¡ÚÌÚÂ¼ Î´»Ö¡ÛÌ±Êü¤è¤ê¥â¥ä¤Ã¤È¤·¤¿¡ÄNHK¤Î¡ÖËÌµþ¸ÞÎØ¡×ÊüÁ÷¤Ç´¶¤¸¤¿¡Ö°ãÏÂ´¶¤ÎÀµÂÎ¡× ¥µ¥Ö¥Á¥ã¥óÌäÂê¡¢Èþ½÷¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤À¤é¤±
¸ÞÎØ¤Î¶¥µ»Ãæ·Ñ¼«ÂÎ¤Ëº¹¤Ï¤Ê¤¤
ËÌµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤¬½ªÎ»¤·¡¢¸½ºß¤ÏÌ±Êü³Æ¶É¤¬¥á¥À¥ê¥¹¥È¤é¤ò¾·¤¤¤¿ÆÃÈÖ¤òÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤À¤¬¡¢°Õ³°¤Ê¤³¤È¤ËÊüÁ÷¤ÎÃæ³Ë¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¿NHK¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÆ°¤¤Ê¤·¡£¤¢¤ì¤À¤±ËèÆüÄ«¤«¤é¿¼Ìë¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Î°ìÊÑ¤Ö¤ê¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤½¤ÎËÌµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ï¡¢µ¿ÏÇ¤ÎÈ½Äê¡¢¥É¡¼¥Ô¥ó¥°¡¢À¯¼£ÍøÍÑ¤Ê¤É¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌäÂê¤¬Ê®½Ð¤·¤¿¤¿¤áÌÜÎ©¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢NHK¤ÎÊüÁ÷¤Ë¤â¤¤¤¯¤Ä¤«ÌäÂê»ë¤¹¤ëÀ¼¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ËÌµþ¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¥Ó¥ó¥É¥¥¥ó¥É¥¥¥ó¤âÏÃÂê¤Ë¡¿photo by gettyimages
¤Þ¤ºÁ°Äó¤È¤·¤Æµó¤²¤Æ¤ª¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢ËÌµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤È2024Ç¯¤Î¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÊü±Ç¸¢ÎÁ¤Ï440²¯±ß¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤òNHK¤ÈÆüËÜÌ±´ÖÊüÁ÷Ï¢ÌÁ¡ÊÌ±ÊüÏ¢¡Ë¤Ç¹½À®¤·¤¿¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥³¥ó¥½¡¼¥·¥¢¥à¤¬¹ñºÝ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡ÊIOC¡Ë¤Ë»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£
³Æ¶¥µ»¤ÎÃæ·Ñ¤â¡¢NHK¤ÈÌ±Êü¤ÎÁÐÊý¤«¤é¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥³¥ó¥½¡¼¥·¥¢¥à¤ËÇÉ¸¯¤µ¤ì¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¿¤Á¤¬¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ÊüÁ÷µ¡¹½¡ÊOBS¡Ë¤Ë¤è¤ë¹ñºÝ±ÇÁü¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¤¿¤áËè²ó¸í²ò¤¹¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤À¤¬¡¢¤¿¤È¤¨¤ÐÌ±Êü¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Ãæ·Ñ¤Î¡Ö±ÇÁü¡¢±é½Ð¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ä²òÀâ¼Ô¤Ê¤É¤Î¼Á¤¬NHK¤è¤êÎô¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢³Æ¶É¤Ë¤è¤ëº¹¤Ï´ðËÜÅª¤ËÀ¸¤¸¤Ê¤¤¡£
¤½¤Î¤¿¤á¤³¤³¤Çµó¤²¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¡¢³Æ¶¥µ»¤ÎÃæ·Ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÁ°¸å¤äÃæÃÇ»þ¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¿¥¸¥ª¥Ñ¡¼¥È¤È¡Ø¥Ç¥¤¥ê¡¼¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¡Ù¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÉôÊ¬¤Ë¤ª¤¤¤Æ»ëÄ°¼Ô¤¬¥â¥ä¥â¥ä¤È¤·¤¿¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤³¤í¤¬½¸Ìó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¶¥µ»Ãæ·ÑÁ°¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë°ãÏÂ´¶¥¢¥ê
Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¶¥µ»¤Ë¤Ï¡¢¤Ê¤¸¤ß¤ÎÇö¤¤¤â¤Î¤âÂ¿¤¯¡¢Â¿¤¯¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¡Ö¤Þ¤º¤Ï¥ë¡¼¥ë¤«¤éÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤¤¤¦·Á¤¬ºÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤â¤Á¤í¤ó¤½¤ì¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¤Î¤À¤¬¡¢¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Î²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤¿ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Ð¤«¤ê¡£¥á¥À¥ë¤Î²ÄÇ½À¤¬Äã¤¤ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¾Ò²ð¤µ¤ì¤Ê¤¤¥¢¥ó¥Õ¥§¥¢¤µ¤¬¤¢¤ë¾å¤Ë¡¢³¤³°¤ÎÍÎÏÁª¼ê¤Ë¤Õ¤ì¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¡¢¥á¥À¥ëÁè¤¤¤ÎÅ¸Ë¾¤¬¤Û¤È¤ó¤ÉÅÁ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ÆüËÜ¿Í¤Î¥á¥À¥ëÍÎÏÁª¼ê¤Ë¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Ö¤è¤·¡×¤È¤·¤Æ¤â¡¢¡ÖÃ¯¤¬¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¡¢¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤ÎÎÏ´Ø·¸¤Ç¡¢¤É¤³¤ËÃíÌÜ¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡×¤¬¤ï¤«¤é¤º¡¢¤³¤ì¤Ç¤Ï¶¥µ»¤ÎÌÌÇò¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£
¤±¤Ã¤¤ç¤¯¡ÖÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬¥á¥À¥ë¤ò³Í¤ë¤«³Í¤ì¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë½ª»Ï¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ì±Êü³Æ¶É¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ°Ê¾å¤Ë¾ðÊóÎÌ¤ÎÌ©ÅÙ¤¬Äã¤«¤Ã¤¿´¶¤¬¤¢¤ë¡£
¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏNHK¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼1¡Á2¿Í¤È¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¥²¥¹¥È1¡Á2¿Í¤Î¤ß¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¹½À®¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤òÆ§¤Þ¤¨¤ì¤ÐÅöÁ³¤À¤í¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÃË½÷Èæ¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±Æ±¤¸ÄøÅÙ¤Ë¡×¤È¤¤¤¦NHK¤é¤·¤¤¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤â´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¶¥µ»Ãæ·ÑÁ°¸å¤äÃæÃÇ»þ¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¥Ñ¡¼¥È¤Ï»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤ËÄ¹¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¡Ö½Ð±é¼Ô¤Î¥È¡¼¥¯¤Ð¤«¤ê¤Ç»ëÄ°¼Ô¤¬¾Ç¤é¤µ¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¾¯¿Í¿ô¤Ë¹Ê¤Ã¤¿Ê¬¡¢³Æ¶¥µ»¤ÎÃÎ¼±¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐÀ¸ÊüÁ÷¤Î¥È¡¼¥¯¤ò¤³¤Ê¤¹¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¡£
¤½¤ÎÅÀ¥á¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤¿ÃæÀî°ÂÆà¥¢¥Ê¡Ê28ºÐ¡Ë¡¢ÀõÌîÎ¤¹á¥¢¥Ê¡Ê28ºÐ¡Ë¡¢¿¹²Ö»Ò¥¢¥Ê¡Ê37ºÐ¡Ë¤é¤ËÊªÂ¤ê¤Ê¤µ¤¬¤¢¤ê¡¢¥²¥¹¥È¤Î¥È¡¼¥¯¤ÏÅö¤¿¤ê¾ã¤ê¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ËÉÔ´·¤ì¤Ê¤Î¤«¡×¡Ö»ëÄ°¼Ô¤Î¤Û¤¦¤¬¾Ü¤·¤¤¡×¤È»×¤ï¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾å¤Ë¡¢Ãæ·Ñ¤µ¤ì¤ë¶¥µ»¤È¥²¥¹¥È¤ÎÀìÌç¶¥µ»¤¬°Û¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤âÂ¿¤¯¡¢¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¼«ÂÎ¤òµ¿Ìä»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¼ÂºÝ¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Ø¥¿¤¹¤®¤Ê¤¤¡©¡×¡Ö¥°¥À¥°¥À¡×¡Ö¤³¤ì¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤ä¤ë¤Î¡×¡ÖÁá¤¯¶¥µ»¤¬¸«¤¿¤¤¡×¡Ö²¿¤Ç¤³¤Î¿Í¤¬¥²¥¹¥È¤Ê¤Î¡©¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼½÷»Ò¤ÎÃæ·ÑÁ°¸å¤Ç¾²°¡Ìð²Ä¡¢¾²¿ÁÎ±²Ä»ÐËå¤Î²ÈÂ²¤È¥ê¥â¡¼¥È¥È¡¼¥¯¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤ò¸«¤«¤±¤¿¤¬¡¢¡Ö¥°¥À¥°¥À¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