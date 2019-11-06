¸Å¶¶¡¢¥ª¥Ê¥¤¥¦¡¢¿ÊÆ£¡¢¹ÓÌÚ¤¬AÂåÉ½½é¾·½¸!! WÇÕÍ½Áª¤È¥¥ê¥Á¥ã¥ì¤Ç°ÛÎã¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ìÂØ¤¨¤Ø
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Î¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤Ï6Æü¡¢JFA¥Ï¥¦¥¹¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢11·î¤Î¹ñºÝA¥Þ¥Ã¥Á¥¦¥£¡¼¥¯¤Ë¸þ¤±¤¿ÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£14Æü¤Ë¥«¥¿¡¼¥ëWÇÕ¥¢¥¸¥¢2¼¡Í½Áª¥¥ë¥®¥¹Àï(¥Ó¥·¥å¥±¥¯)¤ò½ª¤¨¤¿¸å¡¢19Æü¤Î¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸ÇÕ¥Ù¥Í¥º¥¨¥éÀï(¥Ñ¥Ê¥¹¥¿)¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï°ìÉô¤ÎÁª¼ê¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦°ÛÎã¤ÎÁª¹Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥«¥¿¡¼¥ë¥¢¥¸¥¢2¼¡Í½Áª¡¦¥¥ë¥®¥¹Àï¤Ë¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Õ¥ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÃæ¿´¤Ë¾·½¸¡£DFº´¡¹ÌÚæÆ(¹Åç)¡¢MF»³¸ý·Ö(¿À¸Í)¡¢FWÎëÌÚÉðÂ¢(»¥ËÚ)¤¬Éüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÏÆ±´ü´Ö¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëU-22ÆüËÜÂåÉ½¤Î³èÆ°¤Ë»²²Ã¤¹¤ëMFÆ²°ÂÎ§(PSV)¡¢MFÈÄÁÒÞæ(¥Õ¥í¡¼¥Ë¥ó¥²¥ó)¡¢MFµ×ÊÝ·ú±Ñ(¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«)¤¬Áª³°¡£10·î¤Î³èÆ°Ãæ¤ËÉé½ý¤·¤¿DFÉÚ°Â·òÍÎ(¥Ü¥í¡¼¥Ë¥ã)¡¢Éé½ý¤Î¤¿¤á10·î¥·¥ê¡¼¥º¤ËÉÔ»²²Ã¤À¤Ã¤¿FWÂçÇ÷Í¦Ìé(¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó)¤â¾·½¸¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¡¦¥Ù¥Í¥º¥¨¥éÀï¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¹ñÆâÁÈ¤òÃæ¿´¤Ë¾·½¸¤·¤¿¡£DF¿ÊÆ£Î¼Í¤(»¥ËÚ)¡¢DF¹ÓÌÚÈ»¿Í(¹Åç)¡¢MF¸Å¶¶µü¸è(¿À¸Í)¡¢FW¥ª¥Ê¥¤¥¦°¤Æ»(ÂçÊ¬)¤¬AÂåÉ½½éÁª½Ð¡£GKÃæÂ¼¹ÒÊå(Çð)¡¢DF¼Ö²°¿ÂÂÀÏº(ÀîºêF)¡¢DF»°±º¸¹ÂÀ(GÂçºå)¤¬Éüµ¢¤·¡¢MF°æ¼ê¸ýÍÛ²ð(GÂçºå)¤Ï¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó½é»²²Ã¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥«¥¿¡¼¥ëWÇÕ¥¢¥¸¥¢2¼¡Í½Áª¤«¤é¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸ÇÕ¤Ë¸þ¤±¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨¤Ï9¿Í¡£¤½¤ÎÂ¾¤Î14Áª¼ê¤Ï¤É¤Á¤é¤Î³èÆ°¤Ë¤â»²²Ã¤¹¤ë¡£
°Ê²¼¡¢ÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼
¢£¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¢¦´ÆÆÄ
¿¹ÊÝ°ì
¢¦¥³¡¼¥Á
ÀÆÆ£½Ó½¨
¢¦GK¥³¡¼¥Á
²¼ÅÄ¿ò
¢¦¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥³¡¼¥Á
¾¾ËÜÎÉ°ì
¢£Áª¼ê
¢¦GK
ÀîÅç±Ê»Ì(¥¹¥È¥é¥¹¥Ö¡¼¥ë)
¸¢ÅÄ½¤°ì(¥Ý¥ë¥Æ¥£¥â¥Í¥ó¥»)
¡ù¥·¥å¥ß¥Ã¥È¡¦¥À¥Ë¥¨¥ë(¥·¥ó¥È¥È¥í¥¤¥Ç¥ó)
¡úÃæÂ¼¹ÒÊå(Çð)
¢¦DF
¡ùÄ¹Í§Í¤ÅÔ(¥¬¥é¥¿¥µ¥é¥¤)
¡ùµÈÅÄËãÌé(¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó)
º´¡¹ÌÚæÆ(¹Åç)
¡ù¼ò°æ¹¨¼ù(¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ)
¡ú¼Ö²°¿ÂÂÀÏº(ÀîºêF)
¼¼²°À®(FCÅìµþ)
¿¢ÅÄÄ¾ÄÌ(¥»¥ë¥¯¥ë¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¸¥å)
¡ú»°±º¸¹ÂÀ(GÂçºå)
¡ù°ÂÀ¾¹¬µ±(¥Ý¥ë¥Æ¥£¥â¥Í¥ó¥»)
È«ÃæËêÇ·Êå(²£ÉÍFM)
¡ú¿ÊÆ£Î¼Í¤(»¥ËÚ)
¡ú¹ÓÌÚÈ»¿Í(¹Åç)
¢¦MF
»³¸ý·Ö(¿À¸Í)
¸¶¸ý¸µµ¤(¥Ï¥Î¡¼¥Õ¥¡¡¼)
¼Æºê³Ù(¥Ç¥Ý¥ë¥Æ¥£¥Ü)
¡úÂçÅçÎ½ÂÀ(ÀîºêF)
¡ù±óÆ£¹Ò(¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È)
¡ù°ËÅì½ãÌé(¥²¥ó¥¯)
¶¶ËÜ·ý¿Í(FCÅìµþ)
ÃæÅçæÆºÈ(¥Ý¥ë¥È)
ÀõÌîÂóËá(¥Ñ¥ë¥Á¥¶¥ó)
¡ú¸Å¶¶µü¸è(¿À¸Í)
¡ùÆîÌîÂó¼Â(¥¶¥ë¥Ä¥Ö¥ë¥¯)
¡ù³ùÅÄÂçÃÏ(¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È)
¡ú°æ¼ê¸ýÍÛ²ð(GÂçºå)
¢¦FW
±Ê°æ¸¬Í¤(FCÅìµþ)
ÎëÌÚÉðÂ¢(»¥ËÚ)
¡ú¥ª¥Ê¥¤¥¦°¤Æ»(ÂçÊ¬)
¡ù¤¬¥«¥¿¡¼¥ëWÇÕ¥¢¥¸¥¢2¼¡Í½Áª¤Î¤ß
¡ú¤¬¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¤Î¤ß
[Ìµ°õ]¤ÏÎ¾Êý¤Ë»²²Ã
¢§²áµî¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¥ê¥¹¥È
19/10/3WÇÕ¥¢¥¸¥¢2¼¡Í½Áª¥á¥ó¥Ð¡¼
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÃÝÆâÃ£Ìé)
¡¡¥«¥¿¡¼¥ë¥¢¥¸¥¢2¼¡Í½Áª¡¦¥¥ë¥®¥¹Àï¤Ë¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Õ¥ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÃæ¿´¤Ë¾·½¸¡£DFº´¡¹ÌÚæÆ(¹Åç)¡¢MF»³¸ý·Ö(¿À¸Í)¡¢FWÎëÌÚÉðÂ¢(»¥ËÚ)¤¬Éüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÏÆ±´ü´Ö¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëU-22ÆüËÜÂåÉ½¤Î³èÆ°¤Ë»²²Ã¤¹¤ëMFÆ²°ÂÎ§(PSV)¡¢MFÈÄÁÒÞæ(¥Õ¥í¡¼¥Ë¥ó¥²¥ó)¡¢MFµ×ÊÝ·ú±Ñ(¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«)¤¬Áª³°¡£10·î¤Î³èÆ°Ãæ¤ËÉé½ý¤·¤¿DFÉÚ°Â·òÍÎ(¥Ü¥í¡¼¥Ë¥ã)¡¢Éé½ý¤Î¤¿¤á10·î¥·¥ê¡¼¥º¤ËÉÔ»²²Ã¤À¤Ã¤¿FWÂçÇ÷Í¦Ìé(¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó)¤â