ÍµÈ¹°¹Ô¡¡²ÆÌÜ»°µ×¤Î·ëº§Êó¹ð¤Ç£²£°£²£±Ç¯à¤¤¤¤¤Í£±°Ìá¤Ë¡Ö¤·¤ç¤¦¤â¤Ê¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡ÍµÈ¹°¹Ô¤¬£±£²Æü¡¢£Ê£Æ£Î·Ï¥é¥¸¥ª¡Ö£Ó£Õ£Î£Ä£Á£Ù¡¡£Î£É£Ç£È£Ô¡¡£Ä£Ò£Å£Á£Í£Å£Ò¡×¤Ë½Ð±é¡£¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢£²£°£²£±Ç¯¤Ë¹ñÆâ¤Î¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¾å¤ÇºÇ¤â¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤µ¤ì¤¿¥Ä¥¤¡¼¥È¤¬¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¤È²ÆÌÜ»°µ×¤Î·ëº§Êó¹ð¤À¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤â¤Ã¤È¤â¥ê¥Ä¥¤¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¥Ä¥¤¡¼¥È¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤è¤ë¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Í·³ÔÊÔ£²£°£²£±Ç¯¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á²½·èÄê¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÏÃÂê¤òÊ¹¤«¤µ¤ì¤¿ÍµÈ¤Ï¡Ö¤·¤ç¤¦¤â¤Ê¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤¹¤Í¡£¤Û¤ó¤È¤Ê¤Î¤³¤ì¡©¡¡²¿¤Î¼Â´¶¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¤Ê¤ó¤«¥¤¥¸¤é¤ì¤¿¤Ê¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¡×¤È´¶ÁÛ¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡Ö¤Ç¤â¡¢¤Þ¤À¤¤¤¤¤Î¤Ï¡¢¥ê¥Ä¥¤¡¼¥È¤Î¤Û¤¦¤À¤È°¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡£¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤À¤«¤é¤è¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¡ØÍµÈ¹°¹ÔÂáÊá¡Ù¤Ç£±°Ì¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¢¤ó¤Î¤è¡£¤¤¤¤¤Í¤Î¤Û¤¦¤Ï°ì±þ¡¢½ËÊ¡¡Ä½ËÊ¡¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤Þ¤¢¤¤¤¤°ÕÌ£¤Î¤Û¤¦¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤³¤ì¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È¤â¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤¹¤°¤Ë¡Ö¤À¤«¤é¡Ø¤Ï¡©¡Ù¤Ã¤Æ¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¥Þ¥¸¤Ç¤Ê¤ó¤Ë¤â¤Ê¤¤¤è¡£¡Ø¤À¤«¤é¡©¡Ù¤Ã¤Æ´¶¤¸¡×¤È¸¬Â½¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£