¤Ê¤é¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¤â¤Ã¤È´Ø·¸¼Ô¤È¤Ä¤Ê¤²¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª½Ð±é¤¹¤ë½÷À¤¿¤Á¤ÎÍÆ»Ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë½ñ¤¹þ¤ß¤â·è¤·¤Æ¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Á°½Ò¤·¤¿¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î½÷À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë¡¢¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿ËÙºÚÊÝ»Ò¥¢¥Ê¡Ê27ºÐ¡Ë¤â´Þ¤á¡¢¶¥µ»¤È¤Ï´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤Èà½÷¤¿¤Á¤Ë´Ø¤¹¤ë½ñ¤¹þ¤ß¤Ï³èÈ¯¤À¤Ã¤¿¡£Èà½÷¤¿¤Á¤ÎÎÙ¤Ë¤ÏÃËÀ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤â¤¤¤¿¤¬¡¢¼ºÎé¤Ê¤¬¤éÂ¸ºß´¶¤ÏÇö¤¯¡¢NHK¤Ï¡Ö¼ã¤¯¤ÆÈþ¤·¤¤½÷»Ò¥¢¥Ê¤òÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢È¿ÏÀ¤·¤Å¤é¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡ÖÈþ½÷¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¡×¤¬ÆüÂØ¤ï¤ê½Ð±é
photo by gettyimages
°ìÊý¡¢¡Ø¥Ç¥¤¥ê¡¼¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¡Ù¤ÎÉûÅçË¨À¸¥¢¥Ê¡Ê30ºÐ¡Ë¡¦Ë¸¶¸¬ÆóÏº¥¢¥Ê¡Ê48ºÐ¡Ë¡¢¿ù±ºÍ§µª¥¢¥Ê¡Ê38ºÐ¡Ë¡¦ÀÄ°æ¼Â¥¢¥Ê¡Ê41ºÐ¡Ë¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ï¡¢¡Ø¥µ¥ó¥Ç¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù¡Ø¥µ¥¿¥Ç¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù¤Ê¤É¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î·Ð¸³¤äÃÎ¼±¤¬ËÉÙ¤Ç¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤³¤Á¤é¤Î¥È¡¼¥¯¤Ï¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¶¥µ»Ãæ·Ñ»þ¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò·Ú»ë¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤¿¤·¡¢¤³¤Î4¿Í¤òµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤é°ã¤Ã¤¿°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£
»ëÄ°¼Ô¤Ë¤½¤ó¤Ê¥ë¥Ã¥¥º¥à¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¿ÍÁª¤Ï¡¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥ÈÂ¦¤Î¥²¥¹¥È¤Ë¤âµÚ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£ÆÃ¤Ë½Ð±éÉÑÅÙ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¥«¡¼¥ê¥ó¥°¤Î»ÔÀîÈþÍ¾¡Ê32ºÐ¡Ë¡¢¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤ÎÆ£¿¹Í³¹á¡Ê35ºÐ¡Ë¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤ÎÈ¬ÌÚ¾Â½ã»Ò¡Ê48ºÐ¡Ë¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼¤ÎºûÌîÊ¸¹á¡Ê24ºÐ¡Ë¡¢¥¹¥¡¼¥â¡¼¥°¥ë¤Î¾åÂ¼°¦»Ò¡Ê42ºÐ¡Ë¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¤Î»°µÜ·ÃÍø»Ò¡Ê47ºÐ¡Ë¤È²¬ºêÊþÈþ¡Ê50ºÐ¡Ë¡£
¤¤¤º¤ì¤â¡ÖÈþ¿Í¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿´é¤Ö¤ì¤Ç¤¢¤ê¡¢µÕ¤Ë¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¿Í¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¡£Èà½÷¤¿¤Á¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤ÎÆ°¤¤Ï³èÈ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤³¤½¤¬»ëÄ°Î¨ÁÀ¤¤¤ÎÌ±Êü¤ÈÆ±¤¸ÀïÎ¬¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ÎÅ°Äì¤Ö¤ê¤ÏÌ±Êü°Ê¾å¤Ç¤¢¤ê¡¢¥ë¥Ã¥¥º¥à¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï½½Ê¬¤¹¤®¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
ÊüÁ÷Á´ÂÎ¤Î¡È¤½¤â¤½¤âÏÀ¡É¤È¤·¤Æ¤â¡¢NHK¤ÏÌ±Êü¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¡ÖÆÃÄê¤Î¿Íµ¤¶¥µ»¤ËÊÐ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÊÔÀ®¤Ï¡¢»ëÄ°Î¨³ÍÆÀ¤ä¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Î°Õ¸þ¤¬½ÅÍ×¤ÊÌ±Êü¤Î¤½¤ì¤Ç¤¢¤ê¡¢Â¿¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò»ý¤Á¡¢¼«Í³ÅÙ¤¬¹â¤¤NHK¤Ê¤é¥Þ¥¤¥Ê¡¼¶¥µ»¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤¿¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¶¥µ»¤ÏÌ±Êü¤Ë¤è¤ë¡Ögorin.jpÇ¤¤»¡×¤È¤¤¤¦ÊÔÀ®¤Ë¡¢NHK¤È¤·¤Æ¤ÎÌÂ¤¤¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥á¥À¥ë¤ËÍí¤á¤¿¤«¤É¤¦¤«¤Ç°·¤¤¤¬Âç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦´ð½à¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£»ëÄ°¼Ô¥Ë¡¼¥º¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¶¥µ»Ãæ·Ñ¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤â¡¢¡Ø¥Ç¥¤¥ê¡¼¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¡Ù¤Ç¤¹¤é¡ÖÆþ¾Þ¼Ô¤¹¤é¤Û¤È¤ó¤É°·¤ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦°·¤¤¤Ëµ¿Ìä¤òÊú¤«¤»¤¿¡£
°ìÊý¡¢Ì±Êü³Æ¶É¤ÎÊüÁ÷¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÈãÈ½¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¤«¡¢ºò²Æ¤ÎÅìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤«¤é¥¿¥ì¥ó¥È¤Î½Ð±é¤ò1¿ÍÄøÅÙ¤Þ¤Ç¸º¤é¤¹¤Ê¤É¡¢Í×½ê¤Ç²þÁ±¤ÎÀ×¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¾¾²¬½¤Â¤¤ä¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÂ¼¾å¿®¸Þ¤ÏÍÞ¤¨¤Î¸ú¤¤¤¿¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ë¤¹¤Ã¤«¤êÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡ÖNHK¤ÏÌ±Êü¤Ë¶á¤Å¤¡¢Ì±Êü¤ÏNHK¤Ë¶á¤Å¤¯¡×¤È¤¤¤¦¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ÊüÁ÷¤ÎÆ±°ì²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤À¡£¤¤¤ä¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤ÎÆ°¤¤ä¼ãÇ¯ÁØ¤Ø¤ÎÁÊµá¤ò°Õ¼±¤·¤¿ÊÔÀ®¤ä¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëNHK¤Î¤Û¤¦¤¬¡ÖÌ±Êü¤Ã¤Ý¤¤¡×¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ö¥µ¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¡ÖE¥Æ¥ì¡×ÌäÂêºÆ¤Ó
¤½¤·¤Æºò²Æ¤ÎÅìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤âÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¥µ¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎÌäÂê¤¬ºÇ°¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Çµ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
11Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥ÉÃË»Ò¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×·è¾¡¤Ç¡¢Ê¿ÌîÊâÌ´Áª¼ê¤ÎºÇ½ª³êÁö¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ëÄ¾Á°¡¢¥µ¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤³¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊ¿ÌîÁª¼ê¤ÎÅÁÀâÅª¤Ê³êÁö¤ò¸«Æ¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿Í¤¬Â³½Ð¡£
Åö»þ¤Ï¡Ö2ÅÙÌÜ¤Î³êÁö¤ÇÃ¯¤â¤¬¥È¥Ã¥×¤È»×¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÎÆæ¤ÎÈ½Äê¤Ç2°Ì»ß¤Þ¤ê¤È¤Ê¤ê¡¢µÕÅ¾¶â¥á¥À¥ë¤òÁÀ¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢ÈáÌÄ¤ÈÅÜ¤ê¤ÎÀ¼¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤ËÈô¤Ó¸ò¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢Ê¿ÌîÁª¼ê¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò¾Î¤¨¤ë¥³¥á¥ó¥È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¡Ö¥µ¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤¬¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Î¥È¥ì¥ó¥É¥é¥ó¥¥ó¥°Æþ¤ê¤·¤¿¤³¤È¤¬º®Íð¤Ö¤ê¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Ê¿ÌîÊâÌ´Áª¼ê¡¿photo by gettyimages
