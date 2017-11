1940年の採用当時、世界最高の能力を備え、無敵を誇った日本海軍の名戦闘機「零戦」。その栄光と悲劇を、神立尚紀氏は1995年から20年間、取材しつづけてきた。それは「残された時間」との闘いでもあった。高齢化する元搭乗員たちの貴重な証言から著作を紡ぎあげたその軌跡を、『証言 零戦 真珠湾攻撃、激戦地ラバウル、そして特攻の真実』を上梓した神立氏が語る。

トランプとRemember PearlHarbor

平成29(2017)年11月5日にはじめて来日し、安倍首相とともに日米関係の蜜月ぶりをアピールしたアメリカのトランプ大統領は、来日に先立ってハワイで米太平洋艦隊司令部を視察、続いて、昭和16(1941)年12月8日(日本時間)の日本海軍機動部隊による真珠湾攻撃で撃沈された戦艦「アリゾナ」の乗組員を追悼するアリゾナ記念館を訪問、戦没者を追悼した。

トランプ大統領はさらに、11月4日、ツイッターに

Thank you to our GREAT Military/Veterans and @PacificCommand.

Remember #PearlHarbor. Remember the @USSArizona!

A day I’ll never forget.

2017/11/04 16:08

(私たちの偉大な軍人、退役軍人と太平洋軍に感謝します。

真珠湾を忘れるな。アリゾナを忘れるな!

この日を私はけっして忘れない。

2017年11月4日 16時8分)

と投稿している。

太平洋戦争の終結から72年、真珠湾攻撃から76年もの歳月が経ち、いまや、日本とアメリカは無二の同盟国となった。「あの戦争」についても、これまで、さまざまな形で和解と相互理解のための交流が続けられてきた。

平成28(2016)年5月27日、オバマ大統領が広島を訪問したことは記憶に新しいが、十数年前までは毎年のように、真珠湾作戦に参加した日本海軍の元搭乗員が慰霊式典やシンポジウムに出席し、米軍の退役軍人らと抱き合って互いを赦し合ってきた歴史がある。

真珠湾攻撃に参加した日本側の搭乗員は、ことごとく「対空砲火のあまりの反撃の早さに、アメリカは、すでに開戦準備を整えていたとしか思えない」と証言する。そんな疑念も肚に収めた上での和解の積み重ねであったはずだ。

トランプ大統領の“Remember PearlHarbor.”のつぶやきの真意は伝わってこないが、かつて真珠湾攻撃を非難し米国世論を一つにまとめた、当時のルーズベルト大統領演説の一節であるこの言葉が、いまもアメリカ大統領から、世界中に発信される形で出てくるという事実は、「あの戦争」の根深さと、「真珠湾攻撃」がアメリカにとっていかに忘れられない出来事であるかを物語っていると思う。

零戦の誕生

真珠湾攻撃に参加した海軍機は、「赤城」「加賀」「蒼龍」「飛龍」「翔鶴」「瑞鶴」の六隻の空母を発艦した零式艦上戦闘機(零戦)七十八機、九九式艦上爆撃機(九九艦爆、急降下爆撃)百二十九機、九七式艦上攻撃機(九七艦攻、雷撃、水平爆撃)百四十三機の合計三百五十機。

なかでも、太平洋戦争の全期間を通して日本海軍の主力戦闘機として戦い続けたのが、零戦だった。

零戦の開発は、いまから80年前の昭和12(1937)年5月、原型である「十二試艦上戦闘機(十二試艦戦)」の計画要求書案が、海軍から三菱重工、中島航空機の両社に示されたことから始まった。両社が計画要求書案を検討中に支那事変(日中戦争)がはじまり、さらに要望が追加されて、当時の技術水準では不可能とも思える高度な計画要求になった。

従来の九六式艦上戦闘機(九六戦)の武装は七・七ミリ固定機銃が二挺のみ。だが、その軽快な旋回性能には定評がある。十二試艦戦では、その九六戦と同等の空戦性能を維持しながら、さらなるスピードと、戦闘機では世界初となる二十ミリ機銃二挺を加えた重武装、さらに九六戦の約二倍におよぶ航続力が要求された。

旋回性能と高速性能だけをとっても、翼面荷重(主翼の一平方メートルあたりの機体重量)を小さくすれば小回りは利かせられるが、スピードを高くするには翼面荷重が大きい方が有利になるなど、相反する要素が含まれていて、これらすべてを同時に満足させることはきわめて困難なことであったのだ。

この過酷な要求性能に中島は試作を辞退、堀越二郎技師を主務者とする三菱の技術陣が総力を挙げ、創意工夫を凝らして設計し、海軍の要求を超える高性能を実現したのが、十二試艦上戦闘機、のちの零戦である。

