¡ÚÁ´¹ñ¡Û¥Ñ¥Õ¥§¥Õ¥¡¥óÉ¬ÆÉ¡ª¤É¤³¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥§¤¬¸«¤Ä¤«¤ë30Áª
ËÌ³¤Æ»¡Ä3·ï
¡Ö¤è¤ÄÍÕ ¥Û¥ï¥¤¥È¥³¡¼¥¸¡×¤ÎÆ»»ºµíÆý¤¿¤Ã¤×¤ê¥Ñ¥Õ¥§
ËÌ³¤Æ»¤òÂåÉ½¤¹¤ëÆý¶È¥á¡¼¥«¡¼¤È¤¤¤¨¤Ð¡Ö¤è¤Ä¤ÐÆý¶È¡×¡£¥³¥¯¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¸åÌ£¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤Î¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤ò»È¤Ã¤¿¥Ñ¥Õ¥§¤ä¤â¤Ã¤Á¤ê¿©´¶¤Î¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¤Ê¤É¼ïÎàËÉÙ¤ËÂ·¤¤¤Þ¤¹¡£ ¥Á¡¼¥º¥à¡¼¥¹¤È£³¼ï¥Ù¥ê¡¼¤Î¡È¶Ë¤ß¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¡É1000±ß¤Ï¡¢¥Á¡¼¥º¥à¡¼¥¹¤ä¥Ù¥ê¡¼¤ÎÁØ¤Î¾å¤Ë¥Á¡¼¥º¥Ú¡¼¥¹¥È¤ò¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë¾þ¤êÉÕ¤±¤·¤¿¿Íµ¤¤Î°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¢£»²¹Íµ»ö¡§ ¤µ¤¹¤¬ÍïÇÀ²¦¹ñ¡ª¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê»¥ËÚ¥ß¥ë¥¯¥¹¥¤¡¼¥Ä£´Áª ¡ÊÇÛ¿®Æü¡§2019.06.26¡Ë
¡ÖÌë¥Ñ¥Õ¥§ÀìÌçÅ¹ ¤Ê¤Ê¤«¤ÞÆ²¡×¤Ç¡È¤ªÃãÌÜ¡É¤ÊÏÂ¥Ñ¥Õ¥§
ÏÂ¤Î¼ñ¤ò´¶¤¸¤ëÅ¹Æâ¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¥Ñ¥Õ¥§¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡¢¤¹¤¹¤¤Î¤ÎÌë¥Ñ¥Õ¥§ÀìÌçÅ¹¡£ ÄÁ¤·¤¤¤Î¤¬ÏÂ¤Î¶ñºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö¤ªÃãÌÜ¤Ê¥Ñ¥Õ¥§¡×1500±ß¡£ËõÃã¤Î¥¸¥§¥é¡¼¥È¤äÇò¶Ì¡¢¤¢¤ó¤³¤Î¥¸¥å¥ì¤Ê¤É¤¬Èþ¤·¤¯À¹¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¢¨ÆâÍÆ¤Ï»þ´ü¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¹¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Ìë¥Ñ¥Õ¥§ÀìÌçÅ¹ ¤Ê¤Ê¤«¤ÞÆ²
½»½ê¡§ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»ÔÃæ±û¶èÆî4À¾5-10Âè4Æ£°æ¥Ó¥ë2³¬
TEL¡§011-596-8607
±Ä¶È»þ´Ö¡§18»þ¡Á23»þ30Ê¬LO¡Ê¶â¡¦ÅÚÍË¡¢½ËÁ°Æü¤Ï¡ÁÍâ1»þ30Ê¬LO¡Ë
ÄêµÙÆü¡§ÉÔÄêµÙ
¢£»²¹Íµ»ö¡§ Äù¤á¤Ï¡È´Å¤¤¤â¤Î¡É¤¬»¥ËÚÎ®¡ª¥Õ¥©¥È¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯¤ÊÄù¤á¥Ñ¥Õ¥§4Áª ¡ÊÇÛ¿®Æü¡§2019.05.30¡Ë
ISHIYA¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò»È¤Ã¤¿¡ÖÇò¤¤Îø¿Í¡×¥Ñ¡¼¥¯¸ÂÄê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ÏÌ¥ÎÏÅª¤¹¤®
¤ª¾ë¤Î¤è¤¦¤ÊÐÊ¤Þ¤¤¤Î¡ÖÇò¤¤Îø¿Í¥Ñ¡¼¥¯¡×¤Ç¤Î°ìÈÖ¤Î¤ªÌÜÅö¤Æ¤Ï¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼4³¬¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥é¥¦¥ó¥¸¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¸ÂÄê¥¹¥¤¡¼¥Ä¡ª¡ÖÇò¤¤Îø¿Í¥Ñ¥Õ¥§¡Ê756±ß¡Ë¡×¤Ï¡¢ISHIYA¿Íµ¤¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¿¤Á¤ò°ìÅÙ¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡¢¤È¤Ã¤Æ¤âÍßÄ¥¤ê¤Ê¥Ñ¥Õ¥§¤Ç¤¹¡£
¢£»²¹Íµ»ö¡§ ¤Õ¤ï´Å¤Î¸ÂÄê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ç¹¬¤»¡ª¡ÖÇò¤¤Îø¿Í¥Ñ¡¼¥¯¡×¤Ï¤ª¤¤¤·¤¯¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤ ¡ÊÇÛ¿®Æü¡§2018.08.05¡Ë
Åìµþ¡¢¿ÀÆàÀî¡¢ºë¶Ì¡Ä8·ï
¡Ö½ãµÊÃã¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¡×¤Î¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥Ç¥«À¹¤ê¡Ö¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¥Ñ¥Õ¥§¡×
