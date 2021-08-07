Ç®Ãæ¾ÉÍ½ËÉ¤Ç¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤â¼ÂÁ©¡ª ¶áÇ¯ÃíÌÜ¤Î¡È°û¤àÉ¹¡É¡Ö¥¢¥¤¥¹¥¹¥é¥ê¡¼¡×¤È¤Ï
2021/08/07 08:39 ¥¦¥§¥¶¡¼¥Ë¥å¡¼¥¹
ÌÔ½ë¤Ï8·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¿ê¤¨¤ò¤ß¤»¤º¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Çµ¤²¹¤¬35¡î¤òÄ¶¤¨¤ëÌÔ½ëÆü¤¬´ÑÂ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç®Ãæ¾ÉÍ½ËÉ¤¬¸Æ¤Ó¤«¤±¤é¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¿¤Á¤¬ÂÎ¤òÎä¤ä¤¹ÌÜÅª¤ÇÀÝ¼è¤·¤Æ¤¤¿ºÙ¤«¤¤Î³»Ò¾õ¤ÎÉ¹¡Ö¥¢¥¤¥¹¥¹¥é¥ê¡¼¡×¤¬¡¢Í¸ú¤ÊÂÐºö¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥¤¥¹¥¹¥é¥ê¡¼¤È¤Ï¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤«¤äÀÝ¼èÊýË¡¡¢¸ú²Ì¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢2015Ç¯¤«¤é¥é¥°¥Ó¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Ê¤É¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê¡¦Âç²ñ¼çºÅ¼Ô¡¦´ÑµÒ¤òµ¤¾ÝÌÌ¤«¤éÁ´ÎÏ¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¥¦¥§¥¶¡¼¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Äµ¤¾Ý¥Á¡¼¥à¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö±Õ¾õ¤ÎÉ¹¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë°ûÎÁ
¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ë¸Â¤é¤º¡¢°ìÈÌ¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÎÇ®Ãæ¾ÉÍ½ËÉ¤Ë¤â¡ÖÂÎ¤òÎä¤ä¤¹¤³¤È¡×¤¬½ÅÍ×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÂÎ¤òÎä¤ä¤¹¤³¤È¤ò¡Ø¿ÈÂÎÎäµÑ¡Ù¤È¤¤¤¤¡¢ÈéÉæ²¹¤ÎÄã²¼¤Ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë³°ÉôÎäµÑ¤È¡¢¡Ø¿¼Éô²¹¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÂÎÆâ¤Î²¹ÅÙ¤ò²¼¤²¤ë¤¿¤á¤ÎÆâÉôÎäµÑ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³°ÉôÎäµÑ¤Ï¿åÉ÷Ï¤¤ä¥¢¥¤¥¹¥Ñ¥Ã¥¯¡¢¥¢¥¤¥¹¥Ù¥¹¥È¤Ê¤É¤òÍÑ¤¤¡¢ÎäµÑÌÌ¤òÄ¾ÀÜÈéÉæ¤Ë¿¨¤ì¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç½Ö»þ¤ËÈéÉæ²¹¤ò²¼¤²¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤ÎÆâÉôÎäµÑ¤Ï¡¢Îä¤¿¤¤¿å¤ä¥¯¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥¤¥¹(ºÕ¤¤¤¿É¹)¤Ê¤É¤ò°û¤à¤³¤È¤Ç¡¢¿¼Éô²¹¤ò²¼¤²¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£³°ÉôÎäµÑ¤ÈÆâÉôÎäµÑ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¡¢¤È¤¯¤Ëµ¤²¹¤ä¼¾ÅÙ¤Î¹â¤¤¤È¤¡¢Ç®Ãæ¾ÉÍ½ËÉ¤Ë¹â¤¤¸ú²Ì¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£¥¢¥¤¥¹¥¹¥é¥ê¡¼¤Ï¡Ø±Õ¾õ¤ÎÉ¹¡Ù¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èó¾ï¤ËºÙ¤«¤¤É¹¤ÎÎ³»Ò¤È±ÕÂÎ¤¬º®¤¶¤Ã¤¿°ûÎÁ¤Ç¡¢ÆâÉôÎäµÑ¤Î¤¿¤á¤Î°ûÎÁ¤Ç¤ÏºÇ¤â¸ú²Ì¤¬¹â¤¤¤È¤µ¤ì¡¢¶áÇ¯Ç®Ãæ¾ÉÍ½ËÉ¤ÎÊ¬Ìî¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥¤¥¹¥¹¥é¥ê¡¼¤ÏÀìÍÑ¤Îµ¡³£¤ä¥Ü¥È¥ë¤òÍÑ¤¤¤ë¤«¡¢¤«¤É¹¤ä¥Ö¥ì¥ó¥À¡¼¤ò»È¤Ã¤ÆÉ¹¤òºÙ¤«¤¯¤·¤ÆºîÀ®¤·¤Þ¤¹¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯Î³»Ò¤ÎºÙ¤«¤¤É¹¤òÀÝ¼è¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡×(¥¹¥Ý¡¼¥Äµ¤¾Ý¥Á¡¼¥à)
ÀÜ¼ï¸å30Ê¬¤Ç0.5¡Á0.7¡î¿¼Éô²¹¤¬Äã²¼¤¹¤ë
