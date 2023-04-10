¡ÚÂ®Êó¡Û¡ÈChatGPT¡É´ë¶ÈCEO¤¬´ßÅÄÁíÍý¤ÈÌÌ²ñ¡¡G7¼óÇ¾¤È¤·¤Æ½éÆüËÜ»Ô¾ì½Å»ë¤òÅÁÃ£¤«¡Ö·çÅÀ·Ú¸º¤ÎÊýË¡¤òµÄÏÀ¡×
G7¤Î¼óÇ¾¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£ÂÐÏÃ·¿AI¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥Á¥ã¥Ã¥ÈGPT¡×¤ò³«È¯¤·¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥ª¡¼¥×¥óAI¼Ò¤ÎCEO¤¬ÁíÍý´±Å¡¤Ç´ßÅÄÁíÍý¤ÈÌÌ²ñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥ë¥È¥Þ¥óCEO
¡Ö´ßÅÄÁíÍý¤È¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£²æ¡¹¤ÏAIµ»½Ñ¤ÎÍøÅÀ¤È¡¢·çÅÀ¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë·Ú¸º¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¸ò´¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤ÇAIµ»½Ñ¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¯¡¢Ì¤Íè¤Ë¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤âÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
¥¢¥ë¥È¥Þ¥óCEO¤È´ßÅÄÁíÍý¤ÎÌÌ²ñ¤Ï¤ª¤è¤½20Ê¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ê£¿ô¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢´ßÅÄÁíÍý¤È¤ÎÌÌ²ñ¤Ç¥¢¥ë¥È¥Þ¥óCEO¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°Õ¸þ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¥Á¥ã¥Ã¥ÈGPT¤Î³èÍÑÊýË¡¤ä¥ë¡¼¥ëÀ°È÷¤Î¤¢¤êÊý¤Ê¤É¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ°Õ¸«¸ò´¹¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥¢¥ë¥È¥Þ¥óCEO¤¬G7¼óÇ¾¤ÈÌÌ²ñ¤¹¤ë¤Î¤Ï¤³¤ì¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£
¥Á¥ã¥Ã¥ÈGPT¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÂÐÏÃ·¿AI¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²ÏÌî¥Ç¥¸¥¿¥ëÂç¿Ã¤Ï¡¢¹ñ²ñÅúÊÛºîÀ®¤Ê¤É¤Î¸øÌ³°÷¤Î¶ÈÌ³¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ËÁ°¸þ¤¤Ê¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¸Ä¿Í¾ðÊó¤¬Î®½Ð¤¹¤ë·üÇ°¤Ê¤É¤«¤é¡¢²¤ÊÆ¤Ç¤Ïµ¬À©¤ÎÆ°¤¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¹ñºÝÅª¤Ê¥ë¡¼¥ëºî¤ê¤Ë»²²è¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£