¡Ú½°±¡Áª¡ÛÎ©Ì±¡¦»ÞÌîÂåÉ½¡¡¾®Âô°ìÏº»á¤é½ÅÄÃÍîÁª¤Ë¥¬¥Ã¥¯¥ê¡Ä¼«¿È¤âÁªµó¶è¤ÇÂç¶ìÀï
¡¡Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î»ÞÌî¹¬ÃËÂåÉ½¡Ê£µ£·¡Ë¤Ï½°±¡Áª¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¤¿£±Æü¡¢³«É¼¥»¥ó¥¿¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿ÅÔÆâ¥Û¥Æ¥ë¤Ç²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿¡£
¡¡Áªµó·ë²Ì¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤ÎÃ±ÆÈ²áÈ¾¿ô¤¬³Î¼Â¤È¤Ê¤ê¡¢»ÞÌî»á¤¬ÌÜÉ¸¤È¤·¤¿À¯¸¢¸òÂå¤ÏÌ´¤È»¶¤Ã¤¿³Ê¹¥¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Îºë¶Ì£µ¶è¤Ç¤Ï¼«Ì±ÅÞÁ°¿¦¤ÎËÒ¸¶½¨¼ù»á¡Ê£µ£°¡Ë¤Ë¶ìÀï¤·¤¿Ëö¡¢ÅöÁª¡£¤È¤³¤í¤¬Ê¿ÌîÇîÊ¸ÂåÉ½Âå¹Ô¡Ê£·£²¡Ë¤äÌîÅÞ¶¦Æ®¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤¿¾®Âô°ìÏº»á¡Ê£·£¹¡Ë¤ÎÍîÁª¤ËÂç¤¤Ê¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÊ¿Ìî»á¤ÏÅÞÁ´ÂÎ¤Î¤¿¤á¤Ë´À¤ò¤«¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤À¤±¤Ë¡¢ÂçÊÑ¿½¤·¤ï¤±¤Ê¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾®Âô»á¤ÏÅÞ¤Î½ÅÄÃ¤È¤·¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê·Á¤ÇÅÞ±¿±Ä¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£»ÄÇ°¤Ç¤¹¡×
¡¡²ñ¸«¤Î½ªÈ×¡¢»ÞÌî»á¤Ï¿ÀÆàÀî£±£³¶è¤ÇÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î¿·¿Í¡¦ÂÀ±É»Ö»á¡Ê£´£´¡Ë¤¬¼«Ì±ÅÞ¡¦´ÅÍøÌÀ´´»öÄ¹¡Ê£·£²¡Ë¤È¶¥¤ê¹ç¤¤¤ÎËö¤ËÅöÁª¤·¤¿°ìÊó¤¬Æþ¤ë¤È¡¢¥Û¥Ã¤È¤·¤¿É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡ÖÂÀ±É»á¤ÏÁªµóÃæ¡¢ÃÏÆ»¤ËÃÏ°è¤Ëº¬¤òÄ¥¤Ã¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬Êó¤ï¤ì¤¿¡£¸·¤·¤¤¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢ÃÏ¤ËÂ¤ò¤Ä¤±¤¿ÃÏÆ»¤Ê³èÆ°¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òµ¤¤Å¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡»ÞÌî»á¤Ï¾¡ÍøÀë¸À¤¬½Ð¤»¤º²ñ¾ì¤ò¤¢¤È¤Ë¤·¤¿¡£