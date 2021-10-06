¶µ½¬½ê¤Ï¹â¤¤¡ª¡¡½ÂÂÚ¤âÉÑÈ¯¡ª¡¡¡Ö¤½¤ê¤ã£Í£Ô¼Ö¤¬¸º¤ë¤ï¤±¤À¡×¤È»×¤ï¤»¤ë£µ¤Ä¤ÎÍýÍ³
¤³¤Îµ»ö¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È
◼︎ÌÈµö¤ÎÊÝÍÎ¨¤¬¤¢¤Þ¤ê¹â¤¯¤Ê¤¯¡¢MTÌÈµö¤ò¼è¤ëÈñÍÑ¤¬AT¸ÂÄêÌÈµö¤è¤ê¤â¹â³Û
◼︎¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤è¤ê¤âSUV¤Ê¤É¤ÎÊý¤¬¿Íµ¤¤È¤¤¤¦»þÂåÇØ·Ê¤â¤¢¤ë
◼︎AT¸ÂÄêÌÈµö¤ò¼è¤Ã¤Æ¤«¤é¸ÂÄê²ò½ü¤È¤¤¤¦¼êÃÊ¤ò¼è¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤
ATÂç¹ñ¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡ª¡¡MT¤¬Çä¤ì¤Ê¤¤¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ï¡©
¡¡°ì»þ´ü¤Ï¡Ö¼ã¼Ô¤Î¥¯¥ë¥ÞÎ¥¤ì¡×¤Ê¤ó¤Æ¸ÀÍÕ¤¬¤·¤¤ê¤Ë¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¸¤Ä¤Ï³¸¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤ì¤Ð¤½¤ì¤Ï¡¢¼ã¼Ô¤¬¥¯¥ë¥Þ¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤ë¤ª¶â¤ä¥¯¥ë¥Þ¤ËÂÐ¤¹¤ë²ÁÃÍ´Ñ¡¢À¸³è¤ÎÃæ¤Ç¤ÎÍ¥Àè½ç°Ì¤Ê¤É¤¬ÊÑ²½¤·¤¿¤ê¡¢½êÍ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥·¥§¥¢¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤Ç¡¢Ã±¤Ë¡Ö¼ã¼Ô¤Ë¿·¼Ö¤¬Çä¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ë¤è¤ë¤È¤³¤í¤¬Âç¤¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Ë¡¢ÌÈµöÊÝÍ¼Ô¿ô¤Î³ä¹ç¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢19ºÐ¤Þ¤Ç¤ÎÃËÀ¤Ï21¡ó¡¢½÷À¤Ï15.5¡ó¤ÈÄã¤¤¤â¤Î¤Î¡¢20ºÐ¡Á24ºÐ¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÃËÀ¤Ï76.7¡ó¡¢½÷À¤Ï69.3¡ó¤È¹â¤¤³ä¹ç¤Ë¤Ê¤ê¡¢25ºÐ¡Á29ºÐ¤Þ¤Ç¤Ç¤ÏÃËÀ89.2¡ó¡¢½÷À83.7¡ó¤Ë¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï·è¤·¤Æ¾¯¤Ê¤¤³ä¹ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÀÎ¤Ï18ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÈÆ±»þ¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤¬ÌÈµö¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÇ¯Îð¤¬¾¯¤·¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¼ã¼Ô¤¬¥¯¥ë¥Þ¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¯¥ë¥Þ¤ËÂÐ¤¹¤ë²ÁÃÍ´Ñ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ÊÑ¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤Î¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌÈµö¤Î¼ïÊÌ¤Ç¤¹¡£2000Ç¯Âå¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤È¤¯¤Ë¡¢MTÌÈµö¤Î¼èÆÀ¼Ô¿ô¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¯Âå¤ï¤ê¤ËATÌÈµö¤Î¼èÆÀ¼Ô¿ô¤¬¿¤ÓÂ³¤±¡¢¤Ä¤¤¤Ë2009Ç¯¡£MT¤ÈAT¤Î¼èÆÀ¼Ô¿ô¤¬50¡óÂÐ50¡ó¤ÈÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤¸¤ï¤¸¤ï¤È°ú¤Î¥¤·¡¢ÎáÏÂ¸µÇ¯¤Ë¤ÏMT¤¬32.4¡ó¡¢AT¤¬67.6¡ó¤È°µÅÝÅª¤Êº¹¤Ë¡£ÃËÀ¤Ç¤âÌóÈ¾¿ô¤¬ATÌÈµö¤òÁª¤Ö¤È¤¤¤¦»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£±¡Ë¶µ½¬½ê¤¬¹â³Û
