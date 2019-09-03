『ファミリーマートの今週の新商品』から注目フードをピックアップ。2019年9月3日（火）から順次発売される新商品には、勢い衰えないタピオカがパフェになって新登場。数か月前に「タピオカミルクティーパフェ」が発売されたにもかかわらず早くも新作の発売だ。タピラーは要チェック！



高菜いなり寿司 119円（税込128円）

■販売地域

東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

■商品概要

甘みのあるいなり皮で、ピリ辛高菜混ぜ飯を包んだお寿司。高菜混ぜ飯は、昆布だしと煎胡麻で風味を引きたて、最後にラー油と一味を混ぜ合わせたピリ辛な仕立て。

はらこめし（鮭といくら） 135円（税込145円）

■販売地域

東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

■商品概要

宮城県の郷土料理、はらこ飯を参考にしたおむすび。鮭の出汁を加えて炊く事で１口目から鮭の旨みを感じられるご飯に、鮭といくらをトッピング。

鶏そぼろ弁当 276円（税込298円）

■販売地域

東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

※九州地方の一部では取り扱いなし。

■商品概要

鶏もも肉を使用したそぼろ、玉子そぼろ、信州菜をごはんの上に盛り付けたお弁当。鶏そぼろはしょうゆや本みりん、おろししょうがなどを使った甘辛い味わいが特徴。ふんわり仕上げた玉子そぼろは、だし感のある仕立て。

ブリオッシュクリームパン 128円（税込138円）

■販売地域

北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

■商品概要

ブリオッシュ生地にカスタードクリームを包み、焼き上げた後にホイップを注入したパン。

お好み焼きみたいなパン 128円（税込138円）

■販売地域

北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

■商品概要

もちもちの生地に、お好み焼き風フィリングを絞り、かつおぶし、ソース、マヨネーズをトッピングし焼き上げた、まるでお好み焼きみたいなパン。

栗あんぱん 128円（税込138円）

■販売地域

東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

■商品概要

甘栗粒の甘納豆が入った栗の形のあんぱん。

旨辛麻婆まぜそば 462円（税込498円）

■販売地域

東北、関東、東海、北陸、関西、九州、沖縄

■商品概要

全粒粉入りの麺を使用。豆板醤や花椒のきいた麻婆あんにピリ辛の肉みそと豆腐、キャベツ・にんじん・たまねぎ・もやしの野菜炒め、ラー油、ねぎを盛り付けたまぜそば。

増量半熟玉子と蒸し鶏のサラダ 249円（税込268円）

■販売地域

北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

■商品概要

野菜、蒸し鶏、玉子を一度に摂れる野菜サラダ。

1週間限定（9/3〜9まで）で蒸し鶏20%増量を実施。

チーズつくね串 125円（税込135円）

■販売地域

北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

［数量限定］

■商品概要

つくねに相性の良いチェダーチーズを使用した串。

安納芋のクレープ 276円（税込298円）

■販売地域

北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

［数量限定］

■商品概要

表面を炙ったスイートポテトをまるごと使用。種子島産安納芋ペーストを増量し、甘みをアップしたクレープ。

タピオカパフェ〜カフェラテ〜 239円（税込258円）

■販売地域

北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

［数量限定］

■商品概要

カフェラテプリンをベースに、タピオカとコーヒーゼリーをトッピングしたパフェ。

今週の総評

タピオカも気になるが、9月になり「栗あんぱん」や「安納芋のクレープ」など秋らしい商品も姿を見せてきた。だが、秋の香りはまだまだ匂い始めたばかり。この先どんどん登場するであろう季節商品に期待したい。