第二次世界大戦時に沈められた、ドイツ軍の軍艦が出現。熱波により、川の水位が低下したことで出現したという。【映像】ソ連軍に沈められたドイツの軍艦ヨーロッパ南東部のセルビアを流れるドナウ川の水面に見えているのは、第二次世界大戦中に沈められたドイツの軍艦の残骸だ。熱波の影響でヨーロッパでは記録的な水不足が続き、ドナウ川の水位は約100年ぶりの低さとなった。見つかった残骸は1944年に、当時のソ連軍の攻撃