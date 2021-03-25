³Ð¤»¤¤ºÞÌ¢±ä¤ÎËÌÄ«Á¯¤ÇÄÃÄËºÞ¤Î¥ª¡¼¥Ð¡¼¥É¡¼¥ºµÞÁý
¶âÀµÆüÁí½ñµ¤Î»Ø¼¨¤ÇºÏÇÝ¡¢À½Â¤¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤¿¥¢¥Ø¥ó¤ä³Ð¤»¤¤ºÞ¡£³¤³°¤ËÌ©Í¢¤·¤Æ¡¢ÉÔÂ¤¹¤ë³°²ß¤ò²Ô¤®½Ð¤¹¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢²£Î®¤·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹ñÆâ¤ÇÎ®ÄÌ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÉÔÂ¤¹¤ë°åÌôÉÊ¤ÎÂåÍÑÉÊ¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢ÃæÆÇ¼Ô¤¬µÞÁý¤·¤¿¡£
2013Ç¯¤Ë·ºË¡¤ò²þÀµ¤·¡¢ÉÔË¡¥¢¥Ø¥óºÏÇÝ¡¦ËãÌôÀ½Â¤ºá¤ò¿·Àß¡¢¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿¸ú²Ì¤Ç°ì»þ¤Û¤É¤ÎÌ¢±ä¤Ö¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÌôÊªÃæÆÇ¤Î¼£ÎÅ¤¬Æñ¤·¤¤¤³¤È¤Ï¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ËÌÄ«Á¯¹ñÆâ¤Ç¤âÊÌ¤ÎÌôÊª¤¬¿·¤¿¤ËÌ¢±ä¤·¡¢Åö¶É¤¬ÂÐºö¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿¤È¡¢ÊÆÀ¯ÉÜ·Ï¤Î¥é¥¸¥ª¡¦¥Õ¥ê¡¼¡¦¥¢¥¸¥¢¡ÊRFA¡Ë¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
Òù¶ÀËÌÆ»¡Ê¥Ï¥à¥®¥ç¥ó¥Ö¥¯¥È¡Ë¤Î¾ðÊó¶Ú¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ»Æâ¤Ç¤ÏÌôÊª¤Î¥ª¡¼¥Ð¡¼¥É¡¼¥º¡Ê²á¾êÀÝ¼è¡Ë¤Ë¤è¤ë»ö¸Î¤¬Áê¼¡¤®¡¢Ãæ±û¤ËÊó¹ð¤µ¤ì¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ãæ±û¤Î»Ø¼¨¤Ë´ð¤Å¤¡¢°ÂÁ´Éô¡Ê·Ù»¡½ð¡Ë¤ä°åÎÅµ¡´Ø¤¬Ä´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢ÍÍ¡¹¤Ê»öÎã¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
°ìÎã¤òµó¤²¤ë¤È¡¢ÉÂµ¤¤Î¶ì¤·¤ß¤äÀ¸³è¶ì¤òËº¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë³Ð¤»¤¤ºÞ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¬¡¢¤½¤ÎÉûºîÍÑ¤ÇÌ²¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢º£ÅÙ¤Ï¿çÌ²Ìô¤ò°û¤ß»Ï¤á¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÎÌ¤¬½ù¡¹¤ËÁý¤¨¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë»à¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£
¡Ê»²¹Íµ»ö¡§¥³¥ó¥É¡¼¥àÃåÍÑ¤Ï¥¼¥í¡Ä¡ÖÇä½Õ¡×¤È¡ÖÌôÊª¡×¤ÇÇËÌÇ¤¹¤ëËÌÄ«Á¯¤Î½÷À¤¿¤Á¡Ë