「地獄への使者」

昭和15(1940)年7月、海軍に制式採用され、神武紀元二六〇〇年の末尾の〇をとって「零式艦上戦闘機」と名づけられたこの戦闘機は、同年9月13日、中国大陸・重慶上空で中華民国空軍のソ連製戦闘機約三十機と空戦、一機も失うことなく二十七機を撃墜(日本側記録)するという鮮烈なデビューを飾り、大陸の空を席巻した。

太平洋戦争が始まったのちも、鍛え抜かれた搭乗員の技倆もあいまってアメリカ、イギリスを主力とする連合軍機に対して圧倒的な強さを発揮し、「ゼロ・ファイター」の名は、神秘的な響きさえもって連合軍パイロットに怖れられた。

昭和18(1943)年、南太平洋・ソロモン諸島の航空戦で戦死した大野竹好中尉の遺稿となった手記には、ニューギニアで撃墜され、日本軍の捕虜となった米軍爆撃機・ボーイングB-17のパイロットが、日本側の訊問に対し、

"I saw two Zeros! And next second,I found myself in the fire. They were the angels of the hell to us"と戦慄しながら答えたことが記されている。「地獄への使者」――これが、連合軍パイロットが見た零戦の姿だった。

ところが、大戦中盤以降、反攻に転じた連合軍機と血みどろの戦いを繰り広げ、次々に繰り出される敵の新型機に次第に押されるようになり、ついには爆弾を抱いて搭乗員の命もろとも敵艦に突入する、特攻機としても使われるようになった。その戦いの軌跡は、まさに太平洋戦争の戦局の縮図と言っても過言ではない。

零戦が、いまも多くの日本人の心を捉えてやまないのは、優美な姿や活躍ぶりもさることながら、そんな、「平家物語」にも比すべき「栄光」と「悲劇」の両面をもって語られることにもよるのだろう。

戦後の「零戦ブーム」

だが、戦後七十二年が経ったいまもなお、零戦を駆って戦った搭乗員のことは、必ずしも正しく理解されているとは言えない。かつて日本海軍では存在しなかった「エース」という称号を冠した、零戦搭乗員に関する書籍がいまだに幅を利かせていることからも、そのことがうかがえる。

なぜこのようなことになったか。それは、戦後つくられた「零戦ブーム」の成り立ちに起因する。じつは、「零戦」の名が海軍から発表されたのは、制式採用から四年以上が経ち、戦争も終盤に入った昭和19(1944)年11月23日のこと。つまり、戦時中、「零戦」の名はほとんど国民に浸透していなかった。

「零戦」の名が広く知られるようになったきっかけは、昭和28(1953)年10月5日に刊行された、元零戦搭乗員・坂井三郎氏(中尉)の著書『坂井三郎空戦記録』(日本出版協同株式会社)である。

この本は、日本出版協同社長・福林正之氏が坂井氏にインタビューした聞き書きだったが、零戦がもっとも輝いていた時代に連合軍機を圧倒し、勝ち抜いた男の空戦記は、敗戦国日本の人々に夢と希望と勇気を与えた。

昭和27(1952)年4月28日、サンフランシスコ講和条約の発効で、占領軍の支配下にあった日本がようやく独立を取り戻したばかりの時期である。

『坂井三郎空戦記録』はベストセラーになり、それを契機として、さまざまな出版社が、零戦搭乗員の手記の体裁をとった本を出版、昭和30年代になると零戦が活躍する映画やテレビドラマが次々と制作され、少年マンガにも零戦が主役の作品が発表されるなど、一大ブームが巻き起こった。

このブームは、力道山を主役とするプロレスブームとも時期を同じくしている。敗戦による「ガイジン」コンプレックスが色濃く残っていた当時、アメリカ人の巨漢レスラーをなぎ倒す力道山の空手チョップと同じように、零戦がバタバタと敵機を撃墜する物語に人々は留飲を下げ、ささやかなプライドを満足させたのだ。

ところが、ブームに乗って出版されたこれら体験記や漫画には、致命的ともいえる欠点があった。それは、史実との整合性の杜撰なものが多かったことである。

戦後、米軍に接収された陸海軍の公文書は昭和33(1958)年4月になるまで返還されておらず、一次資料を閲覧することもできない。

防衛庁防衛研修所戦史室が編纂する公刊戦史『戦史叢書』の刊行が始まるのは昭和41(1966)年からのこと。つまり、いかに不正確な内容の本を書いても、第三者が検証する手段がない時期にブームが起きたために、誤まった情報やイメージが一人歩きしていたのだ。

