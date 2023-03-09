¡Ö¾¡¤Ä¤ï¤±¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤â¤¦²ÙÊª¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¡Ä¡×Âè1²ó´ÆÆÄ¡¦²¦Äç¼£¤¬²ó¸Ü¤¹¤ëWBC¡£´ñÀ×¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À°Õ³°¤ÊºÓÇÛ
³«Ëë¤·¤¿Âè5²ó¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¡£ËÜÆü3·î9Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜÂåÉ½¡¦»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÈÃæ¹ñÂåÉ½¤È¤Î½éÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
2·î26Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÈÖÁÈ¡ØGET SPORTS¡Ù¤Ç¤Ï¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î»Ø´ø´±¡¦·ª»³±Ñ¼ù¤ÈÂè1²óÂç²ñ¤Ç´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿²¦Äç¼£¤µ¤ó¡Ê¸½¡¦¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯²ñÄ¹·óÆÃÊÌ¥Á¡¼¥à¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡Ë¤¬ÂÐÃÌ¡£
ÆüËÜ¤òWBCÀ©ÇÆ¤ËÆ³¤¤¤¿¡È¾¡Íø¤ÎÅ¯³Ø¡É¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£
¢¡Ì¤ÃÎ¿ô¤À¤Ã¤¿Âè1²óWBC
·ª»³´ÆÆÄ¤¬²¦¤µ¤ó¤òË¬¤Í¤¿¤Î¤Ï¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¹ç½É¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ë1½µ´ÖÁ°¡£ËÜ³Ê»ÏÆ°¤òÁ°¤Ë¤É¤¦¤·¤Æ¤âÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ª¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
·ª»³¡§¡Öº£¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤¢¤Î»þ¤ÎWBC¤ò¸«¤Æ¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ËÆþ¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Áª¼ê¤¬¤¹¤´¤¯Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ËÍ¤â¤º¤Ã¤È¸½¾ì¤Ç¸«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¯´¶Æ°¤·¤¿¤·¡¢Ìîµå¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
Âè1²ó¤Î³«ºÅ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿Åö»þ¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÂç²ñ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«Ì¤ÃÎ¿ô¤À¤Ã¤¿WBC¡£
¤Þ¤·¤Æ¤äÂç»ö¤Ê¥·¡¼¥º¥óÄ¾Á°¡¢3·î¤Î³«ºÅ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡©¡×¤Èµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤â¤¢¤¬¤ë¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤Ç¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¥¤¥Á¥í¡¼¡¢ÂçÄÍ¾½Ê¸¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢ÆüËÜµå³¦¤Î2Ëç´ÇÈÄ¡¦¾å¸¶¹À¼£¡¢¾¾ºäÂçÊå¡¢Ê¿À®Í£°ì¤Î»°´§²¦¡¦¾¾Ãæ¿®É§¤é¥È¥Ã¥×¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤¬´é¤ò¤½¤í¤¨¤¿¡£
²¦¡§¡Ö»ä¤Î¤È¤¤Ï¡¢¥¤¥Á¥í¡¼·¯¤¬ÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¹çÆ±Îý½¬¤ÎºÇ½é¤Î¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤«¤é¥Ó¥å¡¼¥ó¤Ã¤Æ¥À¥Ã¥·¥å¤·¤Æ¡¢¤Û¤«¤ÎÁª¼ê¤¬¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£Èà¤Ï¡Ø¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÁª¼ê¤Ï¤¤¤¤Áª¼ê¤â¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤¿¤¤¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤Áª¼ê¤âÂ¿¤¤¤è¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ò¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤ÏÉ¬Í×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¢¡°ìÈ¯¾¡Éé¤À¤«¤é¤³¤½¤ÎÀïÎ¬
·ª»³¡§¡Ö¤¢¤Î¤È¤¤Ï¡¢ÀèÈ¯¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬¾å¸¶¹À¼£¡¢¾¾ºäÂçÊå¡¢ÅÏÊÕ½Ó²ð¤Î3¿Í¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÀèÈ¯¤Ï¤É¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¹Í¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
²¦¡§¡Ö¾å¸¶·¯¤ÎÄ´»Ò¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ãæ¹ñÀï¤Ï¾å¸¶·¯¤Ë¡ÊÀèÈ¯¤ò¡Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡Ê·è¤á¤Þ¤·¤¿¡Ë¡×
·ª»³¡§¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê½éÀï¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤ß¤ó¤Ê¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¯½ÅÍ×¤Ê»î¹ç¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
²¦¡§¡ÖÁê¼ê¤¬Ãæ¹ñ¤À¤«¤é¤È¸À¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¡¢¾¡Éé»ö¤Ï²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸½¤Ë¾å¸¶·¯¤â¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ò1ËÜÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤Ç¤âÈà¤¬¤¢¤È¤ò¥Ô¥·¥ã¥Ã¤ÈÍÞ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯³Ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
2006Ç¯¤ÎWBC¤Ç²¦´ÆÆÄ¤¬ÀèÈ¯¤ÎÃì¤Ë¿ø¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢¾å¸¶¤È¾¾ºä¡¢¤½¤·¤Æ³¤³°¤Ç¤Ïµ©¤Ê¥¢¥ó¥À¡¼¥¹¥í¡¼¤ÎÅÏÊÕ½Ó²ð¡£
Åö»þ¤Ï¡Ö¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¾¾ºä¤ò³Ê²¼¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿½éÀï¤ÎÃæ¹ñÀï¤Çµ¯ÍÑ¤·¡¢¶¯Å¨¤Î´Ú¹ñ¤Ë¾å¸¶¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë¤Ù¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢²¦´ÆÆÄ¤¬½éÀï¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¾å¸¶¤À¤Ã¤¿¡£
°ìÀ£Àè¤Ï°Ç¤Î°ìÈ¯¾¡Éé¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢°ìÀï°ìÀïÁ´ÎÏ¤Ç¼è¤ê¤Ë¹Ô¤¯¡£²¦´ÆÆÄ¤Î»ÑÀª¤Ë¾å¸¶¤Ï±þ¤¨¡¢¸«»ö¤Ë¥²¡¼¥à¥á¥¤¥¯¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¢¡´Ú¹ñ¤Ï¡ÖÌ¤Íè±Ê¹å¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×
Â³¤¯»î¹ç¤Ë¤â¾¡Íø¤ò¼ý¤á¡¢Àª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤¿ÆüËÜ¡£¤½¤³¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢½ÉÅ¨¡¦´Ú¹ñ¤À¡£
·ª»³¡§¡ÖWBC¤È¤¤¤¦¤È¡¢ÆüËÜ¤È´Ú¹ñ¤È¤Î·ãÆ®¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£´Ú¹ñ¤ÎÌîµå¤äÂÐÀï¤Ï¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡×
²¦¡§¡Ö´Ú¹ñ¤Ï¡ÈÂÇÅÝÆüËÜ¡É¤È¤¤¤¦°Õµ¤¹þ¤ß¤¬¤¹¤´¤¯¶¯¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤ì¤ÏÌ¤Íè±Ê¹å¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×
Âè3Àï¡£Àè¤Ë2ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢´Ú¹ñ¤Îµ¤Ç÷¤Ë½ù¡¹¤Ë²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤¿ÆüËÜ¤Ï¡¢½ªÈ×¤ËÄËº¨¤Î°ìÈ¯¤òÍá¤Ó¡¢µÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£Â³¤¯Âè2¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤ÎºÆÀï¤Ç¤â¶¥¤êÉé¤±¡¢¶þ¿«¤Î£²Ï¢ÇÔ¡£
¤½¤ó¤Ê´Ú¹ñ¤Ø¤ÎÂÐ¹³ºö¤È¤Ï¡©
²¦¡§¡Ö¡Ê´Ú¹ñ¤Ï¡Ë¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÌîµå¤ò¤ä¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬¤¤¤¤¤Î¤ÇÅÀ¤ò¼è¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ºÙ¤«¤¤Ìîµå¤â¤ä¤é¤¶¤ëÆÀ¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¡¢¤Þ¤ºÀè¼ê¤ò¼è¤Ã¤ÆÍ¥°Ì¤ËÎ©¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤«¤Ê¤êÅÀ¤ò¼è¤ì¤ÐÄü¤á¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¤ÈËÜÅö¤Ë¤Í¤Á¤Ã¤³¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡×
·ª»³¡§¡ÖÇ´¤ê¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤Í¤Á¤Ã¤³¤µ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤Þ¤¹¡×
´Ú¹ñÀï¤Ç¤Ï¡¢Áê¼ê¤ÎÀï°Õ¤òºï¤°¤³¤È¤¬²¿¤è¤ê½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¢¡¡ÈÀ¤µª¤Î¸í¿³¡É¤ÇÀäÂÎÀäÌ¿¤Ë
¤½¤·¤Æ¡¢Âè1²óÂç²ñ¤È¤¤¤¨¤ÐËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤¬¤¢¤ÎÈ½Äê¡£
Âè2¥é¥¦¥ó¥É½éÀï¤Î¥¢¥á¥ê¥«Àï¡£3-3¤Ç·Þ¤¨¤¿8²óÉ½¡¢³°Ìî¥Õ¥é¥¤¤Ç3ÎÝ¥é¥ó¥Ê¡¼¤ÎÀ¾²¬¹ä¤¬¥¿¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¡£¾¡Íø¤ò·èÄê¤Å¤±¤ëÂç¤¤Ê¾¡¤Á±Û¤·ÅÀ¤Î¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢ÎÝ¿³¤Ç¤Ï¤Ê¤¯µå¿³¤Î¥Ü¥Ö¡¦¥Ç¡¼¥Ó¥Ã¥É¥½¥ó¤¬¡¢³°Ìî¼ê¤ÎÊáµå¤è¤ê¥é¥ó¥Ê¡¼¤Î¡ÖÎ¥ÎÝ¤¬Áá¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Þ¤µ¤«¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ò²¼¤·¡¢3ÎÝ¥é¥ó¥Ê¡¼¤ÎÀ¾²¬¤Ï¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡ÈÀ¤µª¤Î¸í¿³¡É¤ÈÀ¤´Ö¤òÁû¤¬¤»¤¿¤³¤ÎÈ½Äê¤¬¶Á¤¡¢ÆüËÜ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤È¤ÎÅ·²¦»³¤òÍî¤È¤¹¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢ÆüËÜ¤Ï´Ú¹ñ¤Ë¤âÇÔÀï¡£¤³¤Î·ë²Ì¡¢ÆüËÜ¤Î½à·è¾¡¿Ê½Ð¤Ï¡¢ºÇ½ªÀï¤ò»Ä¤¹¥¢¥á¥ê¥«¤È¤Î¼ºÅÀÎ¨¤Î¾¡Éé¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¾ò·ï¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤¬ÇÔ¤ì¡¢¤«¤Ä¥á¥¥·¥³¤«¤é2ÅÀ°Ê¾åÃ¥¤ï¤ì¤ë¤³¤È¡£Î¾¹ñ¤Î¼ÂÎÏº¹¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¶Ë¤á¤Æ¸·¤·¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
·ª»³¡§¡Ö½à·è¾¡¤â¤¤¤±¤ë¤«¤É¤¦¤«ËÜÅö¤ËºÝ¤É¤¤¾¡Éé¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡×
