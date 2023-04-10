²ÎÉñ´ìÄ®ºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¡È¤Ü¤Ã¤¿¤¯¤ê¥°¥ë¡¼¥×¡É¥ê¡¼¥À¡¼³Ê¤ÎÃË¤òÂáÊá ¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê°ÍÑ¤·ÃËÀ¤òÅ¹¤ËÍ¶¤¤¹þ¤ß
Åìµþ¡¦¿·½É¶è²ÎÉñ´ìÄ®¤ÇºÇÂçµ¬ÌÏ¡È¤Ü¤Ã¤¿¤¯¤ê¥°¥ë¡¼¥×¡É¤Î¥ê¡¼¥À¡¼³Ê¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°û¿©Å¹½¾¶È°÷¤Î¶â°æ¾ÇÏÍÆµ¿¼Ô¡Ê31¡Ë¤Ïº£Ç¯2·î¡¢ÃËÀµÒ¤ËÂÐ¤·¡Ö¤³¤ì¤¸¤ãÁ´Á³Â¤ê¤Ê¤¤¡£¸ýºÂ¤Î»Ä¹â¤ò¸«¤»¤í¡×¤Ê¤É¤È¸À¤¤¡¢ATM¤«¤é¸½¶â¤ò°ú¤½Ð¤µ¤»¡¢°û¿©Âå¤È¤·¤Æ22Ëü5000±ß¤ò¼è¤êÎ©¤Æ¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¶â°æÍÆµ¿¼Ô¤Ï½÷À¤òÁõ¤Ã¤ÆÃËÀ¤ò¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤ÇÍ¶¤¤½Ð¤·¤¿¤¦¤¨¡¢½÷À½¾¶È°÷¤Ë¡Ö°û¤ó¤À¸å¡¢²È¤Ë¹Ô¤³¤¦¡×¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤»¡¢Å¹¤ËÍ¶¤¤¹þ¤Þ¤»¤ë¼ê¸ý¤Ç¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¤Ü¤Ã¤¿¤¯¤ê¡É¤ò·«¤êÊÖ¤¹¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥ê¡¼¥À¡¼³Ê¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¶â°æÍÆµ¿¼Ô¤Ï¤¤Î¤¦¡¢¿·½É½ð¤Ë½ÐÆ¬¤·¡¢¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·ÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï¶â°æÍÆµ¿¼Ô¤é¤Î¡È¤Ü¤Ã¤¿¤¯¤ê¥°¥ë¡¼¥×¡É¤¬²ÎÉñ´ìÄ®¤Ç¤ÏºÇÂçµ¬ÌÏ¤È¤ß¤Æ¼ÂÂÖ²òÌÀ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£