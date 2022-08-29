¡ÚMLB¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¡¢ÅÐÈÄÍâÆü¤Î28¹æÃÆ¤ËÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¶ÃØ³¡¡Á°Ìë¤Î7²óÎíÉõ¤ò¡Ö¤ªËº¤ì¤Ê¤¯¡×
Á°Æü¤Ï7²ó2°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Ç11¾¡ÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿
¢£¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹ 8¡¼3 ¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö29Æü¡¦¥È¥í¥ó¥È¡Ë
¡¡¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï28Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö29Æü¡Ë¡¢10»î¹ç¤Ö¤ê¤Î28¹æ2¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¡£Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥ºÀï¤Ë¡Ö3ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤¹¤ë¤È¡¢7²ó¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¤Ç¤³¤ÎÆü3°ÂÂÇÌÜ¤È¤Ê¤ë¹ë²÷ÃÆ¡£ÅÐÈÄÍâÆü¤Î¥Ç¡¼¥²¡¼¥à¤Ç¤ÎÂçË½¤ì¤ËÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤â¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤ÏºòÌë7²óÌµ¼ºÅÀÅêµå¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤ªËº¤ì¤Ê¤¯¡×¤È¶ÃØ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡11¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿°ìÀï¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¤¿¤³¤Î»î¹ç¡£½é²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤Ç±¦Á°°ÂÂÇ¤òÊü¤Ä¤È¡¢3²ó¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤Ç¤ÏÆâÌî¼ê¤ò¶¯½±¤¹¤ë°ÂÂÇ¡£¤½¤·¤Æ¡¢3ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î7²ó2»àÆóÎÝ¤Ç¤Ï¡¢3ÈÖ¼êº¸ÏÓ¥á¥¤¥¶¤Î¥·¥ó¥«¡¼¤òµÕÊý¸þ¤ØÂÇ¤ÁÊÖ¤·¤Æ28¹æ2¥é¥ó¡£17Æü¡ÊÆ±18Æü¡Ë¤ÎËÜµòÃÏ¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥ºÀï°ÊÍè¤Î°ìÈ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°Æü¤Ï7²ó2°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡¢º£µ¨ºÇÂ¿109µå¤òÅê¤²¤Æ11¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤Æ¤¤¤¿ÂçÃ«¡£Ç®ÅêÍâÆü¤ÎÌÔÂÇÇúÈ¯¤ËÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖFOX¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Î¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Ï¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤ÏºòÌë7²óÌµ¼ºÅÀÅêµå¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤ªËº¤ì¤Ê¤¯¡×¤È¥Ä¥¤¡¼¥È¡£¤Þ¤¿Æ±¶É¤Ç¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤òÌ³¤á¤ë¥Ù¥ó¡¦¥Ð¡¼¥é¥ó¥À¡¼»á¤â¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤¬7²óÌµ¼ºÅÀÅêµå¤ò¤·¤Æ¤«¤é24»þ´Ö¤â·Ð¤¿¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡ª¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¡£
¡¡¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸³°Ìî¼ê¤ÈMVPÁè¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¸ø¼°¥é¥¸¥ª¶É¤Î»Ê²ñ¼Ô¥È¥ì¥ó¥È¡¦¥é¥Ã¥·¥å»á¤Ï¡Ö¥¢¡¦¥ê¡¼¥°MVP¤ÇÃ¯¤ËÅêÉ¼¤¹¤Ù¤¤«º®Íð¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ø¡Ä¡Ä¡¡¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Ï¥í¡¼¥É¤Ç7²óÌµ¼ºÅÀ9Ã¥»°¿¶¤Ç¥¢¥ì¥¯¡¦¥Þ¥Î¥¢¤ËÅê¤²¾¡¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢º£ÅÙ¤Ï¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ò´Þ¤à3°ÂÂÇ¤À¡×¤È¿ä¤·¡¢¥«¥Ê¥À¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥È¥í¥ó¥È¡¦¥¹¥¿¡¼¡×¤Î¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥¤¥¯¡¦¥¦¥£¥ë¥Ê¡¼»á¤Ï¡Ö¤³¤ÎÃË¤¬MVP¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¤¢¤ê¤¨¤ë¤«¡©¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë