SixTONES¡¦ÅÄÃæ¼ù¡¢¡È¥Ù¥Ã¥É¼Ì¿¿¡¦LINEÎ®½ÐÁûÆ°¡É¤Ë¥Õ¥¡¥óÂçÁû¤®¤â¡ÖÁê¼ê½÷À¤¬´¶¼Õ¤µ¤ì¤¿¡×ÍýÍ³
¡Ô¤³¤³¤ËºÜ¤»¤ë¤è¤êÊ¸½Õ¤ËÇä¤Ã¤¿Êý¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤Ë¤ã¡Õ
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö²¶¤Î¸À¤¦¤³¤ÈÊ¹¤±¤¿¤é¡Ä¡×ÅÄÃæ¼ù¤Î·»¡¦À»¤¬´Ø·¸¤ò»ý¤Ã¤¿½÷À¤ËÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ÈÀ¸¡¹¤·¤¤¡ÉLINE¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
¡Ô¡ô¥¸¥ã¥Ë¥ª¥¿±ê¾å¤·¤¿¤é¤´¤á¤ó¤Ê¡Õ
¡¡1·î29Æü¡¢SixTONES¡¦ÅÄÃæ¼ù¡Ê27¡Ë¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¾×·â¤Î°ìÌë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤¢¤ë½÷À¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¼¡¡¹¤È¡¢ÅÄÃæ¤Î¤â¤Î¤È»×¤ï¤ì¤ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È²èÁü¤òÎ®½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤³¤Ë¤Ï¥Ù¥Ã¥É¤ÇÌ²¤ëÈà¤Î»Ñ¤ä¡¢½ÐÁ°¤ÇÃíÊ¸¤·¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦Ãæ²ÚÎÁÍý¤ò½÷À¤ÎÉô²°¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡¢ÅÄÃæ¤«¤éLINE¤Ç¡ÖÈ±¿§ÊÑ¤¨¤¿¤è¡¼¡×¤È¼«»£¤ê¤Î¼Ì¿¿¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿ºÝ¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤Ê¤É¡Ä¡Ä¡£
¡¡¸«¤¿¸Â¤ê¡¢ËÜ¿Í¤Î²èÁü¤Î¤è¤¦¤Ë¤â»×¤¨¤ë¤¬¡¢¤Ä¤¤ÀèÆü¤âÂç¿Íµ¤K-POP¥¢¥¤¥É¥ë¤È¸µ¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤Î¿ÆÌ©¼Ì¿¿¤¬Î®½Ð¡¢¤·¤«¤·¤½¤ì¤¬¡È¹çÀ®¼Ì¿¿¡É¤À¤È¥Í¥Ã¥È¤ÇÁû¤¬¤ì¤¿¤À¤±¤Ë¡¢ËÜÅö¤Ë¡ÈËÜ¿Í¤Î²èÁü¤Ê¤Î¤«¡É¤Èµ¿¤¦Í¾ÃÏ¤â½½Ê¬¤¢¤ë¡£½÷À¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬Î®½Ð¤µ¤»¤¿²èÁü¤Ï²Ì¤¿¤·¤ÆËÜÊª¤Ê¤Î¤«¡¢ÁáÂ®¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤¬¡È¹Í»¡¡É¤ËÆþ¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤À¤¬¡¢
¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸¡¾Ú¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡È¥¢¥Ã¥·¥å·Ï¤ÎÈ±¿§¤Ç¸¤¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡ÉÅÄÃæ¤µ¤ó¤Î¼«»£¤ê¼Ì¿¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ø2019Ç¯½©º¢¤«¤é2022Ç¯¤Ï¤º¤Ã¤È¥Ô¥ó¥¯¤ÎÈ±¿§¤À¤Ã¤¿¡Ø2020Ç¯¤ËÅ·¹ñ¤Ë¤¤¤Ã¤¿°¦¸¤¤Î¥½¥é¤Á¤ã¤ó¤¬¤¤¤ë»þ´ü¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿ÍýÍ³¤«¤é¡¢¤â¤·»ö¼Â¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡È2019Ç¯¤è¤êÁ°¡É¤Î½ÐÍè»ö¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Â¾¤Ë½÷À¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¼Ì¿¿¤â¡Ø¿ôÇ¯Á°¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ø¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤Î½ÐÍè»ö¤Ê¤éÌäÂê¤Ê¤¤¡Ù¤È·ëÏÀ¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤¤¡£¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¡¢Î®½Ð²èÁü¤ÎÅÄÃæ¤µ¤ó¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÎÎÉ¤µ¤«¤é¡Ø¹â²è¼Á¼«»£¤êºÜ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë½÷¤µ¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¤ÈÈéÆù¤Þ¤¸¤ê¤Ë´¶¼Õ¤ò¤¹¤ë¼Ô¤ä¡¢¡Ø¥Ö¥í¥°¤Î¥Î¥ê¤ÈÆ±¤¸²á¤®¤ëÇú¾Ð¡Ù¤ÈSNS¤ÇÈ¯¿®¤¹¤ë¼Ô¤â¤¤¤¿¤Û¤É¡×¡Ê¥¦¥§¥Ö¥á¥Ç¥£¥¢ÊÔ½¸¼Ô¡Ë
¡¡Î®½Ð¤µ¤»¤¿½÷À¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¾Ü¤·¤¤¤³¤È¤ÏÉÔÌÀ¤À¤¬¡¢¸½ºß¤âÅÄÃæ¤È¿Æ¸ò¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¡¢½÷À¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¡¢
¡Ô¼«»£¤êÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¯¤ëÀ¤³¦Àþ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¿¤Î²û¤«¤·¤¤¤Ê¡Á¤Ã¤Æ¤À¤±¤À¤«¤é¤´¤á¤ó¡Õ
¡¡¤È¡¢²áµî¤Î½ÐÍè»ö¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÅÜ¤ê¤ò¤½¤³¤Þ¤ÇÇã¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¸½ºß¤âÈà½÷¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤òÁ´ÂÎ¸ø³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î´é¼Ì¿¿¤Ê¤É¤â¤òºÜ¤»¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢°ìÉô¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¼«¸Ê¸²¼¨Íß¤¬¶¯¤¹¤®¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê½ñ¤¹þ¤ß¤â¤ß¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö½÷À´Ø·¸¤òÀ¶»»¡×Åö»þ¤ÎÊóÆ»¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï
¡¡¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢ÅÄÃæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¤³¤³¤Þ¤Ç¡È´²ÍÆ¡É¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤ì¤Ë¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿Åö»þ¤ËÊó¤¸¤é¤ì¤¿¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ä¡Ä¡£
¡ÖSixTONES¤Ï2020Ç¯1·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Ë¡ØÊ¸½Õ¡Ù¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤òÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¡È¥Ç¥Ó¥å¡¼Ä¾Á°¤Ë¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿2Ç¯Îø¿Í¡É¤È¤¤¤Ã¤¿¤«¤¿¤Á¤ÇÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Îø°¦´Ø·¸¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦½÷À¡¦A»Ò¤µ¤ó¤Î¹ðÈ¯¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡2017Ç¯¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢Åö»þÅÔ¿´¤«¤é¾¯¤·µ÷Î¥¤Î¤¢¤ë¼Â²È¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿ÅÄÃæ¤¬Çñ¤Þ¤ê¤ËÍè¤¿¤ê¡¢°ì½ï¤Ë°û¤ß²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î´Ø·¸¤Ï2Ç¯¤Û¤É¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤½¤¦¤À¡£µ»öÃæ¤ÇA»Ò¤µ¤ó¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ô2019Ç¯¤Î²ÆÁ°¤¯¤é¤¤¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£º£»×¤¨¤Ð¡¢¤³¤Îº¢¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¬·è¤Þ¤ê¡¢½÷À´Ø·¸¤òÀ¶»»¤·¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤óÌó2Ç¯´Ö¡¢¹¥¤¤Êµ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤Æ¿Ô¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê·Á¤Ç½ª¤ï¤ë¤Î¤ÏÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤¿µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£¡Ø¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤«¤é²ñ¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡Ù¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤ªÊÌ¤ì¤ò¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Õ¡Ê¡ØÊ¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ù¤è¤ê¡¡¸½ºßµ»ö¤Ïºï½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ë
¡¡¤³¤ÎÊóÆ»¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤â¡¢¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤ËÈà½÷¤ÈÊÌ¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤à¤·¤í¹¥´¶»ý¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿Î®½ÐÁûÆ°¤¬¤â¤·»ö¼Â¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¥Õ¥¡¥ó¤¬¹Í»¡¤¹¤ëÄÌ¤ê¡È¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÁ°¡É¤ÎÏÃ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê³ä¤êÀÚ¤ì¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Æ±¤¸¤¯À¶»»¤µ¤ì¤¿²áµî¤Ç¤¢¤ë¡¢¤È¡£
¡¡¤³¤ì¤ÈÆ±¤¸¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇSNS¤ä¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¡¢ÅÄÃæ¤¬2·î8ÆüÈ¯Çä¤Î¤Ë»¨»ï¡Øanan¡Ù¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£É½»æ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¸ø³«¤µ¤ì¥Í¥Ã¥È¤«¤é¤Ï¡¢
¡Ô¤¤ã¡¼¡¼¡¼¡ª¡¡¤â¤¦LINEÎ®½Ð¤È¤«¡¢¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¡Õ
¡ÔLINEÎ®½Ð¤·¤¿¤±¤É¼ù¤¯¤ó¤Î°õ¾Ý¤¬²¿¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤â¶¯¤¤¤·¤½¤ì°Ê¾å¤ËananÉ½»æ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤â¶¯¤¤¤·²Ð¾Ã¤·¤ÎÇ¡¤¯¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬ÎÉ¤¹¤®¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»ý¤Ã¤Æ¤ë¥¹¥¿¡¼¤Ï°ã¤¦¤ï¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤è¤Í¡Õ
¡¡¤È¡¢ÁáÂ®¼¡¤ÎÏÃÂê¤Ë°Ü¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤â¡£¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ëÂÑÀ¤Î¤ª¤«¤²¡Ê¡©¡Ë¤Ç¡È¥¸¥ã¥Ë¥ª¥¿±ê¾å¡É¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£