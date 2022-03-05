µð¿Í¡¦¿ûÌî¡¡£²²óÌµ¼ºÅÀ¤âà·ã¿Éá¼«¸ÊºÎÅÀ¡Ö¤¦¡Á¤ó¡¢£¶£µÅÀ¡×
¡¡¾å¡¹¤Î»î±¿Å¾¤À¡£µð¿Í¤Î³«ËëÅê¼ê¤ËÆâÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¿ûÌîÃÒÇ·Åê¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤¬£µÆü¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¡Ê»¥ËÚ¥É¡¼¥à¡Ë¤ËÀèÈ¯¤·¡¢£²²óÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£
¡¡£¶¾¡»ß¤Þ¤ê¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿ºòµ¨¤«¤é¤ÎÉü³è¤ò´ü¤¹±¦ÏÓ¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤¬¼ÂÀï½éÅÐÈÄ¡£Ä¾µå¤ÎºÇÂ®¤Ï£±£´£¹¥¥í¤ò·×Â¬¤·¡¢¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤ä¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¡¢¥«¡¼¥Ö¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤Ê¤¬¤é·×£³£³µå¤òÅê¤¸¤¿¡£½é²ó¤ËÏ¢ÂÇ¤Ç°ì»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¤¤¿¤¬¡ÖËÜÇ½Åª¤Ë¡Ê¥®¥¢¤¬¡Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×¤ÈÂ®¿å¤ò£³µå»°¿¶¡¢ÀÐ°æ¤ò°ì¥´¥í¤Ç»ÅÎ±¤á¤¿¡£¤¿¤À¡¢Ìµ»Í»àµå¤Ç£´»°¿¶¤È¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤â»Å¾å¤¬¤ê¤Ï¡Ö¤¦¡Á¤ó¡¢£¶£µÅÀ¤°¤é¤¤¡×¤È¸·¤·¤á¡£¾ï¤Ë¹â¤¤ÍýÁÛ¤òÄÉµá¤¹¤ë¥¨¡¼¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤³¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£
¡Ö¡ÊÄ¾µå¤Ï¡Ë³«Ëë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï£±£µ£²¡Á£±£µ£³¥¥í¤Þ¤Ç¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£Ê¿¶Ñ¤Ç£±£´£¸¥¥í¤òÄ¶¤¨¤ë¤°¤é¤¤¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤ÏÉ¬Í×¤«¤Ê¡£ÊÑ²½µå¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¡Ê¤¢¤È¤Ï¡ËÎ¾¥µ¥¤¥É¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡£²£µÆü¤Î³«ËëÀï¤Þ¤Ç¤ª¤è¤½£³½µ´Ö¡£»Ä¤ê¤Î¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤ÇÀºÅÙ¤ò¹â¤á¡¢£µÇ¯Ï¢Â³£¸ÅÙÌÜ¤ÎÂçÌò¤ËÈ÷¤¨¤ë¡£¿ûÌî¤Ï¡ÖÀÕÇ¤¤Î¤¢¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¤·¡¢Ç¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊ¬¡¢¤½¤ì¤À¤±ÀÕÇ¤¤ò¤Þ¤Ã¤È¤¦¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£·ë²Ì¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀ¤³¦¡£¤·¤Ã¤«¤ê·ë²Ì¤Ç¼¨¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£