²¦¡§¡Ö¤¢¤Î¤È¤¤Ï¥á¥¥·¥³¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¾¡¤Ä¤ï¤±¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¼¡¤ÎÆü¤ÎÈô¹Ôµ¡¤Ë¾è¤ë¤¿¤á¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤â¤¦²ÙÊª¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤À¤«¤éÌîµå¤À¤±¸«¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÉÔ¶à¿µ¤Ê¤¬¤é¿·Ê¹µ¼Ô¤Î¿Í¤¿¤Á¤È°ìÇÕ°û¤ß¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤â¤¦ÀäÂÐ¾¡¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Í¡£¤½¤·¤¿¤é´ñÀ×¤¬µ¯¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¤Þ¤µ¤Ë´ñÀ×¤À¤Ã¤¿¡£¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Î¥¹¥¿¡¼¤ò¤½¤í¤¨¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤òÁê¼ê¤Ë¡¢¥á¥¥·¥³¤¬¶¥¤ê¾¡¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤·¤«¤â¡¢ÆüËÜ¤Î½à·è¾¡¿Ê½Ð¾ò·ï¤Ç¤¢¤ë2ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤Æ¡£
¤³¤Î·àÅª¤ÊÅ¸³«¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
²¦¡§¡Ö¤â¤¦¥À¥á¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤«¤é¡Ø¥è¥·¤Ã¡ª¡Ù¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
·ª»³¡§¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡£Í¾·×¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢Àª¤¤¤¬¤Ä¤¯¤È¤¤¤¦¡×
²¦¡§¡ÖËÜÅö¤Ë¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
·ª»³¡§¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¯¤é¡Øµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤ë¤Ê¡Ù¤ÈÁª¼ê¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤Ë¤«¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×
²¦¡§¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤â¤é¤¨¤¿¤ó¤À¤«¤é¡¢²æ¡¹¤ÎÌîµå¤ò¤ä¤í¤¦¤è¤È¡£¤È¤Ë¤«¤¯¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤À¤±¤ä¤í¤¦¤È¸À¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼ó¤ÎÈé°ìËç»Ä¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤à¤·¤í¤¢¤ì¤ÇÁª¼ê¤¿¤Á¤ËÅÙ¶»¤¬¤Ä¤¤¤Æ»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¼éÈ÷¤À¤Ã¤ÆÁöÎÝ¤À¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎÁª¼ê¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤°¤é¤¤Âç¤¤Ê¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¢¡´ñÀ×¤ò¸Æ¤ó¤À²¦´ÆÆÄ¤ÎºÓÇÛ
Áª¼ê¤¿¤Á¤Î¸ÄÀ¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢ÌöÆ°¤µ¤»¤¿²¦ºÓÇÛ¡£¤½¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê¥·¡¼¥ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢´Ú¹ñ¤È¤Î½à·è¾¡¤À¡£
Âè2¥é¥¦¥ó¥É¤Þ¤Ç¼ç¤Ë3ÈÖ¤òÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂÇÎ¨¤ª¤è¤½1³ä¤È¶ËÅÙ¤ÎÉÔ¿¶¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ê¡Î±¹§²ð¡£²¦´ÆÆÄ¤Ï¡¢¤³¤ÎÂç°ìÈÖ¤ÇÈà¤ò¥¹¥¿¥á¥ó¤«¤é³°¤¹·èÃÇ¤ò¤·¤¿¡£
»î¹ç¤Ï¡¢°ÕÃÏ¤È°ÕÃÏ¤È¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¡¢¶ÛÇ÷¤ÎÅ¸³«¤Ë¡£0-0¤Ç·Þ¤¨¤¿7²óÉ½¡£2ÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¡¢º¸¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤¬ÍÍø¤È¸À¤ï¤ì¤ë¥¢¥ó¥À¡¼¥¹¥í¡¼¤Î±¦Åê¤²Åê¼ê¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ë¡£
¤³¤³¤Ç²¦´ÆÆÄ¤¬ÂÇÀÊ¤ËÁ÷¤ê¹þ¤ó¤À¤Î¤ÏÊ¡Î±¤À¤Ã¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡¢µ¯ÍÑ¤ËÅú¤¨¤¿Ê¡Î±¤¬¸«»ö¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡£¥¹¥¿¥á¥ó¤ò³°¤·¤¿Ê¡Î±¤Ç¾¡Éé¤òÅÒ¤±¡¢·àÅª¤Ê1ÂÇ¤ò±é½Ð¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤³¤½¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥¿¡¼¡¦²¦Äç¼£¤Î¿¿¹üÄº¤À¤Ã¤¿¡£
²¦¡§¡ÖÃ»´ü·èÀï¤Ï¡¢¤¢¤ó¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤Ê¤¤¤È¤Ê¤«¤Ê¤«¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ò¤½¤Îµ¤¤Ë¤µ¤»¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¥¹¥¿¥á¥ó¤ò³°¤·¤¿Âå¤ï¤ê¤Ë¡Ø¤¤¤¤¤È¤¹Ô¤¯¤«¤é¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤¤·Á¤ÇÁê¼ê¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¾¡Éé¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯Âç¤¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
ÉÔÄ´¤ÎÁª¼ê¤ò¤¿¤À³°¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÂç»ö¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤ÎÀÚ¤ê»¥¡×¤È¤¤¤¦Ìò³ä¤òÍ¿¤¨¤ë¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Áª¼ê¤ÏÍî¤Á¹þ¤à¤³¤È¤Ê¤¯Ê³µ¯¡£¤³¤ì¤¬¡¢´ñÀ×¤ò¸Æ¤Ö¥«¥®¤È¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¢¡°ìÈ¯¾¡Éé¤Ç½ÅÍ×¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤Ø¤Î¼«¸Êµ¾À·
°ìÊý¤Ç²¦´ÆÆÄ¤Ï¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ËÉáÃÊ¤È¤Ï°ã¤¦Ìò³ä¤âÍ×µá¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
·ª»³¡§¡Ö¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Åö»þ¤Î¼ç¼´¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Â¿Â¼¿Î»ÖÁª¼ê¤Ë¡¢¥Ð¥ó¥É¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬´Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Ø¤ó¤Î»È¤¤Ê¬¤±¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
½êÂ°¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï¥¯¥ê¡¼¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÇ¤¤µ¤ì¤ë¶¯ÂÇ¼Ô¡¦Â¿Â¼¤Ë¡¢²¿ÅÙ¤â½Ð¤·¤¿¥Ð¥ó¥È¤Î¥µ¥¤¥ó¡£¤½¤³¤Ë¤¢¤Ã¤¿Å¯³Ø¤È¤Ï¡Ä¡£
²¦¡§¡ÖÁª¼ê¤¿¤Á¤ËÂÇ½ç´Ø·¸¤Ê¤¯É¬Í×¤À¤È»×¤Ã¤¿¤éÁ÷¤ë¤³¤È¤ò¤¹¤ë¡£1ÅÙÉé¤±¤¿¤é¤ª¤·¤Þ¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤É¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤â¤É¤¦¤¤¤¦¥µ¥¤¥ó¤¬½Ð¤Æ¤â¡¢Ãé¼Â¤ËÍê¤à¤è¤È¡¢¤½¤Î¤³¤È¤À¤±¤ÏÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
·ª»³¡§¡Ö¤¹¤´¤¯¼ºÎé¤Ç¤¹¤¬¡¢²ñÄ¹¤¬Áª¼ê¤Î»þ¤À¤Ã¤¿¤é¥Ð¥ó¥È¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤È¸À¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×
²¦¡§¡ÖËÍ¤Ï¥·¡¼¥º¥óÃæ¤À¤Ã¤¿¤é¡Ø¤Ê¤ó¤À¤Ã¡Ù¤Æ»×¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¾¡¤¿¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤é¡¢¤É¤ó¤Ê¼ê¤ò»È¤Ã¤Æ¤Ç¤â¾¡¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Á÷¤ë¤È¤³¤í¤ÏÀäÂÐÁ÷¤ë¡£Áª¼ê¤Ë¤Ï¡¢¿´ÀÑ¤â¤ê¤Ï¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤ì¤È¸À¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×