½÷¾¤µ¤ó¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¡Ö¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¥Ñ¥Õ¥§¡×¡£¹â¤µ¤Ï¤Ê¤ó¤ÈÌó40cm¡ª°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¥Ç¥«À¹¤ê¶ñ¹ç¤Ë¤Ò¤È¤ê¤Ç¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ¥Ú¥í¥Ã¤È¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¥É¥é¥´¥ó¥Õ¥ë¡¼¥Ä¡¢¥¥¦¥¤¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¤Ê¤É¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ê¤Î¤â¡¢½÷»Ò¤Ë¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¤Í¡ª
¢£»²¹Íµ»ö¡§ ¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈËþÅÀ¡ªÀõÁð¡¢¡Ö½ãµÊÃã¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¡×¤ÎÂçÃÀ¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ËÌ´Ãæ¡ÊÇÛ¿®Æü¡§2018.04.18¡Ë
¡Ö¥¸¡¼¥¯¥ì¥Õ¡×¤Î¹ÈÃã¡ß¥¥ã¥é¥á¥ë¡ßÍÎÍü¤Î¥Ñ¥Õ¥§
¹ÈÃã¥Ñ¥Õ¥§¤ÎºÇ¹â·æºî¡Ö¥¥ã¥é¥á¥ë¤ÈÍÎÍü¤Î¹ÈÃã¥Ñ¥Õ¥§¡×¡ª¡Ê¥É¥ê¥ó¥¯¥»¥Ã¥È1850±ß¡Ë ¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¤Ë¤Ï¹ÈÃã¤ÈÍÎÍü¡õ¥¥ã¥é¥á¥ë¤Î2¼ïÎà¤Î¥¢¥¤¥¹¤¬¤Î¤ê¡¢¤½¤Î²¼¤Ë¤Ï¥¢¡¼¥ë¥°¥ì¥¤É÷Ì£¤Î¥ï¥Ã¥Õ¥ë¡¢¥Ê¥Ã¥ÄÉ÷Ì£¤Î¥á¥ì¥ó¥²¡¢ÍÎÍü¤Î¥×¥ê¥¶¡¼¥Ö¤Ê¤É¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£»²¹Íµ»ö¡§ ¹ÔÎó¤Î¤Ç¤¤ë¹ÈÃãÀìÌçÅ¹¡ª¡Ö¥¸¡¼¥¯¥ì¥Õ¡×¤Î¹ÈÃã¡ß¥¥ã¥é¥á¥ë¡ßÍÎÍü¤Î¥Ñ¥Õ¥§¤¬ÀäÉÊ¡ª ¡ÊÇÛ¿®Æü¡§2018.09.13¡Ë
±½¤¬¹¤¬¤êÂç¿Íµ¤¡ªÄ¶ìÔÂô¤Ê´°Á´Í½ÌóÀ©¤Î¥á¥¬À¹¤ê¥Ñ¥Õ¥§
¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÌÜÅª¤Ï½Ü¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»È¤Ã¤¿¥Ñ¥Õ¥§¡ª¤Ò¤È¤êÍÑ¥µ¥¤¥º¤Î¥Ñ¥Õ¥§¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Âç¿Í¿ô¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð´°¿©¤¬Æñ¤·¤¤¥á¥¬À¹¤ê¡¢¥®¥¬À¹¤ê¤Î¥Ñ¥Õ¥§¤â¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£ »È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Ï¥ª¡¼¥Ê¡¼¼«¤éÇÀ±à¤Þ¤Ç¹Ô¤¡¢¸·Áª¤·¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¡£
¢£»²¹Íµ»ö¡§ ±½¤¬¹¤¬¤êÂç¿Íµ¤¡ªÄ¶ìÔÂô¤Ê´°Á´Í½ÌóÀ©¤Î¥á¥¬À¹¤ê¥Ñ¥Õ¥§¡ÊÇÛ¿®Æü¡§2019.07.16¡Ë
¥ß¥ó¥È¥Ö¥ë¡¼¤¬¹¬¤»¤ò±¿¤Ö!?±£¤ì²È¥«¥Õ¥§¤ÎÁ¯¤ä¤«¤Ê¡È±Ç¤¨¡É¥Ñ¥Õ¥§
¿Í·ÁÄ®±Ø¤«¤éÅÌÊâ5Ê¬¡£·öÁû¤«¤é¾¯¤·Î¥¤ì¤¿¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë¡ÖµÊÃã ¤È¤ê¤ÎÁã¡×¡£ Å¹Æâ¤ÏÊÉ¤¬¥ß¥ó¥È¥Ö¥ë¡¼¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤ÇÌ´¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤À¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¤Û¤Ã¤³¤ê¤È¤·¤¿¶õµ¤´¶¤Ç¤¹¡£ ¤ªÅ¹¤Î°ìÈÖ¿Íµ¤¤Ï¡Ö¹¬¤»¤Î¥ß¥ó¥È¥Ñ¥Õ¥§¡×¡£¥ß¥ó¥È¥Ö¥ë¡¼¤¬Á¯¤ä¤«¤Ê±Ç¤¨¥Ñ¥Õ¥§¤Ç¤¹¡£
¢£»²¹Íµ»ö¡§ ¥ß¥ó¥È¥Ö¥ë¡¼¤¬¹¬¤»¤ò±¿¤Ö!?±£¤ì²È¥«¥Õ¥§¤ÎÁ¯¤ä¤«¤Ê¡È±Ç¤¨¡É¥Ñ¥Õ¥§¡ÊÇÛ¿®Æü¡§2019.06.09¡Ë
¥â¡¼¥É¤Ê¥Õ¥é¥ó¥¹½÷Í¥¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¡ª¥Ö¥ê¥ª¥Ã¥·¥å¤ò¤Î¤»¤¿µ¤±Ô¥Ñ¥Õ¥§
¡Öµ¨Àá¤Î¥Ñ¥Õ¥§¡×¡Ê1836±ß¡Ë¤Ï¡¢¥¢¥´¤Î¹â¤µ¤Þ¤Ç¤¢¤ê¥Ü¥ê¥å¡¼¥àËþÅÀ¡£¤Ê¤Ë¤ä¤éÉáÄÌ¤Î¥Ñ¥Õ¥§¤È°ã¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¥Ñ¥Õ¥§¤Î¥È¥Ã¥×¤Ë¥·¥å¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ª²Û»Ò¤¬¥É¥ó¤ÈÄÃºÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¤³¤ì¤Ï¡Ö¥È¥í¥Ú¥¸¥§¥ó¥Ì¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥Ð¥¿¡¼¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê»È¤Ã¤¿¥Ñ¥ó¤Î¥Ö¥ê¥ª¥Ã¥·¥å¤Ë¡¢¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¶´¤ó¤ÀÆî¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¤ª²Û»Ò¤Ê¤ó¤À¤½¤¦¡£