¡¡¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢1¤ÄÌÜ¤Ï¶µ½¬½ê¤ÎÎÁ¶â¤È¶µ½¬»þ´Ö¿ô¡£ÉáÄÌ¼«Æ°¼Ö¤Î´ðËÜ¶µ½¬ÎÁ¶âÉ½¤ò¸«¤ë¤È¡¢AT¸ÂÄê¤¬¶µ½¬ÎÁ¶â29Ëü8650±ß¡¢Æþ¹»¶â¤¬5Ëü7200±ß¤Ç¹ç·×35Ëü5850±ß¤Ê¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢MTÌÈµö¤Ï¶µ½¬ÎÁ¶â32Ëü5160±ß¡¢Æþ¹»¶â6Ëü8200±ß¤Ç¹ç·×39Ëü3360±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º¹³Û¤Ï3Ëü7510±ß¤Ç¤¹¤¬¡¢³ØÀ¸¤ä¼ã¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤³¤Îº¹¤ÏÂç¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤·¤Æ¶µ½¬»þ´Ö¿ô¤Ï¡¢³Ø²Ê¤Ï¤É¤Á¤é¤â26»þ¸Â¤Ç¤¹¤¬¡¢µ»Ç½¤ÏAT¸ÂÄê¤¬31»þ¸Â¡¢MT¤¬34»þ¸Â¤ÈÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤â¡¢Ë»¤·¤¤¼ã¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï·ù¤ï¤ì¤ëÍ×°ø¤Î£±¤Ä¤Ç¤¹¡£¤¿¤ÀÃæ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖMT¤Î¤Û¤¦¤¬Í½Ìó¤¬¼è¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇMT¤Ç¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¼ã¼Ô¤â¡£½ÕÀè¤ä²ÆµÙ¤ß¤Ê¤É¡¢º®¤ß¹ç¤¦»þ´ü¤ËÄÌ¤¦¾ì¹ç¤Ï¤½¤¦¤·¤¿ÍýÍ³¤ÇMT¤òÁª¤Ö¤³¤È¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
£²¡ËMT¼Ö¤¬°µÅÝÅª¤Ë¾¯¤Ê¤¤
¡¡ÍýÍ³¤Î2¤ÄÌÜ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¿·¼Ö¤Ë¤Ï¤¿¤Ã¤¿2¡ó¤·¤«MT¼Ö¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤»¤Ã¤«¤¯¶ìÏ«¤·¤Æ¹â¤¤¤ª¶â¤òÊ§¤Ã¤ÆMTÌÈµö¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤â¡¢±¿Å¾¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¼è¤ë°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¼Â²È¤Î¥¯¥ë¥Þ¤¬MT¼Ö¤À¤«¤é¤È¤¤¤¦¿Í¤ä¡¢¤è¤Ã¤Ý¤É¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤ËÆ´¤ì¤Î¤¢¤ë¿Í¡¢»Å»ö¤Ê¤É¤Ç¥Ð¥¹¤ä¥È¥é¥Ã¥¯¤ò±¿Å¾¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë¿Í¡¢¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð¡ÖAT¸ÂÄê¤Ç¤¤¤Ã¤«¡×¤È¤Ê¤ë¤Î¤âÇ¼ÆÀ¤Ç¤¹¡£
¸ÂÄêÌÈµö¤Î¤Û¤¦¤¬½¬ÆÀ¤¬¼ê·Ú¤«¤Ä¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤¬¤½¤â¤½¤âÉÔ¿Íµ¤
£³¡Ë¾è¤ê¤¿¤¤¥¯¥ë¥Þ¤ËÂÐ¤¹¤ëÆ´¤ì¤¬ÊÑ²½
¡¡ÍýÍ³¤Î3¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¼ã¼Ô¤¬¾è¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦¥¯¥ë¥Þ¤¬ÊÑ²½¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÀÎ¤ÏÃËÀ¤¬¾è¤ê¤¿¤¤¥¯¥ë¥Þ¤È¤·¤Æ¤â¡¢½÷À¤¬¥Ç¡¼¥È¤Ç·Þ¤¨¤ËÍè¤ÆÍß¤·¤¤¡¢Èà»á¤Ë¾è¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¥¯¥ë¥Þ¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤Î¿Íµ¤¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¡Ö¥â¥Æ¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç´èÄ¥¤Ã¤ÆMTÌÈµö¤ò¼è¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤Ç¤âº£¤Ï¡¢SUV¤ä¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼¡¢N-BOX¤Ê¤É¤Î·Ú¥ï¥´¥ó¤¬¼ã¼Ô¤Ë¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤é¤Ë¤â¤Û¤È¤ó¤ÉMT¼Ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡¢ÌµÍý¤·¤ÆMTÌÈµö¤ò¼è¤ëÍýÍ³¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
£´¡Ë½ÂÂÚÃæ¤ËMT¤Ë¾è¤ë¤Î¤¬ÌÌÅÝ
