²¾Áõ¤·¤Æ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼ËþµÊ¡¡¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¡¢2Ç¯¤Ö¤ê
¡¡¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î±Æ¶Á¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÃæ»ß¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¡ÊÀéÍÕ¸©±º°Â»Ô¡Ë¤Ç25Æü¡¢¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¤ÎÆÃÊÌ¥×¥í¥°¥é¥à¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ê¤É¤Ë²¾Áõ¤·¤¿Íè±à¼Ô¤¬¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ä±àÆâ»¶ºö¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡£
¡¡Æ±±à¤Ç¤Î¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤Ï2Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï´ü´Ö¸ÂÄê¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¹ØÆþ¼Ô¤¬ÄÌ¾ï¤è¤ê¤â2»þ´ÖÁá¤¤¸áÁ°8»þ¤«¤éÆþ±à¤·¤¿¡£
¡¡¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤È¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¸¶Â§1Æü1Ëü¿Í°Ê²¼¤È¤·¤Æ¤¤¤¿Æþ±à¼Ô¿ô¤ò25Æü¤«¤éÃÊ³¬Åª¤Ë°ú¤¾å¤²¡£11·î1Æü¤«¤é¤Ï±Ä¶È»þ´Ö¤â³ÈÂç¤·¡¢¥é¥ó¥É¤Ç¤Ï¸áÁ°9»þ¡Á¸á¸å8»þ¡¢¥·¡¼¤Ç¤Ï¸áÁ°9»þ¡Á¸á¸å9»þ¤È¤Ê¤ë¡£