◼︎SALON BAKE & TEA
½»½ê¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¿·½É4-1-6 NEWoMan 3F
TEL¡§03-6380-1790
±Ä¶È»þ´Ö¡§11¡Á21»þ30Ê¬¡Ê¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Ï17»þ¤«¤é¡Ë
ÄêµÙÆü¡§ÌµµÙ¡Ê»ÜÀß¤Ë½à¤º¤ë¡Ë
¢£»²¹Íµ»ö¡§ ¥Ñ¥Õ¥§¤ÎÄº¾å¤Ë¥Ö¥ê¥ª¥Ã¥·¥å!?¿·½É¤Î¥â¡¼¥É¤¹¤®¤ë¡È½÷Í¥¥Ñ¥Õ¥§¡É¤ËÅ£ÉÕ¤±¡ÊÇÛ¿®Æü¡§2018.09.26¡Ë
¿©¤Ù¤ë¤è¤ê¤â»£¤ê¤¿¤¤¡ª²£ÉÍÃæ²Ú³¹¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿ÂçÇ÷ÎÏ¤Î¥É¥é¥´¥ó¥Ñ¥Õ¥§
²£ÉÍÃæ²Ú³¹¡¦Ä«ÍÛÌç¤«¤éÅÌÊâ2Ê¬¤Î¡Ö¥í¡¼¥º¥Û¥Æ¥ë²£ÉÍ¡×¡£¤³¤³¤Çºî¤é¤ì¤ë¡È¥¶¡¦Ãæ²Ú¡É¤Ê¥Ñ¥Õ¥§¤¬¤¹¤´¤¤¡£±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¤¿¤é¤Þ¤º¡¢»ý¤Á¾å¤²¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤ì¤¬¤«¤Ê¤ê¤Î½ÅÎÌ´¶¡ª¤½¤ì¤â¤½¤Î¤Ï¤º¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¥É¥é¥´¥ó¤Ï¹â¤µÌó20cm¡¢´ï¤òÆþ¤ì¤ë¤ÈÌó40cm¡ª
¢£»²¹Íµ»ö¡§ ¿©¤Ù¤ë¤è¤ê¤â»£¤ê¤¿¤¤¡ª²£ÉÍÃæ²Ú³¹¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿ÂçÇ÷ÎÏ¤Î¥É¥é¥´¥ó¥Ñ¥Õ¥§¡ÊÇÛ¿®Æü¡§2019.04.01¡Ë
¤É¤ì¤ò¿©¤Ù¤è¤¦¤«ÌÂ¤Ã¤Á¤ã¤¦¡ª¥Õ¥©¥È¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥¸¥ã¡¼¥±¡¼¥¡õ¥¸¥ã¡¼¥Ñ¥Õ¥§
¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ä¿©´ï¤È¤·¤ÆÂç¥Ö¡¼¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡Ö¥á¥¤¥½¥ó¥¸¥ã¡¼¡×¡£½»Âð³¹¤ÎÃæ¤ËÆÍÇ¡¸½¤ï¤ì¤ë¥Ý¥Ã¥×¡õ¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥«¥Õ¥§CAFÉ ENZO¤Î¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¡¢¥¸¥ã¡¼¤Ë¥¹¥¤¡¼¥Ä¤òµÍ¤á¤Æºî¤ë¡Ö¥¸¥ã¡¼¥±¡¼¥¡×¡ª¡Ö¥¸¥ã¡¼¥Ñ¥Õ¥§¡×¤Î¡Ö¥ª¥ì¥ªËõÃã¡×¤ÎÃæ¿È¤Ï¡¢ËõÃã¥¹¥Ý¥ó¥¸¤È¥ª¥ì¥ª¡¢¥°¥é¥Î¡¼¥é¤Ç¤¹¡£
¢£»²¹Íµ»ö¡§ ´Å¤¤Ì£³Ð¤ÎÂç¹¿¿å¡ª½»Âð³¹¤Î¥«¥Õ¥§¤Ç³Ú¤·¤à¥¸¥ã¡¼¥±¡¼¥¡õ¥Ñ¥Õ¥§¡ÊÇÛ¿®Æü¡§2018.11.11¡Ë
¶ñºà¤ÎÁÈ¹ç¤»¤ÏÌµ¸ÂÂç¡ª¡Ö»³¾®²°¡×¤Î¥«¥¹¥¿¥à·¿¥Ñ¥Õ¥§
ÃÏ¸µ¤Ç°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ëÁÏ¶È38Ç¯¤ÎµÊÃãÅ¹¡Ö»³¾®²°¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥¤¥¹¡¦¥Õ¥ë¡¼¥Ä¡¦¥½¡¼¥¹¡¦¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò¼«Í³¤Ë¥«¥¹¥¿¥à¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÀ¤¤Ë¤¿¤Ã¤¿¤Ò¤È¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥Ñ¥Õ¥§¤òÃíÊ¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡ª¤·¤«¤â¶ñºà¤ÏÁª¤ÓÊüÂê¡õÁÈ¹ç¤»Ìµ¸Â¡ª
¢£»³¾®²°
½»½ê¡§¿ÀÆàÀî¸©Ãæ·´ÆóµÜÄ®ÆóµÜ222
TEL¡§0463-72-4941
±Ä¶È»þ´Ö¡§10»þ30Ê¬¡Á20»þ30Ê¬LO ¢¨ÊÄÅ¹»þ´Ö¤ÏÆü¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑÆ°¤¹¤ë¾ì¹ç¤¢¤ê¡£Í×Ìä¹ç¤»
ÄêµÙÆü¡§¿åÍË¡¦Âè2²ÐÍË
¢£»²¹Íµ»ö¡§ ¶ñºà¤ÎÁÈ¹ç¤»¤ÏÌµ¸ÂÂç¡ª¡Ö»³¾®²°¡×¤Î¥«¥¹¥¿¥à·¿¥Ñ¥Õ¥§¤¬À¨¤¤¡ª¡ÊÇÛ¿®Æü¡§2019.04.01¡Ë
´ôÉì¡¢Ì¾¸Å²°¡¢ÀÅ²¬¡Ä5·ï
¥»¥ó¥¹¤¢¤Õ¤ì¤ëÏÂ¥â¥À¥ó¶õ´Ö¤ÇÏÂÉ÷¥Ñ¥Õ¥§
¡ÖµÊÃãµî¡×¡áÁµ¸ì¤Ç¡Ö¤ªÃã¤ò¾¤¤·¾å¤¬¤ì¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ÎÌ¾¤ò¤â¤Á¡¢¤Ë¤®¤ä¤«¤ÊÄÌ¤ê¤ËÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤éÀÅ¤«¤Ë²á¤´¤»¤ë¤¯¤Ä¤í¤®¤Î¥«¥Õ¥§¡£¼êºî¤ê¤Î¤ï¤é¤ÓÌß¤äóÏ²Û»Ò¤Ê¤É¤òÁØ¾õ¤Ë½Å¤Í¡¢»Å¾å¤²¤ËËõÃã¤ò¤Õ¤ê¤«¤±¤Æ¤¢¤ëÏÂÉ÷¥Ñ¥Õ¥§¤¢¤Þ¤¬¤µ¤Í¤ò¤¼¤Ò¡£
¢£µÊÃãµî ¤«¤Ä¤Æ
½»½ê¡§´ôÉì¸©¹â»³»Ô¾å»°Ç·Ä®92
ÅÅÏÃ¡§0577-34-1511
±Ä¶È»þ´Ö¡§10»þ¡Á16»þ30Ê¬LO
ÄêµÙÆü¡§¿åÍË¡Ê½ËÆü¤Î¾ì¹ç¤Ï±Ä¶È¡Ë
