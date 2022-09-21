¥Î¥ó¥¹¥¿°æ¾å¡¢¿ÍÀ¸½é¤Î°¦ºÊÊÛÅö¤ò¸ø³« ¡Ö°æ¾å¤µ¤ó¤Î¥Ä¥¤¡¼¥È¤Ç¤Û¤Ã¤³¤ê¤¹¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤È¤Ï¡×¤ÎÀ¼
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦NON STYLE¤Î°æ¾åÍµ²ð¡Ê42¡Ë¤¬20Æü¡¢¼«¿È¤ÎTwitter¤ò¹¹¿·¤·¡¢¿ÍÀ¸½é¤À¤È¤¤¤¦°¦ºÊÊÛÅö¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥Î¥ó¥¹¥¿°æ¾å¤¬¶Ã¤¤¤¿ÎäÂ¢¸Ë¤ÎÃæ¿È
¡¡3Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¥Ö¥í¥°¤Ç¡¢°ì²ó¤ê°Ê¾åÇ¯²¼¤Î°ìÈÌ½÷À¤È·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿°æ¾å¡£
¡¡6Æü¤Ë¤Ï¡¢¼«Âð¤ÎÎäÅà¸Ë¤¬¥Ñ¥ó¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢¡Ö±üÍÍ¡Ä²¿¸Î¡¢ÎäÅà¸Ë¤¬¥Ñ¥ó¤À¤é¤±¤Ê¤Î¤À¡£¤³¤ê¤ãÅöÊ¬¡¢°æ¾å²È¤Î¿©Âî¤Ï¡¢¥Ñ¥ó¤¬Â³¤¤½¤¦¤À¤Ê¤¡¡×¤È¡¢¿·º§À¸³è¤Î¿©»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤«¤é2½µ´Ö¤¬²á¤®¤¿20Æü¡¢°æ¾å¤ÏÀÖÈÓ¤ä¾Æ¤ºú¡¢Íñ¾Æ¤¤Ê¤É¤¬Æþ¤Ã¤¿¡¢ºÌ¤êË¤«¤Ê¤ªÊÛÅö¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¡Ö¿ÍÀ¸½é¡ª¡ª¤³¤ì¤¬°¦ºÊÊÛÅö¤È¸À¤¦¤ä¤Ä¤«¡£º£¤Þ¤Ç1ÅÙ¤â¿©¤Ù¤¿»ö¤¬¤Ê¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¸çÈÓ¡×¤È¡¢°¦ºÊÊÛÅö¤Ë´¶Æ°¤·¤¿ÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¿©¤Ù¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÊ¢¤â¿´¤âËþ¤¿¤µ¤ì´¶¤¬¶¯¤¤¡£¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤È¶¦¤Ë¡¢¶õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÊÛÅöÈ¢¤Î¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¶Ì»Ò¾Æ¤¤¬¥Ï¡¼¥È¤Î·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÌ¤Î°ÕÌ£¤Ç¤´¤Á¤½¤¦¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö°æ¾å¤µ¤ó¤Î¥Ä¥¤¡¼¥È¤Ç¤Û¤Ã¤³¤ê¤¹¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤È¤Ï¡Ä¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë