¶¶ËÜ¿¿Ìé¤µ¤ó»àµî¤«¤é£±£¶Ç¯¡ÄÄ¹ÃË¡¦ÂçÃÏ¡Ö²½¤±Êª¤Ç¤¹¤è¡£ËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤ÎÉã¿Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×
àÇË²õ²¦á¤Î°ÛÌ¾¤ò¼è¤Ã¤¿¶¶ËÜ¿¿Ìé¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯£´£°¡Ë¤¬»àµî¤·¤Æ¤«¤é¡¢£±£±Æü¤Ç£±£¶Ç¯¤Î·îÆü¤¬¤¿¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÇØÃæ¤òÄÉ¤¤¡¢Áö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿Ä¹ÃË¤Î¶¶ËÜÂçÃÏ¡Ê£²£¹¡áÂçÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡Ë¤âÀáÌÜ¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼£±£°¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£àÇË²õ²¦£²À¤á¤Ïº£¡¢Ë´¤Éã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²¿¤ò»×¤¦¤Î¤«¡£Á°¸åÊÔ¤Î£²²ó¤Ë¤ï¤¿¤ê¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¡Ú¶¶ËÜÂçÃÏ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Á°ÊÔ¡Û
¡¡¡½¡½Î¨Ä¾¤Ëº£¡¢¶¶ËÜ¿¿Ìé¤È¤¤¤¦¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤ò¤É¤¦»×¤¦¤«
¡¡ÂçÃÏ¡¡²½¤±Êª¤Ç¤¹¤è¡£ËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤ÎÉã¿Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤¯¤é¤¤¤Ë¡£ÀÎ¤Î±ÇÁü¤È¤«¸«¤Æ¤¤¤Æ¡Ö¤¨¡ª¡©¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¡½¡½¼«Ê¬¤¬¥ì¥¹¥é¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤Ê¤ª¤µ¤é¤½¤Î»×¤¤¤Ï¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿
¡¡ÂçÃÏ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¾®¤µ¤¤¤³¤í¤ÏÉáÄÌ¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢Æ±¤¸»Å»ö¡¢Î©¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤¹¤´¤µ¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£
¡¡¡½¡½ÆÃ¤Ë¤É¤³¤Ë¡Ö²½¤±Êª¡×´¶¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤«
¡¡ÂçÃÏ¡¡ÂÇ·â¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤·¡¢ÂÑµ×ÎÏ¤È¤«¡¢¥¹¥¿¥ß¥Ê¤â¤â¤Á¤í¤óËÍ¤è¤ê¾å¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¢¤È¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢ËÍ¤â£Â£Ê£×Ç§ÄêÀ¤³¦¥¹¥È¥í¥ó¥°¥Ø¥Ó¡¼¡Êµé²¦ºÂ¡Ë¤ò£²²ó¼è¤Ã¤ÆÊ¬¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ç¤¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤ÂçÊÑ¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤ò¤¢¤Î¿Í¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤È¡Ä¡£
¡¡¡½¡½¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤Æ¼õ¤±·Ñ¤®¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ï
¡¡ÂçÃÏ¡¡¤â¤Á¤í¤óÂÇ·â¤È¤«£Ä£Ä£Ô¤È¤«¡¢ËÜ¿Í¤¬»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿µ»¤òÂ¿¾¯¤Ê¤ê¤Ï»È¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê°Õ¼±¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Ë¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀï¤¤Êý¡Ä¡¢Æ®º²¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ËÍ¤ÎÃæ¤Ë¤âÆ®º²¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡Ê¶¶ËÜ¤µ¤ó¡ËËÜ¿Í¤Î»×¤¦Æ®º²¤È¤Ï°ã¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é°ì½ï¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Ä¾ÀÜ¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤½¤ì¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡£
¡¡¡½¡½¤Ê¤ë¤Û¤É
¡¡ÂçÃÏ¡¡Îã¤¨¤ÐÆ®º²¤ò±ê¤ÇÉ½¤¹¤È¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê·Á¤ä¿§¡¢Âç¤¤µ¤Î±ê¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢ËÍ¤Ï¤½¤Î¤¤¤í¤ó¤Ê±ê¤¬¤¢¤ëÃæ¤ÇÂç¤¤µ¤À¤±¤Ï¶á¤Å¤±¤¿¤¤¡£µÕ¤ËÊ¬¤«¤ê¤Å¤é¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¶ì¾Ð¤¤¡Ë¡£ËÍ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£