1978年に出版された小説「ザ・スタンド」では、致死率99%のインフルエンザウイルスが流行し、人類が存亡に危機に立たされます。

新型コロナウィルスの流行は、この物語の設定に似ていると比較されることがあるのですが、これに対して原作者のスティーヴン・キング氏がTwitterで意見を述べました。

すると、著者だとは気付かないネットユーザーが批判的なレスを返してしまいました。

スティーブン・キング氏

「いや、新型コロナウィルスは『ザ・スタンド』"The Stand"みたいなものとは違うよ。全く同等の深刻さはない。極めて存続可能である。落ち着いて、理性的な予防措置を取るべき」

彼のこのツイートに対する返信の1つが……

「そんなことがいったいどうやってわかるんだよ。おまえはその本を読んだことあるのか?」

……これは恥ずかしい。

「ショーシャンクの空に」や「スタンド・バイミー」など、多くの作品が映画化されているほどの巨匠ですが、まさか作者だとは思わずに批判してしまったようです。

海外掲示板のコメントをご紹介します。

●どんなストーリーかを知らずに、新型コロナウィルスが流行した最初の1か月目に「ザ・スタンド」を読んだよ。ちょっと怖かったけど明らかにそれは同じ状況ではない。

↑数年前に「ザ・スタンド」の完全版を病院で読んだ。900ページくらいあった。

他の患者から借りたのだが、退院する前に読み切ろうとすごくがんばったけど終わらず残り20ページくらい読み残した。図書館で借りたけどまだ読み終えてない。これは自分のTo doリストの1つである。

●もしスティーヴン・キング氏が「ザ・スタンド」を薬物依存症のときに書いて、一度も読んだことがないと言われたら信じる。

↑彼は「クジョー」"Cujo"を書いたことを覚えていないらしい。

●彼が「グリーンマイル」"The Green Mile"、「ショーシャンクの空に」"The Shawshank Redemption"「スタンド・バイ・ミー」"Stand by Me"書いたことを気づかない人がいるのはわかるよ。でも「ザ・スタンド」? これは皮肉だろ?

●でも彼は本当に読んだのか? 書いただけ?

●「ザ・スタンド」は新型コロナよりずっと危険。↑「ザ・スタンド」はただの本だよ。