¾·½¸¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¡¦¥Ù¥Í¥º¥¨¥éÀï¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¹ñÆâÁÈ¤òÃæ¿´¤Ë¾·½¸¤·¤¿¡£DF¿ÊÆ£Î¼Í¤(»¥ËÚ)¡¢DF¹ÓÌÚÈ»¿Í(¹Åç)¡¢MF¸Å¶¶µü¸è(¿À¸Í)¡¢FW¥ª¥Ê¥¤¥¦°¤Æ»(ÂçÊ¬)¤¬AÂåÉ½½éÁª½Ð¡£GKÃæÂ¼¹ÒÊå(Çð)¡¢DF¼Ö²°¿ÂÂÀÏº(ÀîºêF)¡¢DF»°±º¸¹ÂÀ(GÂçºå)¤¬Éüµ¢¤·¡¢MF°æ¼ê¸ýÍÛ²ð(GÂçºå)¤Ï¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó½é»²²Ã¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥«¥¿¡¼¥ëWÇÕ¥¢¥¸¥¢2¼¡Í½Áª¤«¤é¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸ÇÕ¤Ë¸þ¤±¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨¤Ï9¿Í¡£¤½¤ÎÂ¾¤Î14Áª¼ê¤Ï¤É¤Á¤é¤Î³èÆ°¤Ë¤â»²²Ã¤¹¤ë¡£
°Ê²¼¡¢ÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼
¢£¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¢¦´ÆÆÄ
¿¹ÊÝ°ì
¢¦¥³¡¼¥Á
ÀÆÆ£½Ó½¨
¢¦GK¥³¡¼¥Á
²¼ÅÄ¿ò
¢¦¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥³¡¼¥Á
¾¾ËÜÎÉ°ì
¢£Áª¼ê
¢¦GK
ÀîÅç±Ê»Ì(¥¹¥È¥é¥¹¥Ö¡¼¥ë)
¸¢ÅÄ½¤°ì(¥Ý¥ë¥Æ¥£¥â¥Í¥ó¥»)
¡ù¥·¥å¥ß¥Ã¥È¡¦¥À¥Ë¥¨¥ë(¥·¥ó¥È¥È¥í¥¤¥Ç¥ó)
¡úÃæÂ¼¹ÒÊå(Çð)
¢¦DF
¡ùÄ¹Í§Í¤ÅÔ(¥¬¥é¥¿¥µ¥é¥¤)
¡ùµÈÅÄËãÌé(¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó)
º´¡¹ÌÚæÆ(¹Åç)
¡ù¼ò°æ¹¨¼ù(¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ)
¡ú¼Ö²°¿ÂÂÀÏº(ÀîºêF)
¼¼²°À®(FCÅìµþ)
¿¢ÅÄÄ¾ÄÌ(¥»¥ë¥¯¥ë¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¸¥å)
¡ú»°±º¸¹ÂÀ(GÂçºå)
¡ù°ÂÀ¾¹¬µ±(¥Ý¥ë¥Æ¥£¥â¥Í¥ó¥»)
È«ÃæËêÇ·Êå(²£ÉÍFM)
¡ú¿ÊÆ£Î¼Í¤(»¥ËÚ)
¡ú¹ÓÌÚÈ»¿Í(¹Åç)
¢¦MF
»³¸ý·Ö(¿À¸Í)
¸¶¸ý¸µµ¤(¥Ï¥Î¡¼¥Õ¥¡¡¼)
¼Æºê³Ù(¥Ç¥Ý¥ë¥Æ¥£¥Ü)
¡úÂçÅçÎ½ÂÀ(ÀîºêF)
¡ù±óÆ£¹Ò(¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È)
¡ù°ËÅì½ãÌé(¥²¥ó¥¯)
¶¶ËÜ·ý¿Í(FCÅìµþ)
ÃæÅçæÆºÈ(¥Ý¥ë¥È)
ÀõÌîÂóËá(¥Ñ¥ë¥Á¥¶¥ó)
¡ú¸Å¶¶µü¸è(¿À¸Í)
¡ùÆîÌîÂó¼Â(¥¶¥ë¥Ä¥Ö¥ë¥¯)
¡ù³ùÅÄÂçÃÏ(¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È)
¡ú°æ¼ê¸ýÍÛ²ð(GÂçºå)
¢¦FW
±Ê°æ¸¬Í¤(FCÅìµþ)
ÎëÌÚÉðÂ¢(»¥ËÚ)
¡ú¥ª¥Ê¥¤¥¦°¤Æ»(ÂçÊ¬)
¡ù¤¬¥«¥¿¡¼¥ëWÇÕ¥¢¥¸¥¢2¼¡Í½Áª¤Î¤ß
¡ú¤¬¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¤Î¤ß
[Ìµ°õ]¤ÏÎ¾Êý¤Ë»²²Ã
¢§²áµî¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¥ê¥¹¥È
19/10/3WÇÕ¥¢¥¸¥¢2¼¡Í½Áª¥á¥ó¥Ð¡¼
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÃÝÆâÃ£Ìé)