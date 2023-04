バンダイの合体ロボシリーズ「ユニトロボーン」とモスバーガーがコラボレーション。

「モスバーガー」が合体・変形でロボットになる「ユニトロボユニット モスバーガー」をプレゼントするキャンペーンが全国の玩具店、百貨店・家電・量販店などにて展開されます!

モスバーガー×バンダイ「ユニトロボユニット モスバーガー」キャンペーン

開催期間:2023年4月22日(土)〜

プレゼント条件:『ユニトロボーン』シリーズを2,000円(税込)以上購入

開催店舗:全国の玩具店、百貨店・家電・量販店などの玩具取り扱い売り場

モスバーガーとバンダイの、初のコラボレーションキャンペーンを開催!

「ユニトロボユニット モスバーガー」をプレゼントするキャンペーンが実施されます。

「ユニトロボーン」とは身のまわりのモノが、“アリエナイ”組み合わせで合体・変形し、ロボになるコンセプトのシリーズ。

今回のコラボレーションではハンバーガーの「モスバーガー」を再現し、発売中の商品と組み合わせてさまざまな合成ロボを作成可能です。

「モスバーガー」と「ロブスター」が合体する「モスバーガーロブスター」や、「モスバーガー」と「ヘリコプター」が合体する「モスバーガーヘリコプター」など組み合わせは様々。

また「ユニトロボユニット モスバーガー」は、バンズの色合いなどをリアルに再現。

実際に提供される「モスバーガー」と同様に、包み紙に包まれています。

人気メニュー「モスバーガー」と意外な組み合わせの合体・変形を楽しめるロボットがもらえるキャンペーンです!

モスバーガーとバンダイがコラボした「ユニトロボーン」のプレゼントキャンペーン。

モスバーガー×バンダイ「ユニトロボユニット モスバーガー」キャンペーンは、2023年4月22日より全国の玩具店、百貨店・家電・量販店などの玩具取り扱い売り場にて開催です☆

※「ユニトロボユニット モスバーガー」は食べ物ではありません

※景品がなくなり次第、キャンペーンは終了です

※一部、取扱いのない店舗もあります

※本キャンペーンの内容や商品仕様等は予告なく変更になる場合があります