¢£»²¹Íµ»ö¡§ ÈôÂÍ¹â»³¤Ç¤Î¤ó¤Ó¤ê¤Ç¤¤ë¡ª¥ì¥È¥í¥«¥Õ¥§¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯ÏÂ¥¹¥¤¡¼¥Ä£³Áª¡ÊÇÛ¿®Æü¡§2019.07.19¡Ë
¸Å¤¤Ä®ÊÂ¤ß¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¼«²ÈÀ½¥Ñ¥Õ¥§¤ò
ÃÏ¸µºî²È¤ÎÈÇ²èºîÉÊ¤¬¾þ¤é¤ì¤¿¥®¥ã¥é¥ê¡¼¥«¥Õ¥§¤Ç¡¢£±¡¢£²³¬¤È¤â¸Å¤¤Ä®ÊÂ¤ß¤òË¾¤àÁëºÝ¤ÎÀÊ¤¬¥Ê¥¤¥¹¥Ó¥å¡¼¤Ç¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£ËõÃã¥Ñ¥Õ¥§750±ß¤Ï¡¢¤½¤Î¼«²ÈÀ½ñ²¤ä¤ï¤é¤ÓÌß¤äÇò¶Ì¡¢ËõÃã¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤Ê¤É¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ç´¶Æ°¡ª
¢£ÈôÂÍÈÇ²èµÊÃã¤Ð¤ì¤ó
½»½ê¡§´ôÉì¸©¹â»³»Ô¾å»°Ç·Ä®107
ÅÅÏÃ¡§0577-33-9201
±Ä¶È»þ´Ö¡§8»þ30Ê¬¡Á17»þ¡Ê12¡Á3·î¤Ï9»þ¡Á16»þ30Ê¬¡Ë
ÄêµÙÆü¡§12¡Á3·î¤ÎÌÚÍË
¢£»²¹Íµ»ö¡§ ÈôÂÍ¹â»³¤Ç¤Î¤ó¤Ó¤ê¤Ç¤¤ë¡ª¥ì¥È¥í¥«¥Õ¥§¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯ÏÂ¥¹¥¤¡¼¥Ä£³Áª¡ÊÇÛ¿®Æü¡§2019.07.19¡Ë
¤¤¤Á¤´1¥Ñ¥Ã¥¯À¹¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¹â¤µ30ÑÄ¶¤¨¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥Ñ¥Õ¥§
¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤¬¤â¤ê¤â¤ê¤Î¤Ã¤¿¥Ñ¥Õ¥§¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡ÖCafe de Lyon¡×¤Î2¹æÅ¹¡£¥Ñ¥Õ¥§¤ÏÇ¯´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ50¼ïÎà¤Û¤É¤¢¤ê¡¢°ìÈÖ¤Î¿Íµ¤¤Ï¡ÖÆÃÀñ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤¤¤Á¤´¤Î¥Ñ¥Õ¥§¡×¡Ê1782±ß¡Ë¡£¹â¤µ¤ò·×¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¤¤¤Á¤´¤Î¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¤Þ¤ÇÌó35Ñ¡¢¾å¤Î¼ê¾Æ¤¥Ñ¥¤¤Þ¤ÇÆþ¤ì¤ë¤ÈÌó50Ñ¡ª¤«¤Ê¤ê¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ç¤¹¡£
Cafe de Lyon Blue
¤«¤Õ¤§ ¤É ¤ê¤ª¤ó ¤Ö¤ë¡¼
½»½ê¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæÂ¼¶èÆá¸ÅÌî1-38-13
TEL¡§052-433-8811
±Ä¶È»þ´Ö¡§11¡Á18»þ¡¢ÅÚÆü½Ë¤Ï9»þ¡Á
ÄêµÙÆü¡§¿åÍË¡Ê½ËÆü¤Î¾ì¹ç¤Ï±Ä¶È¡Ë
¢£»²¹Íµ»ö¡§ ¤¤¤Á¤´1¥Ñ¥Ã¥¯À¹¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¹â¤µ30ÑÄ¶¤¨¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥Ñ¥Õ¥§¡ÊÇÛ¿®Æü¡§2019.04.01¡Ë
¡ÈÅÝ¤·¤Æ¡É¿©¤Ù¤ë¤ÈÌ¾¸Å²°¤ÇÏÃÂê¤ÎÄ¶ÆÃÂç¥Ñ¥Õ¥§
¹ñ»º·ª100%¤Î¥Þ¥í¥ó¥¯¥ê¡¼¥à¤¬¤°¤ë¤°¤ë¤ÈÀÑ¤ß¾å¤¬¤Ã¤¿¥Ñ¥Õ¥§¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç1ËÜ¤ÎµðÌÚ¤Î¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¤«¡©¤³¤ì¤ò¡ÈÌÚ¤¬ÅÝ¤ì¤ë¤¾¡¼¡ª¡É¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¡Ö¥Æ¥£¥ó¥Ð¡¼¡ª¡×¤È¶«¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢¤ª»®¤ËÅÝ¤·¤Æ¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬¤ª·è¤Þ¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡ª
¢£Sweet of Oregon¡Ê¤¹¤¤¡¼¤È ¤ª¤Ö ¤ª¤ì¤´¤ó¡Ë
½»½ê¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÌ¾Åì¶èËÒ¤Î¸¶2-607
TEL¡§0120-875-201
±Ä¶È»þ´Ö¡§10¡Á19»þ¡Ê¥«¥Õ¥§¤Ï12¡Á17»þ ¢¨LO17»þ30Ê¬¡Ë
ÄêµÙÆü¡§·îÍË¡Ê½ËÆü¤Î¾ì¹ç¤ÏÍâÆü¡Ë
¢£»²¹Íµ»ö¡§ ¤»¡¼¤Î¤Ã¡¢¥Æ¥£¥ó¥Ð¡¼¡ª¡ÈÅÝ¤·¤Æ¡É¿©¤Ù¤ë¤ÈÌ¾¸Å²°¤ÇÏÃÂê¤ÎÄ¶ÆÃÂç¥Ñ¥Õ¥§¡ÊÇÛ¿®Æü¡§2019.04.15¡Ë
¤¤¤Á¤´¼í¤êÈ¯¾Í¤ÎÃÏ¤Ç¡¢Ìó1¥Ñ¥Ã¥¯Ê¬»È¤Ã¤¿ìÔÂô¤¤¤Á¤´¥Ñ¥Õ¥§
ÌÀ¼£30Ç¯º¢¤«¤éºÏÇÝ¤ò»Ï¤á¤¿¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡×¤Ï¡¢¤¤¤Á¤´¼í¤ê´Ñ¸÷ÇÀ±à¤ÎÀè¶î¤±¡£ÅÚÆü¤Î¤ß¸ÂÄê5¸Ä¤Î¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ñ¥Õ¥§¡×¡Ê1600±ß¡Ë¤Ï¡¢¤¤¤Á¤´£±¥Ñ¥Ã¥¯¼å¤òìÔÂô¤Ë»È¤¤¡¢¹â¤µ¤ÏÌó20cm¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¿¿²£¤«¤éÁÀ¤¦¥¢¥ó¥°¥ë¤À¤È¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ë¼Ì¿¿¤¬»£¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£»²¹Íµ»ö¡§ Í¼¾Æ¤±¤ÎµÕ¤µÉÙ»Î¤ËÆÃÂç¤¤¤Á¤´¥Ñ¥Õ¥§¡ª¼Ì¿¿¤«¤é¸«¤Ä¤±¤ëÎ¹6ÁªinÀÅ²¬¡ÊÇÛ¿®Æü¡§2019.04.15¡Ë
µþÅÔ¡¢Âçºå¡¢Ê¼¸Ë¡Ä5·ï
½Ü¤Î¶Ë¾å¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Î¥«¥Õ¥§¡õ¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¤Î¥Ñ¥Õ¥§
»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë²ÌÊª¤Ï¡¢¤ªÅ¹¤ÎËÜ¼Ò¤¬¤¢¤ë¶å½£»º¤¬Ãæ¿´¡£Æî¹ñ¤ÎÂÀÍÛ¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËÍá¤Ó¤Æ°é¤Ã¤¿²ÌÆù¤Ï¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¯¤Æ¡¢´Å¤ß¤âÇ»¸ü¤Ç¤¹¡£½Õ¤ÏÊ¡²¬¸ÂÄê¤ÎÂçÎ³¤¤¤Á¤´¡Ö¤¢¤Þ¤ª¤¦¡×¡¢²Æ¤ÏµÜ¸ÅÅç¤Î¥Þ¥ó¥´¡¼¤ä¼¯»ùÅç»º¤Î´»µÌ¡ÖÉÔÃÎ²Ð¡Ê¤·¤é¤Ì¤¤¡Ë¡×¤Ê¤É¡£½©¤Ï¤¤¤Á¤¸¤¯¤ä¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤Ê¤É¤¬ÅÐ¾ìÍ½Äê¤À¤½¤¦¡£
◼︎HARVEST DAYS
½»½ê¡§µþÅÔÉÜµþÅÔ»Ô²¼µþ¶è±¨´ÝÄÌ»Í¾ò²¼¥ë¿å¶ä²°Ä®620
ÅÅÏÃ¡§075-343-8080
»þ´Ö¡§11¡Á23»þ
ÄêµÙÆü¡§ÌµµÙ
¢£»²¹Íµ»ö¡§ »Ä½ë¤ÎÈþÈ©¥±¥¢¤Ë¤â¡£½Ü¤Î¶Ë¾å¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Î¥«¥Õ¥§¡õ¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡ÊÇÛ¿®Æü¡§2018.09.04¡Ë
¥±¡¼¥¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÂ¥Ñ¥Õ¥§¤¬ÏÃÂê¡ªÉ÷Î®¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬¤ª¤¤¤·¤ª¤¹¡Á
ÁÏ¶ÈÅö»þ¤«¤éÂ³¤¯¡ÖÀù¤êÂçÆ¦¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¼«²ÈßäÀù¤¤ÊÊ´¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÏÂÍÎ²Û»Ò¤âÅ¸³«¤¹¤ëÏ·ÊÞ¡£¾Ç¤¬¤·¤¤ÊÊ´¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¤Î¤»¤Æ¡¢¤¹¤Ã¤¤êÀ°¤¨¤é¤ì¤¿É½ÌÌ¡£¤ï¤Ó¤µ¤Ó¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤ÊÃ¼Àµ¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¤Ç¡¢»×¤ï¤º¼Ì¿¿¤Ë»£¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¡Ö¤¤ÊÊ´¥Ý¥Ã¥È¡×¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤·Ú¤ËÄÉ²Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
◼︎µÈ¾Í²ÛÎÀ µÀ±àËÜÅ¹
½»½ê¡§µþÅÔÉÜµþÅÔ»ÔÅì»³¶è¸ÅÌçÁ°ÄÌÅìÂçÏ©ÅìÆþ¥ëÀÐ¶¶Ä®306
TEL¡§075-708-5608
±Ä¶È»þ´Ö¡§ 10¡Á19»þ¡Ê¥«¥Õ¥§¤Ï11~19»þ¡¢18»þ30Ê¬LO¡Ë
ÄêµÙÆü¡§Ìµ
¢£»²¹Íµ»ö¡§ µþÅÔÈ¯¢ª¥±¡¼¥¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÂ¥Ñ¥Õ¥§¤¬ÏÃÂê¡ªÉ÷Î®¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬¤ª¤¤¤·¤ª¤¹¡Á¡ÊÇÛ¿®Æü¡§2018.10.07¡Ë
¡ÉÈ¬É´²°¤Î²Ç¡É¤¬ºî¤ë¥¹¥¤¡¼¥Ä¡Ömomovege¡Ê¥â¥â¤Ù¥¸¡Ë¡×¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ñ¥Õ¥§
¤´¼ç¿Í¤¬È¬É´²°¤µ¤ó¤Ç¡¢¤¹¤°¤½¤Ð¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÌîºÚÉô¤ò¼è¤ê»ÅÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Ê¸»úÄÌ¤ê¡ÈÈ¬É´²°¤Î²Ç¡É¤Î¤ªÅ¹¡£¤³¤À¤ï¤ê¤Î¾Æ¤°ò¥Ñ¥Õ¥§¤Ï°òÀìÍÑ¤Î¾Æ¤µ¡¤Ç2¡Á3»þ´ÖÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÃúÇ«¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¢£È¬É´²°¤Î²Ç¤¬ºî¤ë momovege
½»½ê ÂçºåÉÜÇð¸¶»ÔÀ¶½§2-4-20
TEL 072-943-4389
±Ä¶È»þ´Ö¡§14»þ30Ê¬¡Á18»þ¡Ê17»þ45Ê¬LO¡Ë
ÄêµÙÆü¡§ÆüÍË
