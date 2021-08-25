¡ÖÆüËÜ¿Í¤ÏÍîÃÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×µî½¢ÃíÌÜ¤ÎÉÚ°Â·òÍÎ¡¢¥×¥ì¥ß¥¢°ÜÀÒ¤ÏÀäË¾Åª¤È°Ë»æÊóÆ»¡Ö¥Ü¥í¡¼¥Ë¥ã¤òËþÂ¤µ¤»¤ë¥¯¥é¥Ö¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¡°ÜÀÒ»Ô¾ì¤¬ÊÄ¤Þ¤ë¤Þ¤Ç¡¢Ìó£±½µ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÉÚ°Â·òÍÎ¤Ï¡¢¥Ü¥í¡¼¥Ë¥ã¤ÇÄ´À°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡22ºÐ¤ÎÆüËÜÂåÉ½DF¤Ï¡¢º£²Æ¤òÄÌ¤¸¤Æ°ÜÀÒ¤Î²ÄÇ½À¤¬Áû¤¬¤ì¤Æ¤¤¿¡£¹ñÆâ¤Ç¤Ï¥¢¥¿¥é¥ó¥¿¡¢¹ñ³°¤Ç¤Ï¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Àª¤Î´Ø¿´¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¼è°ú¤Ï¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¥Ü¥í¡¼¥Ë¥ã¤ÎÉ¾²Á³Û¤Ï2000Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó25²¯±ß¡Ë¤È¤â2500Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó31²¯3000Ëü±ß¡Ë¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¥¯¥é¥Ö¤¬µá¤á¤ë¶â³Û¤òÄó¼¨¤·¤¿¥¯¥é¥Ö¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ï³Î¤«¤À¤í¤¦¡£
¡¡ËÜ¿Í¤Ï¡Ö¹â¤¤´Ä¶¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¥È¥é¥¤¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÌÀ¸À¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤ä¥¤¥®¥ê¥¹¤Î°ìÉô¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢ÉÚ°Â¤¬¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°°ÜÀÒ¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¡ÈÄù¤áÀÚ¤ê¡É¤Ï¶á¤Å¤¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ¸½»þÅÀ¤Ç¡¢ÍÎÏ¤ÊÇã¤¤¼ê¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡ÚPHOTO¡Û2021Ç¯²Æ¤Ë²¤½£¤Ç¿·Å·ÃÏ¤òµá¤á¤¿¥µ¥à¥é¥¤¤¿¤Á
¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢»æ¡ØCorriere dello Sport¡Ù¤Ï£¸·î24Æü¡¢¡ÖÂåÍý¿Í¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°°ÜÀÒ¤ò¸å²¡¤·¤·¤¿¤¬¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¥Ü¥í¡¼¥Ë¥ã¤òËþÂ¤µ¤»¤ë¥Û¥Ã¥È¤Ê¥¯¥é¥Ö¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡ÖÌ¥ÎÏÅª¤ÊÄó°Æ¤ò¼«Ê¬¤ÎÂåÍý¿Í¤«¤é¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¸½¼Â¤Ë¤Ï¡¢¥Ü¥í¡¼¥Ë¥ã¤Ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÆÏ¤«¤º¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¥»¥ó¥»¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÊÊý¸þÅ¾´¹¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Ì¤Íè¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¤â¤¦£±Ç¯¥Ü¥í¡¼¥Ë¥ã¤È¹Í¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¿Í¤ÏÍîÃÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¤â¤·¤âÁª¼ê¼«¿È¤¬¶¯¤¯¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¹Ô¤¤òË¾¤ß¡¢»ÄÎ±¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤ì¤Ð¡¢ÍîÃÀ¤Ï¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿·¥·¡¼¥º¥ó¤òÀï¤¤È´¤¯½àÈ÷¤ËÈ´¤«¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¡ØCorriere dello Sport¡Ù»æ¤ÏÀèÆü¡¢»ÄÎ±¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢ÉÚ°Â¤Î¥×¥í°Õ¼±¤Ëµ¿ÌäÉä¤Ï¤Ä¤«¤Ê¤¤¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åìµþ¸ÞÎØ¤ò½ª¤¨¡¢¥Ð¥«¥ó¥¹¤ò·Ð¤Æ¥Ü¥í¡¼¥Ë¥ã¤ËÌá¤Ã¤¿ÉÚ°Â¤Ï¡¢23Æü¤âÊÌ¥á¥Ë¥å¡¼¤ÇÄ´À°¤·¤¿¡£¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È½ªÈ×¤ËÂç¤¤ÊÆ°¤¤¬¤Ê¤¤¤«¤òÂÔ¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¤Þ¤º¤Ï¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥ÈÆ±ÍÍ¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤¬ºÇÍ¥Àè¤È¤Ê¤ë¡£¹½À®¡ü¥ï¡¼¥ë¥É¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô