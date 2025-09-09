片想いの男性とLINEでやりとりするなら、避けたほうがいいこと９パターン
片想いの男性のLINE IDを見事ゲット！ここからガンガン攻めたくなる気持ちはわかりますが、それがかえって恋の破綻を招く結果になることもあるようです。そこで今回は、10代から20代の独身女性500名に聞いたアンケートを参考に「片想いの男性とLINEでやりとりするなら、避けたほうがいいこと９パターン」をご紹介します。
【１】タダだからとむやみにせがむ「無料通話」
「さびしさのあまり電話しまくってたら、知らない間にブロックされてました」（10代女性）というように、いくら無料でも、通話を要求しすぎるのは避けたほうが良いようです。相手からかかってきたら応じるくらいのペースがちょうど良いかもしれません。
【２】会話が続くようにと仕掛けても、かえって負担になる「質問攻め」
「セオリー通りにいったらうざがられたという…」（20代女性）というように、やみくもに問いかけを連投するのは避けたほうが良いようです。相手によっては「直接しゃべるならともかくメッセージで濃い話をするのは苦手」というタイプもいるので、見極めが肝心でしょう。
【３】おはようからおやすみまで、他愛もない「四六時中接続」
「相手の懐に入り込むつもりが拒否られました（笑）」（10代女性）というように、起きている間中LINEでつながりたがるのは避けたほうが良いようです。「いまランチ！」などどう返せばいいのかわからない報告メッセージも頻度を考える必要があるでしょう。
【４】あまりにも速すぎて気持ち悪い「即既読・即レス」
「彼からのメッセージが嬉しくて速攻で返してたら、微妙に引かれました」（20代女性）というように、不自然なほどの即既読・即レスは避けたほうが良いようです。たとえメッセージを読んでしまっても、返事はひと呼吸おいたほうが良いかもしれません。
【５】深夜や仕事中など、「相手の都合を無視した時間帯の連絡」
「邪魔だったのか、通知をオフにしてました」（10代女性）というように、自分勝手な時間帯の連絡は避けたほうが良いようです。そのためにはまず相手の生活リズムを把握したいところです。
【６】軽すぎて返事に困る「短すぎるメッセージ」
「友達からもよく『会話を終わらせたいの？』と指摘されます…」（20代女性）というように、あまりにそっけないメッセージばかり送るのは避けたほうが良いようです。うっかりやりとりを終わらせてしまった場合は、相手の返事を待たず新しい話題を振るようにしましょう。
【７】反応に困る「かわいいスタンプ」
「女の子がかわいいと思うセンスは通じないことも多いので、期待するとダメ」（20代女性）というように、自分の感覚で「いい！」と思うスタンプを送りつけるのは避けたほうが良いようです。あくまで相手が「かわいいね」と反応したときだけ多用するようにしましょう。
【８】重すぎて返事に困る「長文メッセージ」
「長すぎて返事が面倒になったみたい…」（10代女性）というように、受け手の負担になりそうな長文メッセージは避けたほうが良いようです。もっとも相手が長文派なら、ペースをあわせて自分も長めに返すなど柔軟に対応したいところです。
【９】既読スルーを無視した「しつこい連続送信」
「うざがられて、最終的にはフェードアウトされました」（10代女性）というように、空気を読まない連続送信は避けたほうが良いようです。相手の気持ちがのってきていないのに好意を隠さないメッセージの連投にも注意したいものです。
たとえ相手があなたのことを「いいな」と思っていても、LINEでのコミュニケーションが激しすぎると引いてしまうこともあるようです。あまりツールに頼りすぎず、直接会う機会を増やしたほうが関係が進展するかもしれません。（熊山 准）
【調査概要】
期間：2014年4月26日から27日まで
対象：合計500名（10代、20代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査