¥Ç¥¸¥¿¥ëÊüÁ÷¤Ç¤Ï1¤Ä¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç2ÈÖÁÈ¤òÆ±»þÊüÁ÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢NHK¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¥¹¥Ý¡¼¥ÄÃæ·Ñ¤Ê¤É¤Ç¤³¤Î¥Þ¥ë¥ÁÊÔÀ®¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¿¡£º£²ó¡¢¤³¤ì¤Û¤É¤ÎÈãÈ½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ºÇÂç¤Î¸¶°ø¤Ï¡¢¡Ö¥æ¡¼¥¶¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ÎÄã¤µ¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢°ú¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÍøÍÑ¼Ô¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦NHK¤Î»ÑÀª¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¶¥µ»Ãæ·Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë»ëÄ°¼Ô¤¬¤ï¤¶¤ï¤¶¥ê¥â¥³¥ó¤ÇÆÃÊÌ¤ÊÁàºî¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¡ÖÏ¿²èµ¡´ï¤ÎÀßÄê¤â¡¢¤½¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÊÑ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥æ¡¼¥¶¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ÎÄã¤µ¤Ï»þÂå¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤¼¤³¤Á¤é¤¬¥á¥¤¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥µ¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë²ó¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡£¥Ë¥å¡¼¥¹¤äÅ·µ¤Í½Êó¤¬¥µ¥Ö¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬°µÅÝÅª¤ËÂ¿¿ôÇÉ¤À¤Ã¤¿¡£
¸½ºß¤Ï¡Ö¹¥¤¤Ê¤È¤¤Ë¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò¸«¤ë¡×¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¤Î»þÂå¤Ç¤¢¤ê¡¢Ï¿²èµ¡´ï¤ÎÈ¯Ã£¤ÇÁ´Ï¿µ¡Ç½¤Ê¤É¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£NHK¤¬¤½¤ó¤Ê¸½¼Â¤ò·Ú»ë¤·¤Æ¡¢Æ±¤¸·Á¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬»ëÄ°¼Ô¤ÎÉÔËþ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¸¡º÷¥µ¥¤¥È¤Ë¡ÖNHK¡¡¥µ¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ÈÆþÎÏ¤¹¤ë¤È¡¢Í½Â¬ÊÑ´¹¸õÊä¤Ë¡Ö¸«Êý¡×¡ÖÊ¿Ìî¡×¡Ö²è¼Á¡×¡Ö¤Ê¤¼¡×¡ÖÏ¿²è¡×¡Ö¶ì¾ð¡×¡Ö¼Õºá¡×¡ÖÀÚ¤êÂØ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¼«Æ°ÀÚ¤êÂØ¤¨¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¡£
¤¤¤«¤Ë»ëÄ°¼Ô¤òº®Íð¤µ¤»¡¢ÅÜ¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤«¤¬¤ï¤«¤ë¤À¤í¤¦¡£NHK¤¬¡Öº£¸å¤â¤³¤Î·Á¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢¼õ¿®ÎÁ¤ò»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¹¤Ë¤½¤ì¤ò·«¤êÊÖ¤·ÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤»þ´ü¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö1¤Ä¤Î¶¥µ»¤ÇÁí¹ç¥Æ¥ì¥Ó¤ÈE¥Æ¥ì¤È¹Ô¤Íè¤µ¤»¤é¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÊÔÀ®¤âÆ±ÍÍ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¹â¹»Ìîµå¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤É¤¬²¿ÅÙ¤â¡¢¡Ö¤¤¤¤¥·¡¼¥ó¤ò¸«Æ¨¤·¤¿¡×¡ÖÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¡×¡ÖÏ¿²è¤·¤Å¤é¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÉÔËþ¤ÎÀ¼¤òÏ³¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
