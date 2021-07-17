¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ë¶òÏ®¡×ËÌÄ«Á¯¡¢¸ÞÎØÁÈ¿¥°Ñ¤òÈóÆñ
ËÌÄ«Á¯¤ÎÄ«Á¯¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥¯¥¹¥Þ¥ó¡ÊÊóÆ»´±¡Ë¤Ï16Æü¡¢¡ÖÆÈÅç¡ÊÃÝÅç¡Ë¤Ï¡¢¹ñºÝË¡Åª¸«ÃÏ¤«¤é¤âÎò»ËÅª¡¢ÃÏÍýÅª¤Ë¤âÏÀµÄ¤¹¤ëÍ¾ÃÏ¤¬¤Ê¤¤¿ÀÀ»¤Ê¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÎÎÎÅÚ¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤·¡¢Åìµþ¸ÞÎØÁÈ¿¥°Ñ°÷²ñ¤òÈóÆñ¤¹¤ëÃÌÏÃ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Ä«Á¯Ãæ±ûÄÌ¿®¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
ÃÌÏÃ¤Ï¡¢Åìµþ¸ÞÎØÁÈ¿¥°Ñ°÷²ñ¤¬¡ÖÂè32²ó¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë·ÇºÜ¤·¤¿¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯À»²Ð¥ê¥ì¡¼¤Î¥ë¡¼¥È¥Þ¥Ã¥×¤Ë¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÎÎÎÅÚ¤Ç¤¢¤ëÆÈÅç¤ò¡ÖÆüËÜÎÎÅÚ¡×¤ÈÉ½µ¤·¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤¹¤ëÈóÆñ¤È¹³µÄ¤¬¹ß¤êÃí¤°¤È¡¢¤½¤ì¤ÏÁ´¤¯ÃÏÍýÅªÉ½¸½¤Ç¤¢¤ë¡¢¤¤¤«¤Ê¤ëÀ¯¼£Åª°Õ»×¤âÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÊÂ¤ÙÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¤Ä¤Å¤±¤Æ¡¢¡ÖÍ§¹¥¤ÈÏÂËÓ¤ò¿Þ¤ë¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤òÎÎÅÚ¶¯Ã¥ÌîË¾¤Î¼Â¸½¤Ë°ÍÑ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¹Ô°Ù¤Ï¡¢Á´À¤³¦¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥ó¤È¿ÍÎà¤ÎÊ¿ÏÂÇ°´ê¤ËÂÐ¤¹¤ë¶òÏ®¤Ç¤¢¤ê¡¢¤ï¤¬Ì±Â²¤Î¼«¼ç¸¢¤òìúí¸¤¹¤ëµö¤»¤Ê¤¤Ä©È¯¤Ç¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÅìµþ¸ÞÎØÁÈ¿¥°Ñ°÷²ñ¤Î¸í¤Ã¤¿¼çÄ¥¤Ë´Ø¤¹¤ë¹ñºÝ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡ÊIOC¡Ë¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤â¡¢ÌäÂê¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¡Ö¼«Ê¬¤é¤ÎÎÎÅÚ¶¯Ã¥ºöÆ°¤ò¹çÍý²½¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÅìµþ¸ÞÎØÁÈ¿¥°Ñ°÷²ñ¤ÎÈÜÎô¤Ê¹Ô°Ù¤òÃÇºá¡¢µêÃÆ¤·¡¢¤½¤ì¤òÌÛÇ§¡¢½õÄ¹¤·¤¿¹ñºÝ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¤ÎÆó½ÅÅª¤Ê¹Ô°Ù¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÀÕÇ¤¤òÌä¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ÁÈ¿¥°Ñ°÷²ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Öº£¤«¤é¤Ç¤âÆÈÅç¤ò¡ØÆüËÜÎÎÅÚ¡Ù¤ËÉ½µ¤·¤¿¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯À»²Ð¥ê¥ì¡¼¤Î¥ë¡¼¥È¥Þ¥Ã¥×¤ò½¤Àµ¤·¡¢¹ñºÝ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¤ÏÀ¤³¦ÅªÈÏ°Ï¤Ç¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯±¿Æ°¤ò¼çÆ³¤¹¤ë¹ñºÝµ¡¹½¤é¤·¤¯¸øÀµ¤µ¤ò»ý¤Ã¤ÆÀµ¤·¤¯¹ÔÆ°¤¹¤Ù¤¤Ç¤¢¤í¤¦¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£