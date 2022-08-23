¡Ú¤ï¤«¤ë¤Þ¤Ç²òÀâ¡Û¥¹¥Þ¥Û¡ß¥Þ¥¹¥¯¤Ç¡Ö³Ü´ØÀá¾É¡×¤¬µÞÁý¡¡°²½¤Ê¤é¹üºï¤ë¼£ÎÅ¤â
ÆüËÜ¿Í¤Î2¿Í¤Ë1¿Í¤¬¤Ê¤ë¡¢¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö³Ü¡Ê¤¬¤¯¡Ë´ØÀá¾É¡×¡£¼Â¤Ï¤¢¤ëÍ×°ø¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤ÞÈ¯¾É¤¹¤ë¿Í¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¡ÈÍ×°ø¡É¤È¤Ï¡Ö¥³¥í¥Ê²Ò¤Î¥Þ¥¹¥¯À¸³è¡×¤È¡ÖÄ¹»þ´Ö¤Î¥¹¥Þ¥ÛÁàºî¡×¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤â¤½¤â³Ü´ØÀá¾É¤È¤Ï¡¢¸ý¤ò³«¤±¤¿»þ¤Ë¡ÖÄË¤ß¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö¤¢¤Þ¤êÂç¤¤¯³«¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö¼ª¤Î¶á¤¯¤Ç²»¤¬ÌÄ¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾É¾õ¤¬¸½¤ì¤ë¡¢³Ü¤Î¼À´µ¡£
Á´¹ñ¤ËÌó1900Ëü¿Í¤Î´µ¼Ô¤¬¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢ÊüÃÖ¤¹¤ë¤È¡¢¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¹ü¤òºï¤ë¼ê½Ñ¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤á¤¶¤Þ¤·8¤¬³¹¤Ç¼èºà¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é³Ü´ØÀá¾É¤òÈ¯¾É¤·¡¢Çº¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ³Ü´ØÀá³Ø²ñ¤Î»ØÆ³°å¤Ç¤¢¤ëµÜËÜÆü½Ð¡Ê¤ß¤ä¤â¤È¡¦¤Ò¤º¤ë¡Ë°å»Õ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥³¥í¥Ê²ÒÁ°¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢³Ü´ØÀá¾É¤Î´µ¼Ô¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
µÞÁý¤·¤¿Âç¤¤ÊÍ×°ø¤Î1¤Ä¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤ÎÄ¹»þ´ÖÍøÍÑ¡×¡£¤µ¤é¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢2Ç¯È¾°Ê¾åÂ³¤¯¥Þ¥¹¥¯À¸³è¤âÁý²Ã¤ËÇï¼Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤È¥Þ¥¹¥¯¤Ç¡¢³Ü´ØÀá¾É¤¬È¯¾É¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥¹¥Þ¥ÛÁàºî¤Ç³Ü¤Ø¤ÎÉéÃ´¤¬¡È20ÇÜ¡É¡©·Ú¤¤ÉéÃ´¤¬¤Ä¤â¤ê¤Ä¤â¤Ã¤Æ¡Ä
µÜËÜ°å»Õ¤ÎÉÂ±¡¤òË¬¤ì¤¿³Ü´ØÀá¾É¤Î´µ¼Ô¤Ï¡¢3Ç¯Á°¤è¤ê2³ä¤Û¤ÉÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î¥¹¥Þ¥Û»ÈÍÑ¤Ë¤è¤ë¡È¥¹¥Þ¥Û³Ü´ØÀá¾É¡É¤Ï¡¢3Ç¯Á°¤Ï¤½¤Î¤¦¤Á1³äÄøÅÙ¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¸½ºß¤ÏÌó5³ä¤Þ¤ÇÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤¼¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç³Ü´ØÀá¾É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¸¶°ø¡ ¡È¥¹¥Þ¥ÛÇÇØ¡É
¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤òÁàºî¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¼«Á³¤È¡ÈÇÇØ¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Æ¬¤¬¤°¤Ã¤ÈÁ°¤Ë½Ð¤Æ¡¢É¬Á³Åª¤Ë¿Í´Ö¤ÎÆ¬¤Î¹ü³Ê¡¢³Ü¤ÎÉôÊ¬¤¬Á°¤ËÆÍ¤½Ð¤µ¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
Àµ¾ï¤Ê°ÌÃÖ¤Ç¤Ï¡¢³Ü¤Ï¸å¤í¤Ë°ú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÇÇØ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤ì¤¬Á°¤Ë½Ð¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤³¤Î¤º¤ì¤¿¾õÂÖ¤¬Ä¹¤¯Â³¤¯¤È¡¢ÉéÃ´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
¸¶°ø¢ ¡ÈÌµ°Õ¼±¤Î¤«¤ß¤·¤áÊÊ¡É
¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î¸¶°ø¤Ï¡¢¡ÈÌµ°Õ¼±¤Î¤«¤ß¤·¤áÊÊ¡É¤Ç¤¹¡£
Àµ¾ï¤Ê¾õÂÖ¤Î¿Í´Ö¤Ï¡¢¾å¤Î»õ¤È²¼¤Î»õ¤¬ÂçÂÎ2mmÄøÅÙ¤Î·ä´Ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸ý¤ÏÊÄ¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤±¤ì¤É¡¢»õ¤ÏÀÜ¿¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬Àµ¾ï¤Ç¡¢¾å²¼¤Î»õ¤¬ÀÜ¿¨¤·¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤Ï¡¢1Æü20Ê¬ÄøÅÙ¤¬Àµ¾ï¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¥¹¥Þ¥ÛÁàºî»þ¤ÏÄ¹»þ´Ö²¼¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢¾å²¼¤Î»õ¤¬ÀÜ¿¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¸ý¼þÊÕ¤Î¶ÚÆù¤¬¶ÛÄ¥¤·¤¿¾õÂÖ¤¬Â³¤¡¢»õ¤ä³Ü¤ËÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
µÜËÜ°å»Õ¤Ï¡¢¤³¤Î¾õÂÖ¤¬Ä¹»þ´ÖÂ³¤¯¤³¤È¤Ø¤Î´í¸±À¤ò¤³¤¦ÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ³Ü´ØÀá³Ø²ñ¡¦µÜËÜÆü½Ð °å»Õ¡§
³Ü¤Î´ØÀá¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢Ã»»þ´Ö¤Ç¶¯¤¤ÉéÃ´¤è¤ê¡¢¼å¤¤ÉéÃ´¤Ç¤âÄ¹»þ´Ö¤ÎÊý¤¬¼Â¤Ï¥À¥á¡¼¥¸¤¬Âç¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£·Ú¤¤¤«¤ß¤·¤á¤ÎÊý¤¬¡¢Áí¹çÅª¤Ë³Ü¤Ø¤ÎÉéÃ´¤¬20ÇÜ°Ê¾å¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÂ³¤¯¥Þ¥¹¥¯À¸³è¡¡³Ü¤Ë±Æ¶Á¤¬¡©
³Ü´ØÀá¾ÉµÞÁý¤Î¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î¸¶°ø¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÄ¹´ü´Ö¤Î¥Þ¥¹¥¯À¸³è¡×¡£¤Ê¤¼¥Þ¥¹¥¯¤ò¤¹¤ë¤È¡¢±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤½¤ì¤Ï¡¢¥Þ¥¹¥¯¤Ë¤è¤ë¸ý¼þ¤ê¤Î´ØÀá¡¦¶ÚÆù¤Ø¤Î°µÇ÷¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êÌµ°Õ¼±Åª¤Ê¤«¤ß¤·¤áÊÊ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ÎÌó2Ç¯È¾¤ËµÚ¤ÖÄ¹´üÅª¤Ê±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼ÄÌ¤ê¤ß¤Ê¤ß¥Ç¥ó¥¿¥ë¥ª¥Õ¥£¥¹¡×¤Î¶¶Â¼°Ò·Ä±¡Ä¹¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤Ë²Ã¤¨¤ÆÃßÀÑ¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¿¥Þ¥¹¥¯¤Ë¤è¤ëÉéÃ´¤¬¡¢ÂÑ¤¨¤¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£
³Ü´ØÀá¾É¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢µ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ù¤¡Ö¥Þ¥¹¥¯¤Î»ÈÍÑÊýË¡¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¦¾®¤µ¤¹¤®¤ë¥Þ¥¹¥¯¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¤
¥Þ¥¹¥¯¤¬¾®¤µ¤¤¤È¡¢¸ý¸µ¤Î¶ÚÆù¤ò°µÇ÷¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î´é¤Î¥µ¥¤¥º¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦º¸±¦¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¡¢Ãæ¿´¤Ë
¥´¥àÉ³¤Ë¤è¤ë¡¢ÊÒÂ¦¤Ø¤ÎÉéÃ´¤¬µ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢´é¤ÎÃæ¿´¤Ë¥Þ¥¹¥¯¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¦¥Þ¥¹¥¯¤ò³Ü¤ÇÆ°¤«¤¹¹Ô°Ù¤ÏNG
¥Þ¥¹¥¯¤¬¤º¤ì¤¿ºÝ¤Ê¤É¡¢¼ê¤ò»È¤ï¤º¤Ë³Ü¤ÇÆ°¤«¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦»þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï³Ü´ØÀá¡¦¶ÚÆù¤Ø¤ÎÉéÃ´¤¬Áý¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
´µ¼Ô¤Î·¹¸þ¤Ë¤âÊÑ²½¤¬¡Ä
µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ë³Ü´ØÀá¾É¤Ç¤¹¤¬¡¢¾É¾õ¤òÁÊ¤¨¤ëÊý¤Ë¤âÊÑ²½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¼«¿È¤Ç³Ü¤Ë°ÛÊÑ¤ò´¶¤¸¤ÆÍè±¡¤¹¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ï¡¢»õ¤¬ÄË¤¤¤Ê¤ÉÊÌ·ï¤ÇÍè±¡¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢¿Ç»¡¤·¤Æ½é¤á¤Æ°ÛÊÑ¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¯¥±¡¼¥¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ³Ü´ØÀá³Ø²ñ¡¦µÜËÜÆü½Ð°å»Õ¤Ï¤³¤ì¤ò¡ÖÄ¹´ü¤Ë¤ª¤è¤Ö¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¡¢É½¾ð¤¬Ë³¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤¬Áý¤¨¡¢´é¤Î¶ÚÆù¤ä´ØÀá¤òÆ°¤«¤¹ÉÑÅÙ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£·ë²Ì¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Çµ¤ÉÕ¤¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£
³Ü´ØÀá¾É¤Ï¼£¤»¤ë¡©Ãí°Õ¤¹¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤È²þÁ±ºö
¡Ö³Ü´ØÀá¾É¡×¤òÈ¯¾É¤·¤¿¤é¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©µÜËÜ°å»Õ¤Ï¡Ä
ÆüËÜ³Ü´ØÀá³Ø²ñ¡¦µÜËÜÆü½Ð °å»Õ¡§
È¯¾É¤·¤Æ¤â¤¹¤°¤Ë¡¢2½µ´Ö°ÊÆâ¤Ë¼£ÎÅ¤ò³«»Ï¤¹¤ì¤Ð¼£¤ê¤¬Áá¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¾É¾õ¤¬3Æü°Ê¾åÂ³¤¤¤¿¤é¡¢»õ²Ê°å±¡¤ò¼õ¿Ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¾É¾õ¤¬½Ð¤¿¤é¡¢¤¹¤°¤ËÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬ÂçÀÚ¤À¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤É¤¦¤¹¤ì¤ÐÂÐºö¡¦²þÁ±¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â²òÀâ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ³Ü´ØÀá³Ø²ñ¡¦µÜËÜÆü½Ð °å»Õ¡§
¥¹¥Þ¥Û¤ò30Ê¬ÌÜ°Â¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¤é¡¢°ìÃ¼ÃÖ¤¤¤Æ¡¢¸ª¹Ã¹ü¤ò¸å¤í¤Ë´ó¤»¤Æ¡¢¾å¤ò¸þ¤¤¤Æ¼ó¤ò¿¤Ð¤·¤Þ¤¹
¤½¤Î¸å»ÑÀª¤òÄ¾¤·¤Æ¡¢¡È3¥Õ¥£¥ó¥¬¡¼¡É¡¢»Ø¤ò»°ËÜ½Ä¤Ë¤½¤í¤¨¤Æ¡¢¸ý¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¡¢¶Å¤Ã¤¿´ØÀá¡¦¶ÚÆù¤ò¤Û¤°¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ã¯¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¡Ö³Ü´ØÀá¾É¡×¥Á¥§¥Ã¥¯
³Ü´ØÀá¾É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢´ÊÃ±¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ëÊýË¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Àè¤Û¤É¤Î¡È3¥Õ¥£¥ó¥¬¡¼¡É¡¢»Ø¤ò»°ËÜ½Ä¤Ë¤½¤í¤¨¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¸ý¤ËÆþ¤ë¤«¤É¤¦¤«»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Í¾Íµ¤¬¤¢¤ëÊý¤ÏÂç¾æÉ×¡¢¾¯¤·ÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤¿¤é´í¸±¿®¹æ¤Ç¤¹¡£
(¤á¤¶¤Þ¤·8¡¡¡Ö¤ï¤«¤ë¤Þ¤Ç²òÀâ¡×¤è¤ê8·î23ÆüÊüÁ÷)