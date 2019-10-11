大型で猛烈な台風19号の接近にあわせ、JR東日本は10月12日 土曜日に計画運休を実施。

首都圏発着の特急列車は、成田エクスプレスの一部列車をのぞきすべて運休の予定。

JR東日本エリア 首都圏在来線 10月12日の運転計画

◆終日運転見合わせ

湘南新宿ライン、上野東京ライン（上野〜東京間）、久留里線

◆9時頃運転を取りやめる線区

伊東線

◆10時頃運転を取りやめる線区

東海道線、横須賀線、京葉線、中央本線（高尾〜小淵沢間）、相模線、総武本線（佐倉〜銚子間）、成田線（我孫子〜成田間、成田〜銚子間）、内房線（君津〜安房鴨川間）、外房線（上総一ノ宮〜安房鴨川間）、東金線、鹿島線

◆11時頃運転を取りやめる線区

横浜線、青梅線（青梅〜奥多摩間）、八高線

◆12時頃運転を取りやめる線区

京浜東北・根岸線、中央線（快速）、中央・総武線（各駅停車）、総武快速線、埼京線、川越線、宇都宮線、高崎線、武蔵野線、総武本線・成田線（千葉〜成田空港間）、常磐線（快速）、常磐線（各駅停車）、常磐線（取手〜水戸間）、青梅線（立川〜青梅間）、内房線（千葉〜君津間）、外房線（千葉〜上総一ノ宮間）、烏山線、吾妻線

◆13時頃運転を取りやめる線区

山手線、南武線、鶴見線、五日市線、両毛線、上越線、信越線、常磐線（水戸〜いわき間）、水戸線、水郡線、日光線

JR東日本エリア 新幹線 10月12日の運転計画

11時以降本数を減らして運転。10月12日の各路線 最終列車は下記のとおり。

★東北新幹線

≪下り≫東京発仙台行12時12分発やまびこ209号

東京発盛岡行12時36分発やまびこ51号

東京発新函館北斗行13時20分発はやぶさ23号

≪上り≫新函館北斗発東京行9時35分発はやぶさ16号

新青森発東京行11時15分発はやぶさ52号

盛岡発東京行11時07分発やまびこ44号

★秋田新幹線

≪下り≫東京発秋田行13時20分発こまち23号

≪上り≫秋田発東京行10時07分発こまち16号

★山形新幹線

≪下り≫東京発新庄行12時00分発つばさ137号

≪上り≫新庄発東京行9時16分発つばさ136号

山形発東京行10時57分発つばさ138号

★上越新幹線

≪下り≫東京発新潟行12時40分発Maxとき321号

≪上り≫新潟発東京行11時19分発とき318号

★北陸新幹線（東京〜長野間運転取りやめ）

≪下り≫東京発長野行12時32分発あさま639号

東京発金沢行13時24分発はくたか565号

≪上り≫金沢発東京行11時45分発かがやき528号

長野発東京行12時27分発あさま616号

JR東日本エリア 10月12日に運休する首都圏特急列車

東海道線特急 スーパービュー踊り子 踊り子―――全列車

中央線特急 あずさ かいじ―――全列車

常磐線特急 ひたち ときわ―――全列車

特急 わかしお しおさい 新宿さざなみ 新宿わかしお―――全列車

特急 日光 きぬがわ スペーシアきぬがわ―――全列車

特急 草津 あかぎ―――全列車

特急 成田エクスプレス―――東京発11時03分以降、成田空港発12時20分以降

写真 記事：鉄道チャンネル編集部