2021年必食の絶品バナナスイーツ6選！さらにバナナスイーツが爆発的な人気になる予感。

昨年より大人気のバナナフレーバーのスイーツ。今年はさらに進化したバナナスイーツが爆発的な人気になる予感。そこで今回は2021年必ず食べたいバナナスイーツをご紹介します。スムージーはもちろん、和菓子にもバナナフレーバーの人気の波が来ています。

1. 〈バナナの神様 原宿竹下通り店〉のバナナスイーツ＆スムージー／原宿

数量限定の「ばな子」（780円）は〈大三萬年堂〉秘伝のあんこと豆乳クリームをサンドした和風オムレット。 使用するのは1本1,000円の高級バナナ。 右から「バナナ&ストロベリースムージー」580円〜、「神様スムージー」480円〜、「バナナ＆宇治抹茶スムージー」580円〜。

国産無農薬バナナを使ったスムージー専門店。凍結解凍覚醒技術で種子に氷河期を追体験させることで、19種類のアミノ酸が含まれる。原宿店限定の「ばな子」は、安原さんがプロデュースする〈大三萬年堂 HANARE〉とコラボ。

〈バナナの神様 原宿竹下通り店〉東京都渋谷区神宮前1-6-8080-3173-087710：00〜20：00 無休20席／禁煙

Navigator…スイーツ担当・安原伶香（やすはら・れいか）／和スイーツ研究家。江戸中期創業の〈大三萬年堂〉十三代目。新ブランド〈大三萬年堂HANARE〉も手がけた。『ガイアの夜明け』にも出演。

（Hanako1190号掲載／photo : Hiromi Kurokawa, Sayaka Matsumoto text ＆ edit : Kahoko Nishimura, Chihiro Kurimoto）

2.〈水信フルーツパーラー〉のバナナキャラメルパフェ／馬車道

バナナキャラメルパフェ 1,900円（税込）

台湾バナナの加工卸問屋としてスタートした100年続く老舗果物店。エクアドル産の最高ランクの完熟バナナは、キャラメルのほろ苦さとマッチして大人の味に。「パフェとして表現することで、バナナのおいしさを再発見できた逸品」（下井さん）。1,900円（税込）。

〈水信（みずのぶ）フルーツパーラー〉神奈川県横浜市中区北仲通5-57-2 KITANAKA BRICK＆WHITE 1F045-662-929511：00〜20：00 休みは施設に準ずる36席／禁煙

（Hanako1193号掲載／photo : Chihiro Oshima, Natsumi Kakuto（DORUMIRU）text : Ami Hanashima）

3.〈日本橋 千疋屋総本店〉のバナナオムレット／日本橋

3.〈日本橋 千疋屋総本店〉のバナナオムレット

どこか懐かしさもあり、老若男女を問わず喜ばれる〈千疋屋総本店〉のギフト。歴史ある果物専門店が作りあげるフルーツが主役のスイーツは、信頼感があります。バナナオムレットは、なめらかなホイップクリームと、それを包み込むスポンジも優しい味です。1本432円（税込）（日本橋 千疋屋総本店 03-3241-0877）

Navigator…ツレヅレハナコ／食と酒と旅をこよなく愛す編集者・文筆家。Instagram（@turehana1）などで食生活を綴る文章が評判を呼び、『女ひとりの夜つまみ』（幻冬舎）、『ツレヅレハナコのじぶん弁当』（小学館）ほか、著書多数。

（Hanako1191号掲載／photo : Keiko Nakajima, Masumi Ishida,Hiromi Kurokawa, Natsumi Kakuto illustration : Kotaro Numata text : Momoka Oba, Rio Hirai, Makoto Tozuka, Ami Hanashima edit : Rio Hirai）

4.〈粲sun〉のhanaemi／六本木

『宝石のような花を閉じ込めた寒天にうっとり（chicoさん）』

モダン割烹とエディブルフラワー専門店〈EDIBLEGARDEN〉のコラボ商品。バナナや無花果などを入れた羊羹と、ジンペーストの上に花やディルを閉じ込めた寒天は、まさに花咲く和菓子。「エディブルフラワーを寒天に閉じ込めるという新しい形。可憐な花の香りをまとい、見た目、味わいともに美しいです」（chicoさん）。4,860円（税込）。

〈粲sun〉東京都港区六本木4-10-3 第V大栄ビル7F03-6447-194312：00〜21：00LO 日、年始休

（Hanako1193号掲載／photo : Kichi Fukuda, Natsumi Kakuto styling : Misa Nishizaki text : Ami Hanashima）

5.〈菓実の福〉の贅沢よくばりの福／京都

京都祇園に本店を置く和菓子店〈仁々木〉が手がけているフルーツ大福〈菓実の福〉。おうち時間の中で「福」を感じられるご褒美スイーツをご紹介。「贅沢よくばりの福」は、苺・栗・バナナの3種類が一度に楽しめる文字通り贅沢な大福。しっかり熟れたバナナがとろけたり、栗のホクホク感が感じられたり、一口一口の食感が異なるので楽しい一品です。白餡・クリームとの相性も抜群！

〈菓実の福〉（オンラインのご注文）10:00〜17:00（平日）0120-099-221

（photo＆text：Chiharu Kubota）

6.〈亀屋良長〉のそんなバナナ、／京都

免疫力向上に効果があるとされるバナナを使用。波照間島産の黒糖と、〈ダンデライオン・チョコレート〉のカカオを使ったカカオ羊羹をかけた、2020年4月登場の新作。「笑うことも免疫力アップに繋がるとのことで、くすっと笑える菓銘にしたセンスにも拍手」（平岩さん）。1本1,296円（税込）。

〈亀屋良長（かめやよしなが）〉京都府京都市下京区四条通油小路西入柏屋町17-19075-221-20059：00〜18：00 無休（元日、1月2日除く）

（Hanako1193号掲載／photo : Kichi Fukuda, Natsumi Kakuto styling : Misa Nishizaki text : Ami Hanashima）