å»öÆâÍÆ¤òÊ¹¤¤¤ÆÈÈºá¹Ô°Ù¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤¿¤¬¡Ö½µ¤Ë20Ëü±ßÌóÂ«¤¹¤ë¤È¸À¤ï¤ì¡¢¤³¤ì¤Ç¿ÍÀ¸µÕÅ¾¤·¤Æ¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È¼èÄ´¤Ù¤Ë¤Æ¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼Ú¶â¤Î¸¶°ø¤Ï¡¢Åê»ñ¤È½÷À´Ø·¸¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
YouTube¤ÇFX¤Ë´Ø¤¹¤ëÆ°²è¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤ë¤è¤¦¤ÊÂç¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÅê»ñ¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¼ê¸µ¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤Î¤Ï100Ëü±ß¤Û¤É¤Î¼Ú¶â¤À¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤ËÊ£¿ô¤ÎÃÎ¿Í½÷À¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÈþÍÆÀ°·Á¼ê½ÑÈñÍÑ¤ä¡¢Èï¹ð¿Í¤Î»Ò¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ë½Ð»ºÈñÍÑ¡¢ÃæÀäÈñÍÑ¤Ê¤É¤ò¸ªÂå¤ï¤ê¤¹¤ë¤¿¤á¼Ú¶â¤ò½Å¤Í¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÈÈ¹Ô¤ò·è°Õ¤·¤¿¤Î¤Ï¼Ú¶â¤¬¸¶°ø¤Ç¤¢¤ë¤È¶¡½Ò¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡ÖÃù¶â¤¬80Ëü±ß¤¯¤é¤¤¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç3¡Á4¥«·î¤Ç¥ä¥Ð¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡×¡¢¡Öº¾µ½¥°¥ë¡¼¥×¤Î¿Í¤¬¡Ø8Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¤ÆÊá¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï2¿Í¤À¤±¤À¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤ò¿®¤¸¤¿¡×¤Ê¤É¤È¤âË¡Äî¤Ç¶¡½Ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÈÈ¹Ô¤ò·è°Õ¤¹¤ë¶ÛµÞÀ¤ÎÌµ¤µ¤ä¡¢°Õ»×·èÄê¤Î°ÂÄ¾¤µ¤Ë¤Ï¼ó¤ò·¹¤²¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤¡£
Èï¹ð¿Í¼ÁÌä¤Ë¤Æ¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¸¡»¡´±¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¸¡»¡´±¡ÖÆÃ¼ìº¾µ½¤Î¾ðÊó¤òÆÀ¤ë²áÄø¤Ç¡¢Â¾¤Ë»Å»ö¤ÏÃµ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡×
Èï¹ð¿Í¡Ö½÷ÀÍÑÉ÷Â¯¤ËÅÐÏ¿¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ØÌ¾¤¬Íè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡×
¸¡»¡´±¡ÖÆÃ¼ìº¾µ½¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢´ÊÃ±¤Ë¤ª¶â¤ò²Ô¤®¤¿¤¤¤È¤Î»×¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¤«¡©¡×
Èï¹ð¿Í¡ÖÁ°¤Ë¡Ø¥é¥¤¥¢¡¼¥²¡¼¥à¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤¬Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈñÙ¤¹¤À¤±¤ÇÂç¶â¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤È¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤ÏÃ¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤È¡×
¡üÈï¹ð¿Í¤ÎÉã¤¬ÇØÉé¤Ã¤¿¼Ú¶â¤ÈÂ©»Ò¤Ø¤Î¶¯¤¤»×¤¤
º£²ó¤Î»ö·ï¤Ç¤Ï¡¢Èï³²¼Ô¤Ï2Ì¾¤Ç¡¢·×294Ëü±ß¤ÎÈï³²¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¾ð¾õ¾Ú¿Í¤È¤·¤Æ¾Ú¸ÀÂæ¤ËÎ©¤Ã¤¿Èï¹ð¿Í¤ÎÉã¤¬¡¢Èï³²¶â¤Î¤Û¤«¡¢Èï¹ð¿Í¤¬ÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¿250Ëü±ß¤Î¼Ú¶â¤ò´Þ¤á¤Æ¤¹¤Ù¤Æ¸ªÂå¤ï¤ê¤ò¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£Á´³ÛÊÖºÑ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ÇÈï³²¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÈï¹ð¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¸·¤·¤¤½èÈ³¤Ïµá¤á¤Ê¤¤¡×¤È°ìÉô¤Îµö¤·¤òÆÀ¤¿¡£
Èï¹ð¿Í¤ÎÉã¤Ï°û¿©¶È¤ò±Ä¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢º£¤ÏÊÝ¼á¤µ¤ì¤¿Èï¹ð¿Í¤ò¼êÅÁ¤ï¤»¤Ê¤¬¤éÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¡£¸µ¡¹°ì½ï¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸å¤ò·Ñ¤¤¤ÇÍß¤·¤¤»×¤¤¤«¤é¸·¤·¤¯Åö¤¿¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Æ¨¤²¤ë¤è¤¦¤ËÈï¹ð¿Í¤¬²È¤ò½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¶¯¤¯²ù¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¿Æ¤È¤·¤Æ¤ÎÌµÇ°¤µ¤È¤Ê¤ó¤È¤«¹¹À¸¤µ¤»¤¿¤¤»×¤¤¤¬ÅÁ¤ï¤ë¾Ú¿Í¿ÒÌä¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÉã¤Î¿ÒÌä¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿Èï¹ð¿Í¤ËºÛÈ½´±¤¬¼ÁÌä¤¹¤ë¡£
ºÛÈ½´±¡Öº£¸å¡¢º¤¤Ã¤¿¤éÃ¯¤ËÁêÃÌ¤·¤Þ¤¹¤«¡©¡×
Èï¹ð¿Í¡Ö¿Æ¤Ï¤Þ¤ÀÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¡¢¿Æ¤Ç¤¹¤«¤Í¡×
ºÛÈ½´±¡Ö¤ª¶â¤Ëº¤¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤·¤Þ¤¹¤«¡©¡×Èï¹ð¿Í¡ÖºÇ°¿Æ¤¬»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢À¸³èÊÝ¸î¤È¤«¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ºÇ¸å¤Þ¤Ç¡¢ÊÛºÑ¤Î¸ªÂå¤ï¤ê¤ò¤·¤¿¿Æ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Ê¤É¤¬¸ì¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
È½·è¤ÏÄ¨Ìò3Ç¯¡Êµá·º4Ç¯¡Ë¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½4Ç¯¡£Èï³²³Û¤ÏÂ¿³Û¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢Á´³Û¤ÎÊÛ½þ¤òºÑ¤Þ¤»¤¿¤³¤È¤òÉ¾²Á¤·¤¿¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÉ®¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ÛºÛÈ½¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤ÆËè·îÌó100·ï¤ÎºÛÈ½¤òËµÄ°¡£¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤»ö·ï¤òÃæ¿´¤ËTwitter¡¢YouTube¡¢note¤Ê¤É¤ÇÈ¯¿®¡£¼ñÌ£¤Î¹ñÆâÎ¹¹Ô¤Ë¤ÏÉ¬¤º¡¢¤½¤ÎÃÏ¤Ç¤ÎºÛÈ½ËµÄ°¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤Ê¤ÉºÛÈ½Ãæ¿´¤ÎÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£