°û¿å¤Ë¤è¤ë¿ÈÂÎÎäµÑ¤Ë¤Ï¡¢¼ç¤ËÎä¿å¡¦¥¯¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥¤¥¹Æþ¤ê°ûÎÁ¡¦¥¢¥¤¥¹¥¹¥é¥ê¡¼¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¿¼Éô²¹¤ÎÄã²¼¸ú²Ì¤Ï¡¢¡Ú¥¢¥¤¥¹¥¹¥é¥ê¡¼¡Û¡Ú¥¯¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥¤¥¹Æþ¤ê°ûÎÁ¡Û¡ÚÎä¿åÀÝ¼è¡Û¤Î½ç¤Ë¹â¤¯¤Ê¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢É¹¤¬ÍÏ¤±¤ëºÝ¤ËÀ¸¤¸¤Æ¼þÊÕ¤Î²¹ÅÙ¤ò²¼¤²¤ë¡ÖÍ»²òÇ®¡×¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¿ÈÂÎ¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ëÁ°¤ËÉ¹¤¬ÍÏ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢Í»²òÇ®¤ÎÈ¯À¸¤¬ÂÎÆâ¤Ç¤Ïµ¯¤³¤ê¤Þ¤»¤ó¡£É¹¤ÎÎ³¤Ï¡¢ºÙ¤«¤¤¤Û¤É¿ÈÂÎ¤ËÀÜ¤¹¤ëÉ½ÌÌÀÑ¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸ÎÌ¤ÎÉ¹¤òÀÝ¼è¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢É½ÌÌÀÑ¤¬Âç¤¤¤¤Û¤ÉÃ±°Ì»þ´Ö¤¢¤¿¤ê¤ÎÍ»²òÇ®¤ÎÈ¯À¸¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¯¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥¤¥¹¤ËÈæ¤Ù¤ÆÎ³¤¬ºÙ¤«¤¤¥¢¥¤¥¹¥¹¥é¥ê¡¼¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢¤è¤ê¿¼Éô²¹¤òÄã²¼¤µ¤»¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¥¢¥¤¥¹¥¹¥é¥ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢Ìó30Ê¬¤Ç0.5¡Á0.7¡îÄøÅÙ¡¢¿¼Éô²¹¤¬Äã²¼¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¸¦µæ·ë²Ì¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÝ¼è¸å¤Ë°ÂÀÅ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤¬Ä¹¤¤¤Û¤É¡¢¿¼Éô²¹¤ÏÄã²¼¤·¤Þ¤¹¡×(¥¹¥Ý¡¼¥Äµ¤¾Ý¥Á¡¼¥à)¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥¤¥¹¥¹¥é¥ê¡¼¤È³°ÉôÎäµÑ¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤ë¸ú²Ì¤òÄ´¤Ù¤¿¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤«°ìÊý¤À¤±¤ä²¿¤â¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤è¤ê¤â¡¢¤è¤êÂ®¤¯¿¼Éô²¹¤È¿´Çï¿ô¤ÎÄã²¼¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡Öµ¤²¹30¡î¡¢ÁêÂÐ¼¾ÅÙ60¡ó¤È¤¤¤¦¾ò·ï¤Ç°ìÄê¤Î¼«Å¾¼Ö±¿Æ°¤ò¹Ô¤¤¡¢ÂÎ²¹¤ò38.5¡î¤Þ¤Ç¾å¾º¤µ¤»¤¿¤Î¤Á¡¢ÂÎ½Å1Ô¤¢¤¿¤ê4g¤Î¥¢¥¤¥¹¥¹¥é¥ê¡¼ÀÝ¼è¤È¡¢¿å²¹10¡î¤ÇÎ¾¤Ò¤¸¤Þ¤Ç¤Î³°ÉôÎäµÑ(Á°ÏÓÎäµÑ)¤òÊ»ÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢6Ê¬¸å¤ËÌó0.2¡î¡¢15Ê¬¸å¤Ë¤ÏÌó0.4¡î¤Î¿¼Éô²¹(ÂÎ²¹)Äã²¼¤¬¤ß¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×(¥¹¥Ý¡¼¥Äµ¤¾Ý¥Á¡¼¥à)
¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ê¤É¤Ç¤Î¼ê·Ú¤ÊÆþ¼ê¤â²ÄÇ½¤Ë
ÆâÉôÎäµÑ¤Ë¸ú²Ì¤¬¹â¤¤¥¢¥¤¥¹¥¹¥é¥ê¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ä¤¯¤ë¤Î¤¬ÌÌÅÝ¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¡Ö¹ñÆâ¤Î°ûÎÁ¥á¡¼¥«¡¼¤¬2018Ç¯¡¢¾ï²¹ÊÝÂ¸¤Î±ÕÂÎ¤òÅà¤é¤»¤Æ¥¢¥¤¥¹¥¹¥é¥ê¡¼¾õÂÖ¤Ë¤·¤Æ¡¢ÍÏ¤±¤¿¸å¤ÇºÆÎäÅà¤·¤Æ¤â¥¹¥é¥ê¡¼¾õÂÖ¤òºÆ¸½¤¹¤ëµ»½Ñ¤ò³«È¯¤·¡¢ÌÔ½ë²¼¤Çºî¶È¤¹¤ë¾ÃËÉ»Î¤Ê¤É¤Ø¤ÎÄÌ¿®ÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£2020Ç¯5·î¤«¤é¤Ï¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤ä¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤Ê¤É¤Ç¤Î°ìÈÌÈÎÇä¤â»Ï¤á¤é¤ì¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï°ìÈÌ¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤Ç¤â¼ê·Ú¤Ë¥¢¥¤¥¹¥¹¥é¥ê¡¼¤¬Æþ¼ê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×(¥¹¥Ý¡¼¥Äµ¤¾Ý¥Á¡¼¥à)ÆâÉôÎäµÑ¤Ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¡¢¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤Î¤â´ÊÃ±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥¤¥¹¥¹¥é¥ê¡¼¡£ÌÔ½ë¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Î±¿Æ°»þ¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡¢Æüº¢¤ÎÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¤Ë¤â³èÍÑ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£