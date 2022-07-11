Ã¦¤²¤Ê¤¤¡õ³ê¤é¤Ê¤¤¡ÚÌµ°õÎÉÉÊ¡Û¿·ºî¥µ¥ó¥À¥ë¤Î¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤¬¤¹¤´¤¤¡Ú¥Þ¥Þ¥ê¡Û
¥·¥ó¥×¥ë¤ÇË°¤¤Î¤³¤Ê¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÌµ°õÎÉÉÊ¡£²ÆËÜÈÖ¤Î½ë¤µ¤Ç¿È¤ËÉÕ¤±¤¿¤¯¤Ê¤ë¡¢¿·ºî¤Î¥µ¥ó¥À¥ë¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÌµ°õÎÉÉÊ¤Î¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥à¥¸¥éーÎò23Ç¯¡×Ìµ°õÎÉÉÊ¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤¢¤ä¤Î¤¹¤±(@ayanosuke.muji)¤¬¡¢²Æ¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¡ÖÇÈ·¿¥½ー¥ë ¥Æー¥×¥Ù¥ë¥È¥µ¥ó¥À¥ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
©️ayanosuke.muji
Ìµ°õÎÉÉÊ¤«¤é¥Æー¥×¥Ù¥ë¥ÈÉÕ¤¥µ¥ó¥À¥ë¤¬½Ð¤¿¡ª
Ìµ°õÎÉÉÊ¤Î¥µ¥ó¥À¥ë¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Ê¤Î¤ÏÇÈ·¿¤Î¥½ー¥ë¤Î¥µ¥ó¥À¥ë¡£¤µ¤é¤Ëº£Ç¯¤Î²Æ¤Ï¡¢Â¼ó¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¡ÖÇÈ·¿¥½ー¥ë ¥Æー¥×¥Ù¥ë¥È¥µ¥ó¥À¥ë¡×¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Â¼ó¤ò¥Æー¥×¥Ù¥ë¥È(ÌÌ¥Õ¥¡¥¹¥Êー)¤Ç¸ÇÄê¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Þ¤¹¡£
©️ayanosuke.muji
ÁÇºà¤È¥µ¥¤¥º¡¢¥«¥éー¤Ï¡©
©️ayanosuke.muji
¹Ã¤ÎÉôÊ¬¤Ï¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë100%¡¢¥½ー¥ë¤ÏEVA¼ù»é¡£¥µ¥¤¥º¤ÏXS¤«¤éXL¤Þ¤Ç5¥µ¥¤¥º¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾®¤µ¤á¤ÎXS¤äÂç¤¤á¤ÎXL¥µ¥¤¥º¤Þ¤Ç¡¢ËÉÙ¤Ê¥µ¥¤¥ºÅ¸³«¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬Ìµ°õÎÉÉÊ¤ÎÎÉ¤¤¤È¤³¤í¡£½÷À¤âÃËÀ¤â¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥µ¥¤¥º¤òÇã¤¤µá¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¦XS(22.5-23㎝)
¡¦S(23.5-24㎝)
¡¦M(24.5-25㎝)
¡¦L(25.5-26㎝)
¡¦XL(26.5-27㎝)
ÉáÃÊ23.5cm¤òÍú¤¤¤Æ¤¤¤ë»ä¤Ï¡¢S¥µ¥¤¥º¤ò¹ØÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥«¥éー¤Ï4¼ïÎà¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¥é¥¤¥È¥°¥ìー
¡¦¹õ
¡¦¥«ー¥¥°¥êー¥ó
¡¦¥¹¥âー¥ー¥Ö¥ëー
¥Í¥Ã¥È¥¹¥È¥¢¤Ç¤ÏXS¤ÈL¤Î¹õ¿§¤¬Áá¤¯¤âºß¸Ë¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¹õ¿§¤¬ÄêÈÖ¥«¥éー¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÍú¤Êý
©️ayanosuke.muji
ÁÇÂ¤Ç¥µ¥é¥Ã¤ÈÍú¤¯¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¤¬¡¢·¤²¼¤È¹ç¤ï¤»¤ÆÍú¤¯¤Î¤¬¡¢»ä¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡£¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤ÏÂ¾¤Ë¤âÌµ°õÎÉÉÊ¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ìµ°õÎÉÉÊ¤Ç¤Ï¡¢Â¾¤Ë¤â¡ÖÂ¤Ê¤ê¥µ¥ó¥À¥ë¡×¡ÖÂ¤Ê¤ê¥Óー¥Á¥µ¥ó¥À¥ë¡×¤Ê¤É¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥µ¥ó¥À¥ë¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
µ»öºîÀ®: ayanosuke_muji
¡ÊÇÛ¿®¸µ: ¥Þ¥Þ¥ê¡Ë