¼«¸Êµ¾À·¤â¤¤¤È¤ï¤Ê¤¤Àº¿À¤¬À°¤Ã¤Æ¤³¤½¡¢°ìÈ¯¾¡Éé¤Ç¤Î¾¡Íø¤Ø¤ÎÆ»¤¬³«¤±¤ë¤Î¤À¡£
¢¡Ì¾¾¤¬¸ì¤ë¡ÖÆüËÜÌîµå¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¡×
½ÉÅ¨¡¦´Ú¹ñ¤ò3ÅÙÌÜ¤ÎÀµÄ¾¤ÇÇË¤ê¡¢·Þ¤¨¤¿·è¾¡Àï¡£Àª¤¤¤Ë¾è¤ë²¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢À¤³¦¶þ»Ø¤Î¶¯¹ë¡¦¥¥å¡¼¥Ð¤ò½ª»Ï°µÅÝ¡£¸«»öÍ¥¾¡¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£
¤¢¤Î´¿´î¤«¤é17Ç¯¡£Æ³¤¤¤¿»Ø´ø´±¤Ë²þ¤á¤ÆÌä¤¦¡ÖÆüËÜ¤ÎÌîµå¡×¤È¤Ï¡½¡½¡£
·ª»³¡§¡Ö¡ÊWBC¤Ç¡ËÆüËÜÌîµå¤ÎåÌÌ©¤µ¤äÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤òÅÁ¤¨¤ë¤ó¤À¤ÈÀèÇÚÊý¤«¤é¶µ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤ÎÌîµå¤Î¤è¤µ¤Ã¤Æ¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÃúÇ«¤µ¤È¤¤¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡×
²¦¡§¡Ö¤½¤ì¤Ï³°¤¹¤ï¤±¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÂÎÎÏ¤À¤±¹Í¤¨¤¿¤é³°¹ñ¤Î¿Í¤Ë¾¡¤Æ¤Þ¤»¤ó¤è¡£·Ð¸³¤È¤«¥Á¡¼¥à¥×¥ì¡¼¤È¤«¡¢Âç¤¤¤¿Í¤ÈÀï¤¦¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤È¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¹Í¤¨¤Æ¡¢¹©É×¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
·ª»³¡§¡ÖÆüËÜ¤ÎÁª¼ê¤âÂç¤¤ÊÁª¼ê¤äÎÏ¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¤¦¤Þ¤¯¥ß¥Ã¥¯¥¹¤µ¤ì¤ë¤È¡¢À¤³¦¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Æ¤ëÌîµå¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×
²¦¡§¡ÖÁ´ÂÎÅª¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¤Þ¤À¥Ñ¥ï¡¼¤ËÍê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ç¤â¡£¤½¤ÎÅÀ¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÏÂ¤ò»È¤Ã¤ÆÅê¤²¤¿¤ê¡¢¥Ð¥Ã¥È¤âËÜÅö¤Ë¤·¤Ê¤ä¤«¤Ë»È¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Ë¥Ø¥Ã¥É¤¬½Ð¤¿¤ê¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¢¥á¥ê¥«¤è¤ê¤ÏÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÂÎÎÏ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¡¦¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡¦ÁöÎÝ¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
·ª»³¡§¡Ö¤½¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤È¤¤¤¦¤«Éý¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡×
²¦¡§¡Ö¤½¤ì¤ÏÀäÂÐÉ¬Í×¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡þ
ÂÐÃÌ¸å¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤ò¶µ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤é¤·¤¯¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ê¤ó¤À¤È¡¢²¦²ñÄ¹¤«¤é¸·¤·¤¯¸À¤ï¤ì¤¿´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶ÁÛ¤òÏ³¤é¤·¤¿·ª»³´ÆÆÄ¡£
Ì¾¾¤¿¤Á¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¤¤À¾¡Íø¤ÎÅ¯³Ø¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÆüËÜÌîµå¤Î¿À¿ñ¤Èº²¤ò¶»¤Ë¡¢¤¤¤¶À¤³¦°ìÃ¥´Ô¤Ø¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡×¤ò¤â¤Ã¤È¾Ü¤·¤¯