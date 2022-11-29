¡ÖºÊ»¦³²ÍÆµ¿¡×ÂáÊá¤Î´Ý»³ÂçÊåÄ¹Ìî¸©µÄ¡¡·ÄÂçÂ´¡¢¼«Ì±ÅÞ¡Ä¥¢¥ê¥Ð¥¤Êø¤ì¤¿¥¨¥ê¡¼¥È¤ÎÁÇ´é
¡¡¸½¿¦¸©µÄ¤¬ºÊ»¦¤·¤ÎÍÆµ¿¼Ô¤Ë¡½¡½¡£Ä¹Ìî¸©·Ù¤Ï£²£¸Æü¡¢ºòÇ¯£¹·î¤Ë´Ý»³´õÈþ¤µ¤ó¡ÊÅö»þ£´£·¡Ë¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢É×¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤ÎÄ¹Ìî¸©µÄ¤Î´Ý»³ÂçÊåÍÆµ¿¼Ô¡Ê£´£¸¡Ë¤ò»¦¿ÍÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤·¤¿¡£
¡¡¸©·Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢´õÈþ¤µ¤ó¤ÏºòÇ¯£¹·î£²£¹Æü¸áÁ°£¶»þ£´£µÊ¬¤Ë±ö¿¬»ÔÆâ¤Î¼òÂ¢·ó¼«Âð¤Î»öÌ³½ê¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤òÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¡£¼ó¤ò¹Ê¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¤ÎÃâÂ©»à¤Ç¡¢»àË´¿äÄê»þ¹ï¤ÏÆ±ÆüÌ¤ÌÀ¤À¤Ã¤¿¡£¸©·Ù¤Ï»¦¿Í»ö·ï¤È¤·¤ÆÁÜººËÜÉô¤òÀßÃÖ¤·¡¢ÁÜºº¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡É×¤Î´Ý»³ÍÆµ¿¼Ô¤Ï£±£¸£¸£³Ç¯¡ÊÌÀ¼££±£¶Ç¯¡Ë¤ËÁÏ¶È¤·¤¿¼òÂ¢°ì²È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÃÏ¸µ¤Î¹â¹»¤òÂ´¶È¸å¡¢·Ä±þÂç·ÐºÑ³ØÉô¤òÂ´¶È¤·¤¿¥¨¥ê¡¼¥È¤Ç¡¢¸½ºß¤ÏÆ±¼Ò¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÀÄÇ¯²ñµÄ½ê¤ÎÍý»öÄ¹¤òÌ³¤á¡¢£²£°£±£µÇ¯¤Î¸©µÄÁª¤Ç±ö¿¬»Ô¤«¤é½ÐÇÏ¤·¡¢¥È¥Ã¥×ÅöÁª¡££±£¹Ç¯¤â¥È¥Ã¥×ÅöÁª¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞ²ñÇÉ¤Ë½êÂ°¤·¡¢ÁíÌ³´ë²è·Ù»¡°Ñ°÷²ñ¤Î°Ñ°÷Ä¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£»ö·ïÅöÆü¤Ï¸©µÄ²ñ¤Î²ñ´üÃæ¤Ç¡¢Ä¹Ìî»ÔÆâ¤ÎµÄ°÷½É¼Ë¤Ë¤¤¤¿¤È¥¢¥ê¥Ð¥¤¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡´õÈþ¤µ¤ó¤Ï»öÌ³½ê¤Î¶â¸Ë¶á¤¯¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¶âÁ¬ÌÜÅö¤Æ¤Î²ÄÇ½À¤âµ¿¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¶â¸Ë¤ò¹Ó¤é¤µ¤ì¤¿·ÁÀ×¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ææ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¸©·Ù¤Ï´Ý»³ÍÆµ¿¼Ô¤ÎÃ±ÆÈÈÈ¤È¤Î¸«Î©¤Æ¤Ç¡¢Æ±ÍÆµ¿¼Ô¤ÎÇ§ÈÝ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡´Ý»³ÍÆµ¿¼Ô¤Ïº£Ç¯£¹·î¤ËÃÏ¸µ¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Î¼èºà¤Ë¡ÖÈÈ¿ÍÁü¤¬Á´¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢²¿¤È¤â¤¤¤¤¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ÅÜ¤ê¤â¤ï¤¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¾õ¶·¡£ºá°´¶¤ß¤¿¤¤¤Î¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤«¤é½Ð¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡×¤È¼«¼ó¤òÂ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸½¿¦¸©µÄ¤¬ºÊ»¦¤·¤ÎÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤ë°ÛÎã»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£