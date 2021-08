人気ラッパー、カーディ・Bの愛娘カルチャーちゃんが、3歳の誕生日に500万円超の高級バッグをプレゼントされていたことが明らかになった。数日前に両親のSNSにアップされた写真には高級ジュエリーを身につけたカルチャーちゃんの姿が写っており、その「家と車が買えちゃいそう」なリッチなライフスタイルが話題を集めている。

【この記事の他の写真を見る】



人気ラッパーのカーディ・Bと「ミーゴス」のメンバー、オフセットの愛娘カルチャー・キアリ・シーファスちゃん(Kulture Kiari Cephus)は先月に3歳の誕生日を迎えたばかりだ。娘を喜ばせたい一心で毎年豪華すぎるパーティを開くことで知られる夫妻だが、今年はディズニープリンセスをテーマにしたド派手なパーティを主催、主役のカルチャーちゃんが馬車に乗って現れるという度肝を抜く演出が注目を集めた。

そんなカーディとオフセット夫妻が揃ってSNSを更新し、3歳になった娘の写真を公開した。愛くるしいルックスやスタイリッシュなヘアスタイルが、

「キュートすぎる!」

「パパに似てきた!」

などとファンを喜ばせたが、一際ファンの関心を集めたのはカルチャーちゃんの着ているウェアの色とマッチした黄色いバッグであった。レインボー柄が施されたカラフルなバッグは高級ブランド「エルメス」のバーキンだが、もともとはプチプラアクセサリーが人気の庶民派ショップ「Claire’s」の子供向けバッグにインスピレーションを得たもののようだ。カーディから依頼を受け、世界でたった1つのカスタムメイド・バーキンを実現させた「Privé Porter」CEOのミシェル・バークさんは『Page Six』に対し、同バーキン完成までの経緯を次のように明かしている。

「カーディとカルチャーが、よりによって『Claire’s』に立ち寄ったようなんです。」

「そこでカルチャーがレインボー柄の小さなバッグを見つけて、おねだりしたみたいで。」

「でもそこはカーディですからね、『Claire’s』ではバッグを購入することはありませんでした。代わりにバーキンでそのレインボーバッグのレプリカを作れないか、とカーディが電話をかけてきたんですよ。」

庶民派ショッップのバッグをバーキンで複製するという“逆の発想”が、なんともセレブなカーディらしい。カルチャーちゃんこだわりのレインボー部分には大小様々でカラフルなスワロフスキーが3万個ほどちりばめられており、完成には100時間が費やされたという。気になるその価格は4万8000ドル、日本円にして約530万円というから驚きである。

カルチャーちゃんは昨年、2歳の誕生日にもオフセットからバーキンをプレゼントされており、その際は

「こんなものを2歳児に贈る意味がわからない。」

「どうせならもっと本人が喜ぶ、年相応のものをあげるべきでは?」

とバッシングを浴びたが、カーディは恒例の“カーディ節”を炸裂させながら

「母親のアタシがイケてて父親もイカしてたら、子供だってそうじゃなくちゃ。」

「大事なのは子供の好みじゃないってこと。」

と猛反論していた。高級アクセサリーやバッグをまとったカルチャーちゃんの姿は今年も、

「3歳にしてこの貫禄」

「半端ないゴージャス感」

「家と車が買えちゃいそう」

と大反響を集め、カーディ本人も「アタシと生涯の親友」と言葉を添えて、ヘア&シューズをカルチャーちゃんのバーキンとカラーコーディネートした自慢の母娘ショットを公開している。

そんなカーディは6月末、「BET アワーズ」にて第2子妊娠のニュースを世界とシェアしたばかりで、出産は「9月頃ではないか」と伝えられている。人気シンガー兼ラッパーのリゾ(Lizzo)とコラボしたシングル『Rumors』のMVでも大きなお腹を惜しみなく披露し、公私ともに絶好調のカーディ・B。その生き様やリッチなライフスタイルには、今後もまだまだ注目が集まりそうだ。画像は『Cardi B 2021年8月10日付Instagram「Me & my best friend for life」、2021年7月12日付Instagram「My beautiful baby.」、2021年7月20日付Instagram「Every other day new wig new hair ,come take me out this Mugler ……a couple weeks ago.」』のスクリーンショット

(TechinsightJapan編集部 c.emma)