¥ª¡¼¥Ð¡¼¥É¡¼¥º¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥¸¥¢¥¼¥Ñ¥à¡¢¥¸¥Õ¥§¥ó¥Ò¥É¥é¥ß¥ó¡¢¥¨¥Õ¥§¥É¥ê¥ó¡¢¥«¥ó¥Õ¥¡¡¼¡Ê¾ÀÇ¾¡Ë¡¢¥¢¥ó¥Ê¥«¤Ê¤É¤ÎÄÃÄËºÞ¡¢¿çÌ²Æ³ÆþºÞ¤Ê¤É¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¥¸¥¢¥¼¥Ñ¥à¤ÏÉÔ°Â¡¢¤±¤¤¤ì¤ó¤Ê¤É¤òÍÞ¤¨¤ëÄÃÀÅÌô¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â°ìÈÌÅª¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¸¥Õ¥§¥ó¥Ò¥É¥é¥ß¥ó¤Ï¹³¥Ò¥¹¥¿¥ß¥óºÞ¡¢¿çÌ²Æ³ÆþºÞ¤È¤·¤ÆÆüËÜ¤Ç¤â»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥í¥·¥¢¤Ç¤Ï¥¸¥á¥É¥í¥ë¤ÎÌ¾¤Ç¥¢¥ó¥×¥ë¤ËÆþ¤Ã¤¿¾õÂÖ¤ÇÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¨¥Õ¥§¥É¥ê¥ó¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÇÉ÷¼ÙÌô¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÍðÍÑ¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¡¢¹ØÆþ¿ô¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥¨¥Õ¥§¥É¥ê¥ó¤Ï³Ð¤»¤¤ºÞ¤Î¸¶ÎÁ¤È¤â¤Ê¤ë¡£
¤³¤ì¤é¤Ï°ìÉô¤ò½ü¤¤¤Æ¤¹¤Ù¤ÆËÌÄ«Á¯À½¤À¡£ËÌÄ«Á¯¤Ï¡¢°åÌôÉÊ¤òÃæ¹ñ¤Ê¤É¤«¤é¤ÎÍ¢Æþ¤ËÍê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥³¥í¥Êº¿¹ñ¤ÇÍ¢Æþ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¹ñÆâÀ½ÉÊ¤¬½Ð²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¤·¤«¤·¡¢À½Â¤¹©¾ìÌ¾¡¢À®Ê¬¤Ê¤É¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÁÆ°ÉÊ¤Ç¡¢ÂçÎÌ¤ËÀÝ¼è¤·¤¿¾ì¹ç¤ÏÃ×Ì¿Åª¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£
Åö¶É¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÌôÉÊ¤ÎÌô¶É¤ä»Ô¾ì¤Ç¤ÎÈÎÇä¤ò¶Ø»ß¤·¡¢°å»Õ¤Î½èÊýäµ¤òÆÀ¤¿¾å¤Ç¡¢ÉÂ±¡¤Îµ»½ÑÉô¤Î±¡Ä¹¡¢±¡Ä¹¤Î¾µÇ§¤ò¼õ¤±¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯½èÊý¤µ¤ì¤ë·Á¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¡£
Î¾¹¾Æ»¤Î¾ðÊó¶Ú¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»Ô¾ì¤ÇÌô¤ò¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾¦¿Í¤¬¡¢º£²ó¤ÎÁ¼ÃÖ¤Ë¤è¤êÂç¤¤Ê¥À¥á¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜÅö¤ËÌô¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¿Í¤â¹ØÆþ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢º¬ËÜ¸¶°ø¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¸½¼ÂÅª¤ÊÂÐºö¤òÄó¼¨¤»¤º¡¢¤È¤â¤«¤¯¶Ø»ß¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÅö¶É¤Î¤ä¤êÊý¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ¿È¯¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¤½¤â¤½¤â¡¢¹ñ±Ä¤Î¿ÍÌ±ÉÂ±¡¤Ç¿Ç»¡¡¢¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤ë¤Ë¤Ï¥ï¥¤¥í¤¬É¬Í×¤Ç¡¢Ìô¤â»Ô¾ì¤Ç¹ØÆþ¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾®¼êÀè¤Î¶Ø»ßÎá¤ò·«¤ê½Ð¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥ï¥¤¥í¤Ç¤Ê¤·Êø¤·¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï»þ´Ö¤ÎÌäÂê¤À¤í¤¦¡£