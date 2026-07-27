28年ぶりの『GTO』続編。「反町の鬼塚」は安心すると実感する一方で、懸念は「70歳の脚本家」が描く“今どきの高校生像”か
ドラマ『GTO』（フジテレビ系）が28年ぶりに復活した。『GTO』をリアルタイムで見られることに感動しているし、この年齢になって学園ドラマを見るとは思わなかった。
◆当時、教頭を演じていた中尾彬が55歳…
昔の名残りで火曜放送と思っていたが、今回は月曜10時スタートである。1998年当時は火曜9時に『神様、もう少しだけ』（フジテレビ系）が放送され、『GTO』は火曜10時からだった。当時は2時間かけて2本ぶっ通しで見るのを楽しみにしていたものである。
初回は15分拡大版。今回の『GTO』は文部科学省とタイアップしているようだし、すごい力の入れようだ。
令和版『GTO』にはかつてのスタッフが再集結しており、脚本はもちろん遊川和彦が担当。1998年版『GTO』だけでなく『女王の教室』（日本テレビ系）も執筆したレジェンドで、芯の強い教師を描くことには定評のある手練だ。
正直、原作マンガを読んでいただけに、初めてドラマ版を見たときは「これがGTO？」となんとも言えない気持ちになったが、今は逆に反町GTOに郷愁を覚えている。歴史は人の気持ちを変える。そもそも、1998年版は脚本が良かった。第1話から、壁をハンマーで壊すあの有名回である。
現在、反町は52歳。1998年版で教頭を演じていた中尾彬は当時55歳で、2026年版の反町隆史より3つ年上なだけ。そんな今の反町で続編をつくるというのだから、楽しみにしていた。
主題歌「POISON」をオリジナルに戻したあたりも、制作陣の本気を感じた。原曲を使っているし、映像は1998年版のシーンと今の鬼塚を交錯させたオープニングだ。やはり、反町の鬼塚は安心する。
◆いきなり夫婦共演の大サービス
初回は、反町演じる鬼塚英吉が妻・あずさ（松嶋菜々子）から離婚届を突きつけられるという波乱の幕開けだった。初っぱなから出し惜しみせず、大サービスである。今年1〜3月に放送された『ラムネモンキー』（フジテレビ系）から、連続で離婚届を突きつけられている反町。
現在はキャビンアテンダントになったフライト帰りの冬月先生（あずさ）にハンバーグを振る舞おうとする鬼塚。「なぜ、CAの制服に名札をつけたまま帰宅する？」と冬月先生にツッコみたくなるが、一方の鬼塚もエプロンにトレードマークの星が付いているし、あえてのツッコミどころなのだろう。
夢を叶えてCAに転職した冬月先生に対し、行く先々で問題を起こし学校をクビになり続けている鬼塚。愛想を尽かした冬月先生から、鬼塚は離婚を切り出されてしまった。相変わらずプリプリ怒っている冬月先生が、またなつかしい。
◆「元暴走族」という経歴にドン引きする宇梶剛士
序盤から知り合いに会いまくる鬼塚。しょんぼり歩いていたらかつての教え子・渡辺マサル（山崎裕太）が運転するトラックに轢かれそうになるし（『101回目のプロポーズ』のオマージュ？）、新たに赴任した高校ではかつての天敵である中丸浩司教頭（近藤芳正）とも再会。反町隆史ですらイケオジにシフトチェンジしたのに、およそ30年まったく顔が変わらない近藤芳正が驚異的だ。
そんな中丸教頭が「こいつは元暴走族なんですよ！」と告げ口した途端、同校校長を演じる宇梶剛士が「えっ!? そうなんですか……？」とドン引きした場面には笑った。まごうことなきホンモノ、ブラックエンペラー元総長の宇梶が鬼塚の経歴を知り「うーむ」という顔をしているおまゆう。同族嫌悪か？
もしかしたらこの校長も元ヤン設定で、鬼塚がピンチに陥ったときは「実は、俺も昔は……」と救いの手を差し伸べるのかも。そんな流れが見られたら、おもしろい。
◆今どきの高校生を描く解像度の低さに危惧
◆当時、教頭を演じていた中尾彬が55歳…
昔の名残りで火曜放送と思っていたが、今回は月曜10時スタートである。1998年当時は火曜9時に『神様、もう少しだけ』（フジテレビ系）が放送され、『GTO』は火曜10時からだった。当時は2時間かけて2本ぶっ通しで見るのを楽しみにしていたものである。
令和版『GTO』にはかつてのスタッフが再集結しており、脚本はもちろん遊川和彦が担当。1998年版『GTO』だけでなく『女王の教室』（日本テレビ系）も執筆したレジェンドで、芯の強い教師を描くことには定評のある手練だ。
正直、原作マンガを読んでいただけに、初めてドラマ版を見たときは「これがGTO？」となんとも言えない気持ちになったが、今は逆に反町GTOに郷愁を覚えている。歴史は人の気持ちを変える。そもそも、1998年版は脚本が良かった。第1話から、壁をハンマーで壊すあの有名回である。
現在、反町は52歳。1998年版で教頭を演じていた中尾彬は当時55歳で、2026年版の反町隆史より3つ年上なだけ。そんな今の反町で続編をつくるというのだから、楽しみにしていた。
主題歌「POISON」をオリジナルに戻したあたりも、制作陣の本気を感じた。原曲を使っているし、映像は1998年版のシーンと今の鬼塚を交錯させたオープニングだ。やはり、反町の鬼塚は安心する。
◆いきなり夫婦共演の大サービス
初回は、反町演じる鬼塚英吉が妻・あずさ（松嶋菜々子）から離婚届を突きつけられるという波乱の幕開けだった。初っぱなから出し惜しみせず、大サービスである。今年1〜3月に放送された『ラムネモンキー』（フジテレビ系）から、連続で離婚届を突きつけられている反町。
現在はキャビンアテンダントになったフライト帰りの冬月先生（あずさ）にハンバーグを振る舞おうとする鬼塚。「なぜ、CAの制服に名札をつけたまま帰宅する？」と冬月先生にツッコみたくなるが、一方の鬼塚もエプロンにトレードマークの星が付いているし、あえてのツッコミどころなのだろう。
夢を叶えてCAに転職した冬月先生に対し、行く先々で問題を起こし学校をクビになり続けている鬼塚。愛想を尽かした冬月先生から、鬼塚は離婚を切り出されてしまった。相変わらずプリプリ怒っている冬月先生が、またなつかしい。
◆「元暴走族」という経歴にドン引きする宇梶剛士
序盤から知り合いに会いまくる鬼塚。しょんぼり歩いていたらかつての教え子・渡辺マサル（山崎裕太）が運転するトラックに轢かれそうになるし（『101回目のプロポーズ』のオマージュ？）、新たに赴任した高校ではかつての天敵である中丸浩司教頭（近藤芳正）とも再会。反町隆史ですらイケオジにシフトチェンジしたのに、およそ30年まったく顔が変わらない近藤芳正が驚異的だ。
そんな中丸教頭が「こいつは元暴走族なんですよ！」と告げ口した途端、同校校長を演じる宇梶剛士が「えっ!? そうなんですか……？」とドン引きした場面には笑った。まごうことなきホンモノ、ブラックエンペラー元総長の宇梶が鬼塚の経歴を知り「うーむ」という顔をしているおまゆう。同族嫌悪か？
もしかしたらこの校長も元ヤン設定で、鬼塚がピンチに陥ったときは「実は、俺も昔は……」と救いの手を差し伸べるのかも。そんな流れが見られたら、おもしろい。
◆今どきの高校生を描く解像度の低さに危惧