NHK¤ÏÌ±ÊüÏ¢¤«¤é¡ÖÌ±¶È°µÇ÷¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¥Í¥Ã¥ÈÆ±»þÇÛ¿®¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢¤¤¤ÁÁá¤¯¼Â¸½¤µ¤»¤¿¤¬¡¢¡Ö¤½¤ì°ÊÁ°¤ËÊüÁ÷¤ÇÊÑ¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â»ÅÊý¤Î¤Ê¤¤¾õÂÖ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
»ëÄ°¼Ô¤Ø¤Î¥¢¥Õ¥¿¡¼¥Õ¥©¥í¡¼¤Ê¤·
photo by gettyimages
ºÇ¸å¤Ë¤â¤¦1¤Äµó¤²¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç»ëÄ°¼Ô¤Ø¤Î¥¢¥Õ¥¿¡¼¥Õ¥©¥í¡¼¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¡£ËÁÆ¬¤Ëµó¤²¤¿¤¬¡¢Ì±Êü¤¬¥á¥À¥ê¥¹¥È¤¿¤Á¤ò¾·¤¤¤¿ËÌµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ÆÃÈÖ¤òÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¡¢NHK¤Ë¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÆÃÈÖ¤Ï¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¡£¡Ö¤¢¤ì¤À¤±ÊüÁ÷¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢¤¢¤ì¤À¤±¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ò¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¥Ñ¥¿¥Ã¤È¤ä¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×ÊÔÀ®¤Ï»ëÄ°¼Ô¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤È¤Ï¸À¤¤¤Å¤é¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£
»ëÄ°¼Ô¤Ï¤â¤¦¾¯¤·Í¾±¤¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤·¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¿¤Á¤ò¸«¤¿¤¤¤Î¤Ë¡¢¤½¤ì¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¡ÖÊüÁ÷¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¡×¤Î¾õÂÖ¡£Ì±Êü¤Ë¤Ï¡Ö»ëÄ°Î¨³ÍÆÀ¡×¡Öº£¸å¤ÎÈÖÁÈ½Ð±é¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÁÀ¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö»ëÄ°¼Ô¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦°Õ¿Þ¤â¤¢¤ë¡£
¤Þ¤ë¤Ç¡Ö¾¦ÉÊ¤¬Çä¤ì¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ç¤ª¤·¤Þ¤¤¡×¤È»×¤ï¤»¤ë¥¯¡¼¥ë¤ÊÂÐ±þ¤Ï¡¢¤³¤ì¤â¤Þ¤¿¡Ö´¶Æ°¤ò¶¦Í¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦»þÂå¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ËÌµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î´¶Æ°¤ò¤â¤¦¾¯¤·¶¦Í¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÈÖÁÈ¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Ì±Êü°Ê¾å¤Ë¸ø¶¦ÊüÁ÷¤ÎÌò³ä¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥³¥ó¥½¡¼¥·¥¢¥à¤Ï2032Ç¯¤Î²Æµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Þ¤Ç¤ÎÊü±Ç¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ì±Êü¤Ï¡ÖÀÖ»ú¾õÂÖ¤Ç¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤¬Çö¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£º£¸å¡¢CM¼ýÆþ¸º¤Ë¥³¥í¥Ê²Ò¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿Ì±Êü¤¬¡Ö¹âÆ¤·¤¿Êü±Ç¸¢¤¬²¼¤¬¤é¤Ê¤±¤ì¤ÐÇã¤ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤Ë»ê¤ë²ÄÇ½À¤â½½Ê¬¤¢¤ê¤¦¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¤½¤ì¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢Â¾¤ÎÀ¤³¦Åª¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËµÚ¤Ö¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½¹ñÌ±¤Î¼õ¿®ÎÁ¤ÇÀ®Î©¤¹¤ëNHK¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ï¡¢»þÂå¤Ë¹ç¤¤¡¢¿Í¡¹¤Ë´ó¤êÅº¤¦·Á¤Ç¤ÎÊüÁ÷¤òÄÉµá¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ê¤ï¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£