¢£»²¹Íµ»ö¡§ Âçºå¡Ömomovege¡Ê¥â¥â¤Ù¥¸¡Ë¡×¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ñ¥Õ¥§¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¡ª¡ÉÈ¬É´²°¤Î²Ç¡É¤¬ºî¤ë¥¹¥¤¡¼¥Ä¤È¤Ï¡©¡ÊÇÛ¿®Æü¡§2018.08.27¡Ë
¿À¸Í½÷»Ò¤ò¥¥å¥ó¥¥å¥ó¤µ¤»¤Æ¤ëHANAZONO CAFE¤ÎÆÃÀ½¥¹¥¤¡¼¥Ä
¿À¸Í¤Î¿Íµ¤¥¨¥ê¥¢¡¢¥È¥¢¥¦¥¨¥¹¥È¤ÇÉÔÆ°¤Î¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¡ÖHANAZONO CAFE¡×¡£¡Ö¤Ç¤¤ë¤À¤±ÃÏ¸µ¡¦¿À¸Í¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ò»È¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¤Ç¤¤¿µ¨Àá¤Î¥Ñ¥Õ¥§¤Ï¡¢½Ü¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤òìÔÂô¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åß¾ìÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥Ù¥ê¡¼¤Î¥ß¥ë¥Õ¥£¡¼¥æ¥Ñ¥Õ¥§¡×¤Ï¡¢¥ß¥ë¥Õ¥£¡¼¥æ¤Î¤è¤¦¤Ë¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ä¥¢¥¤¥¹¤Ê¤É¤¬²¿ÁØ¤Ë¤â½Å¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÌ£¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¢£»²¹Íµ»ö¡§ ¿À¸Í½÷»Ò¤ò¥¥å¥ó¥¥å¥ó¤µ¤»¤Æ¤ëHANAZONO CAFE¤ÎÆÃÀ½¥¹¥¤¡¼¥Ä¡ÊÇÛ¿®Æü¡§2019.03.09¡Ë
KOBE¤Î¿¹¤Ç¥ê¥¹¤ÎÍ¶ÏÇ¡©¤«¤ï¤¤¤¯¤ÆÈþÌ£¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥§¤Ë°ìÌÜ¹û¤ì
Å¹¤òË¬¤ì¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬ÃíÊ¸¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥Ñ¥Õ¥§¤¬¡Ö¥ê¥¹¤ÎÍ¶ÏÇ¡×¤È¡Ö¥ê¥¹¤Î´î¤Ó¡×¡£²ÚÔú¤Ê¥°¥é¥¹¤Î¾å¤ËÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ç¤Î¤ë¡¢¥ê¥ó¥´¤È¥ß¥«¥ó¤¬¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ç¤¹¡£¥°¥é¥¹¤Î¤Ê¤«¤Ï¡¢¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¤äÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¡¢¥¢¥¤¥¹¤Ê¤ÉÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥±¡¼¥¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢°ã¤¦¥ì¥¤¥ä¡¼¤Î¥Ñ¥Õ¥§¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£»²¹Íµ»ö¡§ KOBE¤Î¿¹¤Ç¥ê¥¹¤ÎÍ¶ÏÇ¡©¤«¤ï¤¤¤¯¤ÆÈþÌ£¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥§¤Ë°ìÌÜ¹û¤ì¡ÊÇÛ¿®Æü¡§2019.07.12¡Ë
¹Åç¡¢°¦É²¡Ä4·ï
±À¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Õ¤ï¤Õ¤ï¿©´¶¡ªÀ¸¥¯¥ê¡¼¥àÀìÌçÅ¹¤Î¡ÖÀ¸¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¥Ñ¥Õ¥§¡×
¡ÖÀ¸¥¯¥ê¡¼¥àÀìÌçÅ¹CUMONIWA¡×¤Ç¿Íµ¤¤Ê¤Î¤¬¡¢À¸¥¯¥ê¡¼¥à¤Î¥ß¥ë¥¯´¶¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÌ£¤ï¤¨¤ë¡ÖÀ¸¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¥Ñ¥Õ¥§¡×¡£¥«¥Ã¥×¤Ë¤Ï¡¢¥Ñ¥ó¥Ê¥³¥Ã¥¿¡¢¥¹¥Ý¥ó¥¸¡¢¤¯¤À¤¤¤¿¥³¡¼¥ó¡¢À¸¥¯¥ê¡¼¥à¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢°ìÈÖ¾å¤ËÀ¸¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤¬¤Î¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£»²¹Íµ»ö¡§ ±À¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Õ¤ï¤Õ¤ï¿©´¶¡ªÀ¸¥¯¥ê¡¼¥àÀìÌçÅ¹¤Î¡ÖÀ¸¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¥Ñ¥Õ¥§¡×¡ÊÇÛ¿®Æü¡§2019.05.12¡Ë
¹ÅçµÜÅç¡Ö¤ê¤é¤Ã¤¯¤ÞÃãË¼¡×¤Î¤â¤ß¤¸¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¥Ñ¥Õ¥§
ÆüËÜ¤ÎÌÚÂ¤ÅÁÅý·úÃÛ¤ÈÌÚ¤Î²¹¤â¤ê¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÂ¤¤é¤ì¤¿¡ÖµÜÅç¡¡¤ê¤é¤Ã¤¯¤ÞÃãË¼¡×¡£¤Á¤ç¤³¤ó¤ÈÇÁ¤¯¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¥Ñ¥Õ¥§¤Ï¡¢¥¹¥¤¡¼¥Ä¥á¥Ë¥å¡¼¤Î°ìÈÖ¿Íµ¤¡ªµÜÅç¤Î¹ÈÍÕÃ«¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¹ÈÍÕ¤ä¡Ö¸·Åç¿À¼Ò¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿ÀÖ¤¤Ä»µï¤Ê¤É¡¢µÜÅç¤é¤·¤µ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¾þ¤ê¤Ä¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£»²¹Íµ»ö¡§ ¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤âÂ¿¿ô¡ªµÜÅç¡Ö¤ê¤é¤Ã¤¯¤ÞÃãË¼¡×¤Ï¡È¤«¤ï¤¤¤¤¡É¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ÊÇÛ¿®Æü¡§2019.06.05¡Ë
¥Ñ¥Õ¥§¤ÎÃæ¿È¤Ë¤É¤¤É¤¡ªËè²ó°ã¤¦Ì£¤¬³Ú¤·¤á¤ëÀäÉÊ¥Ñ¥Õ¥§
ÀÖ¤¤Èâ¤È²°º¬¤¬ÌÜ°õ¤Î¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥«¥Õ¥§¡Ö¥«¥Õ¥§¥ì¥ª¡¼¥Í¡×¤Î¥Ñ¥Õ¥§¡£²¼¤«¤é¡¢¥¼¥ê¡¼¡¦¥Õ¥ì¡¼¥¯¡¦¥¹¥Ý¥ó¥¸¡¦¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¡¦¥±¡¼¥¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ä¥¯¥ê¡¼¥à¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¡ª½÷»Ò¤¬Âç¹¥¤¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ãæ¿È¤ÏÆü¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¡¢Íè¤ë¤¿¤Ó¤Ë¿·¤·¤¤Ì£¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¢£»²¹Íµ»ö¡§ ¥Ü¥ê¥å¡¼¥ß¡¼¤Ê¤Î¤Ë¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¡ªËèÆü°ã¤¦Ì£¤¬³Ú¤·¤á¤ëÀäÉÊ¥Ñ¥Õ¥§¡ÊÇÛ¿®Æü¡§2018.10.14¡Ë
ÞûÀÐ¤æ¤«¤ê¤Î¡Ö°¦¾¾Äâ¡×¥Ü¥ê¥å¡¼¥àËþÅÀ¤Î¡Ö°¦É²¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ñ¥Õ¥§¡×
²ÆÌÜÞûÀÐ¤¬´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤À¤È¤¤¤¦°¦¾¾Äâ¤Î¥¤¥Á¥ª¥·¤Ï¡¢½Ü¤Î°¦É²»º¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»È¤Ã¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ç¤¹¡£¡Ö°¦É²¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ñ¥Õ¥§¡×¤Ï¥Ü¥ê¥å¡¼¥àËþÅÀ¡ª¥·¥§¥¢¤·¤Æ¿©¤Ù¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤«¤â¡£¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Î¼ïÎà¤Ïµ¨Àá¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î»þ¤Î½Ü¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¡ª
◼︎ÞûÀÐàÝàêÅ¹ °¦¾¾Äâ
TEL¡§089-993-7500
½»½ê¡§°¦É²¸©¾¾»³»Ô°ìÈÖÄ®3-3-7
±Ä¶È»þ´Ö¡§10»þ30Ê¬¡Á17»þ30Ê¬¡ÊÅßµ¨¤Ï11»þ¡Á16»þ30Ê¬¡Ë
ÄêµÙÆü¡§·îÍË¡Ê½ËÆü¤Î¾ì¹ç¤Ï±Ä¶È¡Ë
¢£»²¹Íµ»ö¡§ ¥ì¥È¥í¥â¥À¥ó¤Ê¶õ´Ö¤Ç°¦É²¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ò¡£ÞûÀÐ¤æ¤«¤ê¤Î¡Ö°¦¾¾Äâ¡×¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡ÊÇÛ¿®Æü¡§2018.11.11¡Ë
Ê¡²¬¡¢Ä¹ºê¡¢·§ËÜ¡¢¼¯»ùÅç¡¢²Æì¡Ä5·ï
¥³¥í¥ó¤È¤Î¤ëÎë¤ÎºÇÃæ¤¬¥¥å¡¼¥È¡ªÌ¾Êª¡Ö¤¹¤º¤Î¥Ñ¥Õ¥§¡×
1ÈÖ¿Íµ¤¤Î¡Ö¤¹¤º¤Î¥Ñ¥Õ¥§¡×¤Ï¡¢ÏÂ¤Î´ÅÌ£¤ÈÂ¿ºÌ¤Ê¥Õ¥ë¡¼¥Ä¡¢¤½¤ì¤Ë¼«²ÈÀ½¥¢¥¤¥¹¤¬Æþ¤ë¤Ë¤®¤ä¤«¤ÊÏÂ¥Ñ¥Õ¥§¤Ç¤¹¡£¤¦¤°¤¤¤¹Æ¦¡¦¤È¤éÆ¦¡¦¾®Æ¦¤È¿åÍÓæ½¤È¤¤¤¦ÏÂ²Û»Ò¤ÎÌ£¤È¡¢¥¤¥Á¥´¤ä¥á¥í¥ó¡¢¥Ñ¥Ñ¥¤¥ä¤Ê¤É¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤¬°Õ³°¤Ê¤Û¤É¤Ë¹¥ÁêÀ¡£
¢£»²¹Íµ»ö¡§ ËÜÅ¹¤À¤±¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¡ª¸Þ´¶¤Ç°¦¤Ç¤¿¤¤¡¢Îë·ü¡Ö¤¹¤º¤Î¥Ñ¥Õ¥§¡×¡ÊÇÛ¿®Æü¡§2018.09.03¡Ë
¥Õ¥ë¡¼¥Ä²°¤µ¤ó¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤¤¤Á¤´¤¬¤Æ¤ó¤³À¹¤ê¡ª¥¥é¥¥é¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë·Ï¥Ñ¥Õ¥§