¡¡ÍýÍ³¤Î4¤ÄÌÜ¤Ï¡¢ÆüËÜÆÃÍ¤È¤â¸À¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤ó¤ÊÃÏ°è¤Ç¤âËýÀÅª¤ËÈ¯À¸¤¹¤ë½ÂÂÚ¡£MT¼Ö¤Ç½ÂÂÚ¤ÎÃæ¤ò¥Î¥í¥Î¥í¤ÈÁö¤ë¤³¤È¤Û¤É¿É¤¤¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤Î¿É¤µ¤ò·Ð¸³¤·¤ÆÄ¨¤ê¤ë¤È¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¡Ö¼¡¤ÏAT¼Ö¤Ë¤·¤è¤¦¡×¤È»×¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¨¥ó¥¹¥È¤ò¤·¤¿¤ê¥®¥ä¥Á¥§¥ó¥¸¤ò¥ß¥¹¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢ÉÝ¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤âMT¼Ö¤Ë¶ì¼ê°Õ¼±¤¬²êÀ¸¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
£µ¡Ë¤½¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¸ÂÄê²ò½ü¤ò¤¹¤ë¤À¤±¤ÇMT¤Ë¾è¤ì¤ë
¡¡¤½¤·¤ÆÍýÍ³¤Î5¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¡Ö¸ÂÄê²ò½ü¡×¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£»Å»ö¤ÎÅÔ¹ç¤Ç¤É¤¦¤·¤Æ¤âMT¼Ö¤Ë¾è¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡¢°ìÌÜ¹û¤ì¤·¤¿¥¯¥ë¥Þ¤¬MT¼Ö¤À¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿ÍýÍ³¤ÇMTÌÈµö¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤ÏºÇ½é¤«¤é¶µ½¬½ê¤ËÄÌ¤¤Ä¾¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢AT¸ÂÄêÌÈµö¤Î¸ÂÄê¾ò·ï¤ò²ò½ü¤¹¤ëÊýË¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¶µ½¬½ê¤Ç¸ÂÄê²ò½ü¶µ½¬¡Ê4¡Á6»þ´ÖÄøÅÙ¡Ë¤ò¼õ¹Ö¤·¤Æ¡¢¿³ºº¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¤¢¤È¤Ë±¿Å¾ÌÈµö¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¼êÂ³¤¤ò¹Ô¤¦¤«¡¢±¿Å¾ÌÈµö¥»¥ó¥¿¡¼¤Çµ»Ç½¿³ºº¤ò¼õ¤±¤Æ¹ç³Ê¤¹¤ì¤ÐOK¡£ÈñÍÑ¤Ï¶µ½¬½ê¤Î¾ì¹ç¤Ï5Ëü±ßÁ°¸å¤¬°ìÈÌÅª¡£ºÇ½é¤«¤éMTÌÈµö¤ò¼è¤ë¤è¤ê¤Ï¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Áá¤¯ÌÈµö¤¬Íß¤·¤¤¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¤ä¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤ºAT¤Ç¼è¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¸ÂÄê²ò½ü¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡¢¤È¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢AT¸ÂÄêÌÈµö¤òÁª¤Ö¤Î¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¡¢¶µ½¬½ê¤Î¥Ö¥í¥°¤ä¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ê¤É¤ò»²¾È¤¹¤ë¤È¡¢¶µ½¬½ê¤òÂ´¶È¸å¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«¼«Ê¬¤Ç¥¯¥ë¥Þ¤ò½êÍ¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¼ã¼Ô¤Ï¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤ä¥«¡¼¥·¥§¥¢¤Ç¥É¥é¥¤¥Ö¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¤ê¡¢¼Â²È¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ç¥¬¥Þ¥ó¤·¤Ä¤Ä¡¢¤¤¤Ä¤«Æ´¤ì¤Î¥¯¥ë¥Þ¤¬Íß¤·¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¼ã¼Ô¤Ï¤¤¤Þ¤À¤ËÂ¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ë¥¯¥ë¥ÞÎ¥¤ì¤ä¥¯¥ë¥Þ·ù¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿»ö¼Â¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿·¼ÖÈÎÇä¤Î98¡ó¤¬AT¼Ö¤Ê¤ó¤À¤«¤éATÌÈµö¤¬Åö¤¿¤êÁ°¡¢¤È¤¤¤¦»þÂå¤ÎÎ®¤ì¤À¤ÈÂª¤¨¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£