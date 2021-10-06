´ßÅÄ¼óÁê¡Ö33Ëü±ßÏÓ»þ·×¡×¤Ï¹â¤¤¤Î¤«°Â¤¤¤Î¤«¡ÄSNS¤ÇÏÀÁèËÖÈ¯
¡¡10·î4Æü¡¢´ßÅÄÊ¸Íº»á¤¬½°»²Î¾±¡ËÜ²ñµÄ¤ÇÂè100Âå¤ÎÆâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¡£Æ±Æü¤ËÁÈ³Õ¤µ¤ì¤¿´ßÅÄÆâ³Õ¤Ï¡ÖÁ´°÷Ìîµå¡×¤ò¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ë¡¢¥³¥í¥ÊÂÐºö¤ä³Êº¹À§Àµ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê´ßÅÄ¼óÁê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¤¤ÞÀ¯ºö¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÏÓ»þ·×¤À¡£¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Ç¡Ô¥»¥¤¥³¡¼¡¡¥¢¥¹¥È¥í¥ó¡¡²Á³Ê¡§Ìó33Ëü±ß¡Õ¤È¤Ä¤Ö¤ä¤«¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤Î¶â³Û¤¬¹â¤¤¤Î¤«°Â¤¤¤Î¤«ÏÀÁè¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡Ô¤³¤Î»þ·×Âå¤À¤±¤Ç¡¢ÆÃÊÌÄê³ÛµëÉÕ¶â3¿ÍÊ¬¤òÄ¶¤¨¤ë¡Õ
¡Ô33Ëü±ß¤Æ°ì¹ñ¤Î¼óÁê¤¬Ãå¤±¤ë¤Ë¤Ï°Â¤¤¤¯¤é¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡ª¡©¡Õ
¡ÔµÕ¤Ë¸À¤¦¤È´ßÅÄÁíÍý¤Ë¤ÏÏÓ»þ·×¤ÎÃÍÃÊ°Ê³°¡¢ÇÍ¤ëÅÀ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤â¸À¤¨¤ë¤è¤Í¡Õ
¡¡¤Ê¤É¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°Õ¸«¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤â¤½¤â»þ·×¤ÏËÜÅö¤Ë¥¢¥¹¥È¥í¥ó¤Ê¤Î¤«¡£ËÜ»ï¤¬¥»¥¤¥³¡¼¤Ë³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¥Í¥Ã¥È¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÇÄ°®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸Ä¿Í¾ðÊó¤Ê¤Î¤Ç¥¢¥¹¥È¥í¥ó¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤ªÅú¤¨¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢ËÜ»ï¤¬ÏÓ»þ·×¤Î¼Ì¿¿¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢¤ª¤½¤é¤¯À¤³¦¸ÂÄê7000ËÜ¤Î¥¢¥¹¥È¥í¥óSBXB001¤À¤È¿äÂ¬¤Ç¤¤¿¡£2014Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¡¢ËÜÂÎ²Á³Ê¤Ï30Ëü±ß¡£Åö»þ¤Î¾ÃÈñÀÇ8¡ó¤ò²Ã»»¤¹¤ë¤È33Ëü±ß¼å¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡´ßÅÄ¼óÁê¤ÎÏÓ»þ·×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö½éÂå¤¬1969Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥»¥¤¥³¡¼¤Î¡Ø¥¢¥¹¥È¥í¥ó¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢2012Ç¯¤ËGPSÅëºÜ¥â¥Ç¥ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÈÌÅª¤ÊÅÅÇÈ»þ·×¤È°Û¤Ê¤ê¡¢ÅÅÇÈ¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ç¤â¡¢GPS¾ðÊó¤«¤é¼«Æ°Åª¤Ë¸½ºßÃÏ¤Î»þ¹ï¤Ë½¤Àµ¤µ¤ì¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡´ßÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢2012Ç¯12·î¡¢³°Ì³Âç¿Ã¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢2014Ç¯11·î¡¢½é¤ÎÃæ¹ñË¬Ìä¤òÁ°¤Ë¤¤¤Þ¤Î¥â¥Ç¥ë¤ËÇã¤¤ÂØ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â°ÂÇÜ¸µ¼óÁê¤¬3500±ß¤Î¥«¥Ä¥«¥ì¡¼¤ò¿©¤Ù¤¿¤À¤Î¡¢¿ûÁ°¼óÁê¤¬3000±ß¤Î¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¤ò¿©¤Ù¤¿¤À¤Î¡¢Í¸¢¼Ô¤ÏÀ¯¼£²È¤Î½îÌ±´¶³Ð¤ËÉÒ´¶¤Ç¤¹¡£
¡¡´ßÅÄ¤µ¤ó¤Î»þ·×¤¬¹â¤¤¤Ï°Â¤¤¤«¤Ï¤Ê¤ó¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢³¤³°¤Î¹âµé»þ·×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ø¹ñ»ºÉÊ¤òÁÊ¤¨¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡ËÜ»ï¤Ï¹Åç¸©¤Ë¤¢¤ë´ßÅÄ»öÌ³½ê¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£Ã´Åö¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢´ßÅÄ¼óÁê¤Ï³°Ì³Âç¿Ã¤òÌ³¤á¤¿2012Ç¯¤´¤í¤«¤éÏÓ»þ·×¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤ò»ý¤Á»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö³°Ì³Âç¿Ã¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¤«¤é¡¢ÏÓ»þ·×¤ò¿·Ä´¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ÏÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥¹¥È¥í¥ó¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¡Ê¥¢¥¹¥È¥í¥ó¤Ê¤é¡Ë³°Ì³Âç¿Ã¤È¤·¤ÆÀ¤³¦¤Î¤É¤³¤Î¹ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¡¢ÆüËÜ¤È¤Î»þº¹¤¬¾ï¤ËÀµ³Î¤Ë¤ï¤«¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ÆÃ¤Ë¹âµé»Ö¸þ¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»þ´Ö¤ËÀµ³Î¤ò´ü¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Ï¤¿¤·¤Æ¡¢33Ëü±ß¤ÎÏÓ»þ·×¤Ï½îÌ±Åª¤Ê¤Î¤«¡£¼êÏÓ¤ÎÁ°¤Ë¡¢ÏÓ»þ·×¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´ßÅÄ¼óÁê¤À¤Ã¤¿¡£