¡Ö¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤¤¤ï¤Ê¤¬¡×¤Î¿Íµ¤¤Î¥ï¥±¤Ï¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ò»È¤Ã¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä¤òÌ£¤ï¤¨¤ëÅ¹Æâ¤Î¥¤¡¼¥È¥¤¥ó¥³¡¼¥Ê¡¼¡£¥Õ¥ë¡¼¥Ä²°¤µ¤ó¤À¤±¤Ë¡¢¹âµé¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤òÀË¤·¤²¤â¤Ê¤¯»È¤Ã¤¿ìÔÂô¤Ê¥Ñ¥Õ¥§¤ä¥¼¥ê¡¼¡¢¥¸¥å¡¼¥¹¤¬¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤¤¤ï¤Ê¤¬
½»½ê¡§Ä¹ºê»ÔÊ¿ÏÂÄ®9-8´ä±Ê¥Ó¥ë1F
TEL¡§095-844-4311
±Ä¶È»þ´Ö¡§9¡Á19»þ¡Ê¥¤¡¼¥È¥¤¥ó¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ï10¡Á18»þ¡¢¢¨11¡Á3·î¤Ï¡Á17»þ¡Ë
µÙ¤ß¡§ÆüÍË
¢£»²¹Íµ»ö¡§ ¥Õ¥ë¡¼¥Ä²°¤µ¤ó¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤¤¤Á¤´¤¬¤Æ¤ó¤³À¹¤ê¡ª¥¥é¥¥é¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë·Ï¥Ñ¥Õ¥§¡ÊÇÛ¿®Æü¡§2019.01.21¡Ë
ÇÀ±à¼«Ëý¤Î¤¤¤Á¤´¤®¤Ã¤·¤ê¡ª·§ËÜ¤Î¿·Ì¾Êª¡ÖÀÖ¤¯¤Þ¡×
KICHIJIEN Cafe¤Ç¿Íµ¤¤Î¡ÖÀÖ¤¯¤Þ¡×¡Ê880±ß¡Ë¤Ï¡¢Åà¤é¤»¤¿´°½Ï¤¤¤Á¤´¤ò¤«¤É¹¤Î¤è¤¦¤Ëºï¤Ã¤¿¥·¥ã¡¼¥Ù¥Ã¥È¾õ¤Î¤¤¤Á¤´¤È¡¢¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼µíÆý¤Çºî¤é¤ì¤¿¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¡¢µ¨Àá¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Îä¤¿¤¤¥Ñ¥Õ¥§¡ª
¢£»²¹Íµ»ö¡§ ÇÀ±à¼«Ëý¤Î¤¤¤Á¤´¤®¤Ã¤·¤ê¡ª·§ËÜ¤Î¿·Ì¾Êª¡ÖÀÖ¤¯¤Þ¡×¤Ã¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡©¡ÊÇÛ¿®Æü¡§2019.07.23¡Ë
¹ÔÎó³Ð¸ç¤ÎÂç¿Íµ¤Å¹¡Ö¤¢¤«¤ÍàÝàê´Û¡×¤Î²Öºé¤¯¤è¤¦¤ÊÀäÉÊ¥Ñ¥Õ¥§
¤³¤ì¤¾µÊÃãÅ¹¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤¿¤Á¤òÃæ¿´¤Ë°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ëÀµÅýÇÉ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¡Ö¤¢¤«¤ÍàÝàê´Û¡×¡£¤³¤³¤ØÍè¤¿¤é¥Þ¥¹¥È¤Ç¤¿¤Î¤ß¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢µ¨Àá¤Î¥Ñ¥Õ¥§(1000±ß)¡£¥¤¥Á¥´¡¢¥á¥í¥ó¡¢Åí¡¢·ª¡¦³Á¡¦Íü¤È¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Î½Ü¤Î»þ´ü¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢1Ç¯¤Ç4¼ïÎà¤Î¥Ñ¥Õ¥§¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¢£»²¹Íµ»ö¡§ ¹ÔÎó³Ð¸ç¤ÎÂç¿Íµ¤Å¹¡Ö¤¢¤«¤ÍàÝàê´Û¡×¤Î²Öºé¤¯¤è¤¦¤ÊÀäÉÊ¥Ñ¥Õ¥§¡ÊÇÛ¿®Æü¡§2019.07.23¡Ë
¸ÅÌ±²È¥«¥Õ¥§¡ÖCALiN cafe&zakka¡×¤Ç¥¥å¡¼¥È¤Ê¥Ñ¥Õ¥§¤ò
²°²æÃÏÅç¤Ë¤¢¤ë¡¢ÃÛ40Ç¯°Ê¾å¤Î¸ÅÌ±²È¤ò¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¥«¥Õ¥§¡£¸ÅÌ±²È¤ÎÉ÷¹ç¤¤¤ò»Ä¤·¤Ä¤Ä¡¢¥¢¥ó¥Æ¥£¡¼¥¯Ä´¤Î²È¶ñ¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¶õ´Ö¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«²ÈÀ½¥Ð¥Ë¥é¥¢¥¤¥¹¤È¾®¤µ¤¯¥«¥Ã¥È¤·¤¿¥É¡¼¥Ê¥Ä¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¥¼¥ê¡¼¤¬¹¥ÁêÀ¤Î¥É¡¼¥Ê¥Ä¥Ñ¥Õ¥§¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¢£CALiN cafe&zakka¡Ê¤«¤é¤ó ¤«¤Õ¤§¤¢¤ó¤É¤¶¤Ã¤«¡Ë
½»½ê¡§Ì¾¸î»Ô±¿Å·¸¶522
TEL:0980-52-8200
±Ä¶È»þ´Ö¡§11»þ¡Á16»þ30Ê¬LO¡Ê¥é¥ó¥Á¤Ï¡Á15»þLO¡Ë
ÄêµÙÆü¡§·îÍË
¢£»²¹Íµ»ö¡§ ¤ï¤¶¤ï¤¶¹Ô¤¤¿¤¤¡ª²ÆìÈþ¤é³¤¿åÂ²´Û¼þÊÕ¤ÎÅç¿©ºà¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥«¥Õ¥§4Áª¡ÊÇÛ¿®Æü¡§2019.08.30¡Ë
¡ü·ÇºÜ¤ÎÆâÍÆ¤Ï¼èºà»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤Þ¤¹¡£ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´ÍøÍÑ¤ÎºÝ¤Ë¤Ï»öÁ°¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ü¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢¡Ø¤ë¤ë¤Ö¡õmore.¡Ù¤Î²áµî¤Ë·ÇºÜ¤·¤¿µ»ö¤ò¤â¤È¤ËºîÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£