零戦の正しい情報を求めて

戦後生まれの写真週刊誌カメラマンだった私が、ふとしたきっかけから元零戦搭乗員たちと出会い、インタビューを始めたのは戦後五十年の平成7(1995)年のこと。以来、三百名を超える元搭乗員をはじめ、五百名を超える旧海軍関係者や遺族に直接取材を重ねてきた。

「誤った情報やイメージが一人歩き」というのは、そんな取材を通しての実感でもある。

これまで、零戦に関する本は、それこそ星の数ほど刊行されていて、私ができることなど多くないと思っていたが、結果的に、平成9(1997)年に上梓した『零戦の20世紀』を皮切りに、20年の間に十冊を超える、零戦搭乗員にまつわるノンフィクションを刊行することができた。

私はこの人たちのことを、英雄として描きたいとは思わない。と言って、心ならずも戦争に翻弄された、かわいそうな被害者だとも思わない。ただ、昭和のはじめ、大空に憧れ、生まれた時代を精一杯に生きた青年たちがいたことを伝えたい。そんな一念で取材を続け、本を書き続けてきた。

新刊『証言 零戦 真珠湾、激戦地ラバウル、そして特攻の真実』(講談社+α文庫)は、『証言 零戦 生存率二割の戦場を生き抜いた男たち』『証言 零戦 大空で戦った最後のサムライたち』に続く、シリーズ三冊めの本である。

登場人物は六名。進藤三郎さん(少佐)は、重慶上空での零戦初空戦の指揮官で、真珠湾攻撃でも空母「赤城」分隊長として第二次発進部隊制空隊の零戦三十五機を率いた。

零戦を語る上で欠かせない著名な指揮官でありながら、戦後はかたくななまでに口を閉ざして表に出ることはなかった。

羽切松雄さん(中尉)は「ヒゲの羽切」の異名で知られた名物パイロットで、中国・成都の敵飛行場へ強行着陸して焼き討ちを試みたり、ソロモン戦線で機銃弾を受け、重傷を負っても、驚異的な回復力でふたたび大空で戦い続けたり、いわば昔の豪傑、武将のようなエピソードにこと欠かない人だったが、じつに緻密な理論派でもあった。

渡辺秀夫さん(飛曹長)は、搭乗員の相次ぐ消耗に、深刻な士官不足をきたした激戦地ラバウルの零戦隊で、23歳の下士官でありながら空中指揮官の大任を果たした。空戦で被弾、顔の右半面を失う重傷を負いながらも奇跡的に生還。私の取材に応じたのが、自身のことを語る最初で最後の機会になった。

加藤清さん(飛曹長)は、オーストラリア・ダーウィン上空で、イギリスの誇る名機・スピットファイアを圧倒、航空隊司令から特別に表彰されたことで知られる。やんちゃ坊主の面影を残す豪快な人だったが、やはり私以外の取材は受けていない。

中村佳雄さん(飛曹長)は、搭乗員の戦死率八割、平均生存期間三ヵ月と言われたラバウルで、誰よりも長い一年四ヵ月にわたって戦い続けた。海上に落下傘降下し、一ヵ月近くも行方不明になった挙句に生還した強運の持ち主でもあった。

角田和男さん(中尉)は、全ての零戦搭乗員のなかでも五指に入る歴戦の搭乗員で、最後は特攻隊員となり、直掩機として、爆弾を搭載した特攻機の突入を見届ける辛く非情な出撃を重ねた。戦後は開拓農民となり、戦没した戦友、部下たちの慰霊行脚に生涯を捧げた。搭乗員仲間の誰からも一目置かれ、かつ敬愛を集めた人だった。

以上六名、海軍兵学校出身のエリート士官は進藤三郎さんだけで、あとの五名は全員、兵から身を起こした叩き上げの搭乗員である。

今回はさらに、楽しげな宴会で撮られた一枚の写真から読み解く、搭乗員たちの苛烈な運命と現実を、「外伝」として付記した。

零戦を支えた、高い教育水準

今回、稿を進めるうちに改めて実感したのが、当時の日本人の一般的な「生活水準」と「教育水準」のギャップについてである。

たとえば、北海道の寒村に生まれ育った中村佳雄さんは、昭和15(1940)年、17歳で志願して海軍に入るまで、自転車すら見たことがなく、横須賀海兵団に入団するとき、生まれて初めて汽車や船に乗ったという。

千葉県・房総半島の農村に生まれ育った角田和男さんも、予科練の受験のため初めて乗った汽車に酔い、実力が出せず不合格になり、翌年は自転車を漕いで受験に臨んでいる。

両名とも、海軍に入るまでは白い米の飯など食べたことがなく、海軍に入って、米の飯に副食物や味噌汁までつく食事のよさ(現代の目から見れば粗末なものだが)に感激したと語っている。海軍での訓練は厳しいものだったが、これも、地方の農村での日常生活と比べればさほど過酷だとは感じなかったという。

こんにち、軍隊といえば、ことさらに陰惨で厳しい日常を想像しがちだが、それはおそらく現在の社会生活を基準にしているからで、当時の目線で見ればまたちがった印象になるのだろう。現に、戦前の家族制度では、長男が家を継げば居所のなくなる農家の次男、三男にとって、軍隊というのはもっとも確実な就職先の一つでもあった。

このように、けっして豊かとは言えない生活水準とは裏腹に、どんな僻地にも学校や私塾があり、全国から志願してきた少年たちが一定水準の学力を身につけていたというのも、当時の日本社会の大きな特色だった。

中村佳雄さんの例で言えば、高等小学校を出ただけの、自転車も見たことのなかった少年が、わずか二年後には第一線部隊の戦闘機搭乗員になっているのだ。

アメリカの青年の多くが自動車の運転ができたのに対し、乗り物に無縁で汽車にも酔うような日本の農村少年に、飛行機の操縦や整備、無線までさまざまな知識や技能を短期間で教え込めたというのは、やはり、全国レベルに行きわたった教育の素地があったからこそと考えるのが自然である。

しかも、中村さんは、「二等飛行兵」という、新兵(四等飛行兵)から二階級上がっただけの、最下級に近い階級でラバウルに派遣され、零戦を駆って戦っている。これは、敵である米軍パイロット(操縦員)が全員、士官(少尉以上)であったのとは対照的な制度である。

米軍パイロットが士官なのは、敵地上空まで飛んで戦い、捕虜になる可能性の高いパイロットには、捕虜への処遇を定めたジュネーブ条約との関連上、士官の階級を持たせたほうが有利に扱われる(労役を課せられないなど)利点があったからとも言われるが、日本海軍では、養成コースによっては下士官はおろか、最短で二等飛行兵の階級で実戦部隊に配属された。

中村さんは、「二等兵という下っ端の兵隊が、中尉や大尉の士官が操縦する敵機と戦い、撃墜していたというのは、世界戦史上、われわれぐらいのものではないか」と言う。

じっさい、数の上でも戦力の上でも、零戦の戦いを支えたのは、「下士官兵」と総称される下士官と兵の搭乗員だった。

ガダルカナル戦たけなわの昭和17(1942)年10月1日現在の、海軍戦闘機搭乗員の人数についての資料が残っているが、それによると、士官・予備士官98名、兵から叩き上げの特務士官、准士官50名、下士官385名、兵371名となっている。

士官は海軍兵学校、予備士官は高等商船学校や大学などで当時の高等教育を受けているが、全体の九割弱にあたる特務士官、准士官や下士官兵のほとんどは、中村さんのような高等小学校卒か、旧制中学を中退した少年で、家庭の事情で進学を諦めた者も多かった。

そんな若者たちが主力となって大空に活躍できたのは、日本の教育水準が高かったことの証だろう。だが、彼らの命を、戦争は湯水のごとく消費し、容赦なく奪った。

戦没した海軍の戦闘機搭乗員は4330名。その多くが二十歳前後の若者だった。ほとんどが独身者で、子孫はいない。空の上での戦没者は遺骨が還ることも稀である。終戦時の生存者は、かつて零戦搭乗員が組織していた「零戦搭乗員会」(現・NPO法人零戦の会)の調査によれば3906名。大半は実戦経験のない特攻要員だった。

モノ申せる日本人

私が取材を始めた22年前には千百名が存命だった元零戦搭乗員も、現在、健在が確認できるのは、89歳から百歳の百数十名のみ。真珠湾攻撃に参加した零戦搭乗員は一人残らず鬼籍に入り、トランプ大統領の“Remember PearlHarbor.”に、当事者の立場でモノ申すことのできる日本人は、もうこの世にいない。

歴史の評価は時代がくだす。だが、未来を見据え、「戦争を忘れない」、「戦争の記憶を語り継ぐ」ということを考えると、まず「正しく知ること」を避けて通るわけにはいかない。

戦後七十二年のこんにち、北朝鮮のミサイル、核保有の問題が国際社会を不安に陥れている。いまや「戦後」ではなく「戦前」である、という言説もしばしば耳にするようになった。

現在ほど、かつての戦争に学ばねばならない時代はないように思う。零戦を駆って戦った男たちの等身大の姿を、いまを生きる日本人、特に孫、曾孫の世代に知ってもらいたい。そして、彼らの生の声が、戦争の実相を知り、いま守るべき平和を考えるよすがになれば、